Refrigerador LG
¿Qué características necesitas?
Características clave de los refrigeradores LG
InstaView™
Toca dos veces, mira el interior, sigue fresco.
LinearCooling
Conserva el congelador sin escarcha, fácil de usar.
Ice & Water Dispenser
Agua fría y hielo, con o sin tuberías.
Enhanced energy efficiency
Conciencia energética que se adapta a tu estilo de vida
InstaView™
Información al instante, conveniencia inteligente
LG InstaView™ te permite ver el interior de la elegante pantalla de cristal con sólo dar dos golpecitos rápidos. Disponible en refrigeradores Side-by-side, refrigeradores de varias puertas y modelos de una puerta.
* Las funciones y el rendimiento pueden variar según el modelo y las condiciones de uso.
LinearCooling™
Conserva más tiempo la frescura de la granja
LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, conservando el sabor y manteniendo
los alimentos frescos hasta 7 días.
Dispensador de hielo y agua
Refrigeración instantánea incorporada
Agua filtrada y hielo fresco disponibles siempre que lo necesites con los dispensadores LG.
* Las funciones y el rendimiento pueden variar según el modelo y las condiciones de uso.
Inverter Linear Compressor™
Ahorro de energía eficiente
Gracias al Inverter Linear Compressor de LG, que garantiza una eficiencia líder
en el mercado al utilizar menos componentes que los compresores convencionales.
Por lo tanto, el Inverter Linear Compressor tiene unos puntos de fricción excepcionales,
lo que reduce el ruido.
Ventajas utilitarias
Funciones útiles para tu cocina
Comparar productos
Compara las características principales de la gama LG para elegir el producto que mejor se adapte a tu hogar y estilo de vida.
|Features
|French Door
|Side-by-side
|2-Door
|2-Door
|1Door
GM89SXD
VS23BQB
LT57AWT
GB35BVB
GR21WPP
|Capacidad total (pies cúbicos)
|31
|23
|20
|12
|7
|null
|Sí
|Sí
|No
|InstaView sí/Door-in-Door no
|No
|Tipo de compresor
|Smart Inverter
|Smart Inverter
|Smart Inverter
|Smart Inverter
|Smart Inverter
|ThinQᵗᵐ
|Sí
|Sí
|Sí
|Sí
|No
* Las especificaciones están sujetas a cambios. Consulta las páginas de cada producto para obtener la información más actualizada.
Preguntas frecuentes sobre refrigeradores con congelador LG
Q.
¿Cómo cambiar la configuración de temperatura en un refrigerador LG?
A.
Para cambiar la temperatura de tu refrigerador LG, utiliza el panel de control situado en la puerta o en el interior del compartimento refrigerador. Las temperaturas del refrigerador y del congelador se pueden ajustar por separado para adaptarse a tus preferencias de almacenamiento.
Con los modelos compatibles, la aplicación LG ThinQ te permite monitorear y ajustar la configuración de temperatura de forma remota desde tu teléfono inteligente, lo que te ofrece mayor comodidad, ya que agrega conveniencia dondequiera que estés.
Q.
¿Cuáles son las ventajas de un refrigerador InstaView™?
A.
El refrigerador InstaView™ de LG cuenta con un panel de cristal tintado que se vuelve transparente con dos golpes rápidos, lo que te permite ver el interior del refrigerador sin abrir la puerta.
Esto ayuda a reducir la pérdida de aire frío, mejora la eficiencia energética y mantiene los alimentos frescos durante más tiempo. Es una forma práctica de echar un vistazo al contenido de tu refrigerador, combinando un diseño inteligente con la funcionalidad cotidiana.