¿Qué tipos de lavadoras existen?

Las lavadoras de carga frontal utilizan un tambor horizontal y lavan con movimiento giratorio, cuidando las telas y ahorrando agua y energía. Las capacidades típicas varían de 12 a 25 kg en los modelos domésticos.

✓ mayor velocidad de centrifugado (para que la ropa salga más seca), mejor eficiencia energética y excelentes resultados con prendas delicadas.

✓ suelen necesitar más espacio frontal y pueden tener un mayor costo inicial. Ideales para familias o quienes buscan ahorrar a largo plazo y cuidar sus prendas. Consulte los modelos de carga frontal de LG para conocer funciones como AI DD™, que detecta el peso y la textura de las telas.