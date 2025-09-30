We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
83 inch LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025 & DSG10TY 3.1 kanaal
Belangrijkste functies
- 4K-beeldkwaliteit, AI-upscaled beeld en surround-geluid van de alpha 8 AI Processor Gen2
- Diepe zwartwaardes in elke pixel zorgen voor verbluffend contrast, diepte en detail
- 100% kleurechtheid voor nauwkeurige, levensechte kleuren. 100% kleurvolume voor rijkere tinten
- Helderdere beelden dankzij de nieuwe lichtgevende structuur van Brightness Booster
- Geweldige Soundbar die LG TV’s versterkt
- Meeslepend geluid met Dolby Atmos
*Omdia. 12 jaar als nummer 1 met de meeste verkochte eenheden 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Bezoek https://www.omdia.com/ voor meer informatie.
De slimmere en snellere alpha 8 AI Processor Gen2 van een decennium vol innovatie
De AI-engine van onze processor kan inhoud op basis van genre herkennen. Op basis van deze informatie, zorgt het voor de meest optimale beeldkwaliteitsinstellingen voor de beste diepte en detail.
*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.
Perfect zwart en kleur, of het nu licht of donker is, alleen met LG OLED TV.
Perfect zwart is UL-gecertificeerd en levert true black-niveaus voor verbeterde helderheid en contrast. Heeft een UL eyesafe-certificering voor een comfortabelere kijkervaring met minder blauw licht.
*LG OLED-display is door UL geverifieerd op perfect zwart, gemeten volgens IDMS 11.5 ring-licht reflectie, gebaseerd op een typische omgeving voor binnenverlichting (200 tot 500 lux).
*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.
Perfecte kleur
100% kleurvolume en 100% keurgetrouwheid gecertificeerd. Geniet van accurate, levendige kleuren, zelfs bij zonlicht of in donkere omgevingen.
*‘100% kleurgetrouwheid’ en ‘100% kleurvolume voor DCI-P3’ geldt voor 2025 OLED TV’s.
*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.
*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurgetrouwheid, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.
*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.
AI Picture Pro brengt elk frame tot leven
AI Super Opschalen en OLED Dynamic Tone Mapping Pro analyseert de elementen van elk frame voor het verbeteren van resolutie, helderheid en diepte.
*AI Picture Pro zal niet werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.
*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.
De volgende generatie van LG AI TV
AI Magic Remote maakt de
AI experience compleet
Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als airmouse of spreek gewoon voor spraakopdrachten.
*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.
*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.
*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.
*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.
*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.
*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd.
*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
*Een internetverbinding is vereist.
*Een internetverbinding is vereist.
*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.
*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.
*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.
*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.
*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.
*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.
*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.
*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.
Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
Ontdek 4000+ content om een ruimte volledig naar jouw smaak te maken met een LG Gallery+-abonnement
*Beschikbare content kan per land verschillen.
*Aangeboden content kan veranderen.
*4000 stuks aan content is alleen beschikbaar in landen waar webOS Pay wordt ondersteund (Korea, VS, VK en geselecteerde EU-landen).
*Een abonnement voor de LG Gallery+-service is vereist voor volledige toegang tot content en functies.
*Klanten met een abonnement krijgen een gratis proefabonnement van 1 maand aangeboden.
Geef je ruimte een persoonlijke touch met diverse content waaruit je kunt kiezen
Blader door een gigantische bibliotheek vol content. Kunst, games, landschappen en meer, ontdek een variatie aan beelden, allemaal op één plek.
Geniet van wereldberoemde kunstwerken in jouw ruimte.
De binnenkant van een verfijnd huis. Veel verschillende kunstwerken zijn te zien. Op de middelste muur is een LG TV te zien met een populair kunstwerk op het scherm. De tv lijkt op een schilderij uit een museum.
Omring jezelf met de schoonheid van de natuur
Interieur van een landelijk huis. Een grote wandgemonteerde LG TV heeft een kunstwerk van een prachtig natuurlandschap in beeld. De TV lijkt net een foto die op een muur is gehangen.
Introduceer een moderne vibe met digitaal en 3D-kunstwerk
Interieur van een stijlvol en kleurrijk huis. Een LG TV is aan de muur bevestigd. Op het scherm is een kleurrijk modern kunstwerk te zien. De illustratie op de tv geeft persoonlijkheid aan het algehele design van de binnenruimte.
Zorg voor een leuke sfeer met diverse content
Er is een grote LG TV op de muur gemonteerd in een gamingruimte in huis. Op het scherm wordt artwork van Assassin's Creed Shadows weergegeven.
Maak je ruimte op talloze manieren persoonlijk
Stel je eigen thuisgalerij samen met jouw favoriete muziek, afbeeldingen en meer. Kies wat jij wilt zien op je TV, afhankelijk van je huidige voorkeuren.
Synchroniseer muziek en afbeeldingen op basis van hoe jij je voelt
Combineer achtergrondmuziek met afbeeldingen om jouw eigen stemming te kiezen. Kies uit vooringestelde muziek of verbind zelfs je mobiele apparaat via Bluetooth om je eigen nummers af te spelen.
*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.
*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op je Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan.
*Toegang tot Google Agenda vereist een Google-account.
Slimme instellingen passen zich aan veranderingen in je omgeving aan
*Screensaver is beschikbaar met een abonnement.
*Screensaver wordt standaard na 3 minuten geactiveerd als er geen video wordt afgespeeld of de afstandsbediening niet wordt gebruikt. Gebruikers kunnen de tijd aanpassen naar 10, 20 en 30 minuten.
*Videocontent en achtergrondmuziek worden niet ondersteund voor de modus screensaver.
*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.
*Bewegingssensoren zijn alleen geschikt voor de M5- en G5-modellen.
*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.
*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.
AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact
*AI Clear Sound moet via het menu Geluidsmodus worden geactiveerd.
*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.
Verrijk je geluid met LG TV en
LG Soundbar
*Soundbar kan apart worden aangeschaft.
*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.
*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.
*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
*WOW Orchestra/WOW Interface is beschikbaar op 2025 LG OLED TV’s.
Vind de beste LG Soundbars voor je TV
Dun ontwerp
Voeg een moderne touch tot met een slank ontwerp dat op een sierlijke manier opgaat in je ruimte.
*Randmaat verschilt per serie en formaat.
*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde.
*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.
*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast Built-in en kan verschillen per regio en taal.
Stream diverse content. Gratis.
De exclusieve streamingdienst van LG, LG Channels, brengt een brede selectie live en on-demand kanalen gratis binnen handbereik.
*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen.
Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub
Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook Xbox app! Geniet van een verscheidenheid aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot gewone games die je met je afstandsbediening kunt spelen.
*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.
*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.
Ultieme gameplay
Ervaar de best mogelijke gameplay met G-Sync-compatibiliteit, door Intertek gecertificeerde responstijd van 0,1 ms en AMD FreeSync Premium. Ga lekker gamen zonder lag of bewegingsonscherpte.
*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.
*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.
*LG OLED-schermen zijn door Intertek gecertificeerd voor een responstijd van 0,1 ms (grijs-naar-grijs) en gekwalificeerde gamingprestaties.
Beste OLED TV voor films
Films komen tot leven in jouw thuisbioscoop met FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgevingsverlichting voor beeldkwaliteit volgens de normen van de beste filmmakers.
Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE
Beleef films zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt.
*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.
*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.
*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.
*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.
*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De weergegeven producten in de afbeeldingen kunnen verschillen.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio en land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.
*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.
- 83 inch LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
- LG Soundbar voor TV met Dolby Atmos 3.1 kanaal DSG10TY
Belangrijkste specs
Schermtype
4K OLED
Verversingssnelheid
Standaard 100Hz
Kleurengamma
OLED Color
Beeld processor
α8 AI-processor 4K Gen2
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Ondersteund G-Sync (Nvidia)
Ja
Ondersteund FreeSync (AMD)
Ja
Audio-vermogen
20W
Luidsprekersysteem
2.0 Kanaal
Dolby Atmos
Ja
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 842 x 1 055 x 52,9
TV-gewicht zonder standaard (kg)
26,7
Alle specificaties
BEELD (DISPLAY)
Schermtype
4K OLED
Schermresolutie
4K Ultra HD (3840 x 2160)
Verversingssnelheid
Standaard 100Hz
Kleurengamma
OLED Color
BEELD (VERWERKING)
Beeld processor
α8 AI-processor 4K Gen2
AI Upscaling
α8 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre Selectie
Ja (SDR/HDR)
AI Helderheidsregeling
Ja
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Ja
Dimming Technologie
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Beeldmodus
10 modi
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
AI Beeld Pro
Ja
Auto Calibratie
Ja
QMS (Quick Media Switching)
Ja
GAMING
Ondersteund G-Sync (Nvidia)
Ja
Ondersteund FreeSync (AMD)
Ja
HGIG Modus
Ja
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
VRR (Variable Refresh Rate)
Ja (tot 120 Hz)
Dolby Vision voor gaming (4K 120 Hz)
Ja
Reactietijd
Minder dan 0.1ms
TOEGANKELIJKHEID
Hoog contrast
Ja
Grijswaarden
Ja
Kleuren omkeren
Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 842 x 1 055 x 52,9
TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)
1 842 x 1 144/1 084 x 300
Afmetingen verpakking (BxHxD mm)
1 990 x 1 200 x 187
TV-standaard (BxD mm)
1 477 x 300
TV-gewicht zonder standaard (kg)
26,7
TV-gewicht met standaard (kg)
27,7
Gewicht verpakking (kg)
37,9
VESA-montage (BxH mm)
400 x 400
BARCODE
BARCODE
8806096354278
AUDIO
Dolby Atmos
Ja
AI Geluid
α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ja (Auto Volume Leveling)
Geschikt voor WiSA
Ja (Tot 2.1 Kanaal)
LG Sound Sync
Ja
Sound Mode Share
Ja
Gelijktijdige audio-uitvoer
Ja
Bluetooth Surround Ready
Ja (2-Way Playback)
Audio-vermogen
20W
AI Acoustic Tuning
Ja
Audio-formaten
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)
Luidsprekerrichting
Neerwaarts
Luidsprekersysteem
2.0 Kanaal
WOW Orchestra
Ja
CONNECTIVITEIT
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 3)
Bluetooth Ondersteuning
Ja (v 5.3)
Ethernet Ingang
1x
Simplink (HDMI CEC)
Ja
SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)
1x
CI ingang
1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)
HDMI Ingang
4x (ondersteunt 4K 120Hz, xRC, VRR, ALLM, QMS (4 poort))
RF Ingang (Antenne/Kabel)
2x
USB Ingang
2x (v 2.0)
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
SMART TV
Werkt met Apple Airplay2
Ja
Besturingssysteem (OS)
webOS 25
Geschikt voor USB Camera
Ja
AI-chatbot
Ja
Always Ready
Ja
Volledige webbrowser
Ja
Google Cast
Ja
Google Home/Hub
Ja
Thuishub
Ja
Intelligente spraakherkenning
Ja
LG Channels
Ja
Magic Remote afstandsbediening
Meegeleverd
Multi View
Ja
Smartphone Remote App
Ja (LG ThinQ)
Spraak-ID
Ja
Werkt met Apple Home
Ja
STROOM
Voeding (Spanning, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Stand-by stroomverbruik
Onder 0,5W
ACCESSOIRES INBEGREPEN
Afstandsbediening
Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)
Stroomkabel
Ja (bijgevoegd)
UITZENDING
Analoge TV-ontvangst
Ja
Digitale TV-ontvangst
DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
Dolby Atmos
Ja
DTS:X
Ja
WOW Orchestra
Ja
Main
1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm
Subwoofer
180 x 394 x 290 mm
Alle specificaties
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Music
Ja
Cinema
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Sports
Ja
Game
Ja
Bass Blast / Bass Blast +
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
CONNECTIVITEIT
HDMI In
1
HDMI Uit
1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
Wi-Fi
Ja
Wireless Rear Ready
Ja
USB
1
Werkt met Alexa
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
AirPlay 2
Ja
Chromecast
Ja
Werkt met Google Home
Ja
Optisch
1
HDMI SUPPORTED
Pass-through
Ja
Pass-through (4K)
Ja
VRR / ALLM
Ja
120Hz
Ja
HDR10
Ja
Dolby Vision
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Audio Return Channel (e-ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
Dolby Digital
Ja
DTS Digital Surround
Ja
DTS:X
Ja
AAC
Ja
AAC+
Ja
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
AI Room Calibration Pro (App)
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
TV Sound Mode Share
Ja
WOW Orchestra
Ja
WOW Interface
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm
Subwoofer
180 x 394 x 290 mm
GEWICHT
Main
3,9 kg
Subwoofer
5,8 kg
Bruto Gewicht
16,1 kg
ACCESSOIRE
Garantiebewijs
Ja
Optische Kabel
Ja
HDMI kabel
Ja
Muurbeugel
Ja
Remote Control
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
