Lavadora LG Carga Superior AI DD™ (Inteligencia Artificial) TurboWash 3D™ con Panel LCD + LED 28kg - Color Grafito - WT28EGTX6
WT28EGTX6
()
Características clave
- AI DD™: Lavado inteligente según el peso y tipo de tela.
- Panel LCD intuitivo + Diseño Fácil Descarga
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 686 mm x 1092 mm x 721 mm
- TurboWash3D™: Lava en solo 30 minutos.
- Dispensador automático de detergente
- Motor Inverter Direct Drive™: Silencioso y eficiente.
Soluciones inteligentes para el lavado
AI DD™
Lavado inteligente según el peso y tipo de tela
TurboWash3D™
Lavado 3D, rápido y potente en solo 30 min
Diseño Fácil Descarga
Acceso cómodo y ergonómico
Fácil de usar
Perilla LCD, rápida y cómoda
AI DD™
AI en la Tecnología central LG, lavado fácil
Experimenta lavado óptimo mejorado con AI DD™, excelente cuidado de tu ropa.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
6 Motion™
Una forma óptima de lavado con diferentes movimientos
Garantiza una limpieza profunda gracias a sus seis movimientos diferentes, impulsados por la tecnología del motor LG Inverter Direct Drive™.
Movimiento de frotar
Gira a la izquierda y a la derecha para frotar la tela contra la superficie del tambor.
Movimiento WaveForce
Potente cascada de agua que va de arriba hacia abajo para un lavado más profundo.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
TurboWash3D™
Una limpieza potente y delicada en solo 30 minutos2)
Garantiza una limpieza profunda gracias a sus seis movimientos diferentes, impulsados por la tecnología del motor LG Inverter Direct Drive™.
WaveForce
Potente cascada de agua que va de arriba hacia abajo para un lavado más profundo.
TurboDrum™
Ondas dinámicas laterales que garantizan un lavado completo
JetSpray
Chorro de agua para un enjuague más rápido
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Dispensador Automático
Úsalo varias veces con un solo llenado.
Dispensa automáticamente la cantidad justa de detergente y suavizante. Recibe alertas en tu smartphone cuando necesites rellenarlo, para que lavar la ropa sea rápido, fácil y sin complicaciones.
*Se requiere Wi-Fi y la app ThinQ. Las funciones están sujetas a cambios.
*Los resultados pueden variar según el entorno.
*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Diseño Fácil Descarga
Acceso cómodo y ergonómico
Su diseño con un frente inclinado ofrece un alcance más cómodo y ergonómico sin comprometer la capacidad.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Optimización de ciclos
Ciclos que se adaptan a tus hábitos de uso
La memoria automática de los ciclos y opciones que utilizas con más frecuencia ayuda a minimizar el tiempo, y a adaptar a tus hábitos de lavado y secado con la opción Editar lista de ciclos “Cycle List Edit”.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Filtro ancho para pelusas
Limpieza sencilla del filtro
El filtro puede limpiarse manualmente antes de cada lavado para evitar que la lavadora deje polvo y pelusas en la ropa.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Motor Inverter Direct Drive™
Duradero, silencioso y con mínima vibración
El motor Inverter Direct Drive™ es confiable, silencioso y cuenta con 10 años de garantía.
*Consulte el manual del usuario para conocer la garantía de 10 años.
*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
ThinQ™
Ahorra tiempo controlando tu lavado desde el celular
Controla tu lavado en cualquier momento, desde cualquier lugar
La app ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora como nunca antes. Comienca el ciclo con solo presionar un botón.
Fácil mantenimiento y monitoreo de tu lavadora
Controla fácilmente el consumo de energía de tu lavadora, desde el mantenimiento diario hasta tareas mayores, con la app ThinQ™
Lavado con asistente de voz
Indica a tu asistente de voz lo que quieres y deja que la lavadora haga todo por ti
*Consulte el manual del usuario para conocer la garantía de 10 años.
*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Aviso legal
1) AI DD™
- El sensor AI se activa solo en el ciclo de lavado AI cuando la carga es inferior a 3 kg.
- El lavado AI solo debe usarse con tejidos similares (no se detectan todos los tejidos) y un detergente adecuado.
2) Limpieza en solo 30 minutos
- Probado por Intertek con una carga IEC de 3 kg. El tiempo de funcionamiento del ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede retrasarse y los resultados pueden variar según el tipo y el peso de la ropa, así como del entorno.
3) Eliminación de alérgenos
- El ciclo Allergy Care, probado por Intertek, reduce el 99 % de los alérgenos de ácaros del polvo doméstico (Der p1), el 99,9 % de los ácaros vivos (Dermatophagoides pteronyssinus) y el 99 % de las bacterias (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y Escherichia coli).
Todas las especificaciones
Lo que dice la gente
FAQ
Q.
¿Dónde y cómo debo instalar el producto?
A.
El producto debe instalarse sobre una superficie firme y nivelada. Si el producto no está nivelado, podría producirse vibración y ruido. Si el producto no está nivelado, ajuste las patas de altura en la parte inferior para nivelarlo. (No afloje demasiado los tornillos. 10 mm o menos). Evite instalar el producto en un lugar con mucha humedad, ya que esto podría causar corrosión y mal funcionamiento. Se requiere una distancia mínima de 10 cm en la parte posterior y 5 cm a la izquierda y a la derecha (excluyendo la zona de instalación de la manguera de drenaje) con respecto a las paredes donde se instalará el producto. * Este contenido fue creado para uso público y puede contener imágenes o contenido que difieran del producto adquirido.
Q.
¿Cómo puedo seleccionar un ciclo?
A.
Navega y selecciona los ciclos girando la perilla LCD en el centro del panel de control. 1. Presiona el botón de encendido para encender la lavadora. 2. Gira la perilla para seleccionar un ciclo (Ciclo predeterminado: Normal). 3. Después de seleccionar un ciclo, configura las opciones deseadas (temperatura, centrifugado, nivel de suciedad, etc.). 4. Después de seleccionar un ciclo, presiona el botón de inicio para iniciar el lavado. * Este contenido fue creado para uso público y puede contener imágenes o contenido que difieran del producto adquirido.
Q.
¿Cómo puedo mantener mi lavadora en buen estado?
A.
Limpia bien el interior del compartimento del detergente con un cepillo suave, un cepillo de dientes, etc. Si la entrada está obstruida con restos de detergente o detergente endurecido, es posible que el detergente no se dispensa correctamente. Limpia el compartimento del detergente aproximadamente una vez al mes para mantenerlo limpio y listo para usar. Limpia el filtro después de cada carga de ropa para mantenerlo aún más limpio.
Q.
¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?
A.
En general, se debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Si selecciona el ciclo AI Wash, las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente la ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia.
Q.
¿Cómo beneficia AI DD™ a mi lavado?
A.
Las lavadoras AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática de los movimientos de lavado de la lavadora mejora la protección de los tejidos y mantiene tus prendas más preciadas en perfecto estado. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un electrodoméstico más duradero y eficiente energéticamente.
Q.
¿Qué es la función TurboWash3D™?
A.
La rápida tecnología TurboWash3D™ de LG deja la ropa completamente limpia en tan solo 30 minutos, con un lavado a la medida de tus necesidades. Un potente chorro de agua, junto con la tina y el motor que giran de forma independiente y en direcciones opuestas, crea un potente flujo de agua que provoca el roce de las prendas durante todo el ciclo para un lavado óptimo. *Probado por Intertek con una carga IEC de 3 kg. El tiempo de funcionamiento del ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede variar según el tipo y el peso de la ropa, así como del entorno.
Q.
¿Cómo funciona la auto dosificación?
A.
El sistema de dosificación automática del dosificador automático de LG le permite precargar el dosificador de detergente y dejar que su lavadora haga el trabajo. La tecnología del aparato detecta el peso de la carga de ropa y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente cada vez. Elimina el riesgo de dosificación excesiva, le ahorra tiempo y prolonga la vida de su ropa. La dosificación correcta de detergente también ayuda a mantener las lavadoras de carga frontal en buenas condiciones de funcionamiento. Sólo tiene que cerrar la puerta y pulsar Start.
Q.
¿Qué es la función de Steam en la lavadora LG?
A.
La tecnología Steam™, patentada por LG (en modelos seleccionados), combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, como el polen y los ácaros del polvo. *El ciclo Allergy Care, probado por Intertek, reduce el 99 % de los alérgenos de ácaros del polvo doméstico (Der p1), el 99,9 % de los ácaros del polvo vivos (Dermatophagoides pteronyssinus) y el 99 % de las bacterias (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y Escherichia coli).
Q.
¿Cómo se utiliza el ciclo de Limpieza de Tina en la lavadora?
A.
Si se acumula pelusa en la tina o huele a moho, use limpiadores para lavadoras para limpiarla regularmente. Se recomienda usar el ciclo de limpieza de tina una vez al mes para mantenerla limpia.
Q.
¿Por qué mi prenda está llena de polvo y pelusas?
A.
1. El polvo generado durante el lavado se filtra a través de un filtro de limpieza. Si el filtro está lleno, es posible que el polvo no se filtre correctamente. El filtro de limpieza se puede limpiar manualmente antes de cada lavado para evitar que la lavadora deje polvo y pelusas en la ropa. 2. Separe la ropa de color y blanca de la ropa negra y que suelta pelusa. Lávelas en cargas diferentes para evitar aún más la acumulación de polvo y pelusas.
Q.
¿Cómo registro mi producto en ThinQ?
A.
1. Asegúrese de que tanto el producto como el router de internet estén encendidos. 2. Acerque el producto al router de internet. Si la distancia entre el producto y el enrutador es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y el registro del producto podría tardar bastante. 3. Instale la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a su país para obtener más instrucciones sobre cómo instalar la aplicación ThinQ y registrar el producto.
