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LG xboom Rock por will.i.am | Bocina Bluetooth con una durabilidad extrema para exteriores
*Ha superado 7 pruebas de durabilidad diferentes según la norma militar estadounidense MIL-STD 810H realizadas por un laboratorio independiente. La superación de estas pruebas no implica su idoneidad para uso militar.
Durabilidad de grado militar reforzada para uso en exteriores.
Tras superar siete pruebas de durabilidad de grado militar, la bocina resiste golpes, altas temperaturas, lluvia y otras condiciones adversas al aire libre. Diseñado para entornos extremos, ofrece un rendimiento fiable en usos exigentes al aire libre.
Infografía sobre la durabilidad de grado militar de la bocina LG xboom, que muestra su protección contra el calor, la lluvia, las caídas y el polvo para un uso fiable en exteriores.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.
**Detalles de las pruebas militares
- Norma de prueba: MIL-STD-810H
- Parámetros de prueba: alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, salpicaduras de agua salada, polvo de arena e inundación
- Resultado de la certificación: APROBADO
Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024
***La superación de estas pruebas no implica la idoneidad para uso militar.
Protección IP67 resistente al agua y al polvo
El diseño sellado evita la entrada de polvo y ofrece protección contra salpicaduras y exposición breve al agua, lo que lo hace adecuado para actividades al aire libre como senderismo bajo la lluvia, acampadas o aventuras cerca del agua.
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
Tiempo de reproducción máximo de 10 horas para uso al aire libre durante todo el día
Ofrece hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga, proporcionando energía fiable desde el inicio de la excursión hasta la hoguera nocturna.
*Basado en pruebas internas con un volumen del 50%, Bluetooth activado, modo Play Time Enhance activado y luz apagada. El tiempo de uso real de la batería y el rendimiento pueden variar en función de la conectividad de la red y el uso de la aplicación.
xboom Signature Sound by will.i.am, diseñado para exteriores
Creado por will.i.am, el sonido característico de xboom está diseñado para entornos al aire libre y ofrece un audio claro e impactante en espacios abiertos. Con xboom Rock, disfruta del sonido característico creado para funcionar de forma fiable en condiciones exigentes al aire libre.
Bocina Bluetooth portátil LG xboom Rock con sonido exclusivo de will.i.am, diseñado para escuchar música al aire libre.
Mejora del campo sonoro para una claridad al aire libre
Al controlar la dispersión del sonido en espacios abiertos, las voces y la música se mantienen claras y nítidas durante la escucha al aire libre, incluso en condiciones de viento.
Sonido AI para claridad musical y vocal
El algoritmo de AI analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad para los podcasts o las noticias.
Bocina Bluetooth portátil LG xboom Rock adaptado con modos de sonido AI (refuerzo de graves, análisis AI, mejora de voz) para mejorar el equilibrio musical y la claridad del sonido.
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
Cuerda para fijación segura del equipo
Cuerda ajustable de alta resistencia se fija de forma segura a mochilas, manillares de bicicleta y otros equipos para actividades al aire libre, lo que mantiene la bocina estable ante las vibraciones del camino y los movimientos fuera de carretera.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.
**Detalles de las pruebas militares
- Norma de prueba: MIL-STD-810H
- Parámetros de prueba: alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, salpicaduras de agua salada, polvo de arena e inundación
- Resultado de la certificación: APROBADO
Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024
***La superación de estas pruebas no implica la idoneidad para uso militar.
*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
FYI RAiDiO utiliza AI generativa para analizar tus preferencias y crear emisoras personalizadas, ofreciéndote una mezcla continua de música y noticias en tiempo real sin necesidad de realizar búsquedas manuales.
Descubre AI Personas: DJ diversos con antecedentes culturales y personalidades únicas.
Disfruta de la alegría de elegir un DJ AI que se adapte a tu estado de ánimo, al momento o al ambiente que te gusta. Cada personaje aporta su propia perspectiva cultural y personalidad únicas, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la diversión de descubrir diferentes matices culturales a través de su estilo y expresión.
Noticias seleccionadas y música sin interrupciones con un sonido de alta calidad.
Selecciona una emisora según tus intereses para disfrutar de noticias seleccionadas y música ilimitada, todo ello en una experiencia integrada y fluida.
Escúchalo con claridad gracias al sonido característico de xboom, que da vida a cada nota y cada palabra.
*La pantalla es una simulación para fines de demostración y puede diferir del uso real.
Acceso instantáneo a noticias, música, y tu DJ IA
Con un solo toque, se abre todo un mundo de audio. Sumérgete en las últimas noticias, explora las canciones más populares y charla con tu DJ inteligente con IA. Se acabó el desplazamiento interminable: solo lo que tú quieres.
*Para utilizar «Mi botón», es necesario tener instaladas las aplicaciones LG ThinQ y FYI en tu teléfono celular
1) Configure Mi botón en la aplicación LG ThinQ.
2) Complete la activación en la aplicación FYI para comenzar a utilizar la función.
*Disponible cuando el botón MY está configurado en el menú «Botón inteligente» de la aplicación ThinQ.
*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú Smart Button dentro de la aplicación LG ThinQ.
Mi Botón
Acceso con un solo toque a tu contenido preestablecido
Configura tus preferencias en la aplicación LG ThinQ y reproduce contenido al instante con solo pulsar un botón. Disfruta de LG Radio+, contenido relajante seleccionado, listas de reproducción de Apple Music o tu música local, listo para reproducir cuando quieras.
Las pantallas de la aplicación Apple Music se muestran a la izquierda y las de la aplicación LG ThinQ a la derecha, destacando la reproducción con un solo toque mediante el botón My Button de la bocina LG xboom Rock.
Audio sin pérdidas a través de conexión USB-C
Conecta xboom Rock a tu ordenador portátil o tableta con un cable USB-C para utilizarlo como bocina con cable. Disfruta de un audio nítido y sin pérdidas para reproducir música, y escucha las voces con mayor claridad durante las conferencias telefónicas o las reuniones web con una sencilla configuración plug-and-play.
*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
|Features
|xboom Mini
|xboom Rock
|xboom Grab
|xboom Bounce
xboom Mini
xboom Rock
xboom Grab
xboom Bounce
|null
|5W
|6W
|30W
|40W
|Sonido AI
|O
|O
|O
|O
|Color
|Negro / Gris cálido
|Negro / Rojo
|Negro / Gris cálido
|Negro
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
1ch
Potencia de salida
6W
BOCINA
radiador pasivo
Yes (1)
Unidad de graves
1.5 inch x 1
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
ECUALIZADOR
Sonido AI
Sí
Bass Boost
Sí
Clear Voice
Sí
Ecualizador personalizado (aplicación)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
CONVENIENCIA
multipunto
Sí
Comando de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua/salpicaduras
IP67, Military Standard 810H
Auracast
Sí
Indicador de bateria
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Conexión rápida de Google
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz de teléfono
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
USB Audio (USB-C)
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Caja de carton
120 x 121 x 61 mm
Bocina
94 x 98 x 46 mm
PESO
Peso bruto
0.4 kg
Peso neto
0.28 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (horas)
3
Duración de la batería (horas)
Max 10h
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
5W
Modo de espera
0.5W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
MODOS DE SONIDO
Play Time Enhance
Sí
Mejora del campo sonoro
Sí
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