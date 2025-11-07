About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
465L Koel-vriescombinatie | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL
GBBSJ10DPY.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

465L Koel-vriescombinatie | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL

GBBSJ10DPY.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

465L Koel-vriescombinatie | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL

GBBSJ10DPY
Vooraanzicht LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met een matzwarte afwerking
Weergave van volledig geopende deur van LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met koelkast- en vrieskastvakken
Bovenaanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met matzwarte koelkast aan de linkerkant en een kastwand aan de rechterkant
Op het vlees links wordt -3°C weergegeven, 0°C op de verse vis in het midden en 2°C op de kaas rechts.
LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) in een woonruimte met nachtelijk uitzicht op de stad met graphic voor de AI-besparingsstand en fluctuerende energiegrafiek
LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) uitgelijnd geïnstalleerd in hoge warmbeige wand met witte pijlen die wijzen naar de bovenzijde en de oppervlakken aan de voorkant
Close-up LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) van wijnrek met vier flessen en een doos makarons met rekontwerp uitvergroot in een ronde afbeelding
Vooraanzicht LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met Door Cooling+™-uitlaat
Bovenaanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy)
Lager aanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy)
Plank van LG-koelkast met vriesvak (GBBS726Cgbbs726cpyEV) gemarkeerd in het blauw met pijltjes omhoog en omlaag, afbeelding aan de rechterkant laat gevouwen plank met twee waterflessen zien
Vooraanzicht LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met ontwerp buitenkant
Achteraanzicht LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met achterpaneel
LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) ingebouwd in donkerbruine kasten met raam en bank aan de linkerkant en een spoelbak aan de rechterkant
Afmetingen en installatie van LG-bodemvriezer (gbbs726cpy)
Vooraanzicht LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met een matzwarte afwerking
Weergave van volledig geopende deur van LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met koelkast- en vrieskastvakken
Bovenaanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met matzwarte koelkast aan de linkerkant en een kastwand aan de rechterkant
Op het vlees links wordt -3°C weergegeven, 0°C op de verse vis in het midden en 2°C op de kaas rechts.
LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) in een woonruimte met nachtelijk uitzicht op de stad met graphic voor de AI-besparingsstand en fluctuerende energiegrafiek
LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) uitgelijnd geïnstalleerd in hoge warmbeige wand met witte pijlen die wijzen naar de bovenzijde en de oppervlakken aan de voorkant
Close-up LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) van wijnrek met vier flessen en een doos makarons met rekontwerp uitvergroot in een ronde afbeelding
Vooraanzicht LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met Door Cooling+™-uitlaat
Bovenaanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy)
Lager aanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy)
Plank van LG-koelkast met vriesvak (GBBS726Cgbbs726cpyEV) gemarkeerd in het blauw met pijltjes omhoog en omlaag, afbeelding aan de rechterkant laat gevouwen plank met twee waterflessen zien
Vooraanzicht LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met ontwerp buitenkant
Achteraanzicht LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met achterpaneel
LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) ingebouwd in donkerbruine kasten met raam en bank aan de linkerkant en een spoelbak aan de rechterkant
Afmetingen en installatie van LG-bodemvriezer (gbbs726cpy)

Belangrijkste functies

  • Fit Max
  • Door Cooling
  • Multi-Flow
Fixed Bottom Left Button
Matzwarte lg bodemvriezer (gbbs726cpy) ingebouwd in grijze kastjes naast een marmeren aanrecht met inductiekookplaat en groot raam aan de rechterkant

Vers dat past, maximale zorg

LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) uitgelijnd geïnstalleerd in grote grijze kasten met blauwe pijlen die wijzen naar de bovenzijde en de oppervlakken aan de voorkant

Naadloze pasvorm

LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met smartphone met de ThinQ-app in beeld ervoor en gloeiend lichtblauw AI-pictogram naast de koelkast

AI-functies

Weergave van binnenzijde LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met schappen met fruit, groenten, drankjes en snacks met blauwe luchtstroomlijnen vanaf de linkerzijde

Maximale versheid

Volledig geopende LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met bovenkoelkastvak met eten in lades met blauwe overlays en pijlen die het ruime interieur weergeven

Maximale opslagefficiëntie

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met de rechterdeur tot 110 graden geopend, met een gebogen scharnier boven, nauw uitgelijnd met een grijze kastwand ernaast.

Zero Clearance

Gemaakt om in elke keuken te passen

Open volledig vlak bij de muur of in nauwe ruimtes met Zero Clearance

Bovenaanzicht LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met gesplitste afbeelding links met tekst Conventioneel scharnier raakt de muur rechts met tekst Zero Clearance-scharnieren kunnen gewoon worden geopend

*Een minimale ruimte van 4 mm tussen de zijden van de koelkast en muur is nodig om de deur goed te kunnen gebruiken.
*Als de ruimte minder is dan 4 mm, opent de deur mogelijk niet volledig of kan problemen opleveren met de muur, wat mogelijk invloed heeft op de prestaties van het product.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Premium Flat Door

Slanke en moderne uitstraling voor een naadloze pasvorm

Geniet van een premium Flat Door-ontwerp en ruime binnenkant die zorgen voor verfijnde elegantie en praktisch gebruik in jouw moderne keuken.

LG matzwarte koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) ingebouwd in grijze keukenkastjes met een wijnkelder aan de linkerkant en verschillende kookhulpmiddelen aan de rechterkant

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) links in lichtgrijze kasten met een marmeren spatwand in donkere kastjes naast planken en kookgerei

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

AI-functies

Slimmer koelen voor geoptimaliseerde energie met LG ThinQ™ ¹⁾

LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) in een woonruimte met nachtelijk uitzicht op de stad met graphic voor de AI-besparingsstand en fluctuerende energiegrafiek

AI-besparingsstand

Optimale koeling tijdens momenten van beperkt gebruik

De AI-besparingsstand²⁾ analyseert je gebruikspatronen over een periode van 3 weken en identificeert wanneer de koelkastdeur minder vaak wordt geopend, zodat het energieverbruik kan worden verminderd en je eten toch vers kan blijven.

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) naast lichtgrijze kastjes in een woonruimte met uitzicht op een rivier met grafiek en AI-vers-pictogram in beeld

AI Fresh¹⁾

Proactieve koeling voor regelmatige opening van de deur

Minimaliseert temperatuurstijgingen met behulp van analyses op basis van gegevens tijdens periodes dat de deur regelmatig wordt geopend door de koeling twee uur van tevoren te versterken op basis van gedetailleerde gebruikspatronen.

*In het geval de temperatuur in de ruimte van de koelkast is ingesteld op 1℃ of 2℃, zal deze niet worden geactiveerd.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Bovendeur van LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) is lichtjes geopend met rode golvende graphic die het pictogram voor geopende deur en waarschuwing samen weergeeft

Detectie lichte deuropening

Blijf vers met slimme deurmeldingen

Detectie lichte deuropening¹⁾ zorgt ervoor dat je boodschappen vers blijven en minimaliseert energieverspilling door je te waarschuwen als de deur niet goed dicht is gedaan.

Maximale versheid

Precieze koeling, constante versheid

LinearCooling™ houdt eten langer vers door de temperatuurschommelingen te verminderen en de smaak en het uiterlijk te behouden.

Graphic LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met verse tomaat na 7 dagen met blauwe grafiek met schommelingen en de tekst ±0,5°C
Graphic LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met verlepte tomaat na 7 dagen met rode grafiek met schommelingen en de tekst ±1,0°C
LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) geopend met lichtblauwe lucht die stroomt van een ventilatiegat links naar de deurvakken waarin fruit, flessen en containers worden bewaard.

DoorCooling+™

Zorg sneller voor versheid in het deurvak

Drankjes en eten blijven vers dankzij de snelle prestaties van Door Cooling+™ ³⁾.

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) Fresh Balancer bewaart sla, paprika, sinaasappels en appels met pijlen omhoog en omlaag en close-up van de Moist Balance Crisper

FRESHBalancer™

Luchtvochtigheidsverzorging voor groenten en fruit

FRESHBalancer™ houdt de luchtvochtigheid van je groenten en fruit in stand met de Moist Balance Crisper™, zodat ze vers blijven.

*Gebaseerd op interne test van LG (omgevingstemperatuur van 25°C, normale luchtvochtigheid, vriezer op -18°C, koelkast op 4°C), gemeten gewichtsverlies van water na 24 uur.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

FRESHConverter+™

Voedselopslag met flexibele temperatuurinstellingen

Nooit meer zorgen over de temperatuur: FRESHConverter™ ⁴⁾ maakt het eenvoudig om instellingen aan te passen voor verschillende soorten eten.

      

     

      

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Maximale opslagefficiëntie

Maximale capaciteit, slim georganiseerd

Maximale opslagefficiëntie met slimme, nette oplossingen die je eten vers houden.

Weergave binnenkant LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met fruit op de bovenplank, wijnflessen in het midden en meer fruit op de bodemplank

*Afbeeldingen en filmpjes zijn slechts ter illustratie en kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Close-up LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) van wijnrek met vier flessen en een doos makarons met rekontwerp uitvergroot in een ronde afbeelding

Wijnrek

Gebruik je ruimte op een slimme manier, voor wijn en meer

Een plank voor flessen en dagelijkse essentials, efficiënt georganiseerd zonder ruimteverspilling.

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Plank van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) gemarkeerd in het blauw met pijltjes omhoog en omlaag, afbeelding aan de rechterkant laat gevouwen plank met twee waterflessen zien

Uitschuifbaar plateau

Maak ruimte voor meer waar nodig

Extra ruimte voor grote en lange ingrediënten, voor meer flexibiliteit en eenvoud in de opslag.

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Flexibele opslag, netjes georganiseerd

Zorgvuldig ontworpen planken en accessoires helpen je bij het netjes organiseren van jouw koelkast op basis van jouw behoeften.

Weergave binnenkant LG-koelkast (gbbs726cpy) met vijf planken en verstelbare hoogteniveaus weergegeven met blauwe pijltjes voor verticale beweging

Verstelbare plank

Binnenkant LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met verplaatsbaar vak met pakjes sap en container geplaatst boven Fresh Balancer-lade

Verplaatsbaar vak

Flexibel gebruik in koelkast of vriesvak

Binnenkant LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met transparant schuivend minideurvak met zes kleine sausflesjes.

Minideurvak

Schuivend vak voor kleine sausflesjes

Afbeelding links van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) geeft gesloten filtervak met kaas en ontgeuringspictogram weer. Op de afbeelding linksonder is een open vak met kaas te zien

Mijn opberglade

Geurabsorberende koolstoffilter

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Disclaimer

1)LG ThinQ™
-Als je gebruik wilt maken van de ThinQ-functies, moet je de 'LG ThinQ'-app installeren via de Google Play Store of de Apple App Store op je smartphone en verbinding maken met wifi. De LG ThinQ™-app is verkrijgbaar op geschikte smartphones met Android 9.0 of hoger, iOS 16.0 of hoger. Telefoon- en thuiswifi-dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist.
-De LG ThinQ-functies kunnen per product en land verschillen.

2)AI-besparingsstand
-De AI-besparingsstand kan in twee fases worden aangepast (tot 1% voor fase 1 en tot 5% voor fase 2) en de besparingsverhouding kan variëren op basis van energiebeoordeling en -specificaties van het product.
-De AI-besparingsverhouding kan voor elke fase verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
-De specifieke testdetails voor de besparingsverhouding zijn als volgt: 1.Testmodel: gbbs726cpy
2.Testomstandigheden: vriezer op -18°C, koelkast op 3°C, niet beladen
3. Installatieomstandigheden: kamertemperatuur op 25°C, luchtvochtigheid op 55%
4. Testmethode: 8 uur met openen, 16 uur zonder openen Totaal aantal keren geopend tijdens de uren met openen: koelkast 28 keer, vriesvak 6 keer Energieresultaten voor elke fase van de AI-besparingsstand over 3 dagen zijn omgezet in energieverbruik voor 24 uur en met elkaar vergeleken.
5. Bij het gebruik van de AI-besparingsstand kunnen de vorstverwijderingscyclus en compressorsnelheid worden aangepast op basis van de omgeving. Toepassing van fase 2 kan resulteren in een verhoging van de interne temperatuur van het vriesvak en de koelkast.
6. De testresultaten zijn bevestigd door TÜV Rheinland Inc. op basis van de door hen gespecificeerde testmethode, maar deze kunnen verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
7. De AI-besparingsstand wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ heeft enkele beperkingen voor de ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.

3)DoorCooling+™
-Gebaseerd op testresultaten van TÜV Rheinland op basis van de interne testmethode van LG die de afkoelingsverhouding van een watercontainer in het bovenvak van 25 °C tot 6 °C meet. DoorCooling+™ had een 15,1% snellere afkoelingsverhouding bij open in vergelijking met gesloten.
-DoorCooling+™ stopt wanneer de deur wordt geopend.
-De resultaten kunnen variëren bij het werkelijke gebruik. Alleen toepasselijke modellen.

4)FRESHConverter™
-De temperatuurinstelling kan worden aangepast met de selecteerknop. Er zijn drie verschillende standen: vlees (-3°C), vis (0°C) en kaas (2°C)
-Gebaseerd op interne testresultaten van LG op basis van de interne testmethode voor het meten van de gemiddelde temperatuurschommeling in het FRESHConverter+™-vak zonder belading en een instelling van 25°C.
-De resultaten kunnen verschillen op basis van veranderingen in de buitentemperatuur of de ingestelde temperatuur binnen.

Printen

Belangrijkste specs

  • CAPACITEIT - Totaal inhoud (L)

    333

  • AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD, mm)

    597 x 1 860 x 674

  • PRESTATIES - Energieverbruik (kWh/jaar)

    202

  • BASIS SPECIFICATIE - Energielabel

    D

  • PRESTATIES - Compressor type

    [ODM model] Inverter Compressor

  • KENMERKEN - InstaView

    Nee

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • MATERIAAL & AFWERKING - Afwerking (deur)

    Prime Zilver

Alle specificaties

BASIS SPECIFICATIE

  • Type product

    B/Vriezer

  • Energielabel

    D

CAPACITEIT

  • Totaal inhoud (L)

    333

  • Inhoud diepvriezer (L)

    113

  • Inhoud koelkast (L)

    220

BEDIENING & DISPLAY

  • Intern LED-scherm

    LED Display

  • Express Freeze

    Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

  • Verpakkingsgewicht (kg)

    77

  • Productgewicht (kg)

    70

  • Hoogte tot bovenkant scharnier of deurdop deco (mm)

    1 860

  • Hoogte tot bovenkant behuizing (mm)

    1 860

  • Diepte met handvat (mm)

    674

  • Diepte zonder deur (mm)

    608

  • Productafmetingen (BxHxD, mm)

    597 x 1 860 x 674

KENMERKEN

  • DoorCooling+

    Ja

  • LINEAR Cooling

    Ja

  • InstaView

    Nee

IJS- EN WATERSYSTEEM

  • Ijsmaker_Handleiding

    Normale ijsbak

  • Dispenser voor alleen water

    Nee

  • Automatische ijsmaker

    Nee

MATERIAAL & AFWERKING

  • Deur (materiaal)

    VCM

  • Afwerking (deur)

    Prime Zilver

  • Vlak metaal (Metal Fresh)

    Nee

  • Type handvat

    Horizontale pocket

PRESTATIES

  • Compressor type

    [ODM model] Inverter Compressor

  • Energieverbruik (kWh/jaar)

    202

  • Klimaatklasse

    T

  • Geluidsvermogen (dB)

    35

  • Geluidsvermogen (gradering)

    B

KOELKAST GEDEELTE

  • Deurmand_transparant

    3

  • Koelkastlicht

    LED bovenkant

  • Schap_Gehard glas

    2

  • Groentecompartiment

    Ja (2)

  • Flessenrek (wijn)

    Nee

  • Multi-Air Flow

    Ja

  • Opklapbaar legplateau

    Nee

  • Pure N Fresh

    Nee

  • Groentelade (Fresh Zone)

    Ja

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

BARCODE

  • Barcode

    8806096558164

VRIEZER GEDEELTE

  • Lade_vriezer

    3 transparant

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 