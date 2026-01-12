We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador LG French Door 25 pies³
GM65FQP
Características clave
- InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta.
- Fábrica de hielo automática- Todos los hielos que necesites, siempre listos.
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 836 mm x 1776 mm x 849 mm
- Conectividad LG ThinQ™ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone.
- Smart Diagnosis™- Realiza un diagnóstico para detectar fallas.
- LINEARCooling™ - Control preciso de la temperatura para conservar la frescura de los alimentos hasta por 7 días.
¿Qué amarás de los refrigeradores con congelador LG?
LinearCooling™
Sella la frescura de los alimentos durante más tiempo
Multi Air Flow
Mantiene los alimentos frescos, sin importar dónde los guardes
InstaView™
Toca dos veces para ver el interior
Smart Inverter™
Rendimiento eficiente, durabilidad confiable
Toca dos veces y descubre el interior de tu refrigerador con la última generación de InstaView™
Acceso rápido y fácil a tus favoritos
Door-in-Door™ te permite acceder fácilmente a tus alimentos favoritos con un botón de apertura oculto.
Ahorra energía y reduce la pérdida de aire frío
Gracias a InstaView™ y Door-in-Door™, no tienes que abrir la puerta principal cuando buscas un bocadillo o una bebida, lo que reduce la pérdida de aire frío del refrigerador.
*Comparado con el modelo convencional InstaView™ ThinQ™ Side by Side de LG (GSX971NEAE)
LinearCooling™
Sella la frescura del campo durante más tiempo
LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, sellando el sabor y manteniendo los alimentos frescos hasta por 7 días¹⁾.
Multi Air Flow
La temperatura ideal en cada rincón
Las salidas de aire dentro del refrigerador dispersan el aire frío para mantener niveles constantes de humedad y temperatura, lo que permite conservar los alimentos frescos durante más tiempo, independientemente de dónde se almacenen.
Vista general del refrigerador multi door LG que muestra el funcionamiento de la tecnología Multi Air Flow
Fábrica de Hielo
Disfruta de la fábrica de hielo automática
La máquina de hielo automática produce cubitos de hielo al día sin la molestia de tener que rellenar el depósito de agua varias veces.
Gran Capacidad
Aprovecha al máximo tu espacio
Disfruta de espacio adicional para mantener tus alimentos frescos, con un amplio y espacioso compartimento superior de refrigeración.
Refrigerador LG abierto de par en par en una cocina moderna.
LG ThinQ™
Conserva la frescura desde cualquier lugar con LG ThinQ™
La app LG ThinQ™ te ofrece soluciones inteligentes para tus electrodomésticos, proporcionando comodidad y conveniencia al hogar.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ™.
*Las funciones de ThinQ™ pueden variar según el producto y el país. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
Smart Diagnosis™
Te mantiene un paso adelante.
Resuelve problemas menores y actualiza las alertas de mantenimiento para que puedas evitar las molestias de las llamadas al servicio técnico.
*Garantía de 10 años solo para la pieza del compresor. Se pueden cobrar costos adicionales distintos al del compresor (mano de obra, otras piezas, etc.).
*Las imágenes y los videos mostrados arriba son solo ilustrativos y pueden diferir del producto real.
1)LinearCooling™
-Basado en los resultados de las pruebas de TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.
-El resultado puede variar en el uso real.
-Solo modelos aplicables.
Resumen
DIMENSIONES
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
836 x 1776 x 849
RENDIMIENTO - Consumo de energía (kWh/año)
644
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
CARACTERÍSTICAS - InstaView
Sí
CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door
InstaView Door-in-Door (cristal pintado)
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
Plata Premium
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
French Door (3 puertas)
Estándar/Profundidad de alacena
Profundidad estándar
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Pantalla superior interna
Express Freeze
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso con empaque (kg)
128.6
Peso del producto (kg)
117
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
836 x 1776 x 849
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
No
Door-in-Door
InstaView Door-in-Door (cristal pintado)
InstaView
Sí
Zero Clearance
Sí
Cleaning Time
Sí
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fábrica de hielo manual
No
Dispensador solo de agua
No
Dispensador de hielo y agua
No
Máquina de hielo automática
Sí (en el gabinete, fábrica instalada)
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
Luz del dispensador
No
Máquina de hielo doble
No
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
Nombre del modelo del filtro de agua
LT1000P
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
VCM
Acabado (puerta)
Plata Premium
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
No
Tipo de manija
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
Consumo de energía (kWh/año)
644
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
6
Luz del refrigerador
LED superior
Repisa de Cristal_templado
2 completos
Hygiene Fresh+
No
Caja de las verduras
Sí (2)
Repisa voladiza
No
Amplia despensa
Sí
Repisa Plegable
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
CAPACIDAD
Capacidad Total (pies cúbicos)
25.1
Capacidad Congelador (pies cúbicos)
8.2
Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)
16.9
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Luz del congelador
LED superior
Cajón_de_congelador
2 no transparentes
Divisor de cajón
Sí
COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS
Cajón convertible
No
Cajón Full-Convert
No
