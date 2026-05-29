En Europa, la Directiva de Ecodiseño define el nivel de potencia sonora (SWL) permitido para los aires acondicionados y las bombas de calor, es decir, el ruido que genera el producto en la fuente. Estos requisitos se aplican específicamente a los Estados miembros de la Unión Europea. Según el Parlamento Europeo (2024), las unidades residenciales pequeñas por debajo de 6 kW deben mantenerse por debajo de 60 dB(A) SWL en interiores y 65 dB(A) SWL en exteriores, mientras que los sistemas de mayor capacidad pueden alcanzar entre 80 y 88 dB(A) SWL, dependiendo de su capacidad.1)

Estos valores de SWL orientan a ingenieros y consultores durante el diseño del sistema, mientras que las regulaciones de ruido ambiental (SPL)—como los límites nocturnos alrededor de 40 dB(A) SPL en algunos Estados miembros—ayudan a los usuarios finales e instaladores a garantizar que el sistema se mantenga silencioso en entornos reales de uso.2)