Promoción: Viaje doble para ver el partido México vs Australia

Organiza: LG Electronics México, S.A. de C.V.

Promoción válida únicamente en territorio de la República Mexicana.

1. Vigencia de la promoción

La presente promoción será válida exclusivamente del 15 al 20 de abril de 2026, ambas fechas inclusive.

Únicamente participarán las compras realizadas dentro de este periodo. No se considerarán compras efectuadas antes o después de la vigencia, aun cuando el monto acumulado se complete posteriormente.

2. Participantes

Podrán participar todas las personas físicas mayores de 18 años que realicen compras de productos LG a través de LG.com/mx durante la vigencia de la promoción y cumplan cabalmente con la mecánica y requisitos establecidos en estos Términos y Condiciones.

3. Mecánica de participación

Participarán automáticamente todos los compradores que:

Realicen compras de productos LG en LG.com/mx del 15 al 20 de abril de 2026 .

Acumulen un monto mínimo de $150,000.00 MXN (ciento cincuenta mil pesos moneda nacional) en compras únicamente dentro del periodo de vigencia.

La acumulación será considerada por cliente, con base en las compras confirmadas y procesadas durante el periodo promocional.

⚠️ Esta promoción no depende de sorteos, rifas ni mecanismos de azar, sino del cumplimiento objetivo del monto de compra establecido.

4. Determinación de ganadores

Se otorgarán dos (2) premios, correspondientes a dos (2) viajes dobles.

Serán considerados ganadores los dos (2) participantes que hayan acumulado el mayor monto de compra durante la vigencia de la promoción y que cumplan con la totalidad de los presentes Términos y Condiciones.

En caso de empate, el criterio de desempate será la fecha y hora de confirmación de la última compra, resultando ganador quien haya alcanzado primero el monto mayor.

5. Publicación y notificación de ganadores

Los ganadores serán publicados un (1) día natural después de la finalización de la promoción.

El Organizador contactará de inmediato a los ganadores a través de los datos registrados en su compra.

En caso de que un ganador no responda dentro de un plazo máximo de 24 horas naturales contadas a partir del primer contacto, el premio será cancelado automáticamente y se seleccionará como ganador al siguiente participante con mayor monto de compra acumulado.

6. Detalles del evento

Partido: México vs Australia

Fecha del partido: 30 de mayo de 2026

Estadio: Rose Bowl Stadium

Ciudad: Pasadena, California, Estados Unidos

7. Fechas del viaje

Duración del viaje: del 29 al 31 de mayo de 2026

Hospedaje: 2 noches (29 y 30 de mayo) en la ciudad de Los Ángeles, California

8. Ruta aérea

Ruta aérea definida: MEX – LAX – MEX (sujeta a confirmación).

Los ganadores deberán tomar obligatoriamente esta ruta aérea.

En caso de que el ganador resida en una ciudad distinta a la Ciudad de México, deberá cubrir por su cuenta su traslado a la Ciudad de México, sin responsabilidad alguna para el Organizador.

9. Premios

Cada premio incluye para el ganador y un acompañante:

Dos (2) boletos de avión viaje redondo clase turista, saliendo desde la Ciudad de México.

Una (1) habitación doble en hotel designado por el Organizador durante 2 noches.

Dos (2) boletos de estadio categoría 1 o 2 , personales e intransferibles , para el partido México vs Australia.

Transportación terrestre aeropuerto–hotel–estadio–hotel–aeropuerto.

Kit de regalo.

El premio NO incluye viáticos, alimentos no especificados, gastos personales ni ningún otro concepto no señalado expresamente en estos Términos y Condiciones.

10. Requisitos migratorios

Es indispensable que el ganador y su acompañante cuenten con:

Pasaporte vigente , y

Visa estadounidense vigente,

ambos con una vigencia mínima de seis (6) meses a la fecha del viaje.

LG Electronics México no será responsable en caso de que el ganador o su acompañante no cuenten con la documentación requerida, la tengan vencida o les sea negado el ingreso a los Estados Unidos.

11. Restricciones

El premio es personal e intransferible y no podrá ser vendido, cedido, sustituido ni canjeado por dinero en efectivo ni por otros bienes o servicios.

Los boletos del evento son intransferibles y su uso se encuentra sujeto a las políticas del recinto y del organizador del evento.

Fechas, horarios, vuelos, hospedaje y logística estarán sujetos a disponibilidad y definición del Organizador.

Los gastos no especificados expresamente como incluidos correrán por cuenta del ganador.

12. Causas de descalificación

Será motivo de descalificación automática:

a. Proporcionar información falsa, incompleta o ilegible.

b. Registrar comprobantes de compra alterados, duplicados o inválidos.

c. Intentar manipular o alterar la mecánica de la promoción.

d. Devolver o cambiar el producto participante adquirido, salvo que el cambio derive de la aplicación de la póliza de garantía del producto.

e. Incumplir cualquiera de los presentes Términos y Condiciones.

Las decisiones del Organizador serán definitivas e inapelables.

13. Limitación de responsabilidad

El Organizador no será responsable por fallas técnicas, interrupciones en sistemas, errores en plataformas digitales, problemas de conectividad ni por causas ajenas a su control que puedan afectar la participación en la promoción.

Asimismo, el Organizador no será responsable por la cancelación, modificación o reprogramación del evento por causas atribuibles a terceros, autoridades, caso fortuito o fuerza mayor.

14. Uso de imagen

Los ganadores autorizan al Organizador a utilizar su nombre e imagen con fines promocionales y publicitarios, sin que ello implique compensación adicional.

15. Aceptación de términos

La participación en esta promoción implica la aceptación total, expresa y sin reservas de los presentes Términos y Condiciones.