We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador LG Top Freezer 11 pies³ -GT35WP + Bocina Bluetooth portátil LG XBOOM Go XG2TBK de grado militar y batería de 10 horas de duración
Refrigerador LG Top Freezer 11 pies³ -GT35WP + Bocina Bluetooth portátil LG XBOOM Go XG2TBK de grado militar y batería de 10 horas de duración
Características clave
- LINEARCooling™ - Control preciso de la temperatura para conservar la frescura de los alimentos hasta por 7 días
- Cajón Moist Balance Crisper™ - Mantiene el equilibrio adecuado de humedad
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 600 mm x 1690 mm x 661 mm
- Disfruta de unos graves intensos y una voz clara en un diseño compacto, potente y ultraportátil.
- XG2T pasó la prueba estándar militar para soportar altas temperaturas, lluvia, arena y más.
- Mantén la fiesta animada sin preocupaciones gracias a la clasificación de resistencia al agua y al polvo IP67.
Certificación de Durabilidad
Dureza de grado militar, resistente en todas partes
LG XBOOM Go XG2 parado sobre la roca para mostrar los estándares militares.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión sobre las características.
*LG XBOOM Go XG2T: Pruebas y certificación del estándar MIL-STD-810 realizadas por los laboratorios KOLAS. Pasó 7 pruebas MIL-STD 810H diferentes de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de los EE. UU.
- Refrigerador LG Top Freezer 11 pies³ -GT35WP
- Bocina Bluetooth portátil LG XBOOM Go XG2TBK de grado militar y batería de 10 horas de duración
Todas las especificaciones
Todas las especificaciones
ECUALIZADOR
Sound Boost
Sí
Estándar
Sí
Ecualizador personalizado (aplicación)
Sí
FORMATO DE AUDIO
SBC
Sí
AAC
Sí
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
CONVENIENCIA
multipunto
Sí
Wireless party link (modo dual)
Sí
Wireless party link (modo múltiple)
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Comando de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Indicador de bateria
Sí
Altavoz de teléfono
Sí
Candado de seguridad
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Bocina
94 x 98 x 46
Caja de carton
123.5 x 129.5x 65
PESO
Peso neto
0.28 kg
Peso bruto
0.4 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.
Encontrar una tienda cerca de ti
Debido a la alta demanda de la temporada y los bloqueos carreteros actuales los tiempos de entrega pueden verse afectados