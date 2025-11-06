Ajustar la temperatura de su refrigerador LG es rápido y sencillo, pero requiere un poco de conocimiento para asegurarse de aprovechar al máximo su electrodoméstico.

La mayoría de los refrigeradores LG, ya sean top freezer, bottom freezer o french door, están equipados con un panel de control digital fácil de usar. Aquí tienes una guía paso a paso para ajustar la temperatura: