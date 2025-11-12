Refrigerador LG Side by Side 27 pies³

*Basado en los resultados de las pruebas realizadas por TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que tardó en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5 % el pak choi almacenado en el compartimento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling GSXV91NSAE. El resultado puede variar según el uso real.

*Basado en los resultados de las pruebas realizadas por TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG, en las que se compara el tiempo que tarda en bajar la temperatura del recipiente de agua colocado en la canasta superior entre los modelos DoorCooling+™ y sin DoorCooling+™. Solo en los modelos aplicables.

*Las imágenes del producto son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

*El UVnano (nombre de la función: Autocuidado) fue evaluado mediante pruebas de laboratorio realizadas por TÜV Rheinland utilizando métodos de prueba internos para medir la reducción de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en muestras de agua destilada tras la exposición al LED UV del producto durante 10 minutos cada hora, tras un total de 24 horas de uso doméstico normal. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales y el uso. El producto no trata ni cura afecciones relacionadas con la salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté libre de contaminantes, como partículas microbiológicas, que puedan afectar a la salud de sus usuarios.

*UVnano es un compuesto de las palabras UV (ultravioleta) y nanómetro (unidad de longitud).