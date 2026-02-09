El mantenimiento regular es clave para una lavadora en buen estado. Generalmente, se recomienda limpiar la lavadora cada pocos meses. Esta frecuencia garantiza que se mantenga a raya la acumulación de suciedad y que el electrodoméstico siga funcionando al máximo rendimiento.

Limpieza de la lavadora para un rendimiento óptimo. Para mantener un rendimiento óptimo, es importante eliminar la acumulación de detergente y otros residuos que se acumulan con el tiempo. Algunas lavadoras ofrecen ciclos de limpieza especiales diseñados para este fin, como el ciclo Tub Clean (Limpieza de tina). Incluso si su lavadora no cuenta con esta función específica, la limpieza regular del tambor de lavado, el filtro de la bomba de drenaje, el dispensador de detergente, los filtros de entrada y las juntas de la puerta puede ayudar a mantenerla en óptimas condiciones. Realizar estas tareas mensualmente reducirá el riesgo de obstrucciones y prolongará la vida útil de su electrodoméstico.