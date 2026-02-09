We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Helpful Hints
¿Cómo limpiar tu lavadora: consejos para un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad?
Mantenga su lavadora en óptimas condiciones con nuestra guía práctica. Mantener su lavadora limpia es crucial para mantener su rendimiento y prolongar su vida útil. Limpiar su electrodoméstico puede parecer abrumador, pero en realidad es sencillo una vez que comprende los conceptos básicos. Esta guía le mostrará cómo limpiar su lavadora eficazmente, abordando problemas comunes como olores, moho y obstrucciones.
¿Por qué deberías limpiar tu lavadora?
Quizás te preguntes por qué es necesario limpiar una lavadora que limpia. Con el tiempo, la lavadora puede acumular suciedad, mugre y residuos de detergente, lo que puede provocar olores desagradables e incluso moho. Una limpieza regular ayuda a prevenir estos problemas, garantizando que tu lavadora siga siendo eficiente y que tu ropa salga fresca y limpia.
¿Con qué frecuencia se debe limpiar una lavadora?
El mantenimiento regular es clave para una lavadora en buen estado. Generalmente, se recomienda limpiar la lavadora cada pocos meses. Esta frecuencia garantiza que se mantenga a raya la acumulación de suciedad y que el electrodoméstico siga funcionando al máximo rendimiento.
Limpieza de la lavadora para un rendimiento óptimo. Para mantener un rendimiento óptimo, es importante eliminar la acumulación de detergente y otros residuos que se acumulan con el tiempo. Algunas lavadoras ofrecen ciclos de limpieza especiales diseñados para este fin, como el ciclo Tub Clean (Limpieza de tina). Incluso si su lavadora no cuenta con esta función específica, la limpieza regular del tambor de lavado, el filtro de la bomba de drenaje, el dispensador de detergente, los filtros de entrada y las juntas de la puerta puede ayudar a mantenerla en óptimas condiciones. Realizar estas tareas mensualmente reducirá el riesgo de obstrucciones y prolongará la vida útil de su electrodoméstico.
5 pasos para limpiar lavadoras de carga frontal vs. de carga superior
Limpiar tu lavadora es más fácil de lo que crees. Aquí tienes una guía paso a paso para lavadoras de carga frontal y de carga superior:
Paso 1
Cajón del detergente de la lavadora
Remójelo en agua caliente mezclada con jabón para lavavajillas o vinagre. Mientras está en remojo, limpie el compartimento con un paño de microfibra y un cepillo de dientes para eliminar la suciedad incrustada.
Paso 2
Filtro de drenaje de la lavadora
Localice el filtro de drenaje, que suele estar en la esquina inferior de la lavadora. Retírelo y sumérjalo en agua caliente para eliminar el detergente y la pelusa. Limpie el interior de la lavadora antes de volver a colocar el filtro.
Paso 3
Tambor de la lavadora
Rocíe el tambor de la lavadora con vinagre blanco y límpielo con un paño de microfibra. Evite aplicarlo frecuentemente cerca del empaque de goma que sella la lavadora para prevenir la corrosión.
Paso 4
Empaque de goma de la lavadora
Los malos olores suelen provenir del empaque de goma que sella la lavadora. Ejecute un ciclo de lavado en vacío con bicarbonato de sodio en el tambor a 90 °C y luego limpie con agua tibia y jabón.
Paso 5
Limpie el exterior de la lavadora
✓ Lavadora de carga frontal
Use vinagre blanco o un spray antibacteriano para limpiar el exterior de la lavadora de carga frontal. Para los modelos de acero inoxidable, considere un spray específico para un acabado pulido.
✓ Lavadora de carga superior
Para una lavadora de carga superior; seleccione el ciclo más caliente y agregue vinagre blanco. Pausa el ciclo para dejarlo en remojo y luego completa con bicarbonato de sodio para una limpieza profunda.
10 consejos esenciales para limpiar la lavadora
1.Invierta en vinagre blanco y bicarbonato de sodio.
Estos productos básicos son limpiadores versátiles para su máquina y combaten eficazmente los olores y el moho.
2.Use líquido o jabón para lavavajillas.
Estos pueden abordar rápidamente el moho y los hongos, evitando una limpieza más profunda más adelante.
3.Evite el uso excesivo de blanqueador
Evite el uso excesivo de blanqueador porque puede dañar su lavadora y sus prendas. Úselo con moderación y enjuague bien.
4.Limpieza periódica.
La limpieza de rutina, al menos dos veces al año, mantiene su máquina en óptimas condiciones.
5.Use detergente para ropa para limpiar.
Los detergentes biológicos pueden descomponer la suciedad y las bacterias durante ciclos largos.
6.Compruebe las configuraciones del ciclo de limpieza.
Algunas máquinas tienen configuraciones de ciclo de limpieza específicas; úselas para simplificar la limpieza si están disponibles.
7.Use percarbonato de sodio para los olores.
Esta es una alternativa más segura al blanqueador, eficaz contra los malos olores.
8.Combate la cal con vinagre o pastillas.
Estas soluciones ayudan a prevenir daños causados por el agua y protegen tu máquina.
9.Ventile su máquina periódicamente Evite los malos olores ventilando el tambor y el cajón.
10.Compre productos de limpieza al por mayor.
Ahorre tiempo y dinero con compras al por mayor de suministros de limpieza esenciales.
3 consejos para una lavadora más limpia
1.Manténgala seca.
Después de cada lavado, deje la puerta abierta para que se evapore la humedad y así evitar la formación de moho.
2.Use detergente de alta calidad.
Los detergentes de calidad reducen los residuos, lo que ayuda a mantener la lavadora más limpia.
3.Inspecciones periódicas.
Revise las mangueras y conexiones periódicamente para asegurarse de que no haya fugas ni obstrucciones.
Siguiendo estos pasos y consejos, puedes asegurarte de que tu lavadora se mantenga limpia y eficiente, con ropa fresca en todo momento. El mantenimiento regular no solo previene problemas, sino que también prolonga la vida útil de tu electrodoméstico. Mantén tu lavadora en óptimas condiciones con estas prácticas técnicas de limpieza.
Preguntas Frecuentes
¿Se puede mezclar blanqueador y bicarbonato para limpiar una lavadora?
Sí, mezclar blanqueador y bicarbonato es seguro, pero asegúrese de que haya una ventilación adecuada y evite el contacto directo con la piel.
¿Cómo limpiar una lavadora con vinagre y bicarbonato de sodio?
Empieza con vinagre en un ciclo caliente y luego añade bicarbonato de sodio en un segundo ciclo. Deja secar al aire.
¿Cómo limpiar el cajón del detergente de la lavadora?
Retira el cajón y ponlo en remojo, frota con limpiador de baño y usa bicarbonato de sodio para neutralizar los olores.
¿Cómo limpiar y desinfectar el tambor de lavado?
Usa sales de Epsom y vinagre en un ciclo caliente, haciendo una pausa para el remojo.
¿Es mejor usar blanqueador o vinagre para limpiar una lavadora?
Ambos son efectivos, pero nunca juntos. Usa blanqueador primero y vinagre después para obtener mejores resultados.
¿Puede el vinagre dañar tu lavadora?
El vinagre puede dañar las piezas de goma si se usa en exceso. Limita su uso a limpiezas profundas ocasionales.