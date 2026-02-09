We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraFine™ evo de 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Excelencia premiada
Tendencias digitales para 2025
La mejor selección de monitores elegida por los lectores para gamers y aquellos que exigen un rendimiento de alta calidad.
Premio iF Design Award 2025
Premio iF Design Award - Ganador
*Los Premios a la Innovación CES se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de ninguna de las afirmaciones realizadas, y no probó el artículo al que se le otorgó el premio.
No se incluyen imágenes
6K con 224ppi. Un espacio de trabajo más amplio, claridad en los detalles
La pantalla 6K (6144×3456, 224ppi) ofrece hasta un 156 % más de píxeles que el 4K UHD estándar (3840×2160), lo que proporciona espacio adicional en pantalla para gestionar múltiples tareas a la vez. Puede trabajar con archivos 4K completos en su resolución original y al mismo tiempo tener espacio de trabajo adicional para líneas de tiempo, barras de herramientas y otras herramientas creativas. Sus ultra altos 224ppi (píxeles por pulgada) ofrecen una claridad casi original y detalles precisos, lo que garantiza una mayor precisión para los creadores profesionales.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
1) Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
2) La resolución 6K (6144 × 3456) ofrece 21 233 664 píxeles, lo que equivale a unos 21,23 millones, y proporciona un 156 % más de detalle en comparación con la resolución 4K UHD (3840 × 2160) con 8 294 400 píxeles.
Pantalla profesional.
Rendimiento profesional.
Una pantalla de alto rendimiento diseñada para flujos de trabajo profesionales exigentes, que ofrece una precisión cromática exacta, un amplio espacio visual y una compatibilidad perfecta para ayudar a editores de video, fotógrafos, artistas 3D, creadores de IA y diseñadores web, al tiempo que maximiza la productividad en todas las tareas.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Compatibilidad de última generación, con tecnología Thunderbolt™ 5.
Mejora tu flujo de trabajo con Thunderbolt™ 5 en pantallas 6K. Thunderbolt™ 5 garantiza la compatibilidad con la próxima generación y es compatible con los flujos de trabajo clave sin problemas gracias a una transferencia dos veces más rápida**, conexión en cadena 6K y ancho de banda DisplayPort 2.1. Para creadores, editores y artistas de IA, permite una conectividad y una multitarea sin esfuerzo con un rendimiento y una escalabilidad sólidos. Además, la entrega de energía de 96 W permite una carga rápida y confiable para una mayor productividad. Es todo lo que necesitas para conectar un flujo de trabajo preparado para el futuro con la máxima eficiencia.
*Para que funcione correctamente, es necesario utilizar el cable Thunderbolt 5 incluido en este paquete para conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor.
*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96 W y la resolución de 6144 × 3456, tu dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.
*Los cables DP, HDMI, USB-C y Thunderbolt están incluidos en el paquete.
*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.
*El paquete incluye cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, cable de alimentaciónx1 y Thunderboltx1.
*La funcionalidad de conexión en cadena, la resolución y la frecuencia de actualización pueden verse limitadas en función del rendimiento de los ordenadores Mac y PC conectados.
**Thunderbolt™ 5 admite un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta dos veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel.
Para obtener más información, consulte el sitio web oficial de Intel.
※ Nota ※
Windows: es posible que la pantalla no funcione correctamente dependiendo del procesador Intel y la versión del sistema operativo Windows.
*Requisitos mínimos: Intel de 12.ª generación o posterior, Windows 11 o posterior.
macOS: es posible que la pantalla no funcione correctamente en dispositivos que no sean Apple Silicon dependiendo de la versión de macOS.
*Requisitos mínimos: macOS Sequoia (versión 15) o posterior.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El paquete incluye cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, cable de alimentaciónx1 y Thunderboltx1.
*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no es un producto afiliado a Apple y no proporciona ningún servicio ni garantía de Apple.
Experiencia fluida para computadoras Mac
Disfruta de una compatibilidad perfecta con las computadoras Mac. Con el modo Studio, la claridad de alto PPI y M-Control, UltraFine evo 6K ofrece una compatibilidad diseñada para las computadoras Mac.
Modo Estudio*, fácil ajuste del color para computadoras Mac
El modo Estudio de UltraFine evo 6K ofrece tres ajustes preestablecidos de color que ayudan a ajustar los colores de la pantalla para su uso con computadoras Mac. Corrige variaciones sutiles para mantener la uniformidad de los colores en toda la pantalla.
Alta claridad PPI** para computadoras Mac
UltraFine evo 6K ofrece 224 ppp, lo que proporciona una gran claridad de alta densidad de píxeles cuando se conecta a computadoras Mac. Cada detalle se mantiene nítido y preciso, lo que proporciona una experiencia visual nítida y detallada en una pantalla más grande.
* El modo Studio está disponible a través del software LG Switch (versión 3.05). La disponibilidad y los calendarios de actualización pueden variar según el país; consulta el sitio web local de LG para obtener más información.
** La comparación de PPI se basa en el monitor 4K de 32 pulgadas de LG (modelo 32GX870A). Las imágenes son simuladas con fines ilustrativos.
*** M-Control requiere el uso del software LG Switch para activar o desactivar la función.
**** Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no está afiliado a Apple y no ofrece ningún servicio ni garantía de Apple.
***** Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
※ Aviso de actualización del software del monitor ※
El uso del modo Studio requiere actualizar el software del monitor a la versión 3.05 o posterior a través del software LG Switch, que estará disponible en octubre de 2025. La actualización se puede realizar de forma automática o manual a través de LG Switch cuando la computadora está conectada a Internet y al monitor mediante (1) un cable USB-C a A o USB-A a B, o (2) un cable USB-C a C o Thunderbolt.
*Esta actualización requiere la versión 7.3.3 o superior de LG Switch en Windows, o la versión 7.5.5 o superior en Mac.
**El calendario de actualizaciones puede variar según el país. Consulte el sitio web local de LG de su región para obtener más detalles.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Dominio profesional del color, píxel a píxel
Ofrece una cobertura Adobe RGB del 99.5 % y DCI-P3 del 98 % (típica), lo que proporciona una gama de colores más amplia y precisa que las pantallas sRGB estándar. La profundidad real de 10 bits captura cada tono con transiciones suaves y fluidas, lo que la hace ideal para trabajos creativos HDR y de alta resolución que exigen precisión.
Una imagen de pantalla de tamaño completo con un programa de diseño que muestra colores vibrantes.
Adobe RGB superior al 99,5 %
Adobe RGB es una gama de colores muy utilizada en los flujos de trabajo relacionados con la impresión, que permite a los creadores verificar la precisión del color tanto en medios digitales como impresos en una sola pantalla.ultrafine-uhd-4k-5k-32u990a-2025-feature-09-2-color-1-d.jpg
dci-p3 98%
Gama de colores precisa y vibrante, ideal para la edición de video y la gradación de color.
Logotipo con color real de 10 bits
La profundidad de color real de 10 bits proporciona una representación precisa y detallada del color para contenidos de alta resolución y HDR, sin depender de métodos simulados de 8 bits + FRC.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 450 nits (típico), gama de colores: DCI-P3 98 % (típico).
*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
Contraste 2000:1
Contraste 1000:1
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
2000:1 Negro más profundo y sombras intensas
Dado que la relación de contraste influye en la precisión de la representación del color, Nano IPS Black mejora la relación de contraste del IPS estándar de 1000:1 a 2000:1, lo que proporciona colores vibrantes y detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Disfruta de negros más profundos y sombras más intensas que mantienen una expresión cromática uniforme en toda la pantalla, y de una mayor sensación de realismo que transmite sus resultados visuales de forma natural.
Comodidad ocular, certificada por TÜV Rheinland
Con la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, UltraFine evo 6K ayuda a reducir la luz azul para proporcionar una experiencia visual cómoda sin fatiga ocular,
incluso durante largas horas de trabajo o consumo de medios.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características.
*Número de certificación TÜV Rheinland (baja emisión de luz azul - solución de hardware): 1111305154
No se incluyen imágenes
Soporte delgado, máxima capacidad de ajuste
El diseño de cuatro lados prácticamente sin bordes mejora la inmersión, mientras que el soporte en L, delgado y minimalista, mantiene un espacio de trabajo limpio y organizado. Refinado desde todos los ángulos, el diseño integra claridad visual con flexibilidad ergonómica. La pantalla permite ajustes de inclinación, giro y altura, y gira 90° en cualquier dirección para el modo vertical, lo que la hace adecuada para ver documentos largos, programar o navegar por la web.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Cambia rápidamente para crear
La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para trabajar como para jugar. Personaliza sin esfuerzo tu calidad de imagen y brillo preferidos con el asistente de imagen personalizado. Además, puedes dividir la pantalla en 11 opciones e iniciar rápidamente tu plataforma de videollamadas, lo que lo hace aún más conveniente.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.47
Pantalla - Resolución
6144 x 3456
Pantalla - Tipo de panel
IPS Negro
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
450
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG más rápido)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32U990A-S
Año
Y25
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.47
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS Negro
Tiempo de respuesta
5ms (GtG más rápido)
Resolución
6144 x 3456
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
450
Relación de contraste (típ.)
2000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
360
Relación de contraste (mín.)
1400:1
Tamaño [cm]
79.94
Color Bit
10bit
Tratamiento de superficies
Antirreflejos
CONECTIVIDAD
KVM integrado
SI
HDMI
SI(1ea)
DisplayPort
SI(1ea)
Versión DP
2.1 (UHBR 13.5 DSC)
Thunderbolt
SI(1 Entrada/Salida)
USB-C
SI (1Arriba / 2Abajo)
Thunderbolt (Transmisión de datos)
SI
Puerto USB descendente
SI (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15W)
Puerto USB ascendente
SI(via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)
USB-C (Transmisión de datos)
SI
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
Debilidad del color
NO
Ahorro de energía inteligente
SI
PIP
SI
PBP
2PBP
Calibración HW
Calibración HW lista
Estabilizador negro
SI
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Tecnología Mini-LED
SI (IPS Negro)
Auto Input Switch
SI
Efecto HDR
SI
SONIDO
Altavoz
5W x 2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
937 X 183 X 490
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
718.4 X 582.3 X 198.2
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
718.4 X 413.5 X 26.5
Peso en el envío [kg]
14
Peso con soporte [kg]
9.5
Peso sin soporte [kg]
6
ALIMENTACIÓN
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Fuente de alimentación externa(Adaptador)
ACCESORIO
Puerto de pantalla
SI (ver 2.1)
HDMI
SI
Thunderbolt
SI
USB-C
SI
Adaptador
SI
HDMI (color/longitud)
Blanco / 1.5m
Cable de alimentación
SI
ESTÁNDAR
UL (cUL)
SI
