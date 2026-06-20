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Monitor LG U4 de 24 pulgadas, monitor IPS Full HD a 144 Hz

Monitor LG U4 de 24 pulgadas, monitor IPS Full HD a 144 Hz

24U411B-B
Vista frontal de Monitor LG U4 de 24 pulgadas, monitor IPS Full HD a 144 Hz 24U411B-B
Side view of a monitor showing adjustable stand and ergonomic design.
Rear view of an LG FHD monitor showing stand design and connectivity ports.
LG FHD monitor on desk displaying office dashboard charts with keyboard and mouse in workspace setup.
LG FHD monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG FHD monitor displaying fast-moving game content with 144Hz refresh rate for smooth motion.
LG FHD Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG FHD monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG FHD monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG FHD monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG FHD monitor rear ports including HDMI 2.2, Headphone out and DC-IN.
LG FHD monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Close-up of LG FHD monitor rear ports including HDMI 2.2, Headphone out and DC-IN.
Side view of LG FHD monitor showing tilt adjustment
Top view of LG FHD monitor
Vista frontal de Monitor LG U4 de 24 pulgadas, monitor IPS Full HD a 144 Hz 24U411B-B
Side view of a monitor showing adjustable stand and ergonomic design.
Rear view of an LG FHD monitor showing stand design and connectivity ports.
LG FHD monitor on desk displaying office dashboard charts with keyboard and mouse in workspace setup.
LG FHD monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG FHD monitor displaying fast-moving game content with 144Hz refresh rate for smooth motion.
LG FHD Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG FHD monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG FHD monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG FHD monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG FHD monitor rear ports including HDMI 2.2, Headphone out and DC-IN.
LG FHD monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Close-up of LG FHD monitor rear ports including HDMI 2.2, Headphone out and DC-IN.
Side view of LG FHD monitor showing tilt adjustment
Top view of LG FHD monitor

Características clave

  • sRGB 99% (Typ.)
  • Imágenes nítidas y fluidas con una frecuencia de actualización de 144 Hz
  • Reducción del desenfoque de movimiento en 1 ms
  • HDR 10
  • Aplicación LG Switch
  • Diseño prácticamente sin bordes y base del soporte delgada
Más

Award-winning excellence

PC MAG Best Brands Award logo

Mejor marca de 2026*

Digital Trends Award logo

Tendencias Digitales 2025

Readers’ Choice best monitor lineup for gamers and those demanding high-quality performance

*Marca comercial de Ziff Davis, LLC. Utilizada bajo licencia.

*Reproducido con permiso. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.

LG Monitor brand logo

Rendimiento versátil con un diseño ultradelgado

Ya sea para trabajar, jugar o ver vídeos en streaming, nuestro monitor IPS Full HD de 23,8 pulgadas ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultradelgado.

Monitor on a desk displaying a business dashboard with charts and analytics, illustrating productivity and everyday office use.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.

LG FHD monitor feature overview showing a 23.8-inch IPS display, 144Hz refresh rate, 1ms MBR, AMD FreeSync Premium support, HDR10 with sRGB 99% color accuracy, and an ultra-slim virtually borderless design with a slim stand base for smooth gaming and everyday use.

Virtually borderless design and slim stand base

Diseño prácticamente sin bordes y base del soporte delgada

Diseño ultradelgado. Casi parece que flota

Disfruta de más espacio en pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado, la base del soporte de perfil fino y el diseño prácticamente sin bordes en tres lados. El soporte, que parece flotar, ofrece un aspecto limpio y ligero, mientras que el diseño prácticamente sin bordes se integra a la perfección en espacios de trabajo minimalistas y mantiene una apariencia homogénea incluso en configuraciones de dos monitores.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate the smooth performance and clarity of a 144Hz refresh rate.

Una experiencia de juego fluida con una frecuencia de actualización de 144 Hz

Ofrece un rendimiento fluido y ágil gracias a su frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que proporciona imágenes fluidas y movimientos más nítidos para una experiencia de juego más ágil que te da una ventaja competitiva.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

High-speed racing cars in motion with motion blur effect, highlighting 1ms MBR for reduced blur and faster, clearer gameplay performance.

1ms MBR

A toda velocidad hacia la victoria

La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms* contribuye a una experiencia de juego más fluida al reducir el desenfoque y el efecto fantasma. Las escenas de movimiento rápido se mantienen nítidas, lo que te ayuda a reaccionar más rápido ante la acción.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminosidad, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms.

AMD FreeSync™ Premium

Movimiento fluido que te mantiene inmerso

Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes fluidas y sin interrupciones, además de una baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez sin igual en los juegos.

LG FHD Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes, showing reduced screen tearing and smoother, more fluid motion for responsive and immersive gameplay.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

HDR10 con sRGB 99%

Colores realistas con una precisión cromática avanzada

La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % del espacio de color sRGB permiten una reproducción precisa del color, con un contraste y un nivel de detalle mejorados en las escenas HDR.

LG FHD Monitor displaying vivid creative content on a wide curved screen with HDR10 support and sRGB 99% color coverage, delivering rich color accuracy, enhanced contrast, and precise visual detail for creative work and immersive viewing.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.

Black Stabilizer

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a moverse con rapidez entre las explosiones de destellos.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Aplicación LG Switch

Cambio fluido entre múltiples tareas

Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para realizar múltiples tareas de manera eficiente entre varias fuentes de entrada.

Descargar

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, búscala en el menú de soporte técnico de LG.com.

Diseñadas para la comodidad visual diaria

Modo de lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al leer documentos durante largos períodos de tiempo.

Flicker Safe

Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga visual y ofrecer una experiencia visual más cómoda durante un uso prolongado.

Imprimir

Especificación clave

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    23.8

  • Pantalla - Resolución

    1920 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    60

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    620 x 134 x 385

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    539.4 x 412 x 220

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7

  • Peso en el envío [kg]

    4.3kg

  • Peso con soporte [kg]

    3.2kg

  • Peso sin soporte [kg]

    2.3kg

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    23.8

  • Relación de aspecto

    60

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tiempo de respuesta

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (típ.)

    1500:1

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    200

  • Relación de contraste (mín.)

    1050:1

  • Tamaño [cm]

    60

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • AMD FreeSync

    FreeSync

  • Debilidad del color

    SI

  • Ahorro de energía inteligente

    SI

  • A prueba de parpadeos

    SI

  • Sincronización de acción dinámica

    SI

  • Estabilizador negro

    SI

  • Cruz

    SI

  • Modo Lector

    SI

  • Contador FPS

    SI

  • Super Resolución+

    SI

  • Auto Input Switch

    SI

  • Efecto HDR

    SI

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    PC Monitor

  • Año

    Y26

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 0.5W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Fuente de alimentación externa (adaptador)

ACCESORIO

  • HDMI

    SI

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI(1ea)

  • Salida de auriculares

    3 polos (solo sonido)

Lo que dice la gente

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