Promoción válida del 20 de abril al 18 de junio de 2026 o hasta agotar existencias. Promoción válida exclusivamente en la compra de lavadoras LG de carga superior con tecnología LG AI, participantes, disponibles en www.lg.com/mx/promociones/downy.

El beneficio consiste en hasta 2 meses de Suavizante Downy Intense de regalo, calculados con base en un promedio de 3 cargas por semana y una tapa por carga. El regalo incluye 1.4 L de suavizante, equivalente a 4 botellas de 360 ml cada una, con un rendimiento aproximado de hasta 24 lavados. Consulta las recomendaciones de uso en la etiqueta del producto.

Promoción limitada a 500 unidades. Cobertura exclusiva en CDMX y Zona Metropolitana.

El beneficio aplica únicamente en pedidos con entrega dedicada operada directamente por LG o sus proveedores logísticos autorizados. No aplica en pedidos enviados mediante paqueterías de terceros, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa Estafeta, DHL u otros servicios de mensajería externa.

El regalo está sujeto a disponibilidad y no es transferible, canjeable ni reembolsable por dinero, ni por ningún otro producto o servicio.

Imágenes ilustrativas. El envío del producto de regalo no implica costo adicional para el consumidor. LG Electronics México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cancelar, suspender o modificar la promoción y/o los presentes Términos y Condiciones en caso de fuerza mayor o causas fuera de su control.

Para más información, consulta www.lg.com/mx/promociones/downy.