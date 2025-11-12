About Cookies on This Site

Refrigerador LG Side by Side 27 pies³

VS28XCT
Características clave

  • InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta.
  • Dispensador de agua y hielos- Elegancia y practicidad al alcance de tu mano
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 912 mm x 1790 mm x 850 mm.
  • Fábrica de hielo dual- Disfruta de hielo esférico Craft Ice™, además de hielo triturado y en cubos
  • Cleaning Time™ detiene la refrigeración y desactiva la alarma de la puerta durante 15 minutos.
  • Conectividad LG ThinQ™ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone.
Más

¿Qué amarás del refrigerador con congelador LG?

Golpeteo suave en el panel del refrigerador

InstaView™

Toca dos veces para ver el interior sin perder el frío

Diferentes bebidas preparadas con hielo circular Craft Ice

Fábrica de hielo Craft Ice™

Diviértete como un profesional

Garantía de 10 años del lado derecho, logo smart inverter

Smart Inverter™

Opera silenciosa y eficientemente con una garantía de 10 años

Mano que sostiene un celular con la app LG ThinQ

ThinQ™

Control inteligente para una vida más inteligente

Fácil Acceso

 

Toca dos veces para ver el interior

Toca dos veces y mira 23% más de lo que hay dentro con la última generación de InstaView™.

Ahorra energía y reduce la pérdida de aire frío

Gracias a InstaView™ y Door-in-Door™, no es necesario abrir la puerta principal cuando buscas un bocadillo o una bebida, lo que reduce la pérdida de aire frío del refrigerador.

Vista lateral del refrigerador InstaView. Esta es una imagen de un refrigerador lleno de aire frío.

*En comparación con el modelo convencional Side by Side InstaView™ ThinQ™ (GSX971NEAE) de LG.

Craft Ice™ Maker

Diviértete como un profesional

Prepara automáticamente hielo redondo de lenta fusión en casa sin esfuerzo. Diviértete como un profesional y mantén las bebidas bien frías durante mucho tiempo.

*La imagen es meramente ilustrativa y puede diferir del producto real.

Máxima refrigeración

El primer refrigerador con cuatro tipos de hielo*. Dos fabricadores de hielo adicionales producen mini cubitos de hielo y Craft Ice™. Craft Ice™ ayuda a que todo tipo de bebidas tengan el mejor sabor durante más tiempo. El hielo en cubitos es perfecto para enfriar rápidamente.

*Basado en la encuesta de mercado de enero de 2023.

Frescura

Conserva la frescura de los productos orgánicos durante más tiempo

Disfruta de alimentos frescos con la tecnología de control de temperatura y refrigeración de LG, que mantiene tus alimentos más frescos durante más tiempo.

La parte superior de la imagen muestra la recolección de lechuga en el campo. La parte inferior de la imagen muestra una ensalada fresca en un plato redondo. Las verduras de estas dos imágenes están conectadas de forma natural, como si fueran una sola imagen.

Mantén los alimentos frescos hasta 7 días.

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura a ±0.5 ℃, conservando la frescura hasta 7 días.

Hay una linda pizarra con verduras. En el centro de esta pizarra hay un gráfico. Este gráfico explica que LG Linear Cooling puede reducir la diferencia de temperatura en los refrigeradores.

Proporciona frescura de manera uniforme y más rápida.

Las salidas de aire DoorCooling+™ situadas en la parte delantera del refrigerador mantienen las bebidas más frías y los alimentos más frescos.

Vista frontal de un refrigerador InstaView negro con la luz interior encendida. El contenido del refrigerador se puede ver a través de la puerta InstaView. Los rayos de luz azules iluminan el contenido gracias a la función DoorCooling.

Frescura mejorada con la humedad adecuada

FRESHBalancer™ mantiene un nivel de humedad adecuado para conservar las frutas y verduras frescas durante más tiempo.

Los cajones inferiores del refrigerador están llenos de coloridos productos frescos. Una imagen insertada amplía la palanca de control para elegir el nivel de humedad óptimo para mantener los productos frescos.

*Basado en los resultados de las pruebas realizadas por TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que tardó en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5 % el pak choi almacenado en el compartimento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling GSXV91NSAE. El resultado puede variar según el uso real.    

 

*Basado en los resultados de las pruebas realizadas por TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG, en las que se compara el tiempo que tarda en bajar la temperatura del recipiente de agua colocado en la canasta superior entre los modelos DoorCooling+™ y sin DoorCooling+™. Solo en los modelos aplicables.

*Las imágenes del producto son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

 

*El UVnano (nombre de la función: Autocuidado) fue evaluado mediante pruebas de laboratorio realizadas por TÜV Rheinland utilizando métodos de prueba internos para medir la reducción de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en muestras de agua destilada tras la exposición al LED UV del producto durante 10 minutos cada hora, tras un total de 24 horas de uso doméstico normal. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales y el uso. El producto no trata ni cura afecciones relacionadas con la salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté libre de contaminantes, como partículas microbiológicas, que puedan afectar a la salud de sus usuarios.

*UVnano es un compuesto de las palabras UV (ultravioleta) y nanómetro (unidad de longitud).

LG ThinQ™

La vida inteligente comienza con LG ThinQ™

Los electrodomésticos con conexión Wi-Fi te permiten controlar y supervisar tu refrigerador con tu teléfono inteligente y comandos de voz.

Hay una mujer sentada cómodamente en una mesa lejana haciendo su trabajo. Hay un altavoz con inteligencia artificial sobre la mesa. Detrás de ella se encuentran las paredes y el refrigerador InstaView.

Conecta tu refrigerador y tu teléfono inteligente

La aplicación LG ThinQ™ te permite conectarte fácilmente con tu refrigerador. Activa la función «Express Freeze» con solo tocar un botón.

La imagen de la derecha muestra a una mujer de pie en una tienda de comestibles mirando su teléfono. La imagen de la izquierda muestra la vista frontal del refrigerador. En el centro de las imágenes hay un ícono que muestra la conectividad entre el teléfono y el refrigerador.

Alertas de puerta abierta

¿No estás seguro de si dejaste abierta la puerta del refrigerador? ¡No te preocupes! La aplicación LG ThinQ™ te enviará una notificación directamente a tu teléfono para avisarte.

La imagen de la izquierda muestra a una mujer parada fuera de la casa. La imagen de la derecha muestra que la puerta del refrigerador se ha quedado abierta. En primer plano de las dos imágenes se ve la pantalla del teléfono, que muestra las notificaciones de la aplicación LG ThinQ y el ícono de wifi encima del teléfono.

Disfruta de un funcionamiento personalizado y ahorra

Como parte de la aplicación LG ThinQ™, Smart Learner analiza los hábitos para anticipar las necesidades de temperatura y energía. Aumentará la refrigeración dos horas antes de los periodos de mayor uso, de modo que, incluso cuando se abra la puerta con frecuencia, la temperatura del refrigerador se mantendrá en el nivel que hayas establecido.

Toda la familia está sentada a la mesa preparando la comida. El refrigerador InstaView instalado en un lado de la cocina está generando aire frío rápidamente.

*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

*LG SmartThinQ ahora se denomina LG ThinQ.

*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

*El dispositivo de altavoz inteligente con función de voz no está incluido.

*635 L: Según la norma de la UE, 635 L es la capacidad del modelo GSXV91NSAE de LGE.

*27 pies cúbicos: Según la norma de Norteamérica, 27 pies cúbicos es la capacidad del modelo LRS*2706 de LGE.

*Metal Fresh™ es una expresión compuesta derivada de las expresiones «diseño laminado metálico» aplicado a la salida de aire frío y «NatureFresh» de LINEARCooling™ y DoorCooling+™.

*El uso de componentes metálicos no mantiene por sí solo los alimentos del refrigerador más frescos.

La garantía de 10 años para el compresor Smart Inverter aparece junto al logotipo Smart Inverter.

Eficiencia energética y durabilidad

LG Smart Inverter Compressor™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años para el compresor Smart Inverter (solo piezas).    

Q.

¿Cuál es la ventaja de un refrigerador InstaView™?

A.

Con la ingeniosa tecnología InstaView™ de LG, no es necesario abrir la puerta de tu refrigerador LG para ver qué hay dentro. Simplemente toca dos veces el panel de vidrio tintado y se iluminará para que puedas ver su contenido. ¿Por qué? Evita la pérdida de aire frío, mantiene estable la temperatura del refrigerador, ahorra energía y conserva tus alimentos frescos durante más tiempo. Es una forma sencilla y eficiente de ver qué hay dentro de tu refrigerador LG sin siquiera abrir la puerta.

Q.

¿Cuál es la ventaja de un refrigerador Door-in-Door™?

A.

El sistema Door-in-Door™ de LG proporciona acceso instantáneo a los productos básicos de uso diario sin necesidad de abrir toda la puerta del refrigerador. Guarda las bebidas y los aperitivos que consumes con más frecuencia, como leche, zumos, mantequilla, fruta y yogures, en el compartimento de fácil acceso, diseñado para minimizar la pérdida de aire frío y reducir así el consumo de energía de su refrigerador LG con tecnología inteligente.

Q.

¿Qué necesito para instalar un refrigerador con congelador?

A.

Para obtener más información, haz clic en el siguiente enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

Q.

¿Cómo cambio la configuración de temperatura de mi refrigerador-congelador LG?

A.

Utiliza el panel de control de la puerta o del interior del refrigerador para configurar o ajustar la temperatura del refrigerador o del congelador. Utiliza la aplicación LG ThinQ™ para cambiar la configuración de temperatura de forma remota a través de tu teléfono inteligente para los modelos compatibles.

Q.

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un refrigerador con congelador?

A.

LG ofrece una amplia gama de refrigeradores con congelador elegantes y eficientes energéticamente con múltiples funciones inteligentes. Desde los espaciosos modelos de estilo americano y los prácticos modelos de varias puertas, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, los modelos Combi y Slim, LG ofrece el refrigerador con congelador perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes un espacio vacío que llenar, es posible que tu elección venga dictada por el espacio disponible. Una vez que hayas decidido cuál es el refrigerador-congelador que mejor se adapta a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVNano, los estantes plegables y el sistema de cajones FRESHBalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.

Q.

¿Qué tamaño de refrigerador con congelador necesito?

A.

Aunque depende de tu estilo de vida, una buena regla general es que el refrigerador con congelador LG Combi (capacidad: 340-384 litros) suele ser suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508 l) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style (capacidad de 625-705 l). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra amplio para guardar artículos como bandejas o platos. En LG queremos que cada cliente encuentre el refrigerador-congelador que mejor se adapte a sus necesidades, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un refrigerador con conexión al agua y uno sin conexión?

A.

LG te ofrece la máxima libertad para colocar tu refrigerador con congelador, ya que cuenta con modelos con y sin conexión al agua. Un refrigerador con conexión al agua se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un refrigerador sin conexión al agua tiene un tanque de agua recargable incorporado que se conecta al dispensador montado en la puerta. Solo tienes que mantener el tanque lleno para disfrutar del lujo de tener agua fría al alcance de la mano.

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

VS28XCT

Especificación clave

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    912 x 1790 x 850

  • RENDIMIENTO - Tipo de compresor

    Compresor Smart Inverter [BLDC]

  • CARACTERÍSTICAS - InstaView

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

  • MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

    Esencia Negro Mate

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    Side by Side

  • Estándar/Profundidad de alacena

    Profundidad estándar

CONTROL Y PANTALLA

  • Express Freeze

  • Pantalla LED interna

    Pantalla LED

  • Pantalla LED externa

    Pantalla táctil

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    2.5/3.0 (IcePlus)

  • Fábrica de hielo manual

    No

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    Hielo en cubos y triturado

  • Máquina de hielo automática

    Sí (Spaceplus)

  • Luz del dispensador

  • Máquina de hielo doble

    Sí (Craft Ice en esfera)

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    3.3

  • Nombre del modelo del filtro de agua

    LT1000P

MATERIAL Y ACABADO

  • Puerta (Material)

    PET

  • Acabado (puerta)

    Esencia Negro Mate

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    Blanco (Gabinete)

  • Tipo de manija

    Bolsillo horizontal

CAPACIDAD

  • Capacidad Total (pies cúbicos)

    27.1

  • Capacidad Congelador (pies cúbicos)

    9.6

  • Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)

    17.5

RENDIMIENTO

  • Tipo de compresor

    Compresor Smart Inverter [BLDC]

  • Consumo de energía (kWh/año)

    720

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Puerta cesta_Transparente

    4

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Repisa de Cristal_templado

    3

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Cajón de los vegetales (convertidor fresco)

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Cajón_de_congelador

    2 transparentes

  • Puerta cesta_Transparente

    2

  • Luz del congelador

    LED superior

  • Repisa de Cristal_templado

    3

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

  • InstaView

  • Cleaning Time

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso con empaque (kg)

    146

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    912 x 1790 x 850

  • Peso del producto (kg)

    137

