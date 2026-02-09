We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Helpful Hints
Medidas y tamaños de lavadoras
Comprender las medidas y tamaños de las lavadoras es fundamental para elegir el electrodoméstico adecuado para su hogar. Esta guía explora las dimensiones estándar, el tamaño según la capacidad, los tipos de lavadoras y cómo medir su espacio con precisión antes de comprar.
¿Qué es una lavadora de tamaño estándar?
Una lavadora estándar suele medir unos 600 mm de ancho, 850 mm de alto y 645 mm de profundidad en el caso de los modelos de carga frontal, o 632 mm de ancho, 1040 mm de alto y 690 mm de profundidad en el caso de los modelos de carga superior. Estas dimensiones pueden variar ligeramente según la marca y el modelo. Las máquinas estándar están diseñadas para adaptarse a la mayoría de las lavanderías y ofrecen una buena relación entre capacidad y rendimiento, lo que las hace ideales para hogares pequeños y medianos.
Tamaños de lavadoras según su capacidad y tipos
Las lavadoras se clasifican según su capacidad: carga diaria (hasta 12 kg de carga frontal o 18 kg de carga superior), carga familiar (alrededor de 16 kg de carga frontal o 21 kg de carga superior) y carga pesada (más de 22 kg de carga frontal o 25 kg de carga superior). Las lavadoras de carga diaria son ideales para espacios reducidos y cantidades reducidas de ropa, y los modelos de carga familiar se adaptan a hogares de tamaño medio. Las lavadoras de gran capacidad son perfectas para familias con muchos miembros o para necesidades de lavado intensivas.
Los tipos de lavadoras incluyen las de carga frontal, las de carga superior, las lavasecadoras y las torres de lavado. Las de carga frontal suelen ser más compactas y energéticamente eficientes, mientras que las de carga superior ofrecen comodidad. Las lavasecadoras combinan lavado y secado en una sola unidad, y las torres de lavado apilan los componentes verticalmente para ahorrar espacio.
¿Cómo tomar medidas para una lavadora?
Para tomar medidas para una lavadora, comience por determinar el ancho, la altura y la profundidad del espacio disponible. Deje al menos 1 pulgada(2.5 cm) a cada lado para ventilación, 4 a 6 pulgadas(10-15 cm) en la parte posterior para mangueras y conexiones, y suficiente espacio libre en el frente para cargar y descargar. En las lavadoras de carga superior, asegúrese de que haya espacio libre vertical para que la tapa se abra completamente.
Encuentra tu lavadora LG perfecta
Explora la gama de lavadoras LG, adaptadas a tu espacio y necesidades de lavado. Ya sea que necesites una lavadora compacta para un apartamento pequeño o un modelo de alta capacidad para un hogar con mucha actividad, LG ofrece soluciones innovadoras con funciones avanzadas y diseños elegantes.
Preguntas Frecuentes
¿De qué tamaños son las lavadoras?
Las lavadoras pequeñas y medianas admiten hasta 12 kg de carga frontal o 18 kg de carga superior para el lavado diario, mientras que los modelos de gran capacidad ofrecen hasta 25 kg para prendas voluminosas y hogares más grandes.
¿Cuál es el tamaño de una lavadora en mm?
Las lavadoras estándar miden aproximadamente 600 mm de ancho, 850 mm de alto y 645 mm de profundidad en los modelos de carga frontal, o 632 mm de ancho, 1040 mm de alto y 690 mm de profundidad en los modelos de carga superior. Estas dimensiones pueden variar ligeramente según la marca y el modelo, pero se adaptan a la mayoría de los espacios de lavandería domésticos.