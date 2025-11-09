Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Términos y Condiciones del Servicio de Limpieza




Servicio de limpieza aplicable solamente a refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras, secadoras o lavasecadoras carga frontal y/o superior de la marca LG comercializados por LG Electronics México, S.A. de C.V. a través de sus distribuidores nacionales autorizados. El servicio de Limpieza será efectuado únicamente por los Técnicos de Servicio Autorizados por LG Electronics México, S.A. de C.V.


El programa de LG Limpieza Plus está limitado a:


  • Categoría: Refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras, secadoras ó lavasecadoras del tipo Front and Top Load (carga frontal y/o superior).
  • Fecha de fabricación: Productos con fecha de fabricación dentro de los últimos 6 años, según número de serie.
  • Cobertura: Un ejecutivo de nuestro call center confirmará si el lugar en donde se requiere el servicio está dentro de la zona de cobertura. Las zonas que podrían estar consideradas son: Zona metropolitana del Valle de México; la zona metropolitana de Guadalajara; la zona metropolitana de Monterrey; Puebla, Puebla; Villahermosa, Tabasco; Mérida, Yucatán y Minatitlán, Xalapa y Tuxpan, Veracruz.
  • Servicio: Limpieza y/o mantenimiento según aplica las condiciones aquí descritas.

Los precios del programa de LG Limpieza Plus varían según la categoría del producto y dimensiones. LG Electronics México, S.A. de C.V se reserva el derecho a cambiar el precio del programa LG Limpieza Plus mostrados en nuestro sitio web LG.com sin previo aviso.


Los precios mostrados en nuestro sitio web LG.com aplican sólo para servicios prestados bajo el programa LG Limpieza Plus y estos no condicionan cualquier cotización o cobro por servicio de visita, inspección, diagnóstico, reparación, mantenimiento o instalación realizado por los centros de servicio autorizado LG fuera del programa.


Para la compra del programa de LG Limpieza Plus adquirido de manera independiente ó en combo con la garantía extendida adquirido a través de nuestros ejecutivos de call center, el cobro se realiza llamándonos al 55-5321-1919 y el cargo se realizará en una sola exhibición por medio de nuestros ejecutivos de call center quienes le pedirán los datos de su tarjeta bancaria, previo conocimiento del aviso de privacidad y manejo de datos vulnerables que se pone a disposición del cliente en https://www.lg.com/mx/privacy. Ninguno de sus datos vulnerables ni sus datos bancarios son recolectados o conservados por LG Electronics México, estos se solicitarán únicamente durante el proceso de compra-venta de su LG Limpieza Plus.


Los precios especiales para el programa de LG Limpieza Plus adquirido en combo con la garantía extendida solo están disponibles a través de nuestros ejecutivos de call center. El precio puede variar al mostrado en LG.com y estará disponible únicamente si la contratación se realizar durante la llamada telefónica. Puede consultar los términos y condiciones de la garantía extendida en https://www.lg.com/mx/soporte/garantia-extendida/.


Una vez adquirido el servicio de Limpieza, se deberá agendar la visita contactando directamente a nuestro Centro de Atención a Clientes al 55 5321 1919.


Para hacer efectivo el servicio de Limpieza se deberá entregar al técnico que visita su domicilio, el comprobante de compra de LG Limpieza Plus que recibe por correo al momento de adquirir el servicio. En caso de cliente requiera su comprobante, puede solicitarlo al correo ventasservicio@lge.com para sea enviado nuevamente.


La vigencia para hacer válido el servicio LG Limpieza Plus es de 60 días naturales a partir de la fecha de compra y aplica únicamente para el producto registrado por el cliente debiendo coincidir el producto con la información contenida en el comprobante de compra de LG Limpieza Plus, si la adquisición del servicio LG Limpieza Plus se realiza en combo con la garantía extendida, dicho periodo será de 365 días a partir de la fecha de compra. Posterior a este periodo el cliente renuncia a hacer ningún tipo de reclamo futuro y liberar de responsabilidad a LG Electronics México, S.A. de C.V.


El técnico, al momento de acudir al domicilio del cliente, deberá revisar las condiciones del producto, teniendo la facultad de rechazar la realización de la limpieza o mantenimiento si se detecta que éste presenta una falla funcional en alguno de sus componentes.


El técnico hará la valoración del equipo para determinar si existe deterioro de las piezas por daños provocados: por oxidación, fauna nociva, humedad, descargas eléctricas, golpes, daños en algún componente, entre otros, teniendo la facultad de rechazar la realización de la limpieza o mantenimiento.


LG Electronics México S.A. de C.V. no será responsable por retrasos o incumplimientos que resulten de casos fortuitos o de fuerza mayor, siendo que se reanudará la prestación del servicio una vez superados estos eventos.


El servicio de limpieza de Refrigerador consiste en:


  • Apertura del cuarto de máquinas e Inspección del equipo y componentes internos.
  • El tiempo necesario para realizar el servicio de Limpieza es de aproximadamente 2 horas (puede variar de acuerdo a las condiciones del producto y modelo).
  • El servicio será realizado por un Técnico capacitado quien en caso de requerir alguna maniobra mayor que genere costos extraordinarios, informarán en anticipado al cliente.

El Servicio de Limpieza para Refrigeradores incluye:


  • Limpieza de cuarto de máquinas.
  • Limpieza del compresor y filtro deshidratador.
  • Limpieza del ventilador del motor.
  • Limpieza del condensador.
  • Limpieza de cables y tubería.
  • Cambio de filtro de agua para modelos aplicables.

El servicio de mantenimiento para lavadoras, secadoras y lavasecadoras consiste en:


  • Limpieza general de componentes.
  • Desensamble del equipo para limpiar la tina y componentes internos (solo en servicio Premium).
  • Valoración del equipo para detección de reparación extra necesaria por deterioro de las piezas para evitar daños futuros (solo en servicio Premium).
  • El tiempo aproximado para realizar el servicio de mantenimiento es de 2 a 3 horas.
  • El servicio de mantenimiento será realizado por un técnico capacitado LG quien en caso de requerir alguna maniobra mayor que genere costos extraordinarios, informará en anticipado al cliente.

El Servicio de Mantenimiento Básico para carga Superior incluye:


  • Limpieza de la cubierta superior.
  • Limpieza de empaque de puerta.
  • Limpieza de gabinete.
  • Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.

El Servicio de Mantenimiento Premium para carga Superior incluye:


  • Valoración y revisión del equipo.
  • Limpieza de tina y canasta.
  • Limpieza de la cubierta superior.
  • Limpieza de empaque de puerta.
  • Limpieza de gabinete.
  • Engrase de suspensiones.
  • Limpieza de transmisión.
  • Limpieza de polea del motor.
  • Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.
  • Cambio de sellos y baleros de ser necesario según la valoración del técnico.

El Servicio de Mantenimiento Básico para carga Frontal incluye:


  • Limpieza de la cubierta superior.
  • Limpieza de empaque de puerta.
  • Limpieza de gabinete.
  • Limpieza de ductos de secado y condensado.
  • Limpieza de bomba de desagüe.
  • Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.

El Servicio de Mantenimiento Premium para carga Frontal incluye:


  • Valoración y revisión del equipo.
  • Limpieza de tina y canasta.
  • Limpieza de la cubierta superior.
  • Limpieza de empaque de puerta.
  • Limpieza de gabinete.
  • Limpieza de ductos de secado y condensado.
  • Limpieza de bomba de desagüe.
  • Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.
  • Cambio de sellos y baleros de ser necesario según la valoración del técnico.

El Servicio de Mantenimiento Básico para Secadora incluye:


  • Limpieza de la cubierta superior.
  • Limpieza de empaque de puerta.
  • Limpieza de gabinete.
  • Limpieza de ductos de ducto de aire caliente.
  • Limpieza de bomba de desagüe.
  • Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.
  • Revisión de espreas de gas.

El Servicio de Mantenimiento Premium para Secadora incluye:


  • Valoración y revisión del equipo.
  • Limpieza de tina y canasta.
  • Limpieza de empaque de puerta.
  • Limpieza de gabinete.
  • Limpieza de la cubierta superior.
  • Limpieza de ductos de ducto de aire caliente.
  • Limpieza de bomba de desagüe.
  • Limpieza del filtro atrapa pelusa si lo incluye.
  • Cambio de sellos y baleros de ser necesario según la valoración del técnico.
  • Revisión de espreas de gas.

El Servicio de Mantenimiento Básico para Aire Acondicionado incluye:

Sólo incluye la limpieza de la unidad Interior:


  • Desconectar el producto de la corriente (baja las pastillas de la caja de luz).
  • Retiro de cubiertas protectoras y de filtros de aíre.
  • Retiro de turbina.
  • Colocación de bolsa de protección para derrame de líquidos y protección de PCB.
  • Aplicación de líquidos limpiador en evaporador (No partes eléctricas) y tallar con cepillos.
  • Agregar agua para retirar excedentes de líquido limpiador.
  • Limpieza de cubiertas, filtros y de turbina del evaporador (No partes eléctricas).
  • Secado del producto.
  • Ensamble del producto, colocación de carcasa y filtros.
  • Revisión del funcionamiento.

El Servicio de Mantenimiento Premium para Aire Acondicionado incluye:

Incluye todo lo del el servicio básico, más la limpieza de la unidad exterior:


  • Desconectar el producto de la corriente (baja las pastillas de la caja de luz).
  • Retiro de cubiertas protectoras.
  • Limpieza de exceso de polvo.
  • Aplicación de líquido limpiador en condensador (No partes eléctricas), tallar con cepillos.
  • Limpieza de carcasa y ventilador del condensador (No partes eléctricas).
  • Secado de la carcasa.
  • Ensamble del producto, colocación de carcasa.
  • Revisión de correcta sujeción de la tornillería, tuercas y componentes.
  • Revisión del funcionamiento.

El programa de LG Limpieza Plus se cobrará a cliente y no habrá goce de reembolso:


  • Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
  • Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
  • Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por LG Electronics México, S.A. de C.V.

El Servicio de LG Limpieza Plus NO aplica cuando:


  • El producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
  • El producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
  • El equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por LG Electronics México, S.A. de C.V.
  • El producto no ha sido comercializado por LG Electronics México, S.A. de C.V. a través de sus distribuidores nacionales autorizados.
  • El servicio sea fuera de la zona de cobertura confirmada por nuestros ejecutivos de call center.
  • El equipo presenta daños estéticos, como abolladuras, rayones u otras condiciones físicas o estéticas en las unidades.
  • El equipo presenta daños por descargas eléctricas o variación de voltaje, incendio, inundaciones, óxido, polvo, suciedad, fauna nociva o plaga de cualquier tipo o humedad.
  • El producto es una torre de lavado (WashTower), Lavavajillas, Miniwash o Styler.
  • Es un equipo de tienda o equipos que hayan sido utilizados como exhibición.
  • Es un equipo de cambio físico o rehabilitado.
  • Es un equipo fabricado hace más de 6 años, según número de serie.
  • El número de serie en el producto no es visible, está dañado o ha sido intervenido.
  • Hay una orden de servicio LG pendiente o abierta antes de adquirir LG Limpieza Plus.

El programa de LG Limpieza Plus NO incluye:


  • Cambio de partes estéticas o no funcionales como puertas, gabinetes, tapas, carcasas metálicas o plásticas, etc.
  • Monte o desmonte de puertas de refrigerador.
  • La reposición de accesorios o consumibles tales como filtros, charolas, parrillas, atrapa pelusa, case de audífonos, etc. (a excepción de filtro de agua para refrigerador en modelos aplicables).
  • Repuestos o refacciones de ningún tipo adicionales a las incluidas en el servicio.
  • Costos de traslado de personal técnico después de 50Km a partir de la ubicación del centro de servicio autorizado LG.
  • Reparación de ningún tipo de falla detectada por el técnico previo a la realización del servicio.
  • Reparación por daños por exposición a condiciones climáticas o ambientales, tales como: exposición a calor, arena, polvo o similar.
  • Daños causados por el uso inadecuado del producto.
  • Instalación o desinstalación del producto.
  • Maniobras adicionales tales como mover el producto más de 1 metro de su posición, subirlo o bajarlo de nivel, etc.
  • Manipulación de unidad interior o exterior de aire acondicionado en sitios con una altura superior a 5m en el domicilio o volados.

El cliente acepta el cobro de $4.00 MXN (cuatro pesos MXN) por kilómetro adicional (ida y vuelta) por costos de traslado de personal técnico después de 50Km a partir de la ubicación del centro de servicio autorizado LG.


Los clientes podrán cancelar su compra dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a partir de la fecha de compra sin penalización. La cancelación aplica siempre y cuando LG Electronics México, S.A. de C.V no haya iniciado el servicio LG Limpieza Plus, en caso contrario, el cliente acepta que le sea descontado del 100% del valor de la compra el 10% por concepto de costos administrativos.


En caso de que LG determine que el servicio LG Limpieza Plus no puede ser realizado por cualquier condición ambiental, condición técnica o cualquier condición relacionada al producto, el técnico procederá a recuperar las refacciones colocadas en el mismo y el cliente puede solicitar al reembolso por el servicio, así también, el cliente acepta que le sea descontado del 100% del valor de la compra el 10% por concepto de costos administrativos.


El cliente podrá hacer cualquier reclamo sobre algún daño estético en el producto hasta 24hrs posteriores a la primer inspección del mismo por el técnico LG, posterior a este periodo el cliente acepta no poder hacer ningún tipo de reclamo futuro y liberar de responsabilidad a LG Electronics México, S.A. de C.V sobre las condiciones estéticas o físicas en el producto o sus accesorios.


Los mantenimientos o limpiezas realizados bajo el programa de LG Limpieza Plus están garantizados durante los 90 días naturales inmediatamente posteriores a la fecha de servicio y sólo para síntomas o fallas de funcionamiento relacionadas al servicio realizado.


Si durante los 90 días naturales inmediatamente posteriores a la fecha de servicio LG Limpieza Plus el producto presenta un síntoma de mal funcionamiento y a través de un diagnóstico por Técnicos de Servicio Autorizados por LG Electronics México, S.A. de C.V. se determina que dicho síntoma no está relacionado al servicio LG Limpieza Plus realizado previamente, cualquier servicio de reparación necesario en el producto será con cargo a cliente según la cotización del centro de servicio autorizado LG.


No se podrá solicitar un cambio físico o devolución de producto al recibir un servicio con el programa LG Limpieza Plus.

Términos y Condiciones del Servicio de Reparación con Costo




El programa de LG Reparación Plus se ofrece a los consumidores cuyos productos LG están fuera de garantía según póliza original. Los consumidores reciben una tarifa fija tanto por la mano de obra como por las piezas para múltiples problemas funcionales en su producto LG. El servicio solo podrá ser efectuado por nuestros Centros de Servicio Autorizado, siempre y cuando los productos LG hayan sido comercializados por LG Electronics México, S.A. de C.V., así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.


El programa de LG Reparación Plus está limitado a:


  • Categoría: Refrigeradores, lavadoras, secadoras, lavasecadoras, estufas, lavavajillas, microondas y televisiones.
  • Fecha de fabricación: Productos con fecha de fabricación dentro de los últimos 4 años, según número de serie.
  • Cobertura: Un ejecutivo de nuestro call center confirmará si el lugar en donde se requiere el servicio está dentro de la zona de cobertura. Las zonas que podrían estar consideradas son: Zona metropolitana del Valle de México; la zona metropolitana de Guadalajara; la zona metropolitana de Monterrey; Puebla, Puebla; Villahermosa, Tabasco; Mérida, Yucatán y Minatitlán, Xalapa y Tuxpan, Veracruz.
  • Servicio: Reparación de fallas funcionales derivadas de defectos de fabricación.

Los precios del programa de LG Reparación Plus varían según la categoría del producto y dimensiones. LG Electronics México, S.A. de C.V se reserva el derecho a cambiar el precio del programa LG Reparación Plus mostrados en nuestro sitio web LG.com sin previo aviso.


Los precios mostrados en nuestro sitio web LG.com aplican sólo para servicios prestados bajo el programa LG Reparación Plus y estos no condicionan cualquier cotización o cobro por servicio de visita, inspección, diagnóstico, reparación, mantenimiento o instalación realizado por los centros de servicio autorizado LG fuera del programa.


El cobro del servicio programa de LG Reparación Plus se realiza llamándonos al 55-5321-1919 y el cargo se realizará en una sola exhibición por medio de nuestros ejecutivos de call center quienes le pedirán los datos de su tarjeta bancaria, previo conocimiento del aviso de privacidad y manejo de datos vulnerables que se pone a disposición del cliente en https://www.lg.com/mx/privacy. Ninguno de sus datos vulnerables ni sus datos bancarios son recolectados o conservados por LG Electronics México, estos se solicitarán únicamente durante el proceso de compra-venta de su LG Reparación Plus.


El programa de LG Reparación Plus se cobrará a cliente y no habrá goce de reembolso :


  • Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
  • Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
  • Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por LG Electronics México, S.A. de C.V.

El programa de LG Reparación Plus NO aplica cuando:


  • El servicio sea fuera de la zona de cobertura confirmada por nuestros ejecutivos de call center.
  • El equipo presenta daños estéticos, como abolladuras, rayones u otras condiciones físicas o estéticas en las unidades.
  • El producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
  • El equipo presenta daños por descargas eléctricas o variación de voltaje, incendio, inundaciones, óxido, polvo, suciedad, fauna nociva o plaga de cualquier tipo o humedad.
  • Es un equipo de tienda o equipos que hayan sido utilizados como exhibición.
  • Es un equipo de cambio físico o rehabilitado.
  • Es un equipo de audio, monitor de cualquier tipo, pantalla OLED o QNED.
  • Es un equipo fabricado hace más de 4 años, según número de serie.
  • Equipos que hayan sido alterados o manipulados por terceros o personal no autorizado por LG Electronics México, S.A. de C.V.
  • Si el número de serie en el producto no es visible, está dañado o ha sido intervenido.
  • Hay una orden de servicio de reparación LG pendiente o abierta antes de adquirir LG Reparación Plus.

El programa de LG Reparación Plus NO incluye:


  • Conexión e instalación de refrigeradores, lavadoras, secadoras, televisiones o aires acondicionados.
  • Cambio de partes estéticas o no funcionales como puertas, gabinetes, tapas, carcasas metálicas o plásticas, etc.
  • Cambio de panel en televisiones de cualquier dimensión.
  • Recolección de microondas, equipos de audio o pantallas menores a 43 pulgadas.
  • Monte o desmonte de televisión.
  • Monte o desmonte de puertas de refrigerador.
  • La reposición de accesorios o consumibles tales como filtros, charolas, parrillas, atrapa pelusa, case de audífonos, etc.
  • Maniobras adicionales tales como mover el producto más de 1 metro de su posición, subirlo o bajarlo de nivel, etc.
  • Mantenimientos o limpieza del producto.
  • Costos de traslado de personal técnico después de 50Km a partir de la ubicación del centro de servicio autorizado LG.

El cliente acepta el cobro de $4.00 MXN (cuatro pesos MXN) por kilómetro adicional (ida y vuelta) por costos de traslado de personal técnico después de 50Km a partir de la ubicación del centro de servicio autorizado LG.


Los clientes podrán cancelar su compra dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a partir de la fecha de compra sin penalización. La cancelación aplica siempre y cuando LG Electronics México, S.A. de C.V no haya iniciado el servicio LG Reparación Plus, en caso contrario, el cliente acepta que le sea descontado del 100% del valor de la compra el 10% por concepto de costos administrativos.


En caso de que LG determine que el producto no puede ser reparado, el técnico procederá a recuperar las refacciones colocadas en el equipo y el cliente puede solicitar al reembolso por el servicio, así también, el cliente acepta que le sea descontado del 100% del valor de la compra el 10% por concepto de costos administrativos.


Al solicitar un servicio de LG Reparación Plus para televisión el cliente podrá pagar el costo del servicio Sin panel. Si durante el diagnóstico y/o proceso de reparación el técnico de LG determina que el panel es requerido para concluir el servicio, entonces el cliente puede solicitar al reembolso por el servicio, así también, el cliente acepta que le sea descontado del 100% del valor de la compra el 10% por concepto de costos administrativos.


Cupón de descuento es aplicable sólo si hubo algún cambio de repuestos y si el cliente indicó un número de teléfono compatible con WhatsApp al solicitar el servicio LG Reparación Plus. Consulte los términos y condiciones del cupón aquí: https://www.lg.com/mx/servicioatuladotc/


Las reparaciones realizadas bajo el programa de LG Reparación Plus están garantizadas durante los 90 días naturales inmediatamente posteriores a la fecha de reparación y sólo para la misma falla y partes reemplazadas.


En caso de que el producto LG sea recolectado por el técnico LG o el cliente lo haya entregado en un centro de servicio autorizado, el producto quedará en resguardo hasta que la reparación sea concluida o hasta que se determine que el producto no puede ser reparado. Posterior a que LG informe a cliente el resultado del servicio, LG Electronics México, S.A. de C.V se compromete a resguardar el producto en nuestro centro de servicio autorizado por 30 días naturales; después de este periodo el cliente acepta liberar de responsabilidad alguna a LG Electronics México, S.A. de C.V sobre cualquier afectación física o estética en el producto o sus accesorios, el resguardo del mismo o la entrega del producto a cliente.


El cliente podrá hacer cualquier reclamo sobre algún daño estético en el producto hasta 24hrs posteriores a la primer inspección del mismo por el técnico LG, posterior a este periodo el cliente acepta no poder hacer ningún tipo de reclamo futuro y liberar de responsabilidad a LG Electronics México, S.A. de C.V sobre las condiciones estéticas o físicas en el producto o sus accesorios.


No se podrá solicitar un cambio físico o devolución de producto al recibir un servicio con el programa LG Reparación Plus.


Aviso de privacidad




En LG ELECTRONICS MÉXICO S.A. de C.V. conocemos lo importancia de saber cómo tratamos los datos personales, por lo cual estamos comprometidos con la protección de los mismos. La privacidad y el buen uso de la información personal, es de fundamental importancia para nosotros.


Con el fin de dar a conocer la información de cómo tratamos los datos personales, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ponemos a tu disposición el aviso de privacidad integral previa a la participación en la promoción.


¿Quién es el responsable de los datos personales?


LG Electronics México S.A de C.V (en lo sucesivo “LGE”), con domicilio en Av. Sor Juana Inés de la Cruz #555, Colonia San Lorenzo Industrial, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54033, es el responsable del uso y protección de los datos personales que recabemos de ti.


¿Quién es el oficial de privacidad y cómo pueden contactarlo?


Nuestro oficial de privacidad es la persona al interior de LGE que ha sido designada para atender los derechos de los titulares de los datos personales. Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de los datos personales, podrás contactarte con nuestro oficial de privacidad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: (privacidadlgmx@lge.com)


¿Para qué fines recabamos los datos personales?


La información personal será utilizada para las siguientes finalidades primarias, las cuales son necesarias en virtud la participación del programa de LG Reparación Plus:


  • Identificarte y contactarte.
  • Realizar todas las acciones necesarias para poder realizar el servicio.

¿Qué datos personales recaba LG?


Para poder llevar a cabo las finalidades descritas en el apartado anterior, podremos recabar datos personales de las siguientes categorías: Identificación y contacto. No recabamos datos personales sensibles.


¿Transfiere LG mi información?


Se informa que los datos personales podrán ser transferidos, sin que legalmente se requiera tu consentimiento, a las siguientes personas físicas o morales:


  • Autoridades a las que debamos comunicar tu información personal en virtud de una ley, con la finalidad de cumplir con la normativa correspondiente, así como para el reconocimiento o ejercicio de algún derecho.
  • Empresas de Grupo LGE que operan bajo nuestras mismas políticas y procesos internos de protección de datos personales, con las siguientes finalidades: (i) Brindarte un mejor servicio; (ii) cumplir con nuestra normativa interna.
  • Personas físicas o morales con las que tengamos un contrato celebrado o por celebrar, que sea en tu interés, con la finalidad de otorgarte beneficios.
  • En caso de actualizarse el supuesto que corresponda, cualquiera de las transferencias contempladas por el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Asimismo, los datos personales de identificación y contacto podrán ser transferidos a las siguientes personas morales, en cuyos casos sí requerimos nos otorgues tu consentimiento:


  • En el caso de que LG sea adquirida o se fusione con alguna otra empresa, podremos transferir los datos personales a la misma, con la finalidad de que te informe y ofrezca sus productos y/o servicios.
  • Si no manifiestas una negativa para que realicemos estas transferencias, o alguna de ellas, entenderemos que nos has otorgado tu consentimiento. Tu negativa la puedes manifestar desde este momento enviando un correo electrónico a nuestro oficial de privacidad, quien te indicará el procedimiento a seguir para ejercer tu derecho.

¿Cómo puedo ejercer mis Derechos ARCO?


En los términos de la normativa aplicable, tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos de ti, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando consideres que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerte al uso de los datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.


Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberás presentar la solicitud respectiva a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento, requisitos, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tengas al respecto.


¿Existen mecanismos y procedimientos para revocar mi consentimiento?


Podrás solicitar la revocación del consentimiento que en su caso nos hayas otorgado. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos será procedente tu solicitud o podremos concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando los datos personales.


Para revocar tu consentimiento deberás presentar tu solicitud a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento y requisitos para el ejercicio de este derecho, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tengas al respecto relacionada con el tratamiento de los datos personales.


¿Existe alguna autoridad que vele por la protección de mis datos personales?


Si se considera que el derecho a la protección de los datos personales ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presumes alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrás interponer tu inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, te sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx.


¿Cómo puedes saber si LGE ha realizado cambios al presente aviso de privacidad?


LGE podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándote al respecto a través del sitio www.lg.com.mx, en el apartado de notas, por lo que te sugerimos revises continuamente nuestras redes sociales para conocer dichos cambios.


Consentimiento


Con el simple hecho de participar en la promoción y proporcionarnos los datos personales, se entiende que nos has otorgado tu consentimiento para tratar los datos personales en los términos establecidos en el presente aviso de privacidad. En caso de no estar de acuerdo, contáctate de inmediato con nuestro oficial de privacidad.


Ver más opciones
 
 