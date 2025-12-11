LG PRESENTARÁ TECNOLOGÍA DE MOVILIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN IMPULSADA POR IA GENERATIVA EN CES 2026

Integrando modelos avanzados de IA con computación de alto rendimiento impulsada por la plataforma Snapdragon Cockpit Elite, LG establece nuevos estándares para la era del vehículo definido por inteligencia artificial.

Ciudad de México, 11 de diciembre de 2025 —. LG Electronics (LG), líder mundial en tecnologías de movilidad, presentará su nueva plataforma de cabina con IA en el CES 2026 de Las Vegas (del 6 al 9 de enero). Diseñada para funcionar en sistemas informáticos de alto rendimiento (HPC) para automóviles, esta innovadora solución para vehículos aprovecha la inteligencia artificial generativa (IA) y cuenta con la tecnología Snapdragon® Cockpit™ Elite de Qualcomm Technologies, Inc.

LG presentará por primera vez la plataforma de cabina con IA en una exhibición privada durante CES, donde los invitados podrán experimentar una sala de control digital con la plataforma y ver un avance del vehículo definido por IA (AIDV), un nuevo paradigma de movilidad que va más allá del vehículo definido por software (SDV).

La plataforma AI Cabin aplica modelos de IA generativa, como modelos de lenguaje visual (VLM), modelos de lenguaje grandes (LLM) y modelos de generación de imágenes, al sistema de infoentretenimiento para vehículos (IVI) de LG, lo que abre la puerta a una nueva era de experiencias de conducción inteligentes y adaptadas al contexto.

Aprovechando las capacidades informáticas de alto rendimiento que ofrece Snapdragon Cockpit Elite, todos los cálculos de IA se procesan en el dispositivo y dentro del vehículo, lo que elimina la necesidad de comunicarse con servidores externos. Esto permite un funcionamiento en tiempo real más estable, al tiempo que mejora la privacidad y la seguridad de los datos al eliminar las vulnerabilidades relacionadas con la nube.

La plataforma de cabina con IA analiza el estado de la vía y las condiciones del conductor utilizando datos de cámaras internas y externas del vehículo, lo que permite ofrecer asistencia personalizada en tiempo real. Por ejemplo, si un vehículo cercano comienza a cambiar de carril y el sistema detecta que el conductor aún no lo ha notado, la plataforma puede emitir de forma proactiva una alerta personalizada: “Un coche está cambiando de carril delante de usted. Mantenga la vista en la carretera y conduzca con precaución”.

Además, la plataforma permite generar interfaces de infoentretenimiento personalizadas que se adaptan a las condiciones externas. Si el conductor está escuchando música en una noche nevada, el sistema puede generar un fondo adecuado para la pantalla de reproducción de música, como nieve cayendo entre las lámparas de la calle o un pueblo decorado festivamente, y ofrecer sugerencias adaptadas al contexto, como: “Es una hermosa noche nevada. ¿Te gustaría que te recomendara algunas canciones con temática invernal?”.

A principios de este año, en el CES 2025, LG y Qualcomm Technologies dieron a conocer su plataforma HPC, una solución informática de alto rendimiento que integra IVI y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en una sola unidad de control, reafirmando así su colaboración continua. Basada en el sistema en chip (SoC) Snapdragon Ride™ Flex de Qualcomm Technologies, la plataforma consolida varias funciones del vehículo en un solo controlador, lo que le ha valido elogios por lograr tanto rentabilidad como un rendimiento superior.

“Basándonos en nuestra tecnología acreditada y en la confianza que nos ha otorgado el mercado global, continuaremos ampliando nuestras alianzas con empresas innovadoras como Qualcomm Technologies para impulsar la movilidad del mañana, más que solo el SDV, sino también el AIDV”, afirmó Eun Seok-hyun, presidente de LG Vehicle Solution Company. “Con la plataforma AI Cabin, estamos creando una movilidad que no solo comprende a los conductores, sino que responde de manera proactiva a sus necesidades y preferencias, haciendo que cada viaje sea una experiencia única y personal”.

