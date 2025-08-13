We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Solución de lavado todo en uno
2-en-1 WashCombo™
Diseño que ahorra espacio
AI Wash 2.0<sup>2)</sup>
Cuidado inteligente de las prendas
Ahorro de energía<sup>5)</sup>
Reduce el consumo de energía
Eliminación fácil de pelusas
Simplemente extrae las pelusas sin tocar
*Las imágenes del producto en la imagen son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
2-en-1 WashCombo™
Lava y seca en 135 minutos
Lava tus prendas de forma sencilla. Lava y seca en una sola carga
con un diseño que ahorra espacio.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
AI Wash 2.0
Lavado óptimo mejorado con IA, desarrollado por AI DD™
AI Wash 2.0 optimiza los movimientos de lavado de acuerdo al tipo de prendas, personaliza el lavado y el enjuague según el nivel de suciedad de la ropa. Además, puede ayudar a lograr un mejor cuidado de los telas y mayor ahorro de energía con tejidos suaves.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
TurboWash360™
Limpieza profunda en menos de 30 minutos
Cinco potentes chorros de agua rocían la ropa desde múltiples ángulos para una limpieza a fondo en menos de 30 minutos
Steam™
Limpieza profunda con el poder del vapor
Usa tu ropa con confianza, sabiendo que la tecnología LG Steam™ reduce los alérgenos de tus prendas en cada ciclo con vapor.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes son de uso ilustrativo.
Filtro ezLintFilter™
Fácil eliminación de pelusas
El filtro ezLintFilter™ permite eliminar las pelusas sin esfuerzo y sin tener que tocarlas. Basta con empujar el filtro hacia fuera y las pelusas se liberan automáticamente en una cesta de basura.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Dispensador automático de detergente
Lava hasta 31 cargas con un solo llenado
Dispensa automáticamente la cantidad
adecuada de detergente y suavizante. Si no usas suavizante, podrías lavar hasta 31 cargas si colocas únicamente detergente en ambos compartimentos de detergente y suavizante.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Optimización de ciclos
Ciclos que se adaptan a tus hábitos de uso
La memoria automática de los ciclos y opciones que utilizas con más frecuencia ayuda a minimizar el tiempo, y a adaptar a tus hábitos de lavado y secado con la opción Editar lista de ciclos “Cycle List Edit”.
*Las imágenes del vídeo son meramente ilustrativas.
ThinQ™
Simplifica tu vida con un control sencillo
Controla tu lavado desde cualquier lugar
La app ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora como nunca antes. Comienca el ciclo con solo pulsar un botón.
Fácil mantenimiento y monitoreo
Ya sea para el mantenimiento diario, monitorea cómodamente el uso de energía de tu lavadora a través de la app ThinQ™.
Lavado con asistente de voz
Dile a tu asistente lo que necesitas y deja que la lavadora haga el resto.
*La compatibilidad con los dispositivos domésticos inteligentes puede variar según el país y la configuración individual de cada hogar inteligente.
*Las imágenes del producto en la imagen son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Preguntas Frecuentes
Q.
¿Cuál es el tamaño estándar de LG WashCombo™?
A.
Todas las lavadoras LG tienen una altura y un ancho estándar. La profundidad de las lavadoras o lavasecadoras LG puede variar dependiendo del tamaño / capacidad del tambor. Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm.
Q.
¿Cómo elijo la nueva LG WashCombo™?
A.
Ten en cuenta lo siguiente a la hora de elegir la lavasecadora LG WashCombo™ :
1. Capacidad de acuerdo al tamaño de tu familia
2. Mayor Eficiencia energética
3. Programas de lavado/secado que se adaptan a tus necesidades
4. Funciones y aplicaciones inteligentes como LG ThinQ
5. Espacio de instalación necesario para la LG WashCombo™.
6. Confianza y servicios de garantía de calidad
Q.
¿Este producto requiere kit de instalación adicional para el proceso de secado?
A.
La lavasecadora LG WashCombo™ no lo necesita, y puede utilizarse en cualquier lugar sin limitaciones de espacio.
Q.
¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?
A.
En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente su ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia. Si vincula su lavadora y secadora LG, pueden cooperar para garantizar que se selecciona el ciclo correcto sin que usted tenga que preocuparse de pulsar el dial.
Q.
¿Cómo funciona la tecnología de vapor en la lavadora LG?
A.
La tecnología Steam™ patentada por LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para suavizar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y los ácaros del polvo.
(sólo lavado)
*El ciclo Allergy Care aprobado por la BAF (British Allergy Foundation) reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.
Q.
¿Cómo funciona la función de dosificación automática de detergente?
A.
El sistema de dosificación automático de LG te permite precargar el dosificador de detergente y dejar que tu lavadora haga el trabajo. La tecnología detecta el peso de la carga de ropa y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente cada vez. Elimina el riesgo de dosificación excesiva, te ahorra tiempo y prolonga la vida de tu ropa. La dosificación correcta de detergente también ayuda a mantener el producto en buenas condiciones de funcionamiento. Sólo tiene que cerrar la puerta y pulsar Inicio.
Q.
¿Por qué mi ropa está cubierta de polvo y pelusas?
A.
1. El polvo generado durante el lavado se filtra a través de un filtro de limpieza. Si el filtro de limpieza está lleno, es posible que el polvo no se filtre correctamente. El filtro puede limpiarse manualmente antes de cada lavado para evitar que la lavadora deje polvo y pelusas en la ropa.
2. 2. Separa la ropa blanca y de color de la ropa negra y de la que produce pelusa. Lávalas en cargas diferentes para evitar aún más el polvo y las pelusas no deseadas en tu ropa.
Q.
¿Cómo registro mi producto en ThinQ?
A.
1. Asegúrate de que tanto tu producto como el router de Internet están encendidos.
2. 2. Acerca tu producto al router de Internet o Wifi. Si la distancia entre el producto y el router es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y puede tardar mucho tiempo en registrar su producto.
3. 3. Instala la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a tu país para obtener más instrucciones sobre la instalación de la aplicación ThinQ y el registro de su producto.
Descargo de responsabilidad
1)2 en 1 WashCombo™
-Testado por Intertek en marzo de 2025, ciclo de Lavado Normal+Secado basado en 3 kg de carga real en condiciones de uso. El tiempo del ciclo puede variar dependiendo del tipo/peso de la carga.
2)AI Wash 2.0
-Probado por Intertek en agosto de 2022. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas de mezcla, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (WM6700HBA). Los resultados pueden variar según el peso y el tipo de tejido de la ropa y/u otros factores.
-La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 6 kg. AI Wash sólo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.
3)TurboWash360™
-Probado por Intertek, programa Algodón con opción TurboWash™ con 3kg de carga DOE(Departamento de Energía)(10 CFR 430, Subparte B, Apéndice J1). El tiempo de lavado puede prolongarse y los resultados pueden variar en función del tipo y peso de la ropa y del entorno.
4) Steam™
-El ciclo Allergy Care aprobado por la BAF (British Allergy Foundation) reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.
5)Ahorro de energía
-Probado por Intertek en marzo de 2025, ciclo Sólo Secado comparado con el ciclo Turbo Secado de la lavadora secadora convencional LG basado en 3kg de carga según los estándares IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). (F3Q8CXK2E vs. F3P2CRV2WC). Los resultados pueden ser diferentes dependiendo del entorno.
6)Dispensador automático
-Basado en cargas de 4-6 kg. Requiere Wi-Fi y la aplicación ThinQ. Características sujetas a cambios. Los resultados pueden variar en función de la carga de ropa.
7)IA en la tecnología Central LG
-La detección de IA se activa cuando la carga es inferior a 6 kg. AI Wash solo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado. La garantía de 10 años es sólo para el motor Direct Drive. El periodo de garantía puede variar según el país o la región.
-Consulte el manual del usuario para conocer la política de garantía de 10 años.
