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Términos y Condiciones – Promoción "¿Y Si Sí? México Anotó 2 Goles"
Vigencia de la promoción: Del 6 de julio de 2026 a las 9:00 a.m. al 8 de julio de 2026 a las 8:59 a.m. (hora del centro de México).
1. Organizador
La presente promoción es organizada por LG Electronics México y se encuentra disponible exclusivamente en la tienda en línea oficial participante.
2. Beneficio de la promoción
Como resultado de los 2 goles anotados por México en el partido contra Inglaterra, los usuarios podrán obtener un 10% de descuento en productos seleccionados participantes.
El descuento corresponde a la mecánica previamente comunicada de 5% de descuento por cada gol anotado, otorgándose un beneficio total del 10% de descuento derivado de los 2 goles conseguidos.
3. Vigencia
La promoción será válida únicamente del 6 de julio de 2026 a las 9:00 a.m. al 8 de julio de 2026 a las 8:59 a.m., una vez concluido este periodo el beneficio dejará de estar disponible.
4. Productos participantes
La promoción aplica únicamente sobre los productos seleccionados e identificados como participantes dentro del sitio oficial de LG durante la vigencia de la campaña.
5. Restricciones
· Promoción válida únicamente durante la vigencia indicada.
· Aplica exclusivamente en productos seleccionados participantes.
· El descuento no podrá ser canjeado por dinero en efectivo ni por ningún otro beneficio.
· No acumulable con otras promociones, descuentos, cupones, códigos promocionales o beneficios vigentes.
· Solo acumulable con +5% de descuento adicional pagando con SPEI.
· LG Electronics México se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar la promoción por causas justificadas.
6. Meses Sin Intereses
Los clientes podrán acceder a hasta 24 Meses Sin Intereses (MSI) con tarjetas participantes, de acuerdo con los términos, condiciones, plazos mínimos de compra y restricciones establecidas por cada institución financiera participante.
La aprobación, asignación y condiciones de los MSI son responsabilidad de las instituciones bancarias correspondientes.
7. Aceptación de los términos
La participación en esta promoción implica el conocimiento y aceptación total de los presentes términos y condiciones.