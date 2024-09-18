About Cookies on This Site

Refrigerador LG Top Freezer 11 pies³ -GT35WP + Bocina Bluetooth portátil LG XBOOM Go XG2TBK de grado militar y batería de 10 horas de duración

GT35WPOB.XG2TBK
Características clave

  • LINEARCooling™ - Control preciso de la temperatura para conservar la frescura de los alimentos hasta por 7 días
  • Cajón Moist Balance Crisper™ - Mantiene el equilibrio adecuado de humedad
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 600 mm x 1690 mm x 661 mm
  • Disfruta de unos graves intensos y una voz clara en un diseño compacto, potente y ultraportátil.
  • XG2T pasó la prueba estándar militar para soportar altas temperaturas, lluvia, arena y más.
  • Mantén la fiesta animada sin preocupaciones gracias a la clasificación de resistencia al agua y al polvo IP67.
Productos en este Combo: 2
REFRIGERADOR_LG_GT35WP

GT35WP

Refrigerador LG Top Freezer 11 pies³ -GT35WP
Front view

XG2TBK

Bocina Bluetooth portátil LG XBOOM Go XG2TBK de grado militar y batería de 10 horas de duración
LINEAR Cooling mantiene los alimentos frescos por más tiempo.

LINEARCooling™

Mantenga los Alimentos Frescos por más Tiempo

El compresor Linear Inverter de LG ayuda a mantener la apariencia, frecura y el sabor de los alimentos durante más tiempo, ya que reduce las fluctuaciones de temperatura.
Se muestra un LG Top Freezer en una cocina con las puertas abiertas.

Gran capacidad en un tamaño compacto

Disfruta de amplio espacio para tus alimentos en un refrigerador que no ocupa mucho espacio en tu cocina.

Tecnología Moist Balance Crisper, controla los niveles de humedad en los alimentos.
Moist Balance Crisper™

Nivel Óptimo de Humedad

El exceso de humedad de los alimentos se evapora y se condensa en la rejilla, en lugar de formar un charco de agua alrededor de los alimentos, manteniendo así el equilibrio adecuado de humedad en la caja. Mantiene hasta un 20% más de humedad.
Cortometraje de diseño del XG2T. Reproduce el vídeo.

Cortometraje de diseño del XG2T. Reproduce el vídeo.

Ready to Boost.
Ready for adventure.

Sujétala y estas listo para irte. Sumérgete en un sonido potente con nuestra bocina más compacta.
Cortometraje de diseño del XG2T. Reproduce el vídeo.

Certificación de Durabilidad

Dureza de grado militar, resistente en todas partes

Mejora todas tus aventuras al aire libre con XG2T. Probado y certificado según los estándares militares de EE. UU., el XG2T ofrece durabilidad comprobada y máximo rendimiento.

LG XBOOM Go XG2 parado sobre la roca para mostrar los estándares militares.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión sobre las características. 

*LG XBOOM Go XG2T: Pruebas y certificación del estándar MIL-STD-810 realizadas por los laboratorios KOLAS. Pasó 7 pruebas MIL-STD 810H diferentes de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de los EE. UU.

Todas las especificaciones

Todas las especificaciones

ECUALIZADOR

Sound Boost

Estándar

Ecualizador personalizado (aplicación)

FORMATO DE AUDIO

SBC

AAC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

CONVENIENCIA

multipunto

Wireless party link (modo dual)

Wireless party link (modo múltiple)

Administrador de actualizaciones (FOTA)

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Comando de voz (asistente de Google, Siri)

Indicador de bateria

Altavoz de teléfono

Candado de seguridad

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Bocina

94 x 98 x 46

Caja de carton

123.5 x 129.5x 65

PESO

Peso neto

0.28 kg

Peso bruto

0.4 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Correa

Cable USB tipo C

