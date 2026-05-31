RESPONSABLE DEL EVENTO.

La presente campaña promocional "Mi vida con LG" (en adelante, la "Campaña") es organizada y operada por LG Electronics México, S.A. de C.V. (en adelante, el "Organizador"), con el respaldo de LG Electronics, Inc.

Esta Campaña tiene como objetivo celebrar historias auténticas de propietarios reales de productos LG y destacar la confianza, satisfacción y el valor a largo plazo asociados con los productos LG.

ACEPTACIÓN DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.

La participación en esta Campaña implica la aceptación plena e incondicional de los presentes Términos y Condiciones (en adelante, los "Términos"). Los participantes también se comprometen a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.

El Organizador se reserva el derecho de interpretar estos Términos y tomar decisiones respecto a cualquier asunto no expresamente contemplado en el presente documento.

VIGENCIA Y COBERTURA.

Vigencia de la Campaña.

La Campaña dará inicio el 8 de junio de 2026 a las 00:00 horas y concluirá el 12 de julio de 2026 a las 23:59 horas, ambas en horario de la Ciudad de México (en adelante, el "Período de la Campaña").

Las participaciones recibidas fuera del Período de la Campaña no serán consideradas.

Cobertura.

La Campaña es válida únicamente dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

REQUISITOS PARA SER PARTICIPANTE.

Para participar en la presente Campaña, los interesados deberán cumplir con todos los siguientes requisitos:

● Ser residente legal de México.

● Tener al menos dieciocho (18) años de edad al momento de participar.

● Contar con una cuenta pública válida en Instagram.

● Cumplir íntegramente con los presentes Términos.

Los empleados de LG Electronics México, S.A. de C.V., LG Electronics Inc., empresas afiliadas, agencias y sus familiares directos podrán participar en la Campaña; sin embargo, no serán elegibles para recibir premios o reconocimientos.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN.

Para registrar su participación, los interesados deberán completar todos los siguientes pasos durante el Período de la Campaña:

1. Seguir @lgmexico en Instagram.

2. Crear y publicar una fotografía, carrusel o Reel en su cuenta personal pública de Instagram.

3. Etiquetar la cuenta oficial de Instagram de LG México: @lgmexico.

4. Incluir el hashtag: #MividaconLGMX.

5. Mantener la cuenta de Instagram y la publicación enviada públicas hasta que se anuncien los ganadores.

Opcional: Los participantes en México también podrán compartir su participación en el Grupo de Facebook Life Genius México con fines de participación comunitaria; sin embargo, la publicación en Instagram conforme a los pasos indicados sigue siendo obligatoria. Las publicaciones realizadas únicamente en el Grupo de Facebook no serán consideradas participaciones oficiales.

Se permiten múltiples participaciones, siempre que cada una sea única y cumpla con los presentes Términos.

REQUISITOS DEL CONTENIDO.

Cada participación deberá:

● Presentar un producto LG y la historia o experiencia personal del participante.

● Ser original y creada por el propio participante.

● No infringir derechos de terceros, incluyendo derechos de autor, marcas registradas, privacidad o derechos de imagen.

● No contener material ofensivo, difamatorio, discriminatorio, ilegal o inapropiado.

● No contener información falsa, engañosa o fraudulenta.

● No mostrar de manera prominente marcas de la competencia que puedan generar confusión o entrar en conflicto con los objetivos de la Campaña.

● Ser publicada en una cuenta personal pública de Instagram durante el Período de la Campaña.

● Incluir @lgmexico y #MividaconLGMX.

Los temas recomendados incluyen:

● Propiedad a largo plazo y durabilidad del producto

● Recuerdos familiares con productos LG

● Confianza intergeneracional en LG

● Satisfacción y confiabilidad en el día a día

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Las participaciones elegibles serán evaluadas por un panel designado por el Organizador con base en los siguientes criterios:

Criterio Ponderación Autenticidad 35% Valor Patrimonial / Heritage 25% Calidad de la Historia 25% Nivel de Interacción (Engagement) 15%

Las decisiones del Organizador son finales e inapelables.

PREMIOS.

8.1 Gran Premio.

Un (1) ganador del Gran Premio recibirá la sustitución del electrodoméstico LG presentado en su participación por el modelo LG comparable más reciente disponible, sujeto a disponibilidad.

Las categorías elegibles incluyen:

● Refrigeradores

● Lavadoras

● WashTower

● Styler

● Electrodomésticos de Cocina

● Aspiradoras

El modelo exacto y las especificaciones serán determinados exclusivamente por el Organizador con base en la disponibilidad de productos y consideraciones comerciales.

Como parte de la experiencia del Gran Premio, el ganador deberá cooperar razonablemente con el Organizador en actividades de contenido relacionadas con la campaña, incluyendo documentación de la entrega del producto, captura de fotos y/o videos del momento de recepción del premio, entrevistas con medios de comunicación, artículos de relaciones públicas, contenido para LG.com y materiales promocionales relacionados.

El calendario detallado, el formato, el lugar y los requisitos serán coordinados de manera separada por el Organizador o la agencia que este designe. Es posible que se requieran consentimientos adicionales, formularios de liberación u otra documentación.

8.2 Premios de Subcampeón.

Dos (2) ganadores de subcampeón recibirán cada uno una (1) aspiradora LG CordZero, o un modelo equivalente determinado por el Organizador.

8.3 Reconocimientos Quincenales.

Hasta cien (100) ganadores de reconocimientos quincenales podrán recibir cada uno una (1) tarjeta de regalo digital de Amazon México por un valor de $500 MXN.

Los reconocimientos quincenales podrán seleccionarse durante el Período de la Campaña y/o durante el período final de selección, en función del número y la calidad de las participaciones elegibles recibidas. El número de ganadores de reconocimientos quincenales podrá variar según el período de selección. El número total de ganadores de reconocimientos quincenales no excederá de cien (100).

8.4 Reconocimiento Adicional.

Todos los participantes podrán ser considerados para:

● Inclusión en futuras actividades de marketing de LG

● Invitaciones a eventos y programas de la comunidad LG

● Oportunidades de aparición en los canales oficiales de LG

CONDICIONES DE LOS PREMIOS.

● Los premios son personales, intransferibles y no podrán ser canjeados por dinero en efectivo.

● El Organizador se reserva el derecho de sustituir los premios por otros de igual o mayor valor.

● Los modelos, colores y especificaciones de los productos están sujetos a disponibilidad.

● La entrega está limitada a domicilios dentro del territorio mexicano.

● Los impuestos o cargos que correspondan conforme a la legislación aplicable serán gestionados de acuerdo con la normativa fiscal mexicana vigente.

SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES.

Los posibles ganadores podrán ser contactados a través de mensaje directo de Instagram (Instagram DM) desde @lgmexico y/o correo electrónico autorizado. Los ganadores finales serán anunciados a más tardar el 27 de julio de 2026.

Para reclamar su premio, los ganadores deberán responder dentro de los siete (7) días naturales siguientes a la notificación y proporcionar la información solicitada necesaria para la verificación de elegibilidad, cumplimiento del premio y administración de la campaña. La información solicitada puede incluir, entre otros:

La información solicitada podrá variar según la categoría del premio. Los ganadores del Gran Premio y de Subcampeón deberán proporcionar adicionalmente:

● Domicilio de entrega

● Identificación oficial, en caso de ser requerida

● Nombre completo

● Correo electrónico

● Número de teléfono

El Organizador podrá solicitar evidencia adicional para verificar la propiedad del producto y la elegibilidad del participante.

En caso de que un posible ganador no responda dentro del plazo establecido, no proporcione la información solicitada o sea determinado como no elegible, el premio podrá ser declarado desierto y otorgado a un ganador alternativo.

USO DEL CONTENIDO ENVIADO.

Al participar, cada concursante otorga al Organizador, a LG Electronics Inc. y a sus empresas afiliadas una licencia mundial, libre de regalías y no exclusiva para usar, reproducir, publicar y distribuir el contenido enviado con fines promocionales, publicitarios y de comunicación relacionados con LG y la presente Campaña.

Lo anterior incluye, de manera enunciativa mas no limitativa:

● Canales de redes sociales

● Sitios web de LG, incluido LG.com

● Publicidad digital

● Comunicados de prensa y materiales de relaciones públicas

● Comunicaciones CRM (correo electrónico, boletines, SMS)

● Materiales en punto de venta y en eventos

Los ganadores del Gran Premio y de Subcampeón podrán ser invitados a participar en actividades adicionales de contenido relacionadas con la campaña, incluyendo documentación de la entrega del producto, captura de fotos y/o videos, entrevistas con medios de comunicación, artículos de relaciones públicas, contenido para LG.com, contenido en redes sociales u otros materiales promocionales. Podrán requerirse consentimientos adicionales, formularios de liberación o permisos donde corresponda.

Los participantes declaran y garantizan que son titulares de todos los derechos necesarios para otorgar la presente licencia.

AVISO DE PRIVACIDAD.

Los datos personales recabados con motivo de esta Campaña serán tratados por el Organizador para las siguientes finalidades:

● Verificar la elegibilidad de los participantes

● Administrar la Campaña

● Revisar y validar las participaciones

● Contactar a los ganadores

● Realizar la entrega o cumplimiento de los premios

● Gestionar permisos y reutilización de contenido

● Coordinar actividades de contenido relacionadas con la campaña, cuando corresponda

Los datos personales serán tratados conforme a las prácticas de privacidad del Organizador y a la legislación mexicana en materia de protección de datos personales.

Para mayor información, consulte el aviso de privacidad del Organizador disponible en: https://www.lg.com/mx/aviso-de-privacidad

DESCALIFICACIÓN.

El Organizador se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante que:

● Incumpla con los presentes Términos;

● Envíe contenido fraudulento, copiado o engañoso;

● Utilice herramientas automatizadas u otros métodos desleales;

● Proporcione información falsa;

● Incurra en conductas que dañen la reputación de LG o de la Campaña.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

El Organizador no será responsable por:

● Fallas técnicas o interrupciones en Instagram o en cualquier otra plataforma;

● Participaciones perdidas, demoradas, incompletas o dañadas;

● Accesos no autorizados o violaciones de seguridad de datos que estén fuera del control razonable del Organizador;

● Cualquier lesión, pérdida o daño derivado de la participación en la Campaña o del uso del premio.

Esta Campaña no está patrocinada, avalada ni administrada por Instagram, Facebook, Meta, Amazon, TikTok ni por ninguna otra plataforma de terceros, ni está asociada con estas.

MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN.

El Organizador se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar la Campaña en cualquier momento por causas ajenas a su control razonable, incluyendo fraude, problemas técnicos, requerimientos legales o caso fortuito o fuerza mayor.

Cualquier modificación será comunicada a través de los canales oficiales de la Campaña, incluyendo la cuenta oficial de Instagram de LG México @lgmexico y/o a través de otros canales oficiales de LG México.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

Los presentes Términos se rigen por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

Cualquier controversia derivada de la presente Campaña será sometida a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México, salvo que la legislación obligatoria aplicable disponga lo contrario.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR.

Para cualquier aclaración relacionada con esta Campaña, el participante podrá comunicarse a través de los canales de contacto oficiales de LG México disponibles en:

https://www.lg.com/mx/soporte/contactanos/