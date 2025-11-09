¿Por qué elegir una Soundbar LG es una decisión inteligente?

Ahora que hemos visto las funciones avanzadas de las Soundbars, aquí tienes algunas de las mejores opciones para acompañar tu TV LG.
LG S95TR
La Soundbar LG S95TR Home Theater es una opción de primera que eleva la experiencia con TVs OLED de LG gracias a su diseño elegante y su sobresaliente desempeño sonoro. Con sonido envolvente de 15 canales, la S95TR ofrece una experiencia inmersiva única. Disfruta un sonido envolvente de siguiente nivel y un toque de magia de cine con cinco bocinas up-firing, subwoofer inalámbrico y potentes bocinas traseras. Además, se integra sin esfuerzo mediante WOWCAST y WOW Orchestra, evitando el desorden de cable y asegurando una instalación armoniosa.
LG S70TR
La Soundbar LG S70TR Home Theater ofrece una experiencia de audio robusta, diseñada para complementar a la perfección los Tvs LG QNED. Con funciones como Dolby Atmos, DTS y Triple Level Spatial Sound, crea un paisaje sonoro inmersivo que llena la habitación. Disfruta sonido envolvente de cine en casa con 5.1.1 canales, subwoofer inalámbrico y potentes bocinas traseras. WOW Orchestra y WOW Interface bridan control sencillo y sonido personalizable, mientras que el soporte VRR/ALLM asegura juegos fluidos y con baja latencia.
LG S80TR
La LG S80TR Home Theater Soundbar, combina de forma excelente con los TVs LG OLED, ofreciendo una configuración 5.1.3 canales con Dolby Atmos y DTS para una experiencia de audio potente. Proporciona sonido envolvente de cine en casa con subwoofer inalámbrico y bocinas traseras. Sus tres bocinas up-firing añaden una dimensión vertical al sonido, creando un entorno auditivo evolvente. WOW Orchestra sincroniza el audio con Tvs LG compatibles, y su diseño delgado y minimalista luce bien en cualquier instalación, La conectividad Bluetooth y Wi-Fi facilitan la reproducción desde otros dispositivos, mientras que AI Sound Pro optimiza los ajustes de audio para cualquier contenido.
LG S90TR
Para quienes buscan calidad de sonido premium, la LG S90TR Home Theater Soundbar es una opción ideal para TVs LG OLED, especialmente en sala grandes. Con su sistema 7.1.3 canales, ofrece sonido envolvente de cine en casa con subwoofer inalámbrico y bocinas traseras potentes. Equipadas con Dolby Atmos y DTS:X, entrega un audio en alta definción con graves profundos. WOW Orchestra y WOWCAST garantizan sonido inalámbrico y sin pérdidas para una instalación limpia, mientras que AI Room Calibration ajusta finalmente la salida de audio según la acústica de tu habitación. Con HDMI eARC y opciones de transmisión inalámbrica, la S90TR ofrece conectividad versátil para la máxima experiencia de audio en el hogar.
¿Quieres explorar más? ¡Descubre hoy toda la gama de Soundbar de LG!