Monitor LG U4 de 24 pulgadas, monitor IPS Full HD a 144 Hz

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminosidad, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms.