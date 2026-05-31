¿Cuánta agua y energía consume un lavavajillas?

- Ahorro significativo de agua: El estudio demuestra que los lavavajillas utilizan consideradamente menos agua en comparación con el lavado a mano. En específico los lavavajillas utilizaron en promedio solo 14 litros de agua por prueba, mientras que el lavado a mano requirió 140 litros. Esto representa una reducción de casi el 90%, lo que convierte a los lavavajillas en una opción eficiente en el uso del agua. Esta gran diferencia resalta el potencial de ahorro de agua al invertir en un lavavajillas de calidad.

- Menor uso de detergente: En términos de consumo de detergente, los lavavajillas nuevamente demuestran ser más eficientes. El estudio indica que los lavavajillas utilizaron solo 20 gramos de detergente por prueba, mientras que el lavado a mano utilizó 56 gramos. Esto significa que los lavavajillas usan casi un 65% menos detergente, lo que puede generar ahorro y ser menos perjudicial para el medio ambiente.

En conclusión, los lavavajillas pueden ser superiores al lavado a mano en términos de eficiencia en el uso de agua y detergente.