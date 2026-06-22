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LG xboom Rock por will.i.am, Bocina Bluetooth con una durabilidad extrema para exteriores, color negro

LG xboom Rock por will.i.am, Bocina Bluetooth con una durabilidad extrema para exteriores, color negro

STAGE501
Vista frontal de LG xboom Rock por will.i.am, Bocina Bluetooth con una durabilidad extrema para exteriores, color negro STAGE501
front view with lighting off
left-perspective view with lighting on
right-perspective view with lighting on
rear view
top view with lighting-on
top view from back with lighting off
horizontal front view
horizontal front view with lighting on
battery and port close-up
cable port close-up
USP card: xboom Signature Sound by will.i.am crafted by Peerless
USP card: Turn any song into karaoke with AI
USP card: Versatile placement
USP card: Max 25h Playtime
Vista frontal de LG xboom Rock por will.i.am, Bocina Bluetooth con una durabilidad extrema para exteriores, color negro STAGE501
front view with lighting off
left-perspective view with lighting on
right-perspective view with lighting on
rear view
top view with lighting-on
top view from back with lighting off
horizontal front view
horizontal front view with lighting on
battery and port close-up
cable port close-up
USP card: xboom Signature Sound by will.i.am crafted by Peerless
USP card: Turn any song into karaoke with AI
USP card: Versatile placement
USP card: Max 25h Playtime

Características clave

  • Sonido característico X-Boom de will.i.am
  • AI Karaoke Master
  • Unidad Peerless
  • Hasta 25 horas de reproducción
  • Sonido AI
  • 4 tipos de montaje
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if Design Award logo

xboom Stage 501

iF Design Award - Winner

xboom-bluetooth-speaker-stage501-2026-feature-mobile-01.jpg

xboom-bluetooth-speaker-stage501-2026-feature-mobile-01.jpg

Sonido característico XBOOM de will.i.am, diseñado para fiestas.

1) LG xboom Stage 501, a powerful party speaker with signature sound tuned by Peerless and built-in lighting 2) LG xboom Stage 501, hand adjusting controls on party speaker to turn any song into AI-powered karaoke 3) LG xboom Stage 501, a party speaker shown in different setups demonstrating versatile 4-way mounting modes 4) LG xboom Stage 501, a party speaker highlighting up to 25 hours of battery playtime, from day to night and beyond

1) LG xboom Stage 501, a powerful party speaker with signature sound tuned by Peerless and built-in lighting 2) LG xboom Stage 501, hand adjusting controls on party speaker to turn any song into AI-powered karaoke 3) LG xboom Stage 501, a party speaker shown in different setups demonstrating versatile 4-way mounting modes 4) LG xboom Stage 501, a party speaker highlighting up to 25 hours of battery playtime, from day to night and beyond

Sonido característico XBOOM, perfeccionado por will.i.am.

Aprovechando su experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó profesionalmente el sonido de xboom para lograr un mayor equilibrio y un tono más cálido. Gracias a una cuidadosa ecualización, el xboom Stage 501 ofrece un sonido potente e intenso, con claridad y control; está diseñado para animar cualquier fiesta y hacer que cada momento se sienta como algo exclusivamente tuyo.

Illuminated LG XBOOM Stage 501 speaker with Will.i.am standing behind it, featuring the text 'xboom by will.i.am

Illuminated LG XBOOM Stage 501 speaker with Will.i.am standing behind it, featuring the text 'xboom by will.i.am

Elaborado con la experiencia de Peerless para un sonido seguro y equilibrado.

El sonido característico XBOOM perfeccionado por will.i.am se transmite a través de transductores de primera calidad desarrollados junto a Peerless, un fabricante danés de audio con un siglo de historia, reconocido por su ingeniería acústica de alta gama. Dos woofers de 5.25 pulgadas proporcionan un impacto controlado en las frecuencias graves, mientras que dos unidades de rango completo de 2.5 pulgadas preservan la claridad; ambos elementos trabajan en conjunto para llenar espacios amplios ideales para fiestas con un sonido potente y bien equilibrado.

Video showing xboom Stage 501's Peerless units

Illuminated LG XBOOM Stage 501 speaker with Will.i.am standing behind it, featuring the text 'xboom by will.i.am



*Las escenas están simuladas con fines ilustrativos.

Convierte cualquier canción en karaoke AI

Disfruta del karaoke al instante sin necesidad de una aplicación. La tecnología de separación de voz AI elimina limpiamente solo las voces de cualquier canción, transformando tu música en una pista de acompañamiento clara en tiempo real. Con el cambiador de tono, puedes ajustar la tonalidad de la canción paso a paso para adaptarla a tu rango vocal directamente desde el altavoz y pasar sin interrupciones de la voz original a la versión instrumental. Solo tienes que pulsar y cantar.

LG xboom Stage 501 speaker showing AI Karaoke Master features, with AI Key Changer and Voice Remover controls used to turn any song into karaoke.

*Micrófono no incluido. Se vende por separado.

*Solo para uso no comercial. Este dispositivo incluye tecnología de separación de audio basada en IA. Usted es el único responsable de conocer y cumplir las leyes de derechos de autor vigentes en su jurisdicción. Este dispositivo no otorga ninguna licencia para utilizar contenido protegido por derechos de autor. El uso no autorizado de música o voces protegidas por derechos de autor puede conllevar responsabilidad legal. El uso de esta función podría requerir el permiso de los titulares de los derechos de autor correspondientes. Por favor, consulte las condiciones aplicables a la música pregrabada o con licencia y a los servicios de streaming antes de utilizar la función de karaoke con IA.

Crea el ambiente a tu manera, dondequiera que vaya la fiesta.

El XBOOM Stage 501 te permite adaptar el momento gracias a sus cuatro modos de montaje: horizontal, inclinado, vertical y en poste. Cada modo está diseñado para ofrecer un sonido nítido y una cobertura optimizada, asegurando que el audio siempre se ajuste al ambiente de la fiesta. El logotipo central giratorio se alinea con la orientación horizontal o vertical, manteniendo un diseño limpio y bien definido, independientemente de cómo configures el equipo.

1) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting in vertical placement, creating an upright party setup 2) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting in a tilted position, with a person dancing beside it for dynamic party vibes 3) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting placed horizontally for wide sound and visual coverage 4) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting mounted on a pole for elevated sound and lighting effects

1) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting in vertical placement, creating an upright party setup 2) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting in a tilted position, with a person dancing beside it for dynamic party vibes 3) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting placed horizontally for wide sound and visual coverage 4) LG xboom Stage 501 party speaker with LED lighting mounted on a pole for elevated sound and lighting effects

Hasta 25 horas de reproducción: del día a la noche y más allá

Diseñado para sesiones de fiesta prolongadas, el XBOOM Stage 501 mantiene la energía durante un uso intensivo.

Su batería reemplazable de gran capacidad (99Wh) permite cambios rápidos, facilitando la gestión de sesiones de fiesta largas.

LG xboom Stage 501 wireless bluetooth speaker, 25h battery for on party speaker sessions

*La autonomía máxima de 25 horas se basa en pruebas internas realizadas en el modo "Play Time Enhance", al 50% del volumen y con la iluminación apagada. El rendimiento real de la batería puede variar según las condiciones de uso y la configuración.

*Batería reemplazable no incluida. Se vende por separado.

Práctica asa de una sola mano para llevar tu escenario a cualquier parte.

Su asa de fácil agarre permite transportarlo tanto en horizontal como en vertical, ofreciendo mayor flexibilidad. Gracias a un diseño interno optimizado, el XBOOM Stage 501 es fácil de trasladar y rápido de instalar, lo que hace que disfrutar de un sonido potente ideal para fiestas sea más sencillo y cómodo dondequiera que vayas.

LG xboom Stage 501 speaker carried vertically and horizontally with one hand, highlighting one-hand portability and effortless, easy carrying wherever you go

Sonido a medida para tu espacio con Space Calibration Pro

Analiza el entorno de escucha en tiempo real y ajusta automáticamente la ecualización para lograr un sonido equilibrado. Ya sea en interiores o exteriores, el XBOOM Stage 501 optimiza el rendimiento del audio para adaptarse al entorno y mantener un sonido envolvente.

*This content includes material generated by AI.

Sonido AI para música y claridad de voz

El algoritmo AI analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad para podcasts o noticias.

LG xboom Stage 501 party speaker showing LED lighting, illustrating AI Sound, automatically adjusting EQ for Bass Boost and clearer voice playback.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Iluminación con IA sincronizada con la música

Iluminación diseñada para sincronizarse con tu música. La AI analiza diferentes géneros y ajusta la iluminación para que combine con tu lista de reproducción. La iluminación de doble barra aporta colores vibrantes a tu fiesta.

*El video es solo para fines demostrativos.

Resistente al agua (IPX4)

Llévalo con confianza a reuniones al aire libre y a momentos junto al agua. Diseñado para soportar salpicaduras y una exposición leve al agua, el XBOOM Stage 501 te permite concentrarte en la fiesta, no en el entorno.

LG xboom Stage 501 IPX4 speaker, a water-resistant bluetooth speaker allowing you to enjoy music outdoors without worrying about water

*IPX4 protects against splashing water from any direction for a minimum of 10 minutes.

*Image simulated for illustrative purposes.

xboom stage 501 speaker illustrating audio connection between multiple speakers via Party Link with Auracast at home

xboom stage 501 speaker illustrating audio connection between multiple speakers via Party Link with Auracast at home

Transmisión de audio Auracast™ para la conexión de múltiples bocinas.

Mediante Bluetooth LE Audio, Auracast™ transmite audio a varias bocinas simultáneamente, ampliando la cobertura sonora y creando una zona de escucha unificada para reuniones en grupo.

*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú Smart Button dentro de la aplicación LG ThinQ.

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Todas las especificaciones

GENERAL

  • número de canales

    2.2ch

  • Potencia de salida

    220W (AC Mode) 160W (Battery Mode)

CONECTIVIDAD

  • Versión Bluetooth

    5.4

  • USB-A

  • Entrada de micrófono (6,3Φ)

    Sí(2)

  • Entrada auxiliar (3.5Φ)

PESO

  • Peso bruto

    13.17 kg

  • Peso neto

    11.7 kg

FORMATO DE AUDIO

  • AAC

  • MP3

  • SBC

CONVENIENCIA

  • Resistente al agua/salpicaduras

    IPX4

  • multipunto

  • Conexión rápida de Google

  • Altavoz de teléfono

  • Iluminación

  • Party Link (Modo Dual)

  • Party Link (Modo Multi)

  • Candado de seguridad

  • Space Calibration

  • Calibración espacial Pro

  • Administrador de actualizaciones (FOTA)

  • USB Audio (USB-C)

  • Indicador de bateria

  • Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

  • Auracast

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

MODOS DE SONIDO

  • Play Time Enhance

  • Mejora del campo sonoro

BATERÍA

  • Batería extraíble

  • Duración de la batería (horas)

    Max 25h

  • Tiempo de carga de la batería (horas)

    3

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

  • Caja de carton

    655 x 369 x 351 mm

  • Bocina

    298.0 x 593.8 x 293.6 mm

ECUALIZADOR

  • Estándar

  • Ecualizador personalizado (aplicación)

  • Clear Voice

  • Bass Boost

  • Sonido AI

KARAOKE

  • Efectos de DJ

  • Key Changer

  • Reverb

  • Supresor de voz

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Modo de encendido

    85W

  • Modo de espera

    0.3W↓

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

  • Salida DC(Tipo USB-C)

BOCINA

  • Unidad de rango medio

    2.5 inch x 2

  • Unidad de graves

    5.25 inch x 2

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