Servicio de limpieza aplicable solamente a refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras, secadoras o lavasecadoras carga frontal y/o superior de la marca LG comercializados por LG Electronics México, S.A. de C.V. a través de sus distribuidores nacionales autorizados. El servicio de Limpieza será efectuado únicamente por los Técnicos de Servicio Autorizados por LG Electronics México, S.A. de C.V.

El programa de LG Limpieza Plus está limitado a:

Categoría: Refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras, secadoras ó lavasecadoras del tipo Front and Top Load (carga frontal y/o superior).

Fecha de fabricación: Productos con fecha de fabricación dentro de los últimos 6 años, según número de serie.

Cobertura: Un ejecutivo de nuestro call center confirmará si el lugar en donde se requiere el servicio está dentro de la zona de cobertura. Las zonas que podrían estar consideradas son: Zona metropolitana del Valle de México; la zona metropolitana de Guadalajara; la zona metropolitana de Monterrey; Puebla, Puebla; Villahermosa, Tabasco; Mérida, Yucatán y Minatitlán, Xalapa y Tuxpan, Veracruz.

Servicio: Limpieza y/o mantenimiento según aplica las condiciones aquí descritas.

Los precios del programa de LG Limpieza Plus varían según la categoría del producto y dimensiones. LG Electronics México, S.A. de C.V se reserva el derecho a cambiar el precio del programa LG Limpieza Plus mostrados en nuestro sitio web LG.com sin previo aviso.

Los precios mostrados en nuestro sitio web LG.com aplican sólo para servicios prestados bajo el programa LG Limpieza Plus y estos no condicionan cualquier cotización o cobro por servicio de visita, inspección, diagnóstico, reparación, mantenimiento o instalación realizado por los centros de servicio autorizado LG fuera del programa.

Para la compra del programa de LG Limpieza Plus adquirido de manera independiente ó en combo con la garantía extendida adquirido a través de nuestros ejecutivos de call center, el cobro se realiza llamándonos al 55-5321-1919 y el cargo se realizará en una sola exhibición por medio de nuestros ejecutivos de call center quienes le pedirán los datos de su tarjeta bancaria, previo conocimiento del aviso de privacidad y manejo de datos vulnerables que se pone a disposición del cliente en https://www.lg.com/mx/privacy. Ninguno de sus datos vulnerables ni sus datos bancarios son recolectados o conservados por LG Electronics México, estos se solicitarán únicamente durante el proceso de compra-venta de su LG Limpieza Plus.

Los precios especiales para el programa de LG Limpieza Plus adquirido en combo con la garantía extendida solo están disponibles a través de nuestros ejecutivos de call center. El precio puede variar al mostrado en LG.com y estará disponible únicamente si la contratación se realizar durante la llamada telefónica. Puede consultar los términos y condiciones de la garantía extendida en https://www.lg.com/mx/soporte/garantia-extendida/.

Una vez adquirido el servicio de Limpieza, se deberá agendar la visita contactando directamente a nuestro Centro de Atención a Clientes al 55 5321 1919.

Para hacer efectivo el servicio de Limpieza se deberá entregar al técnico que visita su domicilio, el comprobante de compra de LG Limpieza Plus que recibe por correo al momento de adquirir el servicio. En caso de cliente requiera su comprobante, puede solicitarlo al correo ventasservicio@lge.com para sea enviado nuevamente.

La vigencia para hacer válido el servicio LG Limpieza Plus es de 60 días naturales a partir de la fecha de compra y aplica únicamente para el producto registrado por el cliente debiendo coincidir el producto con la información contenida en el comprobante de compra de LG Limpieza Plus, si la adquisición del servicio LG Limpieza Plus se realiza en combo con la garantía extendida, dicho periodo será de 365 días a partir de la fecha de compra. Posterior a este periodo el cliente renuncia a hacer ningún tipo de reclamo futuro y liberar de responsabilidad a LG Electronics México, S.A. de C.V.

El técnico, al momento de acudir al domicilio del cliente, deberá revisar las condiciones del producto, teniendo la facultad de rechazar la realización de la limpieza o mantenimiento si se detecta que éste presenta una falla funcional en alguno de sus componentes.

El técnico hará la valoración del equipo para determinar si existe deterioro de las piezas por daños provocados: por oxidación, fauna nociva, humedad, descargas eléctricas, golpes, daños en algún componente, entre otros, teniendo la facultad de rechazar la realización de la limpieza o mantenimiento.

LG Electronics México S.A. de C.V. no será responsable por retrasos o incumplimientos que resulten de casos fortuitos o de fuerza mayor, siendo que se reanudará la prestación del servicio una vez superados estos eventos.

El servicio de limpieza de Refrigerador consiste en:

Apertura del cuarto de máquinas e Inspección del equipo y componentes internos.

El tiempo necesario para realizar el servicio de Limpieza es de aproximadamente 2 horas (puede variar de acuerdo a las condiciones del producto y modelo).

El servicio será realizado por un Técnico capacitado quien en caso de requerir alguna maniobra mayor que genere costos extraordinarios, informarán en anticipado al cliente.

El Servicio de Limpieza para Refrigeradores incluye:

Limpieza de cuarto de máquinas.

Limpieza del compresor y filtro deshidratador.

Limpieza del ventilador del motor.

Limpieza del condensador.

Limpieza de cables y tubería.

Cambio de filtro de agua para modelos aplicables.

El servicio de mantenimiento para lavadoras, secadoras y lavasecadoras consiste en:

Limpieza general de componentes.

Desensamble del equipo para limpiar la tina y componentes internos (solo en servicio Premium).

Valoración del equipo para detección de reparación extra necesaria por deterioro de las piezas para evitar daños futuros (solo en servicio Premium).

El tiempo aproximado para realizar el servicio de mantenimiento es de 2 a 3 horas.

El servicio de mantenimiento será realizado por un técnico capacitado LG quien en caso de requerir alguna maniobra mayor que genere costos extraordinarios, informará en anticipado al cliente.

El Servicio de Mantenimiento Básico para carga Superior incluye:

Limpieza de la cubierta superior.

Limpieza de empaque de puerta.

Limpieza de gabinete.

Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.

El Servicio de Mantenimiento Premium para carga Superior incluye:

Valoración y revisión del equipo.

Limpieza de tina y canasta.

Limpieza de la cubierta superior.

Limpieza de empaque de puerta.

Limpieza de gabinete.

Engrase de suspensiones.

Limpieza de transmisión.

Limpieza de polea del motor.

Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.

Cambio de sellos y baleros de ser necesario según la valoración del técnico.

El Servicio de Mantenimiento Básico para carga Frontal incluye:

Limpieza de la cubierta superior.

Limpieza de empaque de puerta.

Limpieza de gabinete.

Limpieza de ductos de secado y condensado.

Limpieza de bomba de desagüe.

Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.

El Servicio de Mantenimiento Premium para carga Frontal incluye:

Valoración y revisión del equipo.

Limpieza de tina y canasta.

Limpieza de la cubierta superior.

Limpieza de empaque de puerta.

Limpieza de gabinete.

Limpieza de ductos de secado y condensado.

Limpieza de bomba de desagüe.

Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.

Cambio de sellos y baleros de ser necesario según la valoración del técnico.

El Servicio de Mantenimiento Básico para Secadora incluye:

Limpieza de la cubierta superior.

Limpieza de empaque de puerta.

Limpieza de gabinete.

Limpieza de ductos de ducto de aire caliente.

Limpieza de bomba de desagüe.

Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.

Revisión de espreas de gas.

El Servicio de Mantenimiento Premium para Secadora incluye:

Valoración y revisión del equipo.

Limpieza de tina y canasta.

Limpieza de empaque de puerta.

Limpieza de gabinete.

Limpieza de la cubierta superior.

Limpieza de ductos de ducto de aire caliente.

Limpieza de bomba de desagüe.

Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.

Cambio de sellos y baleros de ser necesario según la valoración del técnico.

Revisión de espreas de gas.

El Servicio de Mantenimiento Básico para Aire Acondicionado incluye:

Sólo incluye la limpieza de la unidad Interior:

Desconectar el producto de la corriente (baja las pastillas de la caja de luz).

Retiro de cubiertas protectoras y de filtros de aíre.

Retiro de turbina.

Colocación de bolsa de protección para derrame de líquidos y protección de PCB.

Aplicación de líquidos limpiador en evaporador (No partes eléctricas) y tallar con cepillos.

Agregar agua para retirar excedentes de líquido limpiador.

Limpieza de cubiertas, filtros y de turbina del evaporador (No partes eléctricas).

Secado del producto.

Ensamble del producto, colocación de carcasa y filtros.

Revisión del funcionamiento.

El Servicio de Mantenimiento Premium para Aire Acondicionado incluye:

Incluye todo lo del el servicio básico, más la limpieza de la unidad exterior:

Desconectar el producto de la corriente (baja las pastillas de la caja de luz).

Retiro de cubiertas protectoras.

Limpieza de exceso de polvo.

Aplicación de líquido limpiador en condensador (No partes eléctricas), tallar con cepillos.

Limpieza de carcasa y ventilador del condensador (No partes eléctricas).

Secado de la carcasa.

Ensamble del producto, colocación de carcasa.

Revisión de correcta sujeción de la tornillería, tuercas y componentes.

Revisión del funcionamiento.

El programa de LG Limpieza Plus se cobrará a cliente y no habrá goce de reembolso:

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por LG Electronics México, S.A. de C.V.

El Servicio de LG Limpieza Plus NO aplica cuando:

El producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

El producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

El equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por LG Electronics México, S.A. de C.V.

El producto no ha sido comercializado por LG Electronics México, S.A. de C.V. a través de sus distribuidores nacionales autorizados.

El servicio sea fuera de la zona de cobertura confirmada por nuestros ejecutivos de call center.

El equipo presenta daños estéticos, como abolladuras, rayones u otras condiciones físicas o estéticas en las unidades.

El equipo presenta daños por descargas eléctricas o variación de voltaje, incendio, inundaciones, óxido, polvo, suciedad, fauna nociva o plaga de cualquier tipo o humedad.

El producto es una torre de lavado (WashTower), Lavavajillas, Miniwash o Styler.

Es un equipo de tienda o equipos que hayan sido utilizados como exhibición.

Es un equipo de cambio físico o rehabilitado.

Es un equipo fabricado hace más de 6 años, según número de serie.

El número de serie en el producto no es visible, está dañado o ha sido intervenido.

Hay una orden de servicio LG pendiente o abierta antes de adquirir LG Limpieza Plus.

El programa de LG Limpieza Plus NO incluye:

Cambio de partes estéticas o no funcionales como puertas, gabinetes, tapas, carcasas metálicas o plásticas, etc.

Monte o desmonte de puertas de refrigerador.

La reposición de accesorios o consumibles tales como filtros, charolas, parrillas, atrapa pelusa, case de audífonos, etc. (a excepción de filtro de agua para refrigerador en modelos aplicables).

Repuestos o refacciones de ningún tipo adicionales a las incluidas en el servicio.

Costos de traslado de personal técnico después de 50Km a partir de la ubicación del centro de servicio autorizado LG.

Reparación de ningún tipo de falla detectada por el técnico previo a la realización del servicio.

Reparación por daños por exposición a condiciones climáticas o ambientales, tales como: exposición a calor, arena, polvo o similar.

Daños causados por el uso inadecuado del producto.

Instalación o desinstalación del producto.

Maniobras adicionales tales como mover el producto más de 1 metro de su posición, subirlo o bajarlo de nivel, etc.

Manipulación de unidad interior o exterior de aire acondicionado en sitios con una altura superior a 5m en el domicilio o volados.

El cliente acepta el cobro de $4.00 MXN (cuatro pesos MXN) por kilómetro adicional (ida y vuelta) por costos de traslado de personal técnico después de 50Km a partir de la ubicación del centro de servicio autorizado LG.

Los clientes podrán cancelar su compra dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a partir de la fecha de compra sin penalización. La cancelación aplica siempre y cuando LG Electronics México, S.A. de C.V no haya iniciado el servicio LG Limpieza Plus, en caso contrario, el cliente acepta que le sea descontado del 100% del valor de la compra el 10% por concepto de costos administrativos.

En caso de que LG determine que el servicio LG Limpieza Plus no puede ser realizado por cualquier condición ambiental, condición técnica o cualquier condición relacionada al producto, el técnico procederá a recuperar las refacciones colocadas en el mismo y el cliente puede solicitar al reembolso por el servicio, así también, el cliente acepta que le sea descontado del 100% del valor de la compra el 10% por concepto de costos administrativos.

El cliente podrá hacer cualquier reclamo sobre algún daño estético en el producto hasta 24hrs posteriores a la primer inspección del mismo por el técnico LG, posterior a este periodo el cliente acepta no poder hacer ningún tipo de reclamo futuro y liberar de responsabilidad a LG Electronics México, S.A. de C.V sobre las condiciones estéticas o físicas en el producto o sus accesorios.

Los mantenimientos o limpiezas realizados bajo el programa de LG Limpieza Plus están garantizados durante los 90 días naturales inmediatamente posteriores a la fecha de servicio y sólo para síntomas o fallas de funcionamiento relacionadas al servicio realizado.

Si durante los 90 días naturales inmediatamente posteriores a la fecha de servicio LG Limpieza Plus el producto presenta un síntoma de mal funcionamiento y a través de un diagnóstico por Técnicos de Servicio Autorizados por LG Electronics México, S.A. de C.V. se determina que dicho síntoma no está relacionado al servicio LG Limpieza Plus realizado previamente, cualquier servicio de reparación necesario en el producto será con cargo a cliente según la cotización del centro de servicio autorizado LG.

No se podrá solicitar un cambio físico o devolución de producto al recibir un servicio con el programa LG Limpieza Plus.