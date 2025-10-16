Exención de responsabilidad

1) AI Fresh

-Se ha cambiado el nombre de “Smart Fresh Air” por “AI Fresh”; esto es solamente un cambio de nombre y no afecta a la funcionalidad del producto.

-Para utilizar la función “AI Fresh”, el producto debe estar conectado a la aplicación “LG ThinQ”.

Aplicación LG ThinQ™ disponible en smartphones compatibles con Android o iOS. Se requiere conexión de datos por teléfono y wifi doméstico, así como registrar el producto con LG ThinQ™. Visita lg.com/au/lg-thinq para conocer las características, la compatibilidad del sistema y la disponibilidad del servicio, que pueden variar según el país y el modelo.

2) ThinQ™

- EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)

- Cuando usas el modo de ahorro de energía nivel 2

- El modo de ahorro con AI se puede ajustar en dos etapas (hasta un 4.5 % para la etapa 1 y hasta un 20 % para la etapa 2), y la tasa de ahorro varía en función de la clasificación energética y las especificaciones del producto.

- La tasa de ahorro con AI para cada etapa puede variar en función de las condiciones de uso reales.

- Los detalles específicos de la prueba para la tasa de ahorro son los siguientes:

1. Modelo de prueba: M876AAA582

2. Condiciones de prueba: Congelador a -18 °C, refrigerador a 3 °C, sin carga

3. Condiciones de instalación: Temperatura ambiente a 25 °C, humedad al 55 %

4. Método de prueba: 8 horas de apertura, 16 horas sin apertura. Tiempo total de apertura durante las horas de apertura: Refrigerador 28 veces, congelador 6 veces Los resultados de consumo energético de cada etapa del modo de ahorro con AI durante 3 días se convierten en consumo energético de 24 horas y se comparan.

5. Cuando usas el modo de ahorro con IA, el ciclo de descongelación y la velocidad del compresor pueden ajustarse según el entorno. La aplicación de la etapa 2 puede causar un aumento de la temperatura interna del congelador y del refrigerador.

6. Los resultados de las pruebas han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando su método de prueba específico, pero pueden variar según el entorno de uso real.

7. El modo de ahorro con IA solo es compatible con la aplicación LG ThinQ, y LG ThinQ puede tener algunas limitaciones en cuanto a entornos compatibles y métodos de uso.