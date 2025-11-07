465L Koel-vriescombinatie | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
GBBSJ10DSW
Belangrijkste functies
- Fit Max
- Door Cooling
- Multi-Flow
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
*Een minimale ruimte van 4 mm tussen de zijden van de koelkast en muur is nodig om de deur goed te kunnen gebruiken.
*Als de ruimte minder is dan 4 mm, opent de deur mogelijk niet volledig of kan problemen opleveren met de muur, wat mogelijk invloed heeft op de prestaties van het product.
Premium Flat Door
Slanke en moderne uitstraling voor een naadloze pasvorm
Geniet van een premium Flat Door-ontwerp en ruime binnenkant die zorgen voor verfijnde elegantie en praktisch gebruik in jouw moderne keuken.
AI-functies
Slimmer koelen voor geoptimaliseerde energie met LG ThinQ™ ¹⁾
*In het geval de temperatuur in de ruimte van de koelkast is ingesteld op 1℃ of 2℃, zal deze niet worden geactiveerd.
Maximale versheid
Precieze koeling, constante versheid
LinearCooling™ houdt eten langer vers door de temperatuurschommelingen te verminderen en de smaak en het uiterlijk te behouden.
*Gebaseerd op interne test van LG (omgevingstemperatuur van 25°C, normale luchtvochtigheid, vriezer op -18°C, koelkast op 4°C), gemeten gewichtsverlies van water na 24 uur.
FRESHConverter+™
Voedselopslag met flexibele temperatuurinstellingen
Nooit meer zorgen over de temperatuur: FRESHConverter™ ⁴⁾ maakt het eenvoudig om instellingen aan te passen voor verschillende soorten eten.
Maximale opslagefficiëntie
Maximale capaciteit, slim georganiseerd
Maximale opslagefficiëntie met slimme, nette oplossingen die je eten vers houden
Flexibele opslag, netjes georganiseerd
Zorgvuldig ontworpen planken en accessoires helpen je bij het netjes organiseren van jouw koelkast op basis van jouw behoeften.
Disclaimer
1)LG ThinQ™
-Als je gebruik wilt maken van de ThinQ-functies, moet je de 'LG ThinQ'-app installeren via de Google Play Store of de Apple App Store op je smartphone en verbinding maken met wifi. De LG ThinQ™-app is verkrijgbaar op geschikte smartphones met Android 9.0 of hoger, iOS 16.0 of hoger. Telefoon- en thuiswifi-dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist.
-De LG ThinQ-functies kunnen per product en land verschillen.
2)AI-besparingsstand
-De AI-besparingsstand kan in twee fases worden aangepast (tot 1% voor fase 1 en tot 5% voor fase 2) en de besparingsverhouding kan variëren op basis van energiebeoordeling en -specificaties van het product.
-De AI-besparingsverhouding kan voor elke fase verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
-De specifieke testdetails voor de besparingsverhouding zijn als volgt: 1.Testmodel: GBBW322CEV
2.Testomstandigheden: vriezer op -18°C, koelkast op 3°C, niet beladen
3. Installatieomstandigheden: kamertemperatuur op 25°C, luchtvochtigheid op 55%
4. Testmethode: 8 uur met openen, 16 uur zonder openen Totaal aantal keren geopend tijdens de uren met openen: koelkast 28 keer, vriesvak 6 keer Energieresultaten voor elke fase van de AI-besparingsstand over 3 dagen zijn omgezet in energieverbruik voor 24 uur en met elkaar vergeleken.
5. Bij het gebruik van de AI-besparingsstand kunnen de vorstverwijderingscyclus en compressorsnelheid worden aangepast op basis van de omgeving. Toepassing van fase 2 kan resulteren in een verhoging van de interne temperatuur van het vriesvak en de koelkast.
6. De testresultaten zijn bevestigd door TÜV Rheinland Inc. op basis van de door hen gespecificeerde testmethode, maar deze kunnen verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
7. De AI-besparingsstand wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ heeft enkele beperkingen voor de ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.
3)DoorCooling+™
-Gebaseerd op testresultaten van TÜV Rheinland op basis van de interne testmethode van LG die de afkoelingsverhouding van een watercontainer in het bovenvak van 25 °C tot 6 °C meet. DoorCooling+™ had een 15,1% snellere afkoelingsverhouding bij open in vergelijking met gesloten.
-DoorCooling+™ stopt wanneer de deur wordt geopend.
-De resultaten kunnen variëren bij het werkelijke gebruik. Alleen toepasselijke modellen.
4)FRESHConverter™
-De temperatuurinstelling kan worden aangepast met de selecteerknop. Er zijn drie verschillende standen: vlees (-3°C), vis (0°C) en kaas (2°C)
-Gebaseerd op interne testresultaten van LG op basis van de interne testmethode voor het meten van de gemiddelde temperatuurschommeling in het FRESHConverter+™-vak zonder belading en een instelling van 25°C.
-De resultaten kunnen verschillen op basis van veranderingen in de buitentemperatuur of de ingestelde temperatuur binnen.
Belangrijkste specs
CAPACITEIT - Totaal inhoud (L)
333
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD, mm)
597 x 1 860 x 674
PRESTATIES - Energieverbruik (kWh/jaar)
202
BASIS SPECIFICATIE - Energielabel
D
PRESTATIES - Compressor type
[ODM model] Inverter Compressor
KENMERKEN - InstaView
Nee
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
MATERIAAL & AFWERKING - Afwerking (deur)
Super Wit
Alle specificaties
BASIS SPECIFICATIE
Type product
B/Vriezer
Energielabel
D
CAPACITEIT
Totaal inhoud (L)
333
Inhoud diepvriezer (L)
113
Inhoud koelkast (L)
220
BEDIENING & DISPLAY
Intern LED-scherm
LED Display
Express Freeze
Ja
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakkingsgewicht (kg)
77
Productgewicht (kg)
70
Hoogte tot bovenkant scharnier of deurdop deco (mm)
1 860
Hoogte tot bovenkant behuizing (mm)
1 860
Diepte met handvat (mm)
674
Diepte zonder deur (mm)
608
Productafmetingen (BxHxD, mm)
597 x 1 860 x 674
KENMERKEN
DoorCooling+
Ja
LINEAR Cooling
Ja
InstaView
Nee
IJS- EN WATERSYSTEEM
Ijsmaker_Handleiding
Normale ijsbak
Dispenser voor alleen water
Nee
Automatische ijsmaker
Nee
MATERIAAL & AFWERKING
Deur (materiaal)
PCM
Afwerking (deur)
Super Wit
Vlak metaal (Metal Fresh)
Nee
Type handvat
Horizontale pocket
PRESTATIES
Compressor type
[ODM model] Inverter Compressor
Energieverbruik (kWh/jaar)
202
Klimaatklasse
T
Geluidsvermogen (dB)
35
Geluidsvermogen (gradering)
B
KOELKAST GEDEELTE
Deurmand_transparant
3
Koelkastlicht
LED bovenkant
Schap_Gehard glas
2
Groentecompartiment
Ja (2)
Flessenrek (wijn)
Nee
Multi-Air Flow
Ja
Opklapbaar legplateau
Nee
Pure N Fresh
Nee
Groentelade (Fresh Zone)
Ja
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
BARCODE
Barcode
8806096576915
VRIEZER GEDEELTE
Lade_vriezer
3 transparant
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
