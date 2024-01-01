We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A
Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A
Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio
*Basado en la prueba interna que compara el tiempo de enfriamiento de la canasta de la puerta de 24 ℃ a 6 ℃ entre el modelo LGE Non-DoorCooling⁺ (LFXS24623S) y el modelo DoorCooling⁺ (LRFXS2503S).
*El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.
Sonido que domina el espacio con 600 watts y 4.1 canales
Un sonido súper envolvente con 600 watts y 4.1 canales que llenan la habitación con un volumen potente y una claridad realista hacen que el contenido cobre vida.
Se muestra un televisor con contenido científico y la barra de sonido SH5A se encuentra justo debajo. En el piso también se encuentra el subwoofer de la barra de sonido. De la barra de sonido y del subwoofer salen ondas sonoras blancas semitransparentes. En la parte inferior derecha se encuentran los logotipos de DTS y Dolby Digital Audio.
- Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas
- 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1772 x 886
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Smart Inverter
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
Plata Platino
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
French Door
CONTROL Y PANTALLA
Express Freeze
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
133.81
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1772 x 886
Peso con empaque (kg)
145.15
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Acabado (puerta)
Plata Platino
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
Transparente
Luz del refrigerador
LED Superior
Repisa de Cristal_templado
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
CAPACIDAD
Capacidad Total (pies cúbicos)
29
Capacidad Congelador (pies cúbicos)
11
Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)
18
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Luz del congelador
LED Superior
Cajón_de_congelador
2
Especificación clave
General - número de canales
4.1
General - Potencia de salida
600 W
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal
990 x 97 x 125 mm
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Subwoofer
191 x 386 x 318 mm
Todas las especificaciones
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Estándar
Sí
Música
Sí
Cine
Sí
Clear Voice Pro
Sí
Deportes
Sí
Juego
Sí
Bass Blast / Bass Blast +
Sí
CONECTIVIDAD
Salida HDMI
1
Versión Bluetooth
5.3
USB
1
Óptico
1
Códec de Bluetooth
SBC / AAC
COMPATIBLE CON HDMI
Canal de retorno de audio (ARC)
Sí
CEC (Simplink)
Sí
Versión HDMI
1.4
GENERAL
número de canales
4.1
Número de altavoces
5 EA
Potencia de salida
600 W
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
Sí
DTS Digital Surround
Sí
AAC
Sí
CONVENIENCIA
Remote App - iOS/Android OS
Sí
Control de modo de barra de sonido
Sí
Modo Compartir sonido de TV
Sí
WOW Interfaz
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
990 x 97 x 125 mm
Subwoofer
191 x 386 x 318 mm
Tamaño de la caja
1089 x 290 x 497 mm
PESO
Principal
6.6 kg
Subwoofer
5.3 kg
Peso bruto
14.24 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Cable HDMI
Sí
Control remoto
Sí
FUERZA
Consumo de apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
90 W
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.
Encontrar una tienda cerca de ti
Debido a la alta demanda de la temporada y los bloqueos carreteros actuales los tiempos de entrega pueden verse afectados