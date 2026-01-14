32" LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor

32UQ850V EU (E).pdf
Energieklasse : NL
24U411A-BG_EU.pdf
Energieklasse : NL
MNMN
32UQ850V EU (E).pdf
Energieklasse : NL
24U411A-BG_EU.pdf
Energieklasse : NL
MNMN

32" LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor

32UQ850V.24U411A
Vooraanzicht van 32" LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor 32UQ850V.24U411A
LG 32" LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
Achteraanzicht van de LG Monitor 32UQ850V-W in wit/zilver afwerking, met DP-IN, dubbele HDMI en een uitgebreide USB-hub (Upstream en Downstream) voor veelzijdige connectiviteit.
LG Monitor 32UQ850V-W toont productafmetingen, met een meting van 714.5 mm breedte, 420.3 mm displayhoogte, 597.8 mm totale hoogte en 239,3 mm diepte.
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
Vooraanzicht van 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
Achteraanzicht van de LG Monitor 32UQ850V-W in wit/zilver afwerking, met DP-IN, dubbele HDMI en een uitgebreide USB-hub (Upstream en Downstream) voor veelzijdige connectiviteit.
LG Monitor 32UQ850V-W toont productafmetingen, met een meting van 714.5 mm breedte, 420.3 mm displayhoogte, 597.8 mm totale hoogte en 239,3 mm diepte.
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A
LG 32” LG UHD 4K IPS-scherm & 24" Full HD 120Hz IPS monitor, 32UQ850V.24U411A

Belangrijkste functies

  • 31,5" UHD 4K (3840x2160) IPS-scherm
  • 2000:1 contrastverhouding
  • DCI-P3 98% (Typ.) met VESA DisplayHDR™ 400
  • Calibration Studio-software
  • Full HD
  • 120Hz refreshrate, 1ms Motion Blur Reduction
Meer
vooraanzicht

32UQ850V-W

32” LG UHD 4K IPS-scherm, 2000:1 contrastverhouding
32UQ850V EU (E).pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
front view

24U411A-B

LG 24" Full HD 120Hz IPS monitor
Productinformatieblad
LG UltraFine™ Display.

Perfecte details

LG UltraFine Display-scherm

*Beelden gesimuleerd om inzicht van functies te verbeteren. Kan afwijken van werkelijk gebruik.
*De set is exclusief de camera, het toetsenbord, de muis en de luidspreker hierboven (apart verkrijgbaar).

Diepere creativiteit

Geef designs extra diepte en til creativiteit naar grotere hoogten met onze UltraFine™ 32UQ850V-monitor.

Prachtige diepte

IPS met 2000:1 hoog contrast

Realistische kleur

VESA DisplayHDR™ 400

DCI-P3 98% (Typ.)

UHD 4K

Gebruiksgemak

LG Calibration Studio

USB Type-C™ (PD 90 W)

Ergonomisch ontwerp

De 2000:1 contrastverhouding biedt helder detail, zelfs bij donkere beelden.
IPS met 2000:1 hoog contrast

Dieper zwart

Onze 2000:1 contrastverhouding biedt prachtige details, zelfs bij donkere beelden. Het IPS-paneel biedt extreme precisie binnen 178 graden, voor meerdere perspectieven op het werk.

*Beelden gesimuleerd om inzicht van functies te verbeteren. Kan afwijken van werkelijk gebruik.
*In vergelijking met conventionele IPS met een contrastverhouding van 1000:1.

De VESA DisplayHDR™ 400 biedt heldere en realistische kleuren tot 98% DCI-P3.
VESA HDR 400 | DCI-P3 98%

Realistische kleur

De VESA DisplayHDR™ 400 biedt heldere en realistische kleuren tot 98% DCI-P3, van licht naar donker met helderheid en contrast met een breed bereik.

*Beelden gesimuleerd om inzicht van functies te verbeteren. Kan afwijken van werkelijk gebruik.
*Helderheid: 400nits (Typ.), Kleurengamma: DCI-P3 98% (Typ.).

Geniet van heldere details in beeld en levendige kleuren dankzij UHD 4K.
UHD 4K

Helderheid met
8,29 miljoen pixels

Geniet van heldere details in beeld en levendige kleuren dankzij UHD 4K.

*Beelden gesimuleerd om inzicht van functies te verbeteren. Kan afwijken van werkelijk gebruik.

Maak alles
met gemak

UltraFine™ 32UQ850V, met UHD-resolutie en rijke kleur, biedt een efficiënt werkstation voor illustratoren, fotografen en videobewerkers.

Een scène uit Photoshop, streamend en videobewerking met de 32UQ850V.

*Beelden gesimuleerd om inzicht van functies te verbeteren. Kan afwijken van werkelijk gebruik.
*De set is exclusief het toetsenbord, de muis en de pen hierboven (apart verkrijgbaar).
*De weergegeven softwareprogramma’s in de afbeelding zijn geen onderdeel van het pakket.

LG Calibration Studio

Eenvoudig kleuren kalibreren

Vind de optimale kleurenbalans met LG Calibration Studio-software.

*Beelden gesimuleerd om inzicht van functies te verbeteren. Kan afwijken van werkelijk gebruik.
*De LG Calibration Studio-software en een Calibration Sensor zijn GEEN onderdeel van het pakket. Bezoek LG.COM om de laatste versie van de LG Calibration Studio-software te downloaden.

Multi-interface

Meerdere verbindingen

Creatieve professionals hebben meestal veel kits. Koppel uw verschillende apparaten en zorg voor de connectiviteit om efficiënt te werken.

LG UltraFine™ is geschikt voor verschillende apparaten via USB Type-C™, DisplayPort, HDMI-poort en twee USB-poorten.

USB type-C

DisplayPort

HDMIx2

USBx2

*Beelden gesimuleerd om inzicht van functies te verbeteren. Kan afwijken van werkelijk gebruik.
*De set is exclusief de laptop, het toetsenbord en de muis hierboven (apart verkrijgbaar).
*Om goed te kunnen werken, is de meegeleverde USB Type-C™-kabel nodig om de USB Type-C™-poort aan te sluiten op de monitor.
*De verbinding met andere apparaten kan verschillen door de specificaties van het apparaat dat wordt verbonden.

Ergonomisch ontwerp

Zie het op jouw manier

Kies de meest geschikte positie met de ergonomische standaard: pas eenvoudig de hoogte aan, kantel en draai.

One Click Stand

Eenvoudige installatie

Verticaal kantelen

-5~20˚

Draaien

90°, met de klok mee

Hoogte

110 mm

*Beelden gesimuleerd om inzicht van functies te verbeteren. Kan afwijken van werkelijk gebruik.

OnScreen Control

Gelaagde schermen

Herpositioneer uw scherm en wijzig uw perspectief met On-Screen Control (OCS). In enkele klikken.
DOWNLOAD

*Beelden gesimuleerd om inzicht van functies te verbeteren. Kan afwijken van werkelijk gebruik.
*Om de nieuwste OnScreen Control te downloaden, klik op de knop Download.
*De functies werken mogelijk niet goed, afhankelijk van de pc die de gebruiker gebruikt.

Wat zit er in

32UQ850V Wat zit er in (1. Stand body 2. Stand basis 3. Kabelhouder 4. Stroomadapter 5. HDMI-kabel 6. DP-kabel 7. USB A- naar B-kabel 8. USB C- naar C-kabel)

1. Stand body 2. Stand base 3. Kabelhouder 4. Stroomadapter 5. HDMI-kabel 6. DP-kabel 7. USB A- naar B-kabel 8. USB C- naar C-kabel
*Beelden gesimuleerd om inzicht van functies te verbeteren. Kan afwijken van werkelijk gebruik.

32” UHD 4K
3840x2160
2000:1
Hoog contrast
IPS
178° brede kijkhoek
DCI-P3 98%
Breed kleurbereik
HDR 400
VESA certified
Kalibratie
LG Calibration Studio
USB Type-C™
PD tot 90 W
Ergonomisch
Design

Stapsgewijze handleiding

Installeer je nieuwe LG UltraFine monitor: snel en eenvoudig

Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG UltraFine monitor snel en correct te installeren. Begin vandaag nog met je creatieve workflow.

*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden. Installatiestappen, componenten of vormen kunnen per model variëren. Gedeelde montagesecties kunnen nog steeds als referentie worden gebruikt. Raadpleeg uw producthandleiding voor modelspecifieke instructies.

Printen

Belangrijkste specs

Display - Maat (Inch)

31.5

Display - Resolutie

3840 x 2160

Display - Panel Type

IPS

Display - Aspect Ratio

16:9

Display - Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

400

Display - Ronding

NO

Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Display - Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Mechanisch - Display Position Adjustments

Tilt/Height/Pivot

Alle specificaties

DISPLAY

Maat (Inch)

31.5

Aspect Ratio

16:9

Panel Type

IPS

Oppervlak Behandeling

Anti-Glare

Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Resolutie

3840 x 2160

Pixel Pitch [mm]

0.18159 x 0.18159

Color Depth (Number of Colors)

1.07B

Kijkhoek (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

400

Contrast Ratio (Typ.)

2000:1

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Ronding

NO

Color Gamut (Min.)

DCI-P3 94% (CIE1976)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Brightness (Min.) [cd/m²]

320

Contrast Ratio (Min.)

1400:1

Maat (cm)

80.0051

VERBINDING

Audio In

NO

D-Sub

NO

Ingebouwde KVM

JA

DVI-D

NO

HDMI

JA(2ea)

Daisy Chain

NO

DisplayPort

JA(1ea)

DP Version

1.4

DVI (Max Resoluten at Hz)

NO

Thunderbolt

NO

USB-C

JA(1ea)

Headphone out

3-pole (Alleen Audio)

LAN (RJ-45)

NO

Line out

NO

Mic In

NO

SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

NO

USB Downstream Port

JA(2ea/ver3.0)

USB Upstream Port

JA(1ea/ver2.0)

USB-C (Data overdracht)

JA

USB-C (Max. Resolution at Hz)

3840x2160@60Hz

USB-C (Power Delivery)

90W

KENMERKEN

HDR 10

JA

AMD FreeSync™

FreeSync

Auto Helderheid

NO

Color Weakness

NO

Smart Energy Saving

JA

Kleur gekalibreerd in Fabriek

JA

PIP

NO

PBP

NO

Flicker Safe

JA

NVIDIA G-Sync™

NO

HW Calibration

HW Calibration Ready

Dynamic Action Sync

JA

Zwart stabilizatie

JA

Crosshair

NO

Overige (Kenmerken)

NO

Reader Mode

NO

FPS Counter

NO

VRR

NO

Super Resolution+

JA

Dolby Vision™

NO

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

Mini-LED Technology

NO

Nano IPS™ Technology

NO

Advanced True Wide Pol.

NO

Motion Blur Reduction Tech.

NO

OverClocking

NO

User Defined Key

NO

Auto Input Switch

JA

RGB LED Lighting

NO

Camera

NO

Microfoon

NO

HDR Effect

JA

MECHANISCH

Display Position Adjustments

Tilt/Height/Pivot

Borderless Design

3-Side Virtueel Randloos Design

Wall Mountable [mm]

100 x 100

OneClick Stand

JA

AUDIO

Bluetooth Verbinding

NO

DTS Headphone:X

NO

Maxx Audio

JA

Rich Bass

NO

Speaker

5W x 2

AFMETINGEN/GEWICHT

Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

821 x 213 x 507

Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

714.5*597.8*239.3

Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

714.5*420.3*44.6

Gewicht in doos [kg]

10.85

Gewicht met Stand [kg]

7.15

Gewicht zonder Stand [kg]

5.3

INFO

Product naam

UHD

Jaar

2023

STROOM

Power Consumption (Slaap Modus)

Minder dan 0.5W

Power Consumption (DC Off)

Minder dan 0.3W

AC Input

100-240V (50/60Hz)

Type

External Power(Adapter)

DC Output

210W (19.5V 10.8A)

ACCESSOIRES

Adapter

JA

Calibratie Rapport (Document)

JA

Display Port

JA

DVI-D

NO

DVI-D (Kleur/Lengte)

NO

D-Sub

NO

HDMI

JA

HDMI (Kleur/Lengte)

Wit / 1.5m

Stroomkabel

JA

Afstandbediening

NO

Thunderbolt

NO

USB A to B

JA

USB-C

JA

STANDAARD

UL (cUL)

JA

CE

JA

KC (for Rep. of Korea)

JA

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(32UQ850V-W)
extensie
EU Energy label 2019(32UQ850V-W)
extensie
External Power supply ErP(32UQ850V-W)
extensie
Product information sheet (32UQ850V-W)
extensie
GPSR Safety Information(32UQ850V-W)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Printen

Belangrijkste specs

Display - Maat (Inch)

24

Display - Resolutie

1920 x 1080

Display - Panel Type

IPS

Display - Aspect Ratio

16:9

Display - Color Gamut (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

250cd/m²

Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

120

Display - Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Mechanisch - Display Position Adjustments

Kantelen

Alle specificaties

DISPLAY

Maat (Inch)

24

Aspect Ratio

16:9

Panel Type

IPS

Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Resolutie

1920 x 1080

Pixel Pitch [mm]

0.2745 × 0.2745 mm

Color Depth (Number of Colors)

16.7M

Kijkhoek (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

250cd/m²

Color Gamut (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Color Gamut (Min.)

sRGB 95% (CIE1931)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

120

Brightness (Min.) [cd/m²]

220cd/m²

Contrast Ratio (Min.)

1500:1

Color Bit

1050:1

Maat (cm)

24

VERBINDING

HDMI

Ja(1ea) 2.1

Headphone out

3-pole (alleen geluid)

KENMERKEN

HDR 10

Ja

Auto Helderheid

Ja

Color Weakness

Ja

Smart Energy Saving

Ja

Flicker Safe

Ja

Dynamic Action Sync

Ja

Zwart stabilizatie

Ja

Crosshair

Ja

Reader Mode

Ja

VRR

Ja

Super Resolution+

Ja

Motion Blur Reduction Tech.

Ja

Auto Input Switch

Ja

HDR Effect

Ja

MECHANISCH

Display Position Adjustments

Kantelen

Wall Mountable [mm]

100 x 100 mm

OneClick Stand

Ja

AFMETINGEN/GEWICHT

Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

605 x 385 x 145

Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

539.2 x 417.6 x 220

Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

539.2 x 317.1 x 37.5

Gewicht in doos [kg]

4.4

Gewicht met Stand [kg]

3.2

Gewicht zonder Stand [kg]

2.3

INFO

Product naam

PC Monitor

Jaar

Y25

STROOM

Power Consumption (Max.)

16W

Power Consumption (Energy Star)

14W

Power Consumption (Slaap Modus)

Minder dan 0.5W

Power Consumption (DC Off)

Minder dan 0.3W

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Type

External Power(Adapter)

Power Consumption (On-Mode)

13W

ACCESSOIRES

HDMI

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(24U411A-B)
extensie
EU Energy label 2019(24U411A-B)
extensie
Product information sheet (24U411A-B)
extensie
GPSR Safety Information(24U411A-B)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

Reviews van andere gebruikers

FAQ

Wat zijn de voordelen van het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?

1. Ultra-hoge resolutie voor haarscherpe beeldkwaliteit

Met 4K (3840×2160) en 5K (5120×2160) resolutie bieden deze monitors veel meer pixels dan standaard displays, waardoor tekst, beelden en video’s scherper en gedetailleerder worden weergegeven.

 

2. Geoptimaliseerde kleurnauwkeurigheid voor professioneel visueel werk

Ze ondersteunen geavanceerde technologieën die de beeldkwaliteit en kleurnauwkeurigheid verbeteren, ideaal voor professionele taken zoals foto- en videobewerking, grafisch design en color grading.

 

3. Meer immersie bij content

Geniet van 4K-content van platforms zoals Netflix, YouTube en andere streamingdiensten in originele kwaliteit. Hoge helderheid en rijk contrast versterken de beleving bij films en series.

 

4. Meer schermruimte

Dankzij de hoge resolutie kun je meer content op één scherm weergeven. Perfect voor multitasking met meerdere vensters, vooral bij videobewerking, design, coderen of research.

Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?

LG UHD 4K & 5K monitors zijn ideaal voor gebruikers die precisie nodig hebben, houden van hoogwaardige content en efficiënt willen multitasken.

Ze zijn perfect voor professionals in grafisch design, fotobewerking en videoproductie, waar hoge resolutie en nauwkeurige kleurweergave essentieel zijn. Ondersteuning voor technologieën zoals DCI-P3 en HDR10 verhoogt zowel het gebruiksgemak als de beeldkwaliteit.

De extra schermruimte is ook een voordeel voor planners, developers, onderzoekers en financiële professionals die met meerdere vensters tegelijk werken, wat de workflow efficiënter maakt.

Voor wie 4K-content van platforms zoals YouTube of Netflix in originele kwaliteit wil beleven, zorgen de scherpe resolutie en levendig contrast voor een meeslepende kijkervaring.

Kortom: UHD 4K & 5K monitors bieden een veelzijdige ervaring—perfect voor zowel professionals die visuele precisie zoeken als gebruikers die willen genieten van rijke, gedetailleerde content.

Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?

OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, wat ze ideaal maakt voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.

 

IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, waardoor beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Dit maakt ze geschikt voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.

 

 

VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.

