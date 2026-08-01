LG Aire Acondicionado Portátil, 0.75Ton, Frío (Voltaje 115V / 60HZ)

* La imagen del producto anterior es solo para fines ilustrativos; el producto real y el entorno de instalación pueden variar.

1) Fácil instalación

- Los componentes incluidos en el kit de instalación pueden variar según el producto y la región; por lo tanto, consulte las especificaciones del producto antes de realizar la compra.

- Para garantizar la seguridad del usuario y una instalación correcta, asegúrese de verificar todo el equipo y los procedimientos necesarios antes de proceder con la instalación. Para obtener información detallada, consulte el manual de instalación incluido con el producto y siga las normas y precauciones de instalación.