Estufa LG InstaView 5.8 pies con Air Fryer + Campana Extractora LG 90cm con Filtro de 4 Capas y Carbón
Características clave
- InstaView™ : Toca dos veces el panel de cristal y ve el interior del horno de manera segura
- Air Fry: Cocina saludable gracias a la distribución de calor continuo y preciso obteniendo el sabor y el acabado crujiente sin freir con aceite
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 758 mm x 912 mm x 682 mm
- Diseño Elegante y con Estilo
- Ventilación potente
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 900 mm x 430 mm x 500 mm
InstaView™
Toca Dos Veces para Ver Qué Se Está Cocinando
Lo Suficientemente Crujiente para Complacer a una Multitud
Se muestran unas alitas de pollo fritas crujientes y palitos de queso.
*La bandeja Air Fry se vende por separado.
**La imagen de arriba solo sirve para ayudar a comprender y está sujeta a variaciones según los entornos o situaciones de cocción.
***Consulte el manual del propietario para conocer las instrucciones de cocción recomendadas.
- Campana Extractora LG 90cm con Filtro de 4 Capas y Carbón
- Estufa LG InstaView 5.8 pies con Air Fryer
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Niveles de velocidad del ventilador
3
CARACTERÍSTICAS DE CONTROL
Tipo de control
Electrónico
DISEÑO/ACABADO
Acabado de PrintProof
Acero Inoxidable
DIMENSIONES/PESO
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)
900 x430 x 500
Peso del producto (kg)
12.9
Tamaño en ancho (mm)
900
CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA
Niveles de velocidad del ventilador
3
Tipo de filtro
Filtro de Carbon
Tipo de iluminación
2
Tamaño en ancho (mm)
900
POTENCIA/CALIFICACIONES
Potencia (W)
320
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
EasyClean
Sí
Tipo de combustible
LPG / LNG
Color exterior
Acero Inoxidable
CARACTERÍSTICAS DE PRACTICIDAD
Bloqueo de control
Sí
EasyClean
Sí
Temporizador de cocina
Sí
Ajuste del tiempo
12 hr o 24 hr
CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DE COCCIÓN
Tipo de elemento/quemador (triple)
Sí
Número de quemadores/elementos de la placa de cocción
5 (1 Triple Flama)
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO
Apagado automático de seguridad
Sí
Conversión de convección
Sí
Número de rejillas del horno
2
Número de posiciones de rejilla
7
Modo de cocción de horno
Sí
Tipo de luz del horno
Automática
CARACTERÍSTICAS DE CONTROL
Pantalla de control
LED Blanco Azulado
Ubicación del control
Frontal
Tipo de control
Perilla
MODOS DE COCCIÓN
Horneado por convección
Sí
Sensor de cocción
No
DISEÑO/ACABADO
Pantalla de control
LED Blanco Azulado
Material de la manija
STS
Material de la perilla
Niquel Cromo Plateado
Color exterior
Acero Inoxidable
Tipo de control del horno
Eléctrico
Función de la puerta del horno
Espejo
DIMENSIONES/PESO
Dimensión del interior del horno (An. x Alt. x Prof.) (mm)
631 x 1160 x 785
Profundidad total (incluida la manija) (mm)
743.4
Peso del producto (kg)
aprox 76.2
CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN
Tipo de cajón
Almacenaje (deslizable)
TECNOLOGÍA SMART
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
ACCESORIOS
Bandeja para freír al aire (ea)
1
