Draagriem en Wandhouder voor StanbyME 2
WS25XA
Belangrijkste functies
- Draag het scherm over je schouder en verplaats het eenvoudig tussen ruimtes.
- Hang het scherm aan de muur en gebruik het als digitaal kunst‑ of sfeeldisplay.
*Het scherm wordt automatisch opgeladen wanneer u de voedingskabel aansluit op de dockingstandaard en het scherm op de standaard bevestigt.
*Mobiliteit kan variëren afhankelijk van de vloer.
*Rol of sleep het product niet naar buiten, omdat dit schade aan de bodem kan veroorzaken.
*Instelbereik schermhoek: Rotatie (±90), Kantelen (±25), Draaien (±90).
*Gebruik alleen de meegeleverde wandhouder van LG. Bij de installatie moet rekening worden gehouden met het wandmateriaal. Anders kunnen er problemen optreden zoals kantelen of vallen. Raadpleeg de meegeleverde handleiding voor meer informatie.
*Wees voorzichtig bij montage aan de muur. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
*De Folio Cover (FC25XA.AEU), One-Click Stand (HS25XA.AEU) en Strap (WS25XA.AEU) zijn afzonderlijk verkrijgbaar als stijlvolle accessoires.
