Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A

GM29BIPOB.SH5A
Vista frontal de la 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A
Características clave

  • Gran capacidad - Amplio espacio para almacenar alimentos de manera organizada
  • DoorCooling+™- Enfriamiento constante y unifome desde la puerta hasta cada rincón
  • Dimensiones (An X Al X P) - 908mm x 1772mm x 886mm
  • 600 watts y 4.1 canales
  • Voz Clara Pro
  • Interface WOW
Más
Productos en este Combo: 2
Refrigerador LG_GM29BIP

GM29BIP

Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas
Vista frontal de la 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A

SH5A

4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A
Imagen demostrativa del amplio espacio perfecto para alimentos y platillos de gran tamaño.
Máxima Frescura ahora en Mayor Capacidad

Más Capacidad y Espacio en Repisa

El refrigerador de gran capacidad de 29 pies cúbicos con el sistema de hielo Slim SpacePlus™ en la puerta proporciona aún más espacio útil para almacenar más alimentos. La repisa plegable y el cajón Glide N 'Serve™ te permiten administrar tu almacenamiento de manera más flexible.
DoorCooling⁺™

Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio

DoorCooling⁺™ y Multi Air Flow proporcionan aire frío donde se pierde fácilmente, manteniendo sus alimentos más frescos.

Tecnología DoorCooling, hasta 32% de enfriamiento más rápido y constante en todas partes.

*Basado en la prueba interna que compara el tiempo de enfriamiento de la canasta de la puerta de 24 ℃ a 6 ℃ entre el modelo LGE Non-DoorCooling⁺ (LFXS24623S) y el modelo DoorCooling⁺ (LRFXS2503S).
*El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.

Tecnología Multi Air Flow, permite que el aire circule frío en cada esquina del refrigerador y enfríe los alimentos.
Multi Air Flow

Temperaturas óptimas en todas partes

El sistema Multi-Air Flow fue diseñado para mantener niveles de temperatura ideales para ayudar a mantener sus alimentos frescos por más tiempo. Los sensores digitales monitorean constantemente las condiciones dentro del refrigerador, y las rejillas de ventilación están ubicadas estratégicamente para rodear los alimentos con aire fresco para mantenerlos frescos en todo momento.
La barra de sonido LG SH5A y su subwoofer se encuentran sobre un mueble de televisión azul en una sala de estar. El televisor con la imagen de un avión se muestra parcialmente sobre la barra de sonido.

LG Soundbar SH5A

Sonido potente que domina el espacio

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

Sonido que domina el espacio con 600 watts y 4.1 canales

Un sonido súper envolvente con 600 watts y 4.1 canales que llenan la habitación con un volumen potente y una claridad realista hacen que el contenido cobre vida.

Se muestra un televisor con contenido científico y la barra de sonido SH5A se encuentra justo debajo. En el piso también se encuentra el subwoofer de la barra de sonido. De la barra de sonido y del subwoofer salen ondas sonoras blancas semitransparentes. En la parte inferior derecha se encuentran los logotipos de DTS y Dolby Digital Audio.

Imprimir

Especificación clave

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

908 x 1772 x 886

RENDIMIENTO - Tipo de compresor

Smart Inverter

MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

Plata Platino

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

French Door

CONTROL Y PANTALLA

Express Freeze

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto (kg)

133.81

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

908 x 1772 x 886

Peso con empaque (kg)

145.15

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

MATERIAL Y ACABADO

Acabado (puerta)

Plata Platino

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Smart Inverter

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta cesta_Transparente

Transparente

Luz del refrigerador

LED Superior

Repisa de Cristal_templado

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

CAPACIDAD

Capacidad Total (pies cúbicos)

29

Capacidad Congelador (pies cúbicos)

11

Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)

18

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Luz del congelador

LED Superior

Cajón_de_congelador

2

Imprimir

Especificación clave

General - número de canales

4.1

General - Potencia de salida

600 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal

990 x 97 x 125 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Subwoofer

191 x 386 x 318 mm

Todas las especificaciones

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Música

Cine

Clear Voice Pro

Deportes

Juego

Bass Blast / Bass Blast +

CONECTIVIDAD

Salida HDMI

1

Versión Bluetooth

5.3

USB

1

Óptico

1

Códec de Bluetooth

SBC / AAC

COMPATIBLE CON HDMI

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Simplink)

Versión HDMI

1.4

GENERAL

número de canales

4.1

Número de altavoces

5 EA

Potencia de salida

600 W

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONVENIENCIA

Remote App - iOS/Android OS

Control de modo de barra de sonido

Modo Compartir sonido de TV

WOW Interfaz

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

990 x 97 x 125 mm

Subwoofer

191 x 386 x 318 mm

Tamaño de la caja

1089 x 290 x 497 mm

PESO

Principal

6.6 kg

Subwoofer

5.3 kg

Peso bruto

14.24 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

Control remoto

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

90 W

