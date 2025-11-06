We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Helpful Hints
¿Cuál es el mejor refrigerador energéticamente eficiente?
En cuanto a la factura total de energía de tu hogar, el refrigerador suele ser uno de los principales contribuyentes. En México, donde las temperaturas cálidas son comunes y las familias dependen de su refrigerador a diario para obtener alimentos y bebidas frescas, elegir un refrigerador de bajo consumo no solo es una decisión inteligente para el planeta, sino que puede ahorrarte miles de pesos a lo largo de los años. Este artículo explora la importancia de la eficiencia energética en los refrigeradores, cómo identificar los modelos más eficientes y consejos prácticos para maximizar tus ahorros sin sacrificar la comodidad ni la frescura.
Refrigeradores y ahorro de energía
Los refrigeradores funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto significa que incluso pequeñas diferencias en el consumo de energía pueden tener un gran impacto en tu factura de electricidad con el tiempo. Elegir un refrigerador de alta eficiencia es una de las maneras más sencillas de reducir los gastos domésticos y la huella de carbono. Pero ¿cómo saber qué refrigerador es realmente eficiente energéticamente? La respuesta reside en dos aspectos clave: comprender las etiquetas energéticas y saber qué características marcan la mayor diferencia.
Etiqueta de eficiencia energética de un refrigerador
En México, todos los refrigeradores y congeladores domésticos deben cumplir con la norma oficial NOM-015-ENER-2018. Esta norma, a veces llamada simplemente “NOM-ENER”, establece requisitos estrictos para el consumo máximo y mínimo de energía, y define los métodos de prueba que los fabricantes deben seguir para garantizar comparaciones justas y precisas entre productos.
NOM-ENER
Todo refrigerador nuevo debe tener una etiqueta amarilla y negra de eficiencia energética. En esta etiqueta encontrará lo siguiente:
1. El consumo anual de energía en kilowatt-horas (kWh/año)
2. La capacidad del modelo en litros
3. Una comparación del consumo energético del producto con modelos similares
4. Información sobre la marca y el modelo
5. El rango de consumo energético del producto (para que pueda ver si se acerca al mejor o al peor de su categoría)
Al comprar, busque refrigeradores de bajo consumo. Los refrigeradores LG, por ejemplo, suelen estar entre los mejores en eficiencia energética, gracias a sus tecnologías avanzadas y su compromiso con la sostenibilidad.
* The numbers in the image are examples; please refer to the actual product information for the real figures.
Tecnología Inverter: El Corazón del Ahorro
No todos los refrigeradores son iguales. Uno de los mayores avances de los últimos años es la introducción de la tecnología de compresores inverter. Pero ¿qué significa esto y por qué influye en tu factura de energía?
Los refrigeradores tradicionales utilizan un compresor que se enciende y se apaga a máxima potencia para mantener la temperatura adecuada. Este constante encendido y apagado consume mucha electricidad y puede provocar fluctuaciones de temperatura que afectan la frescura de los alimentos.
Los compresores Inverter, por otro lado, ajustan su velocidad automáticamente para adaptarse a la demanda de refrigeración. Esto significa que funcionan con mayor suavidad y eficiencia, utilizando solo la energía necesaria en cada momento. ¿El resultado? Hasta un 40 % menos de consumo eléctrico en comparación con los modelos tradicionales, un funcionamiento más silencioso y temperaturas internas más estables.
LG, por ejemplo, incorpora compresores Inverter en muchos de sus refrigeradores de bajo consumo, a menudo con garantías de 10 años para su tranquilidad. Si busca el refrigerador con la mejor eficiencia energética en México, busque modelos que mencionen explícitamente la tecnología Inverter.
Tipo de refrigerador que consume menos energía
¿Sabías que la distribución de tu refrigerador puede afectar su consumo de energía?
En México, los tipos más comunes son:
Top Freezer
El congelador está arriba y el refrigerador abajo.
Bottom Freezer
El congelador está abajo y el refrigerador arriba.
Side-by-Side
El refrigerador y el congelador están en posición vertical, uno junto al otro.
French Door
El refrigerador tiene dos puertas y el cajón del congelador está abajo.
Generalmente, los refrigeradores con congelador superior son los más eficientes energéticamente. Esto se debe a que el aire frío desciende naturalmente, por lo que estos modelos requieren menos energía para mantener ambos compartimentos a la temperatura adecuada. Los modelos de puertas francesas y de dos puertas suelen consumir un poco más de energía debido a su mayor tamaño y características adicionales.
También cabe destacar que los dispensadores de hielo y agua integrados en la puerta, si bien son prácticos, pueden aumentar ligeramente el consumo de energía. Si prioriza la eficiencia absoluta, elija un modelo sin estos extras o asegúrese de que el dispensador esté aislado y tenga certificación energética.
Consejos para ahorrar energía utilizando su refrigerador de manera eficiente
✓ Llene el refrigerador adecuadamente
Un refrigerador lleno se mantiene fresco de forma más eficiente que uno vacío, ya que la cantidad de alimentos fríos ayuda a estabilizar la temperatura al abrir la puerta. Sin embargo, no sobrecargue los alimentos; es importante que el aire circule libremente entre los estantes y compartimentos. Organice los alimentos de forma que el aire frío pueda circular y llegar a todos los rincones.
✓ Mantenimiento regular
El polvo y la suciedad en las bobinas del condensador (que suelen encontrarse en la parte trasera o inferior del refrigerador) pueden hacer que este trabaje más y consuma más energía. Limpie las bobinas cada seis meses y revise las juntas de la puerta para ver si tienen grietas o huecos. Unas juntas herméticas mantienen el aire frío dentro y el aire caliente fuera. Además, descongele el congelador si nota acumulación de hielo (a menos que tenga un modelo sin escarcha).
✓ Ubicación estratégica
La ubicación del refrigerador es importante. Manténgalo alejado de la luz solar directa, estufas, hornos u otras fuentes de calor que sobrecarguen el compresor. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del refrigerador para que circule el aire por la parte trasera y los laterales; esto ayuda a que el sistema de refrigeración funcione eficientemente.
✓ Ajustes de temperatura
Configure su refrigerador entre 3 °C y 5 °C (37 °F y 41 °F) y su congelador a -18 °C (0 °F). Bajar la temperatura no prolonga la vida útil de los alimentos, solo desperdicia energía. Use un termómetro para refrigerador para verificarlo, ya que los diales integrados no siempre son precisos.
Conclusión
Al combinar un refrigerador de alta eficiencia —preferiblemente con tecnología Inverter y una alta calificación NOM-ENER— con hábitos de uso inteligentes, puede reducir drásticamente los costos de energía de tu hogar. En definitiva, el mejor refrigerador de bajo consumo es aquel que se adapta a las necesidades de tu familia, cumple con las normas mexicanas y le ayuda a construir un hogar más sostenible y cómodo para los años venideros.