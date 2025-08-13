We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador Instaview™ French Door 29 pies³ + Pantalla 55 pulgadas LG AI QNED QNED80 4K Smart TV 2025
Características clave
- Instaview™
- DoorCooling™
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 908 mm x 1772 mm x 921 mm
- Paleta de colores de gran intensidad gracias al color QNED dinámico completamente nuevo
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
- Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
InstaView™
Las imágenes utilizadas en la descripción del producto abajo son únicamente con fines ilustrativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para una representación precisa.
*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.
Color QNED dinámico completamente nuevo
La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.
*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.
- Pantalla 55 pulgadas LG AI QNED QNED80 4K Smart TV 2025
- Refrigerador Instaview™ French Door 29 pies³
Especificación clave
Tipo de Pantalla
4K QNED
Refresh Rate
60Hz
Amplia gama de colores
Color Dinámico QNED
Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Salida de audio
20W
Sistema de altavoces
2.0 Ch
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1236 x 716 x 29.7
Peso del televisor sin soporte
14.9
Todas las especificaciones
PICTURE (DISPLAY)
Tipo de Pantalla
4K QNED
Resolución de pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de retroiluminación
Borde
Refresh Rate
60Hz
Amplia gama de colores
Color Dinámico QNED
PICTURE (PROCESSING)
Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
Escalador AI
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Si
Control de brillo AI
Si
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Tecnología de atenuación
Local Dimming
Modo de imagen
10 modos
Calibración Automática
Si
GAMING
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Si
VRR (Variable Refresh Rate)
Si (Hasta 60Hz)
ACCESSIBILITY
Alto contraste
Si
escala de grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONS AND REGULATORY
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1236 x 716 x 29.7
Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1236 x 783 x 257
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1360 x 810 x 152
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1074 x 257
Peso del televisor sin soporte
14.9
Peso del televisor con soporte
15.3
Peso del embalaje
19.6
Montaje VESA (Ancho x Alto)
300 x 300
AUDIO
Sonido AI
AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de audio simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de audio
20W
Afinación acústica IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Dirección del altavoz
Hacia Abajo
Sistema de altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
CONNECTIVITY
Canal de retorno de audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (v 5.1)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporta eARC, ALLM)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Funciona con Apple Airplay2
Si
Operating System (OS)
webOS 25
Cámara USB compatible
Si
AI Chatbot
Si
Navegador web completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de voz inteligente
Si
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
POWER
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remoto
Magic Remote MR25
Montaje en pared
Sí (Detachable)
TRANSMISIÓN
Recepción de TV Análoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de TV Digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
Especificación clave
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1772 x 921
Consumo de energía (kWh/año)
603
Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
InstaView
Sí
Door-in-Door
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
Acabado (puerta)
P/S3
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
French Door (3 puertas)
Estándar/Profundidad de alacena
Profundidad estándar
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Pantalla superior interna
Express Freeze
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso con empaque (kg)
133.5
Peso del producto (kg)
125
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1772 x 921
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
No
InstaView
Sí
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fábrica de hielo manual
No
Dispensador solo de agua
No
Dispensador de hielo y agua
No
Máquina de hielo automática
No
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
Luz del dispensador
No
Máquina de hielo doble
No
Capacidad de almacenaje (lb.)
10.0
Nombre del modelo del filtro de agua
No
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
PET
Acabado (puerta)
P/S3
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
No
Tipo de manija
Manija Vista
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
Consumo de energía (kWh/año)
603
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
6
Luz del refrigerador
LED superior
Repisa de Cristal_templado
4 divididos
Hygiene Fresh+
No
Caja de las verduras
Sí (2)
Repisa voladiza
No
Amplia despensa
No
Repisa Plegable
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
No
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Luz del congelador
LED superior
Cajón_de_congelador
2 no transparentes
Divisor de cajón
Sí
COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS
Cajón convertible
No
Cajón Full-Convert
No
