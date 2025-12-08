* Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

1) Ciclos optimizados

Después de 10 lavados, la selección de ciclo predeterminada se establece en el ciclo más utilizado.

Una vez que las opciones MXme para un curso en particular se eligen tres veces consecutivas, esas opciones también se seleccionan automáticamente.

2) Eficiencia energética: lavadoras

Hasta un 55 %/40 %/30 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase A según la metodología de la UE (Reg. 2019/2014).

Las cifras se basan en mediciones de LG utilizando el método EEI de la UE y son solo para referencia; el etiquetado local en México puede diferir. Disponible en determinados modelos.

3) Eficiencia energética: secadoras

Hasta un 26 %/15 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase A+++ según la metodología de la UE (Reg. 392/2012) cuando se configura en el programa Eco.

“A+++-26 %” indica la clasificación de eficiencia más alta de LG dentro de la gama de referencia según el método de la UE y es solo con fines informativos; el etiquetado local en México puede diferir. Disponible en determinados modelos.

4) Bajo nivel de ruido y vibraciones

Ciertas lavadoras LG están diseñadas para ofrecer un funcionamiento silencioso y estable; los resultados pueden variar en función de la instalación y el entorno de uso.

Las pruebas internas incluyeron modelos evaluados según métodos basados en la norma EN; los detalles pueden variar según el modelo.

El sensor de vibración solo se incluye en los modelos con una profundidad de 615/565 mm (excepto el tipo Slim).

5) AI Wash (lavadora)

Probado por Intertek (ene. de 2023): AI Wash con una carga de 3 kg frente al ciclo Algodón (modelo de referencia en las especificaciones de la prueba).

La detección de AI no se activa cuando se selecciona la opción Steam.

Utiliza AI Wash con tipos de telas similares y un detergente adecuado; no todas las telas se detectan.

Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno.

6)AI Dry™ (secadora)

Probado por Intertek (jul. de 2024): en comparación con el ciclo Algodón, AI Dry™ mostró un tiempo de secado un 32.1 % menor y un consumo energético un 9.1 % menor con una carga mixta de 3 kg (modelo de referencia en las especificaciones de la prueba). Los resultados pueden variar según el tipo y grosor de la tela y las condiciones.

La detección por AI se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. Utiliza AI Dry™ con tipos de telas similares; no todas las telas se detectan.

7) Garantía

Garantía limitada de hasta 10 años para el motor (lavadoras) o el compresor (determinadas secadoras), solo para piezas; se aplican cargos por mano de obra.

Los términos, modelos y cobertura pueden variar en México; consulta con LG México o con tu distribuidor.

8) Higiene y cuidado frente a los alérgenos

Probado por Intertek: se ha verificado que reduce el 99.9 % de E. coli y S. epidermidis en el ciclo probado.

Homologado por la BAF en determinados modelos; el rendimiento y el alcance de la homologación pueden variar según el modelo o el mercado. No es un dispositivo médico.

9) Mayor capacidad

El número de amortiguadores de fricción y componentes de equilibrio de peso puede variar según el modelo.

Referencia de aumento de capacidad: +3 kg en 615 mm de profundidad y +2 kg en 565/475 mm de profundidad en comparación con los modelos anteriores de LG (los códigos de modelo varían según el país).

10) LG ThinQ

Las funciones inteligentes y la compatibilidad con asistentes de voz pueden variar según el país y el modelo.

Se requiere Wi-Fi, una cuenta LG y una aplicación compatible; consulta la disponibilidad y los servicios con LG México o tu distribuidor.