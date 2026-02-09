About Cookies on This Site

LG UltraFine™ evo de 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5

LG UltraFine™ evo de 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5

32U990A-S
USP card: 6K with 224ppi. A wider workspace, clarity in detail
USP card: Professional display. Professional performance.
USP card: Next-gen compatibility, powered by Thunderbolt™ 5
USP card: Full port selection a powerful hub — works both Mac and PC
Características clave

  • Resolución: 6,144 x 3456 6K
  • VESA DisplayHDR™600
  • DCI-P3 98 % (típico), Adobe RGB 99,5 %, profundidad de color real de 10 bits
  • Relación de contraste 2000:1
  • Certificación TÜV Rheinland Eye Inclinación (-5°~15°), giro (90°)
Más
Pantalla CompatibilidadUsabilidad
La primera pantalla 6K Thunderbolt™ 5

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Excelencia premiada

Logotipo del Premio Tendencias Digitales

Tendencias digitales para 2025

La mejor selección de monitores elegida por los lectores para gamers y aquellos que exigen un rendimiento de alta calidad.

Logotipo del Premio a la Innovación CES

Galardonado en el CES 2025

Premios a la innovación CES - Galardonado

en Imagenología

Logotipo del premio iF Design

Premio iF Design Award 2025

Premio iF Design Award - Ganador

*Los Premios a la Innovación CES se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de ninguna de las afirmaciones realizadas, y no probó el artículo al que se le otorgó el premio.

6K con 224ppi. Un espacio de trabajo más amplio, claridad en los detalles

La pantalla 6K (6144×3456, 224ppi) ofrece hasta un 156 % más de píxeles que el 4K UHD estándar (3840×2160), lo que proporciona espacio adicional en pantalla para gestionar múltiples tareas a la vez. Puede trabajar con archivos 4K completos en su resolución original y al mismo tiempo tener espacio de trabajo adicional para líneas de tiempo, barras de herramientas y otras herramientas creativas. Sus ultra altos 224ppi (píxeles por pulgada) ofrecen una claridad casi original y detalles precisos, lo que garantiza una mayor precisión para los creadores profesionales.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

1) Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

2) La resolución 6K (6144 × 3456) ofrece 21 233 664 píxeles, lo que equivale a unos 21,23 millones, y proporciona un 156 % más de detalle en comparación con la resolución 4K UHD (3840 × 2160) con 8 294 400 píxeles.

Pantalla profesional.
Rendimiento profesional.

Una pantalla de alto rendimiento diseñada para flujos de trabajo profesionales exigentes, que ofrece una precisión cromática exacta, un amplio espacio visual y una compatibilidad perfecta para ayudar a editores de video, fotógrafos, artistas 3D, creadores de IA y diseñadores web, al tiempo que maximiza la productividad en todas las tareas.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Compatibilidad de última generación, con tecnología Thunderbolt™ 5.

Mejora tu flujo de trabajo con Thunderbolt™ 5 en pantallas 6K. Thunderbolt™ 5 garantiza la compatibilidad con la próxima generación y es compatible con los flujos de trabajo clave sin problemas gracias a una transferencia dos veces más rápida**, conexión en cadena 6K y ancho de banda DisplayPort 2.1. Para creadores, editores y artistas de IA, permite una conectividad y una multitarea sin esfuerzo con un rendimiento y una escalabilidad sólidos. Además, la entrega de energía de 96 W permite una carga rápida y confiable para una mayor productividad. Es todo lo que necesitas para conectar un flujo de trabajo preparado para el futuro con la máxima eficiencia.

Icono de transferencia más rápida | Icono de cadena de margaritas de 6K | Icono de entrega de energía

Transferencia dos veces más rápida**

(Hasta 80 Gbps)

Icono de transferencia más rápida | Icono de cadena de margaritas de 6K | Icono de entrega de energía

6K Dasiy Chain

Icono de transferencia más rápida | Icono de cadena de margaritas de 6K | Icono de entrega de energía

Suministro de energía de 96 W

*Para que funcione correctamente, es necesario utilizar el cable Thunderbolt 5 incluido en este paquete para conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor.

*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96 W y la resolución de 6144 × 3456, tu dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.

*Los cables DP, HDMI, USB-C y Thunderbolt están incluidos en el paquete.

*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

*El paquete incluye cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, cable de alimentaciónx1 y Thunderboltx1.

*La funcionalidad de conexión en cadena, la resolución y la frecuencia de actualización pueden verse limitadas en función del rendimiento de los ordenadores Mac y PC conectados.

**Thunderbolt™ 5 admite un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta dos veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel. 

Para obtener más información, consulte el sitio web oficial de Intel.

※ Nota ※

 

Windows: es posible que la pantalla no funcione correctamente dependiendo del procesador Intel y la versión del sistema operativo Windows.

*Requisitos mínimos: Intel de 12.ª generación o posterior, Windows 11 o posterior.

 

macOS: es posible que la pantalla no funcione correctamente en dispositivos que no sean Apple Silicon dependiendo de la versión de macOS.

*Requisitos mínimos: macOS Sequoia (versión 15) o posterior.

Imagen de primer plano de los puertos del monitor UltraFine para mostrar las distintas conectividades de cables que tiene.

Selección completa de puertos para un potente concentrador
: funciona tanto con computadoras Mac como con PC.

Compatible con computadoras Mac y PC, el monitor LG UltraFine evo 6K te permite conectarte libremente a una amplia gama de dispositivos gracias a su completa selección de puertos, lo que lo convierte en un potente centro de conexión.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El paquete incluye cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, cable de alimentaciónx1 y Thunderboltx1.

*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no es un producto afiliado a Apple y no proporciona ningún servicio ni garantía de Apple.

Experiencia fluida para computadoras Mac

Disfruta de una compatibilidad perfecta con las computadoras Mac. Con el modo Studio, la claridad de alto PPI y M-Control, UltraFine evo 6K ofrece una compatibilidad diseñada para las computadoras Mac.

Modo Estudio*, fácil ajuste del color para computadoras Mac

El modo Estudio de UltraFine evo 6K ofrece tres ajustes preestablecidos de color que ayudan a ajustar los colores de la pantalla para su uso con computadoras Mac. Corrige variaciones sutiles para mantener la uniformidad de los colores en toda la pantalla.

Alta claridad PPI** para computadoras Mac

UltraFine evo 6K ofrece 224 ppp, lo que proporciona una gran claridad de alta densidad de píxeles cuando se conecta a computadoras Mac. Cada detalle se mantiene nítido y preciso, lo que proporciona una experiencia visual nítida y detallada en una pantalla más grande.

Fácil control con M-control***

Controle el brillo y el sonido del Control UltraFine evo 6K de forma fácil y cómoda con el teclado de una computadora Mac conectada.

* El modo Studio está disponible a través del software LG Switch (versión 3.05). La disponibilidad y los calendarios de actualización pueden variar según el país; consulta el sitio web local de LG para obtener más información.

** La comparación de PPI se basa en el monitor 4K de 32 pulgadas de LG (modelo 32GX870A). Las imágenes son simuladas con fines ilustrativos.

*** M-Control requiere el uso del software LG Switch para activar o desactivar la función.

**** Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no está afiliado a Apple y no ofrece ningún servicio ni garantía de Apple.

***** Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

※ Aviso de actualización del software del monitor ※

El uso del modo Studio requiere actualizar el software del monitor a la versión 3.05 o posterior a través del software LG Switch, que estará disponible en octubre de 2025. La actualización se puede realizar de forma automática o manual a través de LG Switch cuando la computadora está conectada a Internet y al monitor mediante (1) un cable USB-C a A o USB-A a B, o (2) un cable USB-C a C o Thunderbolt.

Descargar

*Esta actualización requiere la versión 7.3.3 o superior de LG Switch en Windows, o la versión 7.5.5 o superior en Mac.

**El calendario de actualizaciones puede variar según el país. Consulte el sitio web local de LG de su región para obtener más detalles. 

Vista frontal del monitor UltraFine con una imagen colorida que muestra cómo se muestra el color con precisión. Debajo del logotipo VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600.

Cada matiz de color, plenamente realizado

VESA DisplayHDR™ 600 ofrece reflejos brillantes, sombras profundas y una representación precisa del color para los profesionales creativos. Mejora las texturas, los elementos y la interacción natural entre la luz y la sombra.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

Dominio profesional del color, píxel a píxel

Ofrece una cobertura Adobe RGB del 99.5 % y DCI-P3 del 98 % (típica), lo que proporciona una gama de colores más amplia y precisa que las pantallas sRGB estándar. La profundidad real de 10 bits captura cada tono con transiciones suaves y fluidas, lo que la hace ideal para trabajos creativos HDR y de alta resolución que exigen precisión.

Una imagen de pantalla de tamaño completo con un programa de diseño que muestra colores vibrantes.

Logotipo de Adobe RGB

Adobe RGB superior al 99,5 %

Adobe RGB es una gama de colores muy utilizada en los flujos de trabajo relacionados con la impresión, que permite a los creadores verificar la precisión del color tanto en medios digitales como impresos en una sola pantalla.ultrafine-uhd-4k-5k-32u990a-2025-feature-09-2-color-1-d.jpg

Logotipo DCI-P3 98%

dci-p3 98%

Gama de colores precisa y vibrante, ideal para la edición de video y la gradación de color.

Logotipo en color real de 10 bits

Logotipo con color real de 10 bits

La profundidad de color real de 10 bits proporciona una representación precisa y detallada del color para contenidos de alta resolución y HDR, sin depender de métodos simulados de 8 bits + FRC.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 450 nits (típico), gama de colores: DCI-P3 98 % (típico).

*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

Una imagen en blanco y negro de una montaña con una relación de contraste de 1000:1 para mostrar su expresión de color negro en comparación con la relación de contraste de 2000:1.

Contraste 2000:1

Una imagen en blanco y negro de una montaña con una relación de contraste de 2000:1 para mostrar un color negro más intenso que una relación de 1000:1.

Contraste 1000:1

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

2000:1 Negro más profundo y sombras intensas

Dado que la relación de contraste influye en la precisión de la representación del color, Nano IPS Black mejora la relación de contraste del IPS estándar de 1000:1 a 2000:1, lo que proporciona colores vibrantes y detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Disfruta de negros más profundos y sombras más intensas que mantienen una expresión cromática uniforme en toda la pantalla, y de una mayor sensación de realismo que transmite sus resultados visuales de forma natural.

Comodidad ocular, certificada por TÜV Rheinland

Con la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, UltraFine evo 6K ayuda a reducir la luz azul para proporcionar una experiencia visual cómoda sin fatiga ocular, 

incluso durante largas horas de trabajo o consumo de medios.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características.

*Número de certificación TÜV Rheinland (baja emisión de luz azul - solución de hardware): 1111305154

No se incluyen imágenes

Soporte delgado, máxima capacidad de ajuste

El diseño de cuatro lados prácticamente sin bordes mejora la inmersión, mientras que el soporte en L, delgado y minimalista, mantiene un espacio de trabajo limpio y organizado. Refinado desde todos los ángulos, el diseño integra claridad visual con flexibilidad ergonómica. La pantalla permite ajustes de inclinación, giro y altura, y gira 90° en cualquier dirección para el modo vertical, lo que la hace adecuada para ver documentos largos, programar o navegar por la web.

Icono de diseño sin bordes

Diseño prácticamente sin bordes en los cuatro lados

Icono de inclinación

Inclinación

-5° ~ 20°

Iono de altura

Altura

60mm

Icono de giro

Eje

90°

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Cambia rápidamente para crear

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para trabajar como para jugar. Personaliza sin esfuerzo tu calidad de imagen y brillo preferidos con el asistente de imagen personalizado. Además, puedes dividir la pantalla en 11 opciones e iniciar rápidamente tu plataforma de videollamadas, lo que lo hace aún más conveniente.

*Las imágenes han sido simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

Un monitor UltraFine se coloca en un espacio virtual con ondas sonoras que provienen de la parte inferior del monitor y avanzan. En la pantalla, una mujer con un traje espacial rojo mira hacia adelante.

Cómodo sonido integrado para trabajar y jugar

Los parlantes integrados de 5 W × 2 brindan un audio claro para juegos, videollamadas y películas, lo que le permite permanecer inmerso sin la necesidad de parlantes externos.

Los altavoces integrados de 5 W × 2 ofrecen un audio nítido para juegos, videollamadas y películas, lo que te permite mantenerte inmerso sin necesidad de altavoces externos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Especificación clave

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31.47

  • Pantalla - Resolución

    6144 x 3456

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS Negro

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    450

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5ms (GtG más rápido)

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32U990A-S

  • Año

    Y25

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.47

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS Negro

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG más rápido)

  • Resolución

    6144 x 3456

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    450

  • Relación de contraste (típ.)

    2000:1

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    360

  • Relación de contraste (mín.)

    1400:1

  • Tamaño [cm]

    79.94

  • Color Bit

    10bit

  • Tratamiento de superficies

    Antirreflejos

CONECTIVIDAD

  • KVM integrado

    SI

  • HDMI

    SI(1ea)

  • DisplayPort

    SI(1ea)

  • Versión DP

    2.1 (UHBR 13.5 DSC)

  • Thunderbolt

    SI(1 Entrada/Salida)

  • USB-C

    SI (1Arriba / 2Abajo)

  • Thunderbolt (Transmisión de datos)

    SI

  • Puerto USB descendente

    SI (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15W)

  • Puerto USB ascendente

    SI(via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)

  • USB-C (Transmisión de datos)

    SI

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • Debilidad del color

    NO

  • Ahorro de energía inteligente

    SI

  • PIP

    SI

  • PBP

    2PBP

  • Calibración HW

    Calibración HW lista

  • Estabilizador negro

    SI

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Tecnología Mini-LED

    SI (IPS Negro)

  • Auto Input Switch

    SI

  • Efecto HDR

    SI

SONIDO

  • Altavoz

    5W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    937 X 183 X 490

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    718.4 X 582.3 X 198.2

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    718.4 X 413.5 X 26.5

  • Peso en el envío [kg]

    14

  • Peso con soporte [kg]

    9.5

  • Peso sin soporte [kg]

    6

ALIMENTACIÓN

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Fuente de alimentación externa(Adaptador)

ACCESORIO

  • Puerto de pantalla

    SI (ver 2.1)

  • HDMI

    SI

  • Thunderbolt

    SI

  • USB-C

    SI

  • Adaptador

    SI

  • HDMI (color/longitud)

    Blanco / 1.5m

  • Cable de alimentación

    SI

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

    SI

