Estufa LG 5.8 pies cúbicos con Easy Clean™ + Campana Extractora LG 90cm con Filtro de 4 Capas y Carbón

LRGL5841SOB.HCEZS2
Características clave

  • Easy Clean™: Disfrute de un proceso de limpieza simplificado y sin químicos. Ahorra tiempo y energía.
  • Triple Flama UltaHeat™: Quemador para mayor potencia en la parte inferior de tus utensilios de cocción
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 758 mm x 912 mm x 682 mm
  • Diseño Elegante y con Estilo
  • Ventilación potente
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 900 mm x 430 mm x 500 mm
Productos en este Combo: 2
Campana LG_HCEZ3605S2

HCEZ3605S2

Campana Extractora LG 90cm con Filtro de 4 Capas y Carbón

Estufa LG_LRGL5841S

LRGL5841S

Estufa LG 5.8 pies cúbicos con Easy Clean™

Tres platillos siendo cocinados con ayuda de la triple flama UltraHeat™.

Cocina rápido con el quemador Triple Flama UltraHeat™

Aplica uniformemente mayor potencia en la parte inferior de tus utensilios de cocción. Gracias a sus 5 quemadores con gran espacio podrás colocar sartenes grandes en la estufa al mismo tiempo
Se muestra la fácil limpieza del producto sin la necesidad de químicos.

Cuidate, Limpia sin Químicos

Gracias a su recubrimiento especial de esmalte hidrofílico puede eliminarse fácilmente cualquier residuo con solo agua. Sólo rocíe el interior de su horno con agua, pulse el botón para activar la función EasyClean 20 minutos y límpie cualquier residuo. "Los hornos de las nuevas estufas de gas LG son más fácil de limpiar"

Una gráfica y estufa demuestran que no hay peligro de incendio gracias a el bloqueo automático de gas.

Sin peligro de incendio

¿Alguna vez te preocupaste por una fuga de gas en el interior del horno? El Bloqueo Automático de Gas, detiene el suministro de gas si la flama se apaga mientras esta cocinando. Sin peligro de incendio y quemaduras.
Motor de extracción

Motor de extracción

Las Campanas LG cuentan con un poderoso motor de extracción de alta eficiencia que te ayudará a remover el humo y los malos olores de tu cocina. Certificación Europea en 61591
Filtro de 4 capas y 2 filtros de carbón

Filtro de 4 capas y 2 filtros de carbón

El filtro multicapa y filtro de carbón de las Campanas LG retienen el humo y los malos olores de la cocina, además se pueden lavar en casa, lo que extiende su vida útil.
Eficiente iluminación LED

Eficiente iluminación LED

La luz LED de las Campanas LG ofrecen iluminación más brillante en comparación a la luz halógena o incandescente, por otro lado, ahorran energía y su tiempo de vida útil es mayor.
Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Niveles de velocidad del ventilador

3

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Tipo de control

Electrónico

DISEÑO/ACABADO

Acabado de PrintProof

Acero Inoxidable

DIMENSIONES/PESO

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)

900 x430 x 500

Peso del producto (kg)

12.9

Tamaño en ancho (mm)

900

CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA

Niveles de velocidad del ventilador

3

Tipo de filtro

Filtro de Carbon

Tipo de iluminación

2

Tamaño en ancho (mm)

900

POTENCIA/CALIFICACIONES

Potencia (W)

320

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

EasyClean

Tipo de combustible

LPG / LNG

Color exterior

Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS DE PRACTICIDAD

Bloqueo de control

No Disponible

EasyClean

Temporizador de cocina

No Disponible

Ajuste del tiempo

No Disponible

CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DE COCCIÓN

Tipo de elemento/quemador (triple)

Quemador Triple Flama UltraHeat™

Número de quemadores/elementos de la placa de cocción

5 (1 Triple Flama)

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO

Apagado automático de seguridad

No

Conversión de convección

No

Número de rejillas del horno

1

Número de posiciones de rejilla

7

Modo de cocción de horno

Tipo de luz del horno

Manual

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Pantalla de control

No Disponible

Ubicación del control

Frontal

Tipo de control

Perilla

MODOS DE COCCIÓN

Sensor de cocción

No

DISEÑO/ACABADO

Pantalla de control

No Disponible

Material de la manija

STS

Material de la perilla

Cromo Plateado

Color exterior

Acero Inoxidable

Tipo de control del horno

Manual

Función de la puerta del horno

Claro

DIMENSIONES/PESO

Dimensión del interior del horno (An. x Alt. x Prof.) (mm)

631 x 1160 x 785

Profundidad total (incluida la manija) (mm)

743.4

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)

758.8 x 912.4 x 682.8

Peso del producto (kg)

aprox 76.2

Tamaño en ancho (mm)

758.8

CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN

Tipo de cajón

Almacenaje (deslizable)

Lo que dice la gente

