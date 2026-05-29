¿Cómo funciona un chiller? Explicación del diagrama de un chiller

Los edificios modernos suelen distribuir el enfriamiento mediante agua en lugar de largos conductos de aire. Un chiller se encuentra en el centro de este enfoque: elimina el calor del agua utilizando el ciclo de compresión de vapor, y затем el sistema hace circular esta agua enfriada hacia las Unidades Manejadoras de Aire (AHU) o las Unidades Fan Coil (FCU) en todo el edificio.

Este artículo define qué es un chiller en HVAC y qué hace, y luego explica cómo funciona un chiller mediante un diagrama claro.