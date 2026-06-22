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LG xboom Rock por will.i.am, Bocina Bluetooth con una durabilidad extrema para exteriores, color negro
xboom Stage 501
iF Design Award - Winner
Sonido característico XBOOM, perfeccionado por will.i.am.
Aprovechando su experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó profesionalmente el sonido de xboom para lograr un mayor equilibrio y un tono más cálido. Gracias a una cuidadosa ecualización, el xboom Stage 501 ofrece un sonido potente e intenso, con claridad y control; está diseñado para animar cualquier fiesta y hacer que cada momento se sienta como algo exclusivamente tuyo.
Elaborado con la experiencia de Peerless para un sonido seguro y equilibrado.
El sonido característico XBOOM perfeccionado por will.i.am se transmite a través de transductores de primera calidad desarrollados junto a Peerless, un fabricante danés de audio con un siglo de historia, reconocido por su ingeniería acústica de alta gama. Dos woofers de 5.25 pulgadas proporcionan un impacto controlado en las frecuencias graves, mientras que dos unidades de rango completo de 2.5 pulgadas preservan la claridad; ambos elementos trabajan en conjunto para llenar espacios amplios ideales para fiestas con un sonido potente y bien equilibrado.
*Las escenas están simuladas con fines ilustrativos.
Convierte cualquier canción en karaoke AI
Disfruta del karaoke al instante sin necesidad de una aplicación. La tecnología de separación de voz AI elimina limpiamente solo las voces de cualquier canción, transformando tu música en una pista de acompañamiento clara en tiempo real. Con el cambiador de tono, puedes ajustar la tonalidad de la canción paso a paso para adaptarla a tu rango vocal directamente desde el altavoz y pasar sin interrupciones de la voz original a la versión instrumental. Solo tienes que pulsar y cantar.
LG xboom Stage 501 speaker showing AI Karaoke Master features, with AI Key Changer and Voice Remover controls used to turn any song into karaoke.
*Micrófono no incluido. Se vende por separado.
*Solo para uso no comercial. Este dispositivo incluye tecnología de separación de audio basada en IA. Usted es el único responsable de conocer y cumplir las leyes de derechos de autor vigentes en su jurisdicción. Este dispositivo no otorga ninguna licencia para utilizar contenido protegido por derechos de autor. El uso no autorizado de música o voces protegidas por derechos de autor puede conllevar responsabilidad legal. El uso de esta función podría requerir el permiso de los titulares de los derechos de autor correspondientes. Por favor, consulte las condiciones aplicables a la música pregrabada o con licencia y a los servicios de streaming antes de utilizar la función de karaoke con IA.
Crea el ambiente a tu manera, dondequiera que vaya la fiesta.
El XBOOM Stage 501 te permite adaptar el momento gracias a sus cuatro modos de montaje: horizontal, inclinado, vertical y en poste. Cada modo está diseñado para ofrecer un sonido nítido y una cobertura optimizada, asegurando que el audio siempre se ajuste al ambiente de la fiesta. El logotipo central giratorio se alinea con la orientación horizontal o vertical, manteniendo un diseño limpio y bien definido, independientemente de cómo configures el equipo.
Hasta 25 horas de reproducción: del día a la noche y más allá
Diseñado para sesiones de fiesta prolongadas, el XBOOM Stage 501 mantiene la energía durante un uso intensivo.
Su batería reemplazable de gran capacidad (99Wh) permite cambios rápidos, facilitando la gestión de sesiones de fiesta largas.
LG xboom Stage 501 wireless bluetooth speaker, 25h battery for on party speaker sessions
*La autonomía máxima de 25 horas se basa en pruebas internas realizadas en el modo "Play Time Enhance", al 50% del volumen y con la iluminación apagada. El rendimiento real de la batería puede variar según las condiciones de uso y la configuración.
*Batería reemplazable no incluida. Se vende por separado.
Práctica asa de una sola mano para llevar tu escenario a cualquier parte.
Su asa de fácil agarre permite transportarlo tanto en horizontal como en vertical, ofreciendo mayor flexibilidad. Gracias a un diseño interno optimizado, el XBOOM Stage 501 es fácil de trasladar y rápido de instalar, lo que hace que disfrutar de un sonido potente ideal para fiestas sea más sencillo y cómodo dondequiera que vayas.
LG xboom Stage 501 speaker carried vertically and horizontally with one hand, highlighting one-hand portability and effortless, easy carrying wherever you go
Sonido a medida para tu espacio con Space Calibration Pro
Analiza el entorno de escucha en tiempo real y ajusta automáticamente la ecualización para lograr un sonido equilibrado. Ya sea en interiores o exteriores, el XBOOM Stage 501 optimiza el rendimiento del audio para adaptarse al entorno y mantener un sonido envolvente.
*This content includes material generated by AI.
Sonido AI para música y claridad de voz
El algoritmo AI analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad para podcasts o noticias.
LG xboom Stage 501 party speaker showing LED lighting, illustrating AI Sound, automatically adjusting EQ for Bass Boost and clearer voice playback.
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
Iluminación con IA sincronizada con la música
Iluminación diseñada para sincronizarse con tu música. La AI analiza diferentes géneros y ajusta la iluminación para que combine con tu lista de reproducción. La iluminación de doble barra aporta colores vibrantes a tu fiesta.
*El video es solo para fines demostrativos.
Resistente al agua (IPX4)
Llévalo con confianza a reuniones al aire libre y a momentos junto al agua. Diseñado para soportar salpicaduras y una exposición leve al agua, el XBOOM Stage 501 te permite concentrarte en la fiesta, no en el entorno.
LG xboom Stage 501 IPX4 speaker, a water-resistant bluetooth speaker allowing you to enjoy music outdoors without worrying about water
*IPX4 protects against splashing water from any direction for a minimum of 10 minutes.
*Image simulated for illustrative purposes.
*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú Smart Button dentro de la aplicación LG ThinQ.
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
2.2ch
Potencia de salida
220W (AC Mode) 160W (Battery Mode)
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
USB-A
Sí
Entrada de micrófono (6,3Φ)
Sí(2)
Entrada auxiliar (3.5Φ)
Sí
PESO
Peso bruto
13.17 kg
Peso neto
11.7 kg
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
MP3
Sí
SBC
Sí
CONVENIENCIA
Resistente al agua/salpicaduras
IPX4
multipunto
Sí
Conexión rápida de Google
Sí
Altavoz de teléfono
Sí
Iluminación
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Candado de seguridad
Sí
Space Calibration
Sí
Calibración espacial Pro
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
USB Audio (USB-C)
Sí
Indicador de bateria
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Auracast
Sí
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
MODOS DE SONIDO
Play Time Enhance
Sí
Mejora del campo sonoro
Sí
BATERÍA
Batería extraíble
Sí
Duración de la batería (horas)
Max 25h
Tiempo de carga de la batería (horas)
3
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Caja de carton
655 x 369 x 351 mm
Bocina
298.0 x 593.8 x 293.6 mm
ECUALIZADOR
Estándar
Sí
Ecualizador personalizado (aplicación)
Sí
Clear Voice
Sí
Bass Boost
Sí
Sonido AI
Sí
KARAOKE
Efectos de DJ
Sí
Key Changer
Sí
Reverb
Sí
Supresor de voz
Sí
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
85W
Modo de espera
0.3W↓
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Salida DC(Tipo USB-C)
Sí
BOCINA
Unidad de rango medio
2.5 inch x 2
Unidad de graves
5.25 inch x 2
Lo que dice la gente
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