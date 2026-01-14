32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor

2 bundels met dit product
Perfecte details
LG UltraFine Display-scherm
*Beelden gesimuleerd om inzicht van functies te verbeteren. Kan afwijken van werkelijk gebruik.
*De set is exclusief de camera, het toetsenbord, de muis en de luidspreker hierboven (apart verkrijgbaar).
Diepere creativiteit
Geef designs extra diepte en til creativiteit naar grotere hoogten met onze UltraFine™ 32UQ850V-monitor.
Prachtige diepte
IPS met 2000:1 hoog contrast
Realistische kleur
VESA DisplayHDR™ 400
DCI-P3 98% (Typ.)
UHD 4K
Gebruiksgemak
LG Calibration Studio
USB Type-C™ (PD 90 W)
Ergonomisch ontwerp
*In vergelijking met conventionele IPS met een contrastverhouding van 1000:1.
*Helderheid: 400nits (Typ.), Kleurengamma: DCI-P3 98% (Typ.).
Maak alles
met gemak
UltraFine™ 32UQ850V, met UHD-resolutie en rijke kleur, biedt een efficiënt werkstation voor illustratoren, fotografen en videobewerkers.
*De set is exclusief het toetsenbord, de muis en de pen hierboven (apart verkrijgbaar).
*De weergegeven softwareprogramma’s in de afbeelding zijn geen onderdeel van het pakket.
LG Calibration Studio
Eenvoudig kleuren kalibreren
Vind de optimale kleurenbalans met LG Calibration Studio-software.
*De LG Calibration Studio-software en een Calibration Sensor zijn GEEN onderdeel van het pakket. Bezoek LG.COM om de laatste versie van de LG Calibration Studio-software te downloaden.
Multi-interface
Meerdere verbindingen
Creatieve professionals hebben meestal veel kits. Koppel uw verschillende apparaten en zorg voor de connectiviteit om efficiënt te werken.
LG UltraFine™ is geschikt voor verschillende apparaten via USB Type-C™, DisplayPort, HDMI-poort en twee USB-poorten.
*De set is exclusief de laptop, het toetsenbord en de muis hierboven (apart verkrijgbaar).
*Om goed te kunnen werken, is de meegeleverde USB Type-C™-kabel nodig om de USB Type-C™-poort aan te sluiten op de monitor.
*De verbinding met andere apparaten kan verschillen door de specificaties van het apparaat dat wordt verbonden.
Ergonomisch ontwerp
Zie het op jouw manier
Kies de meest geschikte positie met de ergonomische standaard: pas eenvoudig de hoogte aan, kantel en draai.
OnScreen Control
Gelaagde schermen
Herpositioneer uw scherm en wijzig uw perspectief met On-Screen Control (OCS). In enkele klikken.
*Om de nieuwste OnScreen Control te downloaden, klik op de knop Download.
*De functies werken mogelijk niet goed, afhankelijk van de pc die de gebruiker gebruikt.
Wat zit er in
1. Stand body 2. Stand base 3. Kabelhouder 4. Stroomadapter 5. HDMI-kabel 6. DP-kabel 7. USB A- naar B-kabel 8. USB C- naar C-kabel
Stapsgewijze handleiding
Installeer je nieuwe LG UltraFine monitor: snel en eenvoudig
Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG UltraFine monitor snel en correct te installeren. Begin vandaag nog met je creatieve workflow.
*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden. Installatiestappen, componenten of vormen kunnen per model variëren. Gedeelde montagesecties kunnen nog steeds als referentie worden gebruikt. Raadpleeg uw producthandleiding voor modelspecifieke instructies.
- 32" LG UHD 4K IPS-scherm, 2000:1 contrastverhouding
- LG 24" Full HD 120Hz IPS monitor
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
31.5
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Oppervlak Behandeling
Anti-Glare
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3840 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.18159 x 0.18159
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400
Contrast Ratio (Typ.)
2000:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Ronding
NO
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Brightness (Min.) [cd/m²]
320
Contrast Ratio (Min.)
1400:1
Maat (cm)
80.0051
VERBINDING
Audio In
NO
D-Sub
NO
Ingebouwde KVM
JA
DVI-D
NO
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
NO
DisplayPort
JA(1ea)
DP Version
1.4
DVI (Max Resoluten at Hz)
NO
Thunderbolt
NO
USB-C
JA(1ea)
Headphone out
3-pole (Alleen Audio)
LAN (RJ-45)
NO
Line out
NO
Mic In
NO
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
USB Downstream Port
JA(2ea/ver3.0)
USB Upstream Port
JA(1ea/ver2.0)
USB-C (Data overdracht)
JA
USB-C (Max. Resolution at Hz)
3840x2160@60Hz
USB-C (Power Delivery)
90W
KENMERKEN
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync
Auto Helderheid
NO
Color Weakness
NO
Smart Energy Saving
JA
Kleur gekalibreerd in Fabriek
JA
PIP
NO
PBP
NO
Flicker Safe
JA
NVIDIA G-Sync™
NO
HW Calibration
HW Calibration Ready
Dynamic Action Sync
JA
Zwart stabilizatie
JA
Crosshair
NO
Overige (Kenmerken)
NO
Reader Mode
NO
FPS Counter
NO
VRR
NO
Super Resolution+
JA
Dolby Vision™
NO
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Mini-LED Technology
NO
Nano IPS™ Technology
NO
Advanced True Wide Pol.
NO
Motion Blur Reduction Tech.
NO
OverClocking
NO
User Defined Key
NO
Auto Input Switch
JA
RGB LED Lighting
NO
Camera
NO
Microfoon
NO
HDR Effect
JA
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
Borderless Design
3-Side Virtueel Randloos Design
Wall Mountable [mm]
100 x 100
OneClick Stand
JA
AUDIO
Bluetooth Verbinding
NO
DTS Headphone:X
NO
Maxx Audio
JA
Rich Bass
NO
Speaker
5W x 2
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
821 x 213 x 507
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
714.5*597.8*239.3
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
714.5*420.3*44.6
Gewicht in doos [kg]
10.85
Gewicht met Stand [kg]
7.15
Gewicht zonder Stand [kg]
5.3
INFO
Product naam
UHD
Jaar
2023
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100-240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
DC Output
210W (19.5V 10.8A)
ACCESSOIRES
Adapter
JA
Calibratie Rapport (Document)
JA
Display Port
JA
DVI-D
NO
DVI-D (Kleur/Lengte)
NO
D-Sub
NO
HDMI
JA
HDMI (Kleur/Lengte)
Wit / 1.5m
Stroomkabel
JA
Afstandbediening
NO
Thunderbolt
NO
USB A to B
JA
USB-C
JA
STANDAARD
UL (cUL)
JA
CE
JA
KC (for Rep. of Korea)
JA
INFORMATIE OVER NALEVING
DISPLAY
Maat (Inch)
24
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
1920 x 1080
Pixel Pitch [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
Brightness (Min.) [cd/m²]
220cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
1500:1
Color Bit
1050:1
Maat (cm)
24
VERBINDING
HDMI
Ja(1ea) 2.1
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Auto Helderheid
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
VRR
Ja
Super Resolution+
Ja
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
Auto Input Switch
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
605 x 385 x 145
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
539.2 x 417.6 x 220
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
539.2 x 317.1 x 37.5
Gewicht in doos [kg]
4.4
Gewicht met Stand [kg]
3.2
Gewicht zonder Stand [kg]
2.3
INFO
Product naam
PC Monitor
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Max.)
16W
Power Consumption (Energy Star)
14W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
13W
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
Reviews van andere gebruikers
FAQ
Wat zijn de voordelen van het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?
1. Ultra-hoge resolutie voor haarscherpe beeldkwaliteit
Met 4K (3840×2160) en 5K (5120×2160) resolutie bieden deze monitors veel meer pixels dan standaard displays, waardoor tekst, beelden en video’s scherper en gedetailleerder worden weergegeven.
2. Geoptimaliseerde kleurnauwkeurigheid voor professioneel visueel werk
Ze ondersteunen geavanceerde technologieën die de beeldkwaliteit en kleurnauwkeurigheid verbeteren, ideaal voor professionele taken zoals foto- en videobewerking, grafisch design en color grading.
3. Meer immersie bij content
Geniet van 4K-content van platforms zoals Netflix, YouTube en andere streamingdiensten in originele kwaliteit. Hoge helderheid en rijk contrast versterken de beleving bij films en series.
4. Meer schermruimte
Dankzij de hoge resolutie kun je meer content op één scherm weergeven. Perfect voor multitasking met meerdere vensters, vooral bij videobewerking, design, coderen of research.
Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?
LG UHD 4K & 5K monitors zijn ideaal voor gebruikers die precisie nodig hebben, houden van hoogwaardige content en efficiënt willen multitasken.
Ze zijn perfect voor professionals in grafisch design, fotobewerking en videoproductie, waar hoge resolutie en nauwkeurige kleurweergave essentieel zijn. Ondersteuning voor technologieën zoals DCI-P3 en HDR10 verhoogt zowel het gebruiksgemak als de beeldkwaliteit.
De extra schermruimte is ook een voordeel voor planners, developers, onderzoekers en financiële professionals die met meerdere vensters tegelijk werken, wat de workflow efficiënter maakt.
Voor wie 4K-content van platforms zoals YouTube of Netflix in originele kwaliteit wil beleven, zorgen de scherpe resolutie en levendig contrast voor een meeslepende kijkervaring.
Kortom: UHD 4K & 5K monitors bieden een veelzijdige ervaring—perfect voor zowel professionals die visuele precisie zoeken als gebruikers die willen genieten van rijke, gedetailleerde content.
Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?
OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, wat ze ideaal maakt voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.
IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, waardoor beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Dit maakt ze geschikt voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.
VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.
