Descargo de responsabilidad

1)2 en 1 WashCombo™

-Testado por Intertek en marzo de 2025, ciclo de Lavado Normal+Secado basado en 3 kg de carga real en condiciones de uso. El tiempo del ciclo puede variar dependiendo del tipo/peso de la carga.

2)AI Wash 2.0

-Probado por Intertek en agosto de 2022. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas de mezcla, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (WM6700HBA). Los resultados pueden variar según el peso y el tipo de tejido de la ropa y/u otros factores.

-La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 6 kg. AI Wash sólo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

3)TurboWash360™

-Probado por Intertek, programa Algodón con opción TurboWash™ con 3kg de carga DOE(Departamento de Energía)(10 CFR 430, Subparte B, Apéndice J1). El tiempo de lavado puede prolongarse y los resultados pueden variar en función del tipo y peso de la ropa y del entorno.

4) Steam™

-El ciclo Allergy Care aprobado por la BAF (British Allergy Foundation) reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

5)Ahorro de energía

-Probado por Intertek en marzo de 2025, ciclo Sólo Secado comparado con el ciclo Turbo Secado de la lavadora secadora convencional LG basado en 3kg de carga según los estándares IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). (F3Q8CXK2E vs. F3P2CRV2WC). Los resultados pueden ser diferentes dependiendo del entorno.

6)Dispensador automático

-Basado en cargas de 4-6 kg. Requiere Wi-Fi y la aplicación ThinQ. Características sujetas a cambios. Los resultados pueden variar en función de la carga de ropa.

7)IA en la tecnología Central LG

-La detección de IA se activa cuando la carga es inferior a 6 kg. AI Wash solo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado. La garantía de 10 años es sólo para el motor Direct Drive. El periodo de garantía puede variar según el país o la región.

-Consulte el manual del usuario para conocer la política de garantía de 10 años.