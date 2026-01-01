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5% de descuento por cada gol

5% de descuento por cada gol

Términos y Condiciones – Promoción "¿Y Si Sí? México Anotó 2 Goles"

Vigencia de la promoción: Del 6 de julio de 2026 a las 9:00 a.m. al 8 de julio de 2026 a las 8:59 a.m. (hora del centro de México).

 

1. Organizador

La presente promoción es organizada por LG Electronics México y se encuentra disponible exclusivamente en la tienda en línea oficial participante.

 

2. Beneficio de la promoción

Como resultado de los 2 goles anotados por México en el partido contra Inglaterra, los usuarios podrán obtener un 10% de descuento en productos seleccionados participantes.

El descuento corresponde a la mecánica previamente comunicada de 5% de descuento por cada gol anotado, otorgándose un beneficio total del 10% de descuento derivado de los 2 goles conseguidos.

 

3. Vigencia

La promoción será válida únicamente del 6 de julio de 2026 a las 9:00 a.m. al 8 de julio de 2026 a las 8:59 a.m., una vez concluido este periodo el beneficio dejará de estar disponible.

 

4. Productos participantes

La promoción aplica únicamente sobre los productos seleccionados e identificados como participantes dentro del sitio oficial de LG durante la vigencia de la campaña.

 

5. Restricciones

· Promoción válida únicamente durante la vigencia indicada.

· Aplica exclusivamente en productos seleccionados participantes.

· El descuento no podrá ser canjeado por dinero en efectivo ni por ningún otro beneficio.

· No acumulable con otras promociones, descuentos, cupones, códigos promocionales o beneficios vigentes.

· Solo acumulable con +5% de descuento adicional pagando con SPEI.

· LG Electronics México se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar la promoción por causas justificadas.

 

6. Meses Sin Intereses

Los clientes podrán acceder a hasta 24 Meses Sin Intereses (MSI) con tarjetas participantes, de acuerdo con los términos, condiciones, plazos mínimos de compra y restricciones establecidas por cada institución financiera participante.

La aprobación, asignación y condiciones de los MSI son responsabilidad de las instituciones bancarias correspondientes.

 

7. Aceptación de los términos

La participación en esta promoción implica el conocimiento y aceptación total de los presentes términos y condiciones.

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