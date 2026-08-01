LG Aire Acondicionado Portátil, 0.75Ton, Frío (Voltaje 115V / 60HZ)

La limpieza y el mantenimiento regulares ayudan a mantener un flujo de aire limpio y un rendimiento de enfriamiento constante.
[Pasos sencillos para el mantenimiento regular]
Paso 1. Limpie el filtro de aire regularmente
Retire el filtro y límpielo con agua tibia. Para la acumulación de polvo más gruesa, use un detergente suave o neutro.
Paso 2. Seque el filtro por completo
Después de lavarlo, deje que el filtro se seque completamente a la sombra, lejos de la luz solar directa, antes de volver a instalarlo.
Paso 3. Revise la manguera de escape y el difusor
Mantenga la manguera de escape y el difusor libres de polvo u obstrucciones para ayudar a mantener un flujo de aire adecuado y un rendimiento de enfriamiento óptimo.
Paso 4. Use la función de secado automático después del funcionamiento
Después de usar el aire acondicionado, la función de autolimpieza se activa automáticamente durante un máximo de 20 minutos cuando se apaga la alimentación para ayudar a reducir la humedad dentro de la unidad y facilitar el mantenimiento.
Paso 5. Mantenga suficiente espacio alrededor para la ventilación
Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para un flujo de aire y una ventilación adecuados.