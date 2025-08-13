Lavadora LG Carga Superior AI DD™ (Inteligencia Artificial) TurboWash 3D™ con Panel LCD + LED 28kg - Color Grafito - WT28EGTX6

Aviso legal

1) AI DD™

- El sensor AI se activa solo en el ciclo de lavado AI cuando la carga es inferior a 3 kg.

- El lavado AI solo debe usarse con tejidos similares (no se detectan todos los tejidos) y un detergente adecuado.

2) Limpieza en solo 30 minutos

- Probado por Intertek con una carga IEC de 3 kg. El tiempo de funcionamiento del ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede retrasarse y los resultados pueden variar según el tipo y el peso de la ropa, así como del entorno.

3) Eliminación de alérgenos

- El ciclo Allergy Care, probado por Intertek, reduce el 99 % de los alérgenos de ácaros del polvo doméstico (Der p1), el 99,9 % de los ácaros vivos (Dermatophagoides pteronyssinus) y el 99 % de las bacterias (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y Escherichia coli).