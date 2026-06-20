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Monitor LG U4 de 24 pulgadas, monitor IPS Full HD a 144 Hz
Monitor LG U4 de 24 pulgadas, monitor IPS Full HD a 144 Hz
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Award-winning excellence
Mejor marca de 2026*
Tendencias Digitales 2025
Readers’ Choice best monitor lineup for gamers and those demanding high-quality performance
*Marca comercial de Ziff Davis, LLC. Utilizada bajo licencia.
*Reproducido con permiso. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.
Rendimiento versátil con un diseño ultradelgado
Ya sea para trabajar, jugar o ver vídeos en streaming, nuestro monitor IPS Full HD de 23,8 pulgadas ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultradelgado.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.
Virtually borderless design and slim stand base
Diseño ultradelgado. Casi parece que flota
Disfruta de más espacio en pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado, la base del soporte de perfil fino y el diseño prácticamente sin bordes en tres lados. El soporte, que parece flotar, ofrece un aspecto limpio y ligero, mientras que el diseño prácticamente sin bordes se integra a la perfección en espacios de trabajo minimalistas y mantiene una apariencia homogénea incluso en configuraciones de dos monitores.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminosidad, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms.
AMD FreeSync™ Premium
Movimiento fluido que te mantiene inmerso
Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes fluidas y sin interrupciones, además de una baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez sin igual en los juegos.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
HDR10 con sRGB 99%
Colores realistas con una precisión cromática avanzada
La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % del espacio de color sRGB permiten una reproducción precisa del color, con un contraste y un nivel de detalle mejorados en las escenas HDR.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Aplicación LG Switch
Cambio fluido entre múltiples tareas
Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para realizar múltiples tareas de manera eficiente entre varias fuentes de entrada.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, búscala en el menú de soporte técnico de LG.com.
Diseñadas para la comodidad visual diaria
Modo de lectura
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al leer documentos durante largos períodos de tiempo.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
23.8
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
60
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
144
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
620 x 134 x 385
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
539.4 x 412 x 220
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7
Peso en el envío [kg]
4.3kg
Peso con soporte [kg]
3.2kg
Peso sin soporte [kg]
2.3kg
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
23.8
Relación de aspecto
60
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Resolución
1920 x 1080
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
1500:1
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
144
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200
Relación de contraste (mín.)
1050:1
Tamaño [cm]
60
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
AMD FreeSync
FreeSync
Debilidad del color
SI
Ahorro de energía inteligente
SI
A prueba de parpadeos
SI
Sincronización de acción dinámica
SI
Estabilizador negro
SI
Cruz
SI
Modo Lector
SI
Contador FPS
SI
Super Resolución+
SI
Auto Input Switch
SI
Efecto HDR
SI
INFORMACIÓN
Nombre del producto
PC Monitor
Año
Y26
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (modo de reposo)
Menos de 0.5W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Fuente de alimentación externa (adaptador)
ACCESORIO
HDMI
SI
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(1ea)
Salida de auriculares
3 polos (solo sonido)
Lo que dice la gente
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