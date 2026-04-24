LG xboom Rock por will.i.am | Bocina Bluetooth con una durabilidad extrema para exteriores

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.

**Detalles de las pruebas militares

- Norma de prueba: MIL-STD-810H

- Parámetros de prueba: alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, salpicaduras de agua salada, polvo de arena e inundación

- Resultado de la certificación: APROBADO

Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024

***La superación de estas pruebas no implica la idoneidad para uso militar.