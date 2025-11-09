About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Historias con LG | Noviembre

Redescubra LG: desde la perspectiva de los compradores

Redescubre LG esta temporada de descuentos a través de historias reales de usuarios.

Este noviembre es el momento perfecto para finalmente agregar al carrito ese detalle que llevas tiempo queriendo.
Pero, ¿y si este año aprovechas las ofertas para invertir en tecnología que haga tu vida diaria más fácil?

En la edición de este mes de Historias con LG, reunimos reseñas auténticas que muestran cómo los productos LG se integran en la vida cotidiana, haciéndola más simple, inteligente y agradable.

*Las imágenes fueron creadas con IA con fines ilustrativos y narrativos.
*Las reseñas incluidas en este contenido se basan en comentarios verificados de clientes publicados en LG.com/uk, LG.com/de y LG.com/es. Algunas han sido acortadas o ligeramente editadas, sin alterar su significado. Las opiniones reflejan experiencias individuales de los consumidores, y el rendimiento del producto puede variar según las condiciones de uso, el entorno y el modelo.

 

 

 

 

 

LG OLED TV

Días brillantes, noches oscuras
– Ve siempre con claridad

"

★★★★★

Ver una serie después del trabajo es mi ritual, y la imagen de este televisor es tan profunda y vívida que cambia la forma en que me conecto con la historia.

"

"

★★★★★

Nuestra sala recibe mucha luz natural, pero el ajuste automático de brillo mantiene la imagen nítida incluso durante el día.

"

"

★★★★★

Antes perdía los rostros de los actores en las escenas oscuras, pero con el OLED puedo ver cada expresión, sin perderme nada.

"

fondo transparente

“Cada escena se siente totalmente diferente y tan real. Ni siquiera tengo que preocuparme por el brillo o el equilibrio de color.”

Cuando por fin tienes tiempo para relajarte y ver una serie, transforma tu casa en tú cine privado.
El procesador de IA del LG OLED TV ajusta el brillo y los colores escena por escena, iluminando los momentos oscuros para mostrar cada detalle y suavizando los cortes rápidos.
Incluso mejora los videos antiguos o de baja calidad para que se vean nítidos y como nuevos.

Consejo LG!
Activa el Modo Imagen con IA y disfruta de ajustes automáticos de brillo y color, de día o de noche.

 

 

 

LG UltraGear Monitor Gamer

Juega en grande. Reacciona más rápido.

"

★★★★★

Ahora entiendo lo que realmente significa la inmersión, y aun así se siente muy cómodo para la vista.

"

"

★★★★★

La pantalla grande y vívida hace que jugar se sienta como ver una película.

"

"

★★★★★

Las transiciones son fluidas y rápidas — ¡mis reflejos son definitivamente más precisos!

"

fondo transparente

“La velocidad decide al ganador, ¡y este monitor me da la ventaja!”

En los videojuegos, una fracción de segundo lo es todo, y el LG UltraGear está diseñado para asegurar la victoria con una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz, un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.03 ms y la claridad vívida característica del OLED. El monitor curvo rodea tu campo de visión, envolviéndote en la acción desde el primer movimiento hasta la victoria final. Diseñado para mantener el enfoque total, tomar decisiones rápidas y alcanzar el triunfo definitivo, esta pantalla está hecha para que muestres tus verdaderas habilidades.

Consejo LG!
Usa el Modo Dual para cambiar entre las configuraciones de juego y trabajo con un solo clic.

 

LG Lavadora

Suave con las telas, aún más suave con tus oídos

"

★★★★★

Las vibraciones son mínimas incluso en los ciclos más potentes, así que puedo usarla en cualquier parte de la casa sin interrupciones.

"

"

★★★★★

Antes, el ruido me molestaba por las noches, pero ahora es notablemente más silenciosa.

"

"

★★★★★

Solía programar los lavados según la hora de la siesta, pero ahora puedo ponerla a funcionar sin preocuparme.

"

fondo transparente

“Ya no me preocupa lavar tarde por la noche.”

¿Cansado del fuerte golpeteo del ciclo de lavado?
¿Evitas lavar durante la hora de la siesta por las vibraciones?
Con el diseño silencioso de LG, puedes lavar con tranquilidad a cualquier hora del día.
Las telas reciben un cuidado delicado gracias a la tecnología AI DD™, sin comprometer el poder de limpieza.

Consejo LG!
Usa la aplicación LG ThinQ para revisar el estado actual de tu lavado y recibir alertas cuando el ciclo haya terminado.

Este Buen fin, frente a tantas opciones, confía en reseñas reales para descubrir el verdadero valor y la conveniencia de los productos LG.

 

Redescubre con LG lo que hace la vida más fácil, más inteligente y más agradable.

Caja de regalo de LG exhibida junto a electrodomésticos sobre un fondo oscuro.

Caja de regalo de LG exhibida junto a electrodomésticos sobre un fondo oscuro.

Descubre lo mejor del Black Friday LG

Prepárate, muy pronto

Uma oferta exclusiva para tornar seus momentos do dia a dia ainda mais especiais.

Más contenidos mensuales de LG

Miniatura del contenido de agosto

Haz que tu espacio se sienta tuyo

Más información
Miniatura do conteúdo de septiembre

En la Cancha, Fuera de Ella

Más información
Miniatura do conteúdo de octubre

Pregunta, Prueba, Comprueba: Hoy Otra Vez

Más información
Ver más opciones
 
 