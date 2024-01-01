Pantalla exterior de alto brillo con clasificación IP

El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente en función de la luz ambiental. El brillo aumenta con la luz para mejorar la visibilidad, mientras que disminuye en la oscuridad para una gestión eficiente de la energía. Además, el XE3P utiliza el panel M+ que puede ofrecer una alta eficiencia energética y ahorro de costes al disminuir el consumo de energía.

*El efecto de ahorro de costos puede variar según el consumo real de energía, los métodos de facturación y las políticas de cada país y lugar.

**M+ IPS reduce aproximadamente un 35% el consumo de energía BLU (IEC62087, 10 min) en comparación con RGB IPS, probado con el mismo brillo (@blanco completo, 400 nits).