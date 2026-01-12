About Cookies on This Site

Refrigerador LG French Door 25 pies³

Refrigerador LG French Door 25 pies³

GM65FQP
Vista Frontal LG Refrigeradora 578 L Multi-door, VF25LNIBB
Front view of open refrigerator.
Close up view of multi air flow.
Close up view of touch panel.
Close up view of pantry.
Close up view of drawer in fridge part.
Close up view of pocket handel.
perceptive door view.
perceptive light view
perceptive view water tap
perceptive view
perceptive view
left Side view
right Side view
side view
Características clave

  • InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta.
  • Fábrica de hielo automática- Todos los hielos que necesites, siempre listos.
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 836 mm x 1776 mm x 849 mm
  • Conectividad LG ThinQ™ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone.
  • Smart Diagnosis™- Realiza un diagnóstico para detectar fallas.
  • LINEARCooling™ - Control preciso de la temperatura para conservar la frescura de los alimentos hasta por 7 días.
Más

¿Qué amarás de los refrigeradores con congelador LG?

Variedad de frutas en una tabla.

LinearCooling™

Sella la frescura de los alimentos durante más tiempo

Imagen de Multi Air Flow dentro del refrigerador LG.

Multi Air Flow

Mantiene los alimentos frescos, sin importar dónde los guardes

Alguien tocando dos veces en la función InstaView™ del refrigerador LG Side by Side.

InstaView™

Toca dos veces para ver el interior

Refrigerador LG Multi Door con el logotipo de Smart Inverter.

Smart Inverter™

Rendimiento eficiente, durabilidad confiable

InstaView™

 Toca dos veces para ver el interior

Toca dos veces y descubre el interior de tu refrigerador con la última generación de InstaView™

Acceso rápido y fácil a tus favoritos

Door-in-Door™ te permite acceder fácilmente a tus alimentos favoritos con un botón de apertura oculto.

Acceso rápido y fácil a tus favoritos

Ahorra energía y reduce la pérdida de aire frío

Gracias a InstaView™ y Door-in-Door™, no tienes que abrir la puerta principal cuando buscas un bocadillo o una bebida, lo que reduce la pérdida de aire frío del refrigerador.

Ahorra energía y reduce la pérdida de aire frío

 *Comparado con el modelo convencional InstaView™ ThinQ™ Side by Side de LG (GSX971NEAE)

LinearCooling™

Sella la frescura del campo durante más tiempo

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, sellando el sabor y manteniendo los alimentos frescos hasta por 7 días¹⁾.

La tecnología LinearCooling™ se muestra en un video corto.

Multi Air Flow

La temperatura ideal en cada rincón

Las salidas de aire dentro del refrigerador dispersan el aire frío para mantener niveles constantes de humedad y temperatura, lo que permite conservar los alimentos frescos durante más tiempo, independientemente de dónde se almacenen.

Vista general del refrigerador multi door LG que muestra el funcionamiento de la tecnología Multi Air Flow

Fábrica de Hielo

Disfruta de la fábrica de hielo automática

La máquina de hielo automática produce cubitos de hielo al día sin la molestia de tener que rellenar el depósito de agua varias veces.

Gran Capacidad

Aprovecha al máximo tu espacio

Disfruta de espacio adicional para mantener tus alimentos frescos, con un amplio y espacioso compartimento superior de refrigeración. 

Refrigerador LG abierto de par en par en una cocina moderna.

LG ThinQ™

Conserva la frescura desde cualquier lugar con LG ThinQ™

La app LG ThinQ™ te ofrece soluciones inteligentes para tus electrodomésticos, proporcionando comodidad y conveniencia al hogar.

*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ™.

*Las funciones de ThinQ™ pueden variar según el producto y el país. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

Smart Diagnosis™

Te mantiene un paso adelante.

Resuelve problemas menores y actualiza las alertas de mantenimiento para que puedas evitar las molestias de las llamadas al servicio técnico.

Imagen del compresor smart inverter con 10 años de garantía.

Compresor Smart Inverter™

Eficiencia energética y durabilidad

El compresor LG Smart Inverter™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y disfrutar
de 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años solo para la pieza del compresor. Se pueden cobrar costos adicionales distintos al del compresor (mano de obra, otras piezas, etc.).

 

*Las imágenes y los videos mostrados arriba son solo ilustrativos y pueden diferir del producto real.

1)LinearCooling™

-Basado en los resultados de las pruebas de TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.

-El resultado puede variar en el uso real.

-Solo modelos aplicables. 

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

GM65FQP
Tipo de producto
French Door (3 puertas)
Peso con empaque (kg)
128.6
Peso del producto (kg)
117
Capacidad Total (pies cúbicos)
25.1

Especificación clave

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    836 x 1776 x 849

  • RENDIMIENTO - Consumo de energía (kWh/año)

    644

  • RENDIMIENTO - Tipo de compresor

    Compresor Smart Inverter [BLDC]

  • CARACTERÍSTICAS - InstaView

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

  • MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

    Plata Premium

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    French Door (3 puertas)

  • Estándar/Profundidad de alacena

    Profundidad estándar

CONTROL Y PANTALLA

  • Pantalla LED interna

    Pantalla superior interna

  • Express Freeze

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso con empaque (kg)

    128.6

  • Peso del producto (kg)

    117

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    836 x 1776 x 849

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

    No

  • Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

  • InstaView

  • Zero Clearance

  • Cleaning Time

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Fábrica de hielo manual

    No

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    No

  • Máquina de hielo automática

    Sí (en el gabinete, fábrica instalada)

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    N/A

  • Luz del dispensador

    No

  • Máquina de hielo doble

    No

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

  • Nombre del modelo del filtro de agua

    LT1000P

MATERIAL Y ACABADO

  • Puerta (Material)

    VCM

  • Acabado (puerta)

    Plata Premium

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    No

  • Tipo de manija

    Pocket

RENDIMIENTO

  • Tipo de compresor

    Compresor Smart Inverter [BLDC]

  • Consumo de energía (kWh/año)

    644

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Puerta cesta_Transparente

    6

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Repisa de Cristal_templado

    2 completos

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Repisa voladiza

    No

  • Amplia despensa

  • Repisa Plegable

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

CAPACIDAD

  • Capacidad Total (pies cúbicos)

    25.1

  • Capacidad Congelador (pies cúbicos)

    8.2

  • Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)

    16.9

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Luz del congelador

    LED superior

  • Cajón_de_congelador

    2 no transparentes

  • Divisor de cajón

COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS

  • Cajón convertible

    No

  • Cajón Full-Convert

    No

Lo que dice la gente

