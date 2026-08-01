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LG Aire Acondicionado Portátil, 0.75Ton, Frío (Voltaje 115V / 60HZ)

LG Aire Acondicionado Portátil, 0.75Ton, Frío (Voltaje 115V / 60HZ)

LP0826WC
Vista frontal de LG Aire Acondicionado Portátil, 0.75Ton, Frío (Voltaje 115V / 60HZ) LP0826WC
Left-angle view of a portable air conditioner
Right-angle view of a portable air conditioner
Left-side view of a portable air conditioner
Right-side view of a portable air conditioner
Back view of a portable air conditioner
Top view of the control panel of a portable air conditioner
Top front-angle view of a portable air conditioner
Rear-side view of a portable air conditioner with the exhaust hose attached
Front view of a portable air conditioner
Handle detail view of a portable air conditioner
Bottom detail view of a portable air conditioner
Portable air conditioner accessory kit
Portable air conditioner filter
Vista frontal de LG Aire Acondicionado Portátil, 0.75Ton, Frío (Voltaje 115V / 60HZ) LP0826WC
Left-angle view of a portable air conditioner
Right-angle view of a portable air conditioner
Left-side view of a portable air conditioner
Right-side view of a portable air conditioner
Back view of a portable air conditioner
Top view of the control panel of a portable air conditioner
Top front-angle view of a portable air conditioner
Rear-side view of a portable air conditioner with the exhaust hose attached
Front view of a portable air conditioner
Handle detail view of a portable air conditioner
Bottom detail view of a portable air conditioner
Portable air conditioner accessory kit
Portable air conditioner filter

Características clave

  • Hasta 3 equipos en 1: Enfriamiento, ventilador y deshumidificador.
  • Practico y comodo, se desplaza fácilmente ya que cuenta con ruedas giratorias.
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 309mm x 686mm x 343mm
  • Kit de instalación para ventana.
  • Voltaje (115V , 60 HZ)
Más

Rápido Enfriamiento

Mantén la calma

Disfruta de un enfriamiento potente y mantente cómodo incluso cuando hace calor gracias a nuestra tecnología avanzada.

Aire acondicionado portátil LG que expulsa aire fresco ampliamente en una sala de estar, junto a un sofá blanco y una planta verde.

Aire acondicionado portátil LG que expulsa aire fresco ampliamente en una sala de estar, junto a un sofá blanco y una planta verde.

Funcionamiento Silencioso

Una sensación de frescura que se mantiene sutil

Al funcionar con niveles de ruido tan bajos como 50 dB (en modo bajo), minimiza el ruido innecesario para un funcionamiento silencioso. Relájese y disfrute de un sueño reparador.

Aire acondicionado portátil LG junto a una familia que duerme, con un gráfico de niveles de ruido que destaca su funcionamiento silencioso de 50 dB.

Aire acondicionado portátil LG junto a una familia que duerme, con un gráfico de niveles de ruido que destaca su funcionamiento silencioso de 50 dB.

Fácil Instalación

Configúralo facilmente

El kit de instalación, sencillo y práctico, permite una configuración rápida y directa dondequiera que lo necesite.1)

Manguera de aire acondicionado portátil LG instalada en dos tipos de ventanas: una ventana proyectante y una ventana corredera.

Manguera de aire acondicionado portátil LG instalada en dos tipos de ventanas: una ventana proyectante y una ventana corredera.

Funcionamiento 3 en 1

3 modos que se adaptan a tu estilo de vida

Utilice el modo frío para obtener un enfriamiento potente en los días calurosos. En el modo de ventilación, el ventilador hace circular el aire de la habitación. El modo de deshumidificación es ideal para los días húmedos y lluviosos.

Características del aire acondicionado portátil LG: tres paneles que muestran hielo, una brisa y gotas de agua con iconos de modo.

Características del aire acondicionado portátil LG: tres paneles que muestran hielo, una brisa y gotas de agua con iconos de modo.

* La imagen del producto anterior es solo para fines ilustrativos; el producto real y el entorno de instalación pueden variar.

 

1) Fácil instalación

- Los componentes incluidos en el kit de instalación pueden variar según el producto y la región; por lo tanto, consulte las especificaciones del producto antes de realizar la compra.

- Para garantizar la seguridad del usuario y una instalación correcta, asegúrese de verificar todo el equipo y los procedimientos necesarios antes de proceder con la instalación. Para obtener información detallada, consulte el manual de instalación incluido con el producto y siga las normas y precauciones de instalación.

PREGUNTAS FRECUENTES

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un aire acondicionado de ventana, uno portátil y un sistema mini split inverter?

A.

Cada tipo de aire acondicionado está diseñado para diferentes tamaños de habitación, necesidades de instalación y preferencias de climatización. Elegir el modelo adecuado depende de su espacio, su estilo de vida y de qué tan permanente desea que sea la instalación.

 

[Aire acondicionado de ventana]

• Ideal para dormitorios, estudios y espacios pequeños o medianos

• Diseño compacto que ahorra espacio y ofrece una refrigeración eficiente

• Excelente opción para quienes buscan una instalación sencilla y climatización para el día a día

[Aire acondicionado portátil]

• La mejor opción para enfriamiento temporal o espacios donde la instalación en ventana es limitada

• Práctico para inquilinos, oficinas en casa o uso estacional

• Requiere una manguera de escape conectada a una ventana

[Aire acondicionado tipo Mini Split Inverter]

• Ideal para habitaciones más grandes o soluciones de climatización a largo plazo

• La tecnología Inverter ayuda a mantener una temperatura constante y reduce el consumo de energía

• Ofrece un funcionamiento más silencioso y una gran capacidad de refrigeración

Q.

¿Qué tan silencioso es el aire acondicionado?

A.

El aire acondicionado está diseñado para funcionar de manera silenciosa, ayudando a mantener un ambiente interior más confortable, incluso durante el descanso o el sueño. Ofrece una potente capacidad de refrigeración a la vez que contribuye a reducir el ruido innecesario y el consumo de energía. Al operar con niveles sonoros de tan solo 50 dB en modo bajo, favorece una experiencia de climatización más silenciosa y relajante, ideal para dormitorios, zonas de estudio o uso nocturno.

Q.

¿Cómo puedo limpiar y mantener el aire acondicionado?

A.

La limpieza y el mantenimiento regulares ayudan a mantener un flujo de aire limpio y un rendimiento de enfriamiento constante.

 

[Pasos sencillos para el mantenimiento regular]

Paso 1. Limpie el filtro de aire regularmente

Retire el filtro y límpielo con agua tibia. Para la acumulación de polvo más gruesa, use un detergente suave o neutro.

 

Paso 2. Seque el filtro por completo

Después de lavarlo, deje que el filtro se seque completamente a la sombra, lejos de la luz solar directa, antes de volver a instalarlo.

 

Paso 3. Revise la manguera de escape y el difusor

Mantenga la manguera de escape y el difusor libres de polvo u obstrucciones para ayudar a mantener un flujo de aire adecuado y un rendimiento de enfriamiento óptimo.

 

Paso 4. Use la función de secado automático después del funcionamiento

Después de usar el aire acondicionado, la función de autolimpieza se activa automáticamente durante un máximo de 20 minutos cuando se apaga la alimentación para ayudar a reducir la humedad dentro de la unidad y facilitar el mantenimiento.

 

Paso 5. Mantenga suficiente espacio alrededor para la ventilación

Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para un flujo de aire y una ventilación adecuados.

Q.

¿Necesito una instalación profesional?

A.

El aire acondicionado está diseñado para una instalación sencilla, lo que hace que su puesta en marcha sea fácil y práctica para el uso diario. Incluye un kit de instalación para una configuración rápida en diversos espacios interiores, mientras que su diseño portátil permite una ubicación más flexible y facilita su reubicación cuando sea necesario.

Resumen

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DIMENSIONES

Dimensiones del producto para el aire acondicionado de ventana LG

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Longitud de manguera (m)

    1.5

  • Capacidad de calefacción máx. (W)

    N/A

  • Dimensió del producto Ancho x Alto x Profundidad(mm)

    309x686x343

  • Tipo de producto

    Portatil

  • Peso del productio(kg)

    20.0

  • Tensión nominal de entrada (V, Hz)

    115, 60

  • Tipo de refrigerante

    R32

  • Area de enfriamiento (m²)

    N/A

  • Capacidad de enfriamiento nominal (BTU/h)

    8000

  • Area de calefaccion (m²)

    N/A

  • Presión sonora(calefacción) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    N/A

  • Presión sonora(refrigeración) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    0 / 52 / 0 / 50 / 0

  • Tipo de producto II

    On/Off

  • Tipo de HVAC

    Solo Frío

ENFRIAMIENTO

  • Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)

  • Velocidad del ventilador

    2 pasos

DESHUMIDIFICACIÓN

  • Deshumidificación

AHORRO DE ENERGÍA

  • Grado energía

    N/A

  • Ahorro de energía (enfriamiento)

GLOBAL_ENERGY

  • SEER

    N/A

CONFORT

  • Reinicio automático

  • Modo de ventilador

  • Alarma de filtro

  • Reserva encendido/apagado (24 horas)

  • Control remoto

FILTRO

  • Filtro para alérgenos

    N/A

  • Filtro para micropolvo

    N/A

  • Filtro micropolvo

    N/A

DISEÑO

  • Color (cuerpo)

    blanco

  • Color (descarga)

    blanco

  • Pantalla

    88LED

CUMPLIMIENTO

  • Mes de lanzamiento (AAAA-MM)

    2026-05

  • Fabricante (importador)

    LG Electronics

  • Nombre del modelo del producto

    P3NC08BNWA0.AT1ALAT

  • Tipo de producto y nombre del modelo

    Portable

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8851434646737

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