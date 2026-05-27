Se recomienda asignar nombres de red distintos a las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.

Un SSID (identificador de conjunto de servicios) es el nombre que se usa para identificar una red. Los dispositivos que buscan redes Wi‑Fi reconocen las redes disponibles por sus SSID, que se muestran en la lista de redes Wi‑Fi.

Asegúrate de que cada banda de frecuencia compatible con los routers conectados a la red utilice un SSID único. Se recomienda configurar SSIDs separados para las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.

Si se usa el mismo SSID en todas las bandas, el canal de operación del router puede cambiar de forma dinámica durante el uso del producto después de la conexión, lo que puede provocar una conectividad inestable.

Ejemplo: Después de registrar el producto en la app ThinQ, es posible que el producto aparezca de repente sin conexión o que la conexión DAFC se interrumpa.