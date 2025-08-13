We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TV Monitor 24" Smart
TV Monitor 24" Smart
Características clave
- 2 en 1: TV y Monitor personal
- webOS 3.5 Smart TV
- Wi-Fi incorporado
Todas las especificaciones
COMMON SPEC
Tipo de monitor
Wide Viewing Angle
GENERAL
Relación de contraste
1000:1(Typ.)
Tiempo de respuesta (ms)
14ms
Tipo de panel
Wide Viewing Angle
Profundidad de color
16.7M
PANTALLA
Tamaño (pulgadas)
24"
Resolución
1366x768
Angulo de Visión Vertical
178
Angulo de Visión Horizontal
178
Proporción de contraste
1000:1(Typ.)
Brillo (cd/m2)
200 (Typ.), 140(Min.)
Proporción de pantalla
16:9
Display colores (millones)
16.7M
Superficie del Panel
non Glare
Smart Energy Saving
Sí
Eye Comfort Mode
Sí
CONEXIONES
USB
Sí (USB2.0)
HDMI
Sí (HDMI1.4 2EA)
DVI-D
No
D-sub
No
DISEÑO
Color
Gray (Front), White (Stand & Base)
Base desmontable
Sí
Wall Mountable
75x75
SISTEMA
Tiempo de respuesta
14MS
Entrada de energía (V)
100~240V
Ahorro de energía / Modo Reposo
1 W
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Smart Energy Saving
Sí
Otros (especificar)
webOS TV
ACCESORIOS
D-Sub
No
Control remoto
No
CONSUMO DE ENERGÍA
On (Wh)
26W
ENTRADAS/SALIDAS
D-Sub
No
HDMI
Sí (HDMI1.4 2EA)
USB
Sí (USB2.0 1EA)
ESPECIFICACIONES FISICAS
Dimensiones con pie (AxAxP mm)
563.1 X 150.1 X 367
Dimensiones sin pie (AxAxP mm)
563.1 X 58 X 340.9
Peso con pie (Kg)
3.3kg
Peso sin pie (Kg)
3.25kg
Otros (especificar)
4.5kg
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.