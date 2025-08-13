Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Estufa LG InstaView 5.8 pies con Air Fryer + Campana Extractora LG 90cm con Filtro de 4 Capas y Carbón

Estufa LG InstaView 5.8 pies con Air Fryer + Campana Extractora LG 90cm con Filtro de 4 Capas y Carbón

Estufa LG InstaView 5.8 pies con Air Fryer + Campana Extractora LG 90cm con Filtro de 4 Capas y Carbón

LRGL5847SOB.HCEZS2
Características clave

  • InstaView™ : Toca dos veces el panel de cristal y ve el interior del horno de manera segura
  • Air Fry: Cocina saludable gracias a la distribución de calor continuo y preciso obteniendo el sabor y el acabado crujiente sin freir con aceite
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 758 mm x 912 mm x 682 mm
  • Diseño Elegante y con Estilo
  • Ventilación potente
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 900 mm x 430 mm x 500 mm
Productos en este Combo: 2
Campana LG_HCEZ3605S2

HCEZ3605S2

Campana Extractora LG 90cm con Filtro de 4 Capas y Carbón

Estufa LRGL5847S

LRGL5847S

Estufa LG InstaView 5.8 pies con Air Fryer

Se muestran las características principales, freír al aire, control ThinQ y fácil limpieza.

Características Principales

InstaView™

Toca Dos Veces para Ver Qué Se Está Cocinando

InstaView™ te permite mirar dentro del horno con dos simples toques en la puerta de vidrio de tres capas sin tocar el botón de la lámpara. Este intuitivo sistema de golpe te permite verificar el progreso de tu comida de manera instantánea y segura manteniendo la temperatura interior.
Air fry

Lo Suficientemente Crujiente para Complacer a una Multitud

La función de freír al aire ofrece una textura crujiente con menos aceite. Con solo presionar un botón, prepara tus platillos exclusivos en porciones lo suficientemente grandes como para satisfacer a una multitud.

Se muestran unas alitas de pollo fritas crujientes y palitos de queso.

*La bandeja Air Fry se vende por separado.
**La imagen de arriba solo sirve para ayudar a comprender y está sujeta a variaciones según los entornos o situaciones de cocción.
***Consulte el manual del propietario para conocer las instrucciones de cocción recomendadas.

Motor de extracción

Motor de extracción

Las Campanas LG cuentan con un poderoso motor de extracción de alta eficiencia que te ayudará a remover el humo y los malos olores de tu cocina. Certificación Europea en 61591
Filtro de 4 capas y 2 filtros de carbón

Filtro de 4 capas y 2 filtros de carbón

El filtro multicapa y filtro de carbón de las Campanas LG retienen el humo y los malos olores de la cocina, además se pueden lavar en casa, lo que extiende su vida útil.
Eficiente iluminación LED

Eficiente iluminación LED

La luz LED de las Campanas LG ofrecen iluminación más brillante en comparación a la luz halógena o incandescente, por otro lado, ahorran energía y su tiempo de vida útil es mayor.
Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Niveles de velocidad del ventilador

3

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Tipo de control

Electrónico

DISEÑO/ACABADO

Acabado de PrintProof

Acero Inoxidable

DIMENSIONES/PESO

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)

900 x430 x 500

Peso del producto (kg)

12.9

Tamaño en ancho (mm)

900

CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA

Niveles de velocidad del ventilador

3

Tipo de filtro

Filtro de Carbon

Tipo de iluminación

2

Tamaño en ancho (mm)

900

POTENCIA/CALIFICACIONES

Potencia (W)

320

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

EasyClean

Tipo de combustible

LPG / LNG

Color exterior

Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS DE PRACTICIDAD

Bloqueo de control

EasyClean

Temporizador de cocina

Ajuste del tiempo

12 hr o 24 hr

CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DE COCCIÓN

Tipo de elemento/quemador (triple)

Número de quemadores/elementos de la placa de cocción

5 (1 Triple Flama)

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO

Apagado automático de seguridad

Conversión de convección

Número de rejillas del horno

2

Número de posiciones de rejilla

7

Modo de cocción de horno

Tipo de luz del horno

Automática

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Pantalla de control

LED Blanco Azulado

Ubicación del control

Frontal

Tipo de control

Perilla

MODOS DE COCCIÓN

Horneado por convección

Sensor de cocción

No

DISEÑO/ACABADO

Pantalla de control

LED Blanco Azulado

Material de la manija

STS

Material de la perilla

Niquel Cromo Plateado

Color exterior

Acero Inoxidable

Tipo de control del horno

Eléctrico

Función de la puerta del horno

Espejo

DIMENSIONES/PESO

Dimensión del interior del horno (An. x Alt. x Prof.) (mm)

631 x 1160 x 785

Profundidad total (incluida la manija) (mm)

743.4

Peso del producto (kg)

aprox 76.2

CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN

Tipo de cajón

Almacenaje (deslizable)

TECNOLOGÍA SMART

ThinQ (Wi-Fi)

ACCESORIOS

Bandeja para freír al aire (ea)

1

