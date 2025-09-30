LG UltraGear™ 34" OLED 240Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van de functies en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De Crosshair-functie is niet beschikbaar wanneer de FPS-teller is ingeschakeld.

*De FPS-teller kan een waarde weergeven die hoger is dan de maximale refreshrate van de monitor.

*FPS (Frames Per Second): een meting van het aantal frames per seconde.