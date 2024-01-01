We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador Top Freezer 14 pies³ Inverter + Pantalla LG AI SMART TV 43 pulgadas webOS SMART TV 2024 con ThinQ AI 43LR67PSA
Características clave
- LINEARCooling™ - Control preciso de la temperatura para conservar la frescura de los alimentos hasta por 7 días
- DoorCooling+™- Enfriamiento constante y unifome desde la puerta hasta cada rincón
- Dimensiones (An X Al X P) - 700mm x 1760mm x 680mm
- Colores naturales y vivos desde una pantalla FHD
- Imágenes nítidas y realistas con el procesador Alpha 5 AI Gen6
- Visualización cinematográfica inmersiva en casa con HDR10 Pro
*Basado en los resultados de la prueba TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimiento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling. Solo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.
*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo de la temperatura del recipiente de agua colocado en la canasta superior con la caída entre los modelos Door Cooling+ y Non-Door Cooling+. Solo modelos aplicables.
*Se supone que Door Cooling+ se detiene cuando se abre la puerta.
*Los productos en el video y la imagen son solo para fines explicativos y pueden diferir de los reales.
Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulta la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.
*Imagen de pantalla simulada.
HDR10 Pro
Ilumina los detalles finos
Ingresa a un mundo donde cada color resalta y el brillo está ajustado para brindar vistas impresionantes, todo logrado gracias al brillante HDR10Pro
Se muestra una imagen en primer plano de la cara de un hombre en una habitación oscura y con un tono violeta. A la izquierda, se muestra "SDR" y la imagen está borrosa. A la derecha, se muestra "HDR10 Pro" y la imagen es clara y nítida.
*HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del estándar 'HDR10'.
Experimenta cada momento aún más real
El procesador Alpha 5 AI Gen6 mejora la imagen y el sonido para una experiencia más inmersiva.
*Imagen de pantalla simulada.
- Refrigerador Top Freezer 14 pies³ Inverter
- Pantalla LG AI SMART TV 43 pulgadas webOS SMART TV 2024 con ThinQ AI 43LR67PSA
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 1760 x 680
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Smart Inverter
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
Plata Platino
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Top Freezer
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
66
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 1760 x 680
Peso con empaque (kg)
72
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
LINEAR Cooling
Sí
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fábrica de hielo manual
Sí (manual giratoria)
Dispensador solo de agua
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Acabado (puerta)
Plata Platino
Tipo de manija
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Luz del refrigerador
LED
Repisa de Cristal_templado
Sí
Caja de las verduras
Sí (1)
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
CAPACIDAD
Capacidad Total (pies cúbicos)
14
Capacidad Congelador (pies cúbicos)
3
Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)
11
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Puerta cesta_Transparente
Transparente
Repisa de Cristal_templado
Sí
Especificación clave
PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla
FHD
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
60Hz
PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen
Procesador α5 AI Gen6
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Salida de audio
20W
AUDIO - Sistema de altavoces
2.0 Ch
DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
973 x 572 x 85.0
DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte
8.0
Todas las especificaciones
PICTURE (DISPLAY)
Tipo de Pantalla
FHD
Resolución de pantalla
Full HD (1,920 x 1,080)
Tipo de retroiluminación
Directa
Refresh Rate
60Hz
PICTURE (PROCESSING)
Procesador de imagen
Procesador α5 AI Gen6
Escalador AI
Escalador de resolución
Dynamic Tone Mapping
Si
Control de brillo AI
Si
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Modo de imagen
8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
DIMENSIONS AND REGULATORY
Montaje VESA (Ancho x Alto)
200 x 200
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
973 x 572 x 85.0
Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)
973 x 623 x 216
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1060 x 660 x 152
Base del TV (AnchoxProfundidad)
809 x 216
Peso del televisor sin soporte
8.0
Peso del televisor con soporte
8.1
Peso del embalaje
10.2
GAMING
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ACCESSIBILITY
Alto contraste
Si
escala de grises
Si
Colores invertidos
Si
AUDIO
Sonido AI
Sonido AI (Virtual 5.1 Up-mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de audio simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de audio
20W
Afinación acústica IA
Ready (se requiere Magic Remote)
Audio Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Dirección del altavoz
Hacia Abajo
Sistema de altavoces
2.0 Ch
CONNECTIVITY
Canal de retorno de audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
2ea (soporta eARC)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Funciona con Apple Airplay2
Si
Operating System (OS)
webOS 23
Configuración familiar
Si
LG ThinQ® AI
Si
Amazon Alexa
Ready (se requiere Magic Remote)
Navegador web completo
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de voz inteligente
Sí (con LG ThinQ)
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Ready (se requiere Magic Remote)
Compartir Habitación a Habitación
Sí (Receptor)
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Compatible con Apple Home
Si
POWER
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remoto
Standard Remote
Montaje en pared
Sí (Detachable)
Baterías Remote Control
Sí (AAA x 2EA)
TRANSMISIÓN
Recepción de TV Análoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de TV Digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
