LG UltraFine™ evo de 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5

*Para que funcione correctamente, es necesario utilizar el cable Thunderbolt 5 incluido en este paquete para conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor.

*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96 W y la resolución de 6144 × 3456, tu dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.

*Los cables DP, HDMI, USB-C y Thunderbolt están incluidos en el paquete.

*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

*El paquete incluye cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, cable de alimentaciónx1 y Thunderboltx1.

*La funcionalidad de conexión en cadena, la resolución y la frecuencia de actualización pueden verse limitadas en función del rendimiento de los ordenadores Mac y PC conectados.

**Thunderbolt™ 5 admite un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta dos veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel.

Para obtener más información, consulte el sitio web oficial de Intel.