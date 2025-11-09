Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

¿Por qué elegir una Soundbar LG es una decisión inteligente?

 
En este artículo, exploraremos:
  • ¿Qué son las Soundbar y cómo funcionan?
  • Beneficios de las Soundbar y por qué son esenciales para mejorar tu experiencia de TV.
  • Las funciones de la Soundbar de LG
  • ¿Qué Sounbar LG es la mejor para tu TV LG?

¿Qué es una Soundbar?

Una Soundbar es una bocina alargada y delgada diseñada para mejorar la calidad de audio de tu TV. Las Soundbar, son una excelente opción para quienes desean elevar su experiencia de entretenimiento en casa sin las complicaciones de un sistema de cine en casa con múltiples bocinas y equipos

¿Qué hace una Soundbar?

Las Soundbar enriquecen el audio de tu TV al añadir profundidad, claridad y graves, permitiénte fisfrutar al máximo de películas y música. Ayudan a escuchar los diálogos con claridad y hacen que todo suene más lleno e inmersivo.

 

¿Por qué elegir una Soundbar LG?

Elegir una Soundbar LG garantiza una compatibilidad perfecta con tu TV LG, lo que te permite aprovechar todo el potencial de tu televisor. LG ofrece tanto Sounbars como Soundbars LG Home Theater, diseñadas para complementar a la perfección los televisores LG, integrando tecnología de audio de vaguardia y funciones fáciles de usar que mejoran el rendimiento y la facilidad de uso. Las Soundbar LG Home Theater suben el nivel al ofrecer sonido envolvente de cine en casa con su subwoofer inalámbrico y potentes bocinas traseras.

 

Funciones premium de las Soundbar LG

Las Sounbar LG utilizan las funciones de sistema avanzadas LG WOW para ofrecer una máxima experiencia de audio. Exploremos las características clave que distinguen a las Soundbar de LG.

 

WOW Orchestra:

 

  • Escena sonora mejorada: Sincroniza la salida de audio del TV y de la Soundbar para un experiencia más rica e inmersiva.
  • Integración perfecta: Combina las bocinas de audio fluido, mejorando desde los diálogos hasta las bandas sonoras.
  • Experiencia de sonido envolvente: Amplía el escenario sonoro, creando una experiencia auditiva envolvente que te hace sentir dentro de la acción.

 

WOW Interface:

 

  • Control integrado: Accede a los ajustes de tu Soundbar directamente desde la interfaz de tu TV LG para mayor comodidad.
  • Experiencia fácil de usar: Ajusta con fácilidad los modos de sonido y los niveles de audio usando un solo control remoto.
  • Navegación simplificada: Hace que el control de audio sea directo y sin complicaciones.

 

WOW Cast:

 

  • Transmisión inalámbrica: Disfruta de streaming de audio de alta cálidad desde tu TV LG a tu Soundbar sin cables desordenados.
  • Colocación flexible: Coloca tu barra de sonido en cualquier lugar de la habitación sin sacrificar la cálidad de sonido.
  • Transmición sin pérdidas: Experimenta un audio de primera gracias a la tecnología inalámbrica avanzada que preserva la calidad del sonido.

 

Surround Speaker:

 

  • Sonido envolvente: Crea una experiencia de audio inmersiva con sonido que te rodea desde todas las direcciones.
  • Audio que llena la habitación: Procesa las señales para generar la sensación de sonido que cubre todo el espacio.
  • Paisaje sonoro envolvente: Eleva tu disfrute de películas, juegos y música.

 

Centre-up Firing:

 

  • Bocinas con proyección ascendente: Dirigen el sonido hacia arriba para dar sensación de altura y profundidad en tu experiencia de audio.
  • Óptimo para Dolby Atmos: Mejora el movimiento tridimensional del sonido para una experiencia más dinámica.
  • Audio realista: Asegura diálogos claros y efectos sonoros dinámicos que te hacen sentir enmedio de la acción.

 

AI Sound Calibration:

 

  • Ajuste automatico: Analiza la acústica de tu habitación para afinar la configuración de audio y obtener el rendimiento óptimo.
  • Sonido a la medida: Ofrece una salida de audio personalizada según el tamaño y la acústica de tu espacio.

¿Qué Soundbar es mejor para Tvs LG?

 

Ahora que hemos visto las funciones avanzadas de las Soundbars, aquí tienes algunas de las mejores opciones para acompañar tu TV LG.

 

LG S95TR

 

La Soundbar LG S95TR Home Theater es una opción de primera que eleva la experiencia con TVs OLED de LG gracias a su diseño elegante y su sobresaliente desempeño sonoro. Con sonido envolvente de 15 canales, la S95TR ofrece una experiencia inmersiva única. Disfruta un sonido envolvente de siguiente nivel y un toque de magia de cine con cinco bocinas up-firing, subwoofer inalámbrico y potentes bocinas traseras. Además, se integra sin esfuerzo mediante WOWCAST y WOW Orchestra, evitando el desorden de cable y asegurando una instalación armoniosa. 

 

 

LG S70TR

 

La Soundbar LG S70TR Home Theater ofrece una experiencia de audio robusta, diseñada para complementar a la perfección los Tvs LG QNED. Con funciones como Dolby Atmos, DTS y Triple Level Spatial Sound, crea un paisaje sonoro inmersivo que llena la habitación. Disfruta sonido envolvente de cine en casa con 5.1.1 canales, subwoofer inalámbrico y potentes bocinas traseras. WOW Orchestra y WOW Interface bridan control sencillo y sonido personalizable, mientras que el soporte VRR/ALLM asegura juegos fluidos y con baja latencia.

 

LG S80TR

 

La LG S80TR Home Theater Soundbar, combina de forma excelente con los TVs LG OLED, ofreciendo una configuración 5.1.3 canales con Dolby Atmos y DTS para una experiencia de audio potente. Proporciona sonido envolvente de cine en casa con subwoofer inalámbrico y bocinas traseras. Sus tres bocinas up-firing añaden una dimensión vertical al sonido, creando un entorno auditivo evolvente. WOW Orchestra sincroniza el audio con Tvs LG compatibles, y su diseño delgado y minimalista luce bien en cualquier instalación, La conectividad Bluetooth y Wi-Fi facilitan la reproducción desde otros dispositivos, mientras que AI Sound Pro optimiza los ajustes de audio para cualquier contenido.

 

LG S90TR

 

Para quienes buscan calidad de sonido premium, la LG S90TR Home Theater Soundbar es una opción ideal para TVs LG OLED, especialmente en sala grandes. Con su sistema 7.1.3 canales, ofrece sonido envolvente de cine en casa con subwoofer inalámbrico y bocinas traseras potentes. Equipadas con Dolby Atmos y DTS:X, entrega un audio en alta definción con graves profundos. WOW Orchestra y WOWCAST garantizan sonido inalámbrico y sin pérdidas para una instalación limpia, mientras que AI Room Calibration ajusta finalmente la salida de audio según la acústica de tu habitación. Con HDMI eARC y opciones de transmisión inalámbrica, la S90TR ofrece conectividad versátil para la máxima experiencia de audio en el hogar.

 

¿Quieres explorar más? ¡Descubre hoy toda la gama de Soundbar de LG!

Productos destacados

Productos destacados

Productos destacados

Productos Destacados

Productos destacados

Productos Destacados

Productos destacados

Productos destacados

Productos Destacados

Productos Destacados

Ver más opciones
 
 