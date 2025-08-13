Skip to ContentSkip to Accessibility Help
TV Monitor 24" Smart

Características clave

  • 2 en 1: TV y Monitor personal
  • webOS 3.5 Smart TV
  • Wi-Fi incorporado
Imprimir

Todas las especificaciones

COMMON SPEC

  • Tipo de monitor

    Wide Viewing Angle

GENERAL

  • Relación de contraste

    1000:1(Typ.)

  • Tiempo de respuesta (ms)

    14ms

  • Tipo de panel

    Wide Viewing Angle

  • Profundidad de color

    16.7M

PANTALLA

  • Tamaño (pulgadas)

    24"

  • Resolución

    1366x768

  • Angulo de Visión Vertical

    178

  • Angulo de Visión Horizontal

    178

  • Proporción de contraste

    1000:1(Typ.)

  • Brillo (cd/m2)

    200 (Typ.), 140(Min.)

  • Proporción de pantalla

    16:9

  • Display colores (millones)

    16.7M

  • Superficie del Panel

    non Glare

  • Smart Energy Saving

  • Eye Comfort Mode

CONEXIONES

  • USB

    Sí (USB2.0)

  • HDMI

    Sí (HDMI1.4 2EA)

  • DVI-D

    No

  • D-sub

    No

DISEÑO

  • Color

    Gray (Front), White (Stand & Base)

  • Base desmontable

  • Wall Mountable

    75x75

SISTEMA

  • Tiempo de respuesta

    14MS

  • Entrada de energía (V)

    100~240V

  • Ahorro de energía / Modo Reposo

    1 W

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

  • Smart Energy Saving

  • Otros (especificar)

    webOS TV

ACCESORIOS

  • D-Sub

    No

  • Control remoto

    No

CONSUMO DE ENERGÍA

  • On (Wh)

    26W

ENTRADAS/SALIDAS

  • D-Sub

    No

  • HDMI

    Sí (HDMI1.4 2EA)

  • USB

    Sí (USB2.0 1EA)

ESPECIFICACIONES FISICAS

  • Dimensiones con pie (AxAxP mm)

    563.1 X 150.1 X 367

  • Dimensiones sin pie (AxAxP mm)

    563.1 X 58 X 340.9

  • Peso con pie (Kg)

    3.3kg

  • Peso sin pie (Kg)

    3.25kg

  • Otros (especificar)

    4.5kg

