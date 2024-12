NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE DOTYCZĄCE POLITYKI

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją oraz korzystaniem z konta użytkownika jest LG Electronics, Inc. z siedzibą w Republice Korei, LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem usług SmartHome , takich jak ThinQApp jest LG Electronics, Inc. z siedzibą w Republice Korei, LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei. LG INC. oraz LG Electronics Polska sp. z o.o. będą przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób opisany w dokumencie Polityka Prywatności.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne jest w Polityce prywatności – Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym ewentualnych zapytań, czy też realizacji przysługujących Państwu Praw, opisanych szczegółowo poniżej, możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl, bądź pisemnie na adres Administratora.

Inspektor danych osobowych: Pani Sumin Kim.

Firma LG Electronics Inc. (Dalej „LGE”) oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone (dalej „Grupa LG”, „my”, „nasze” lub „nam”) szanują prywatność swoich klientów. Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez stronę internetową lg.com (dalej „Strona Internetowa”) oraz inne usługi Grupy LG, Konta LG, usługi SmartHome oferowane w aplikacjach ThinQ (dalej łącznie „Usługi”). Obejmuje ona także wszelkie dane osobowe dostarczane lokalnym członkom Grupy LG.

Użytkowników LG Smart TV lub Inteligentnych Produktów Multimedialnych prosimy o zapoznanie się z oddzielną polityką prywatności członków produktów multimedialnych, aby zapoznać się z tym, jak firma LGE przetwarza dane osobowe w ramach świadczenia usług związanych Ze Smart TV / Produktami Multimedialnymi. Polityka prywatności nie obejmuje przetwarzania ujętego w Polityce Prywatności Członkostwa Inteligentnych Produktów Multimedialnych, chociaż Grupa LG może także używać danych osobowych zbieranych przez Smart TV/ Produkt Multimedialny w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Firma LGE może także przetwarzać dane osobowe zbierane w usługach w sposób opisany w Polityce Prywatności Członkostwa Inteligentnych Produktów Multimedialnych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Inteligentnych Produktów Multimedialnych w menu zarządzania kontem lub w menu konta LG, do którego przejdziesz z ustawień Smart TV/ Produktu Multimedialnego.



PRZEGLĄD POLITYKI PRYWATNOŚCI

W tej Polityce Prywatności opisujemy typy danych osobowych zbierane w Usługach, sposoby przetwarzania danych, okresy ich przechowywania, a także strony, którym możemy je udostępniać. Objaśnimy także wybory i prawa dotyczące danych osobowych przysługujące użytkownikom, w tym prawo do wyrażenia sprzeciwu na sposoby przetwarzania (o ile jest uwzględnione w lokalnych przepisach). Więcej informacji o Twoich prawach oraz sposobach ich wykonywania znajdziesz w sekcji „ Twoje prawa ”. Dodatkowo zapewniamy nasze dane kontaktowe. Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań na temat Polityki Prywatności i praktyk w zakresie prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 2024 / 11 / 04

1. Kto odpowiada za dane osobowe?

Lokalna spółka LG odpowiada za obsługę Strony Internetowej oraz inne strony internetowe Grupy LG w Twoim kraju, a także za dane o Tobie zbierane na Stronie Internetowej. Lokalne spółki LG także odpowiadają za dane osobowe, które dostaną bezpośrednio od użytkowników, między innymi podczas połączeń z biurem obsługi klienta czy na kartach rejestracji produktów. Firma LGE odpowiada za obsługę wszystkich pozostałych Usług, a także za dane zgromadzone poprzez Usługi lub w związku z nimi.

Nazwa i dane kontaktowe lokalnej spółki LG i LGE znajdziesz w sekcji „Kontakt” poniżej.

2. Dane osobowe, które zbieramy

Termin „dane osobowe” w tej Polityce Prywatności oznacza informacje, które można powiązać z możliwą do zidentyfikowania osobą (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane zakupowe). Poniższe typy danych osobowych są zbierane w związku z naszymi Usługami:

Dane dostarczane bezpośrednio przez użytkowników nam lub stronom trzecim

Niektóre Usługi umożliwiają gromadzenie danych osobowych bezpośrednio od użytkowników lub innych spółek obsługujących użytkownika. Przykład:

• Gdy korzystasz z naszych Usług (np. tworzysz Konto LG, rejestrujesz urządzenie lub produkt, kupujesz, recenzujesz produkt lub kontaktujesz się z nami), przekazujesz nam swoje dane, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, płeć, brzmienie głosu, zdjęcie, wideo, dane karty płatniczej, adres wysyłki (w tym kod pocztowy), dane zakupu oraz interakcje z urządzeniami elektronicznymi, z którymi nawiązano połączenie.

• Po zalogowaniu się na koncie lub profilu strony trzeciej uzyskamy dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy tagi w mediach społecznościowych.

• Po Twoim kontakcie z pracownikami biura obsługi klienta lub innymi pracownikami Grupy LG przetworzymy zarejestrowaną komunikację i inne informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub realizacji Twoich próśb.

Dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług

Poza dostarczanymi przez Ciebie informacjami zbieramy dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług w oprogramowaniu na Twoich urządzeniach, a także poprzez inne środki elektroniczne (w tym pliki cookie i czujniki). Zbieramy:

• Dane urządzenia: nazwa urządzenia, nr IMEI, UUID, wersja OS, kraj, lokalizacja, język, adres IP, adres MAC, dane połączonego modemu, dane routera internetowego i ustawienia urządzeń.

• Dane dziennika: dane użycia, w tym adres URL, adres URL przekierowania, dane czasowe wydajności, osoba polecająca, typ sieci, dane sieci, status opłaty, dane blokowania reklam i pliki cookie. Więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookie przez nasze Usługi znajdziesz w Polityce Cookie Usługi, z której korzystasz.

• Dane lokalizacji: przetwarzamy Twoje dane lokalizacji zależnie od Twojej zgody lub wtedy, gdy będzie to warunkiem świadczenia Usług, o które poprosisz (np. poprosimy o dane lokalizacji, aby pomóc Ci zorientować się w terenie).

• Inne informacje dotyczące korzystania z Usług, w tym odwiedzane witryny, schematy wprowadzania znaków (autouzupełnianie), zachowanie połączonych urządzeń i historia korzystania z urządzeń, informacje o mocy i poborze mocy połączonych urządzeń, a także sposobów interakcji z zawartością oferowaną w naszych Usługach

Poniżej znajdziesz bardziej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące typów informacji, jakie zbieramy, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług:

Punk zbierania Typy danych osobowych Dane zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej - Informacje zbierane na koncie LG (patrz niżej), formularze rejestracji w sieci, formularze kwestionariuszy, demonstracje lub formularze zapotrzebowania kupna, formularze kontaktu z biurem obsługi klienta lub czatem online. - Dane produktu i usługi, w tym informacje o produktach i usługach kupionych na naszej Witrynie, w tym kod kraju, kategoria produktu, kod, numer modelu, ID urządzenia, dane do rozliczenia i płatności, dane dostawy (np. adres wysyłki, kod pocztowy), dane rejestracyjny, adres IP i informacje o oprogramowaniu sprzętowym oraz oprogramowaniu na urządzeniu. - Informacje o korzystaniu ze strony internetowej: w tym informacje o interakcji ze Stroną Internetową oraz urządzeniem, z którego uzyskujesz do niej dostęp. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w Polityce Cookie. - Obrazy i dane głosowe. - Komentarze lub podobne publikacje na stronie internetowej, jeśli dotyczy, z uwzględnieniem czasu publikacji, adresu e-mail i pseudonimu, załączonych obrazów lub plików Dane zbierane za pośrednictwem konta LG - Dane tożsamości, w tym wyświetlana nazwa, kod kraju, język, imię i nazwisko, data urodzenia, adres, dane kontaktowe oraz zdjęcie profilowe oraz uwierzytelnienie użytkownika wg nazwy. Jeśli jesteś klientem biznesowym lub pracownikiem jednego z naszych klientów biznesowych, dane obejmą także informacje dotyczące Twojej firmy, np. dane kontaktowe, numer podatkowy firmy, stanowisko i sektor działalności. - Dane urządzenia , w tym dane identyfikacyjne urządzenia, takie jak numer IMEI oraz numer seryjny produktu, UUID, ID reklamy i adres IP Informacje zbierane w usłudze ThinQ - Dane tożsamości z uwzględnieniem głosu osoby mówiącej i przetłumaczonego tekstu Jeśli jesteś członkiem domu lub pokoju wirtualnego: numer użytkownika, zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, adres e-mail - Dane profilu , w tym status użytkownika hosta, ID domu współdzielonego, dom wygenerowany przez klienta i dane pokoju (w tym nazwa domu, ID domu, adres URL ekranu tła, adres, kod obszaru, geolokacja) - Dane korzystania z usługi ThinQ : w tym informacje o interakcji z aplikacją ThinQ oraz urządzenia, na którym korzystasz z aplikacji. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w Polityce Plików Cookie. - Dane produktu (używane w związku z korzyściami płynącymi z gwarancji na produkt): data i lokalizacja zakupu, zdjęcie, rachunek - Dane lokalizacji : w tym kod miasta, adres serwera, dane geolokalizacji - Dane komunikacyjne: w tym szczegóły dotyczące zapytania i obrazy załączone przy użyciu Zapytania 1:1 lub usługi kompleksowej - Dane techniczne , w tym informacje o połączeniu z siecią, dostępie do aplikacji (np. liczba użyć, oś czasu) czy informacje wygenerowane podczas korzystania z Usługi (w tym dane dziennika, dane plików cookie) Informacje zbierane przez urządzenia elektroniczne powiązane z ThinQ - Dane urządzenia , w tym dane rejestracyjne urządzenia (takie jak unikatowa wartość identyfikacyjna, typ, nazwa, producent, numer modelu, numer producenta, kraj sprzedaży, informacje o wersji), status urządzenia, ustawienia urządzenia, zachowanie urządzenia i historia użycia, zasilanie (wł./wył.) oraz dane dot. Zużycia energii, dane o połączeniach z siecią o otaczającym środowisku sieciowym, informacje o wykonywaniu i korzystaniu z różnych funkcji Usługi LG Electronics, błędach w produkcie oraz awariach produktu, adres IP Dane zebrane podczas realizacji usług aktywnej obsługi klienta (PCC, Proactive Customer Care) - Dane produktu , w tym nazwa modelu, numer produkcyjny, dane statusu produktu, historia produktu, dane diagnostyczne produktu, dane żądań naprawy, data i miejsce zakupu Dane zbierane poprzez serwis klimatyzacji Smart Care - Dane produktu i ustawień , w tym dane rezerwacji, filtry, dane jednostki temperatury, wartości ustawień, poziom pyłków w pomieszczeniu i monitorowanie energii - Dane przestrzenne , w tym lokalizacja użytkownika (zależnie od odległości i kąta), dane temperatury (temperatura wykorzystywanej przestrzeni, ustawiona temperatura), dane wyczuwania ludzi oraz dane obciążenia wewnętrznego Dane zbierane podczas korzystania z aparatu lub funkcji przesyłania zdjęć z galerii

(ma to związek z następującymi funkcjami: widok panoramiczny lodówki, ekran tła lodówki Insta-view / przesyłanie zdjęć z galerii, Widok domu Roboking / ochrony domu, klimatyzacja) - Obrazy i wideo : w tym dane wideo, zdjęcia z galerii smartfona, dane z ekranu pozycjonowania widoku domu / ochrony domu, zdjęcia/filmy ekranu domu, określona wartość ochrony domu, dane zdjęć dbania o dom, ekran Mój dom (strumieniowanie). Informacje zostaną zgromadzone tylko wtedy, gdy skorzystasz z funkcji wymagających obsługi funkcji obrazów lub filmów i/lub udzielisz dostępu do galerii aparatu lub zdjęć na urządzeniu w ustawieniach systemu operacyjnego. Obrazy i filmy będą przechowywane wyłącznie na urządzeniu jedynie przez okres, w którym będą potrzebne do świadczenia Usług. Gdy korzystasz z funkcji widoku domu / ochrony domu, musisz zawiadomić o tym wszystkie osoby obecne w nagrywanych miejscach o tym, że ich wizerunki na obrazach i w filmach będą przetwarzane przez nas, a także musisz przekazać im niniejszą Politykę Prywatności.

Informacje zgromadzone podczas łączenia się z robotem sprzątającym - Rysowane obrazy i mapy, informacje o zarezerwowanym sprzątaniu, historia czyszczenia, lista dzienników sprzątania i dane wideo Informacje zgromadzone podczas korzystania z połączenia głosowego - Dane identyfikacyjne urządzenia - Dane techniczne wymagane do łączenia z urządzeniami zewnętrznymi - Dane produktu : w tym nazwa modelu i typ produktu, pseudonim produktu, status (wł./wył. czas pozostały w działaniu, wartość statusu urządzenia) i właściwości statusu, zakres wartości właściwości produktu, wyniki kontroli produktu, klucz sesji - Informacje głosowe Informacje zbierane w trakcie łączenia ze Smart TV - Numer identyfikacyjny OTA, wersja systemu operacyjnego TV, identyfikator funkcji urządzenia, numer identyfikacyjny rekomendowanych treści, numer identyfikacyjny treści

Inne informacje, które zbieramy

Gdy będziemy potrzebować Twojej zgody, w chwili zbierania danych wyjaśnimy, jakie informacje będą zbierane, a także sposoby ich przetwarzania.

Czasami otrzymamy Twoje dane od stron trzecich, w tym od innych firm, takich jak Facebook, Google, Amazon czy Line. Możemy na przykład odebrać Twoje dane od dostawców zewnętrznych sieci społecznościowych, jeśli postanowisz połączyć się z naszymi usługami, korzystając z konta w sieci społecznościowej.

Weryfikujemy niektóre dostarczone informacje z pomocą stron trzecich, w tym dostawców weryfikacji tożsamości, aby zapewniać sobie i innym ochronę przed oszustwami.

Używamy także danych osobowych wstępnie zebranych przez LGE Smart TV / Produkt Multimedialny w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Więcej szczegółów znajdziesz w oddzielnej Polityce Członka Inteligentnego Produktu Multimedialnego LGE.

Zbieramy także dane o Tobie od innych stron trzecich, na przykład firm marketingowych i brokerów danych, aby lepiej rozumieć Twoje zainteresowania i dostarczać Ci więcej dostosowanych Usług i reklam. Odbieramy na przykład zagregowane dane o stylu życia lub schematach zakupowych określonych grup demograficznych, aby lepiej rozumieć, co może Ci się spodobać.

Zbieramy także dane o Tobie, Twoich urządzeniach lub o tym, jak korzystasz z Usług, jeśli wymaga tego prawo (np. gdy jesteśmy zobowiązani prawnie do gromadzenia rejestrów wyszukiwań internetowych), a także za Twoją zgodą.

Łącza do innych stron internetowych, urządzeń, aplikacji i funkcji

Nasze Usługi mogą umożliwiać dostęp do innych stron internetowych, urządzeń, aplikacji i innych funkcji działających niezależnie od nas i posiadających własne polityki prywatności lub zasady, z którymi koniecznie się zapoznawaj. Nie odpowiadamy za treść, korzystanie ani zasady prywatności na zewnętrznych stronach internetowych, urządzeniach, aplikacjach lub innych funkcjach, do których łącza zapewniamy.

3. Sposoby wykorzystywania zebranych informacji

W tej sekcji omówimy podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. W przypadku każdej wyjaśnimy cele zbierania i wykorzystywania danych osobowych.

Jeśli korzystasz z więcej niż jednej z naszych usług, w tym z Usługi opisanej w tej Polityce Prywatności, ze Smart TV / Produktu Multimedialnego, będziemy łączyć dane osobowe zebrane w związku z każdą z tych usług oraz wykorzystywać je w celach wymienionych poniżej, a także w sposób opisany w polityce prywatności dotyczącej używanych usług. Dzięki temu nie musisz używać różnych loginów w różnych usługach.

Świadczenie usług na podstawie relacji umownej z naszą firmą

Przetwarzamy dane osobowe, gdy wymaga tego umowa z Tobą, między innymi w poniższych celach:

• świadczenie usług i zapewnianie funkcji, które wybierzesz podczas korzystania z naszych usług, w tym wymagające personalizacji treści Usług,

• przetwarzanie zamówień i płatności oraz dostarczanie produktów naszych lub innych firm kupionych w naszych usługach, a także umożliwianie korzystania z praw gwarancyjnych lub innych praw przysługujących Ci w świetle umowy,

• identyfikowanie i uwierzytelnianie, aby możliwe było korzystanie z określonych usług,

zapewnianie możliwości instalacji i rejestracji, rozwiązywanie problemów technicznych, świadczenie wsparcia i wysyłanie niezbędnych informacji powiązanych z usługami.

Uzasadniony interes Grupy LG i/lub stron trzecich

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim jest to warunkiem dbania o nasze uzasadnione interesy (lub interesy stron trzecich), między innymi w poniższych celach:

• Skuteczne zarządzanie relacjami z klientami, w tym poprzez komunikację z Tobą i odpowiadanie na Twoje zapytania.

• Marketing bezpośredni (o ile prawo nie wymaga od nas uzyskania Twojej zgody), w tym dostarczanie komunikatów marketingowych pocztą elektroniczną, telefonicznie, w wiadomościach tekstowych, w mediach społecznościowych, w powiadomieniach wypychanych w aplikacjach mobilnych, prezentowanie reklam online w usługach i na stronach internetowych stron trzecich, tworzenie profilów marketingowych i personalizacja rekomendacji oraz treści marketingowych przedstawianych przez nas i inne podmioty Tobie, prowadzenie promocji, konkursów i losowań. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich danych do marketingu bezpośredniego w dowolnej chwili. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji „Twoje wybory” poniżej.

• Ochrona operacji biznesowych przed oszustwami i działaniami niezgodnymi z prawem lub Warunkami Korzystania, a także identyfikowanie naruszeń i zapobieganie naruszeniom.

• Dbanie o bezpieczeństwo, dostępność i integralność usług i systemów informacyjnych, w tym poprzez korzystanie z mechanizmów uwierzytelniania i inne środki ochrony, monitorowanie naszych systemów pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa, utrzymywanie kopii zapasowych, anonimizacja danych i wykonywanie usług utrzymujących system.

• Ochrona naszych praw i bezpieczeństwa użytkowników końcowych, w tym podczas przetwarzania skarg, uzyskiwania porad prawnych i określania, wykonywania lub obrony praw przysługujących nam lub innym firmom należącym do grupy, a także związanych z Usługami.

• Poprawianie doświadczenia użytkownika, w tym poprzez dostarczanie dostosowanych funkcji, takich jak autouzupełnianie, szybkie wyszukiwanie na podstawie najczęściej odwiedzanych strony internetowych lub dodatkowa treść dostosowana do upodobań.

• Usprawnianie usług i obsługi klienta, w tym poprzez uzyskiwanie opinii i przeprowadzanie kwestionariuszy oraz badań rynku, analizowanie danych dotyczących korzystania z naszych usług, analizowanie zachowań klienta, budowę schematów i profilów użycia klienta w celu identyfikacji regionalnych i globalnych trendów użytkowników, a także optymalizacji naszej oferty do globalnego rynku.

• Wydajne zarządzanie naszą firmą, w tym poprzez generowanie raportów i analizowanie wyników naszych usług (dzięki zagregowanym danym), audytowanie naszych procesów biznesowych, wykorzystywanie statystyk do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

W zakresie, w jakim polegamy na regule uzasadnionego interesu, nasza firma przeprowadziła test balansowania, aby sprawdzić, w jaki sposób przetwarzanie wpłynie na osoby, a także w celu ustalenia, czy interesy osób przeważają nad naszymi interesami podczas przetwarzania. Aby uzyskać więcej danych o testach balansowania, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na końcu Polityki Prywatności.

Twoja zgoda

Nasza firma będzie pytała Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy wymaga tego prawo lub firma uzna to za stosowne. Potrzebujemy Twojej zgody na:

• Obsługę plików cookie i podobnych rozwiązań zgodnie z Polityką Cookie oraz dostarczanie informacji za pośrednictwem tych technologii. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookie usługi, z której korzystasz.

• Wysyłanie komunikatów marketingowych (jeśli jest to wymagane przez prawo lub firma postanowi poprosić Cię o zgodę).

• Dostarczanie rekomendacji i spersonalizowanych reklam treści, produktów i usług uznanych przez nas lub inne podmioty za takie, które mogą Cię zaciekawić, w wyniku analizy danych użycia przez Ciebie Usług w połączeniu z innymi danymi dostarczonymi nam innymi kanałami, z zachowaniem spójności z celami określonymi w Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookie. Punkt obejmuje dostarczanie treści marketingowych różnymi kanałami, w tym pocztą elektroniczną, przez konto LG, na naszych stronach internetowych lub w serwisach stron trzecich (w tym w sieciach społecznościowych).

Czasami będziemy wykorzystywać dane w celu, który przedstawimy z chwilą wyświetlenia się monitu o udzielenie zgody.

Gdy polegamy na Twojej zgodzie, możesz w dowolnej chwili cofnąć zgodę. Nie wpłynie to na zgodność z prawem procesów przetwarzania, które przeprowadzane były przed wycofaniem zgody. Więcej o tym prawie znajdziesz w sekcji „Twoje prawa” poniżej.

Zobowiązania prawne

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do:

• Działania zgodnego z wymogami prawa (np. podatkowego czy regulującego rachunkowość, bezpieczeństwo produktów, gwarancje i ochronę konsumentów).

• Należytego realizowania nakazów i wezwań sądowych oraz reagowania na prawnie wiążące żądania rządów, agencji organów ścigania, władz publicznych i/lub regulatorów.

Gdy potrzebujemy Twoich danych w celu zawarcia z Tobą umowy lub zachowania zgodności z wymogami prawnymi, musisz nam przekazać swoje dane. W innych sytuacjach nie musisz przekazywać nam danych osobowych, ale może to wpłynąć na sposób korzystania z naszych Usług.

4. Udostępnianie informacji

Firma będzie przekazywała, ujawniała lub udostępniała Twoje dane osobowe stronom trzecim zgodnie z poniższymi zasadami:

• Grupa i pracownicy LG : udostępniamy Twoje dane osobowe innym członkom Grupy LG oraz pracownikom LG, w tym wykonawcom i agentom, a także innym firmom w grupie w zakresie, w jakim jest to niezbędne lub uzasadnione, aby możliwe było świadczenie usług i realizowanie celów określonych w sekcji 3 powyżej lub opisanych w politykach prywatności innych usług. Przykładowo udostępniamy dane osobowe firmie LGE, aby mogła rozwijać i usprawniać produkty, a także lokalnym członkom Grupy LG w celach marketingowych.

• Usługodawcy Przekazujemy lub ujawniamy Twoje dane jedynie określonym firmom i osobom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym firmom pomagającym nam w rozwoju i obsłudze systemów związanych z Usługami, dostawcom usług IT, zabezpieczeń, hostingu, konserwacji sieci, utrzymywania i analityki danych, obsługi klienta i komunikacji, przetwarzania i realizacji zamówień, obsługi poczty, rachunkowości, marketingu oraz badań rynku, autoryzowanym serwisom i centrom serwisowym, a także innych usług administracyjnych, organizatorom konkursów, również pieniężnych, i innych promocji. Takie podmioty mogą uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych i wykorzystywać je wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usług na naszą rzecz. Dodatkowo takie strony są związane umowami, których celem, między innymi, jest zapobieganie wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w nieuprawnionych celach. Niektórzy dostawcy usług są zlokalizowani w Republice Korei lub w innych krajach poza Europą.

• Dostawcy zewnętrzni IoT : po aktywacji funkcji łączności stron trzecich, na przykład łączności z urządzeniami domowymi IoT, udostępnimy Twoje dane osobowe dostawcom takich urządzeń IoT, aby możliwe było korzystanie z określonych funkcji w naszych Usługach.

• Autoryzowani dystrybutorzy W niektórych krajach produkty na Stronie Internetowej są sprzedawane przez autoryzowanych dystrybutorów. Po zakupie produktów na Stronie Internetowej w takich krajach udostępnimy Twoje dane osobowe dystrybutorom.

• Partnerzy reklamowi Udostępniamy dane osobowe, w tym sposoby, w jakie wchodzisz w interakcję z Usługami, wyświetlane reklamy i zakupy dokonywane w mediach społecznościowych i u innych partnerów, aby mierzyć skuteczność naszych reklam, poprawiać skuteczność naszych działań marketingowych i dostarczać Ci coraz lepiej dostosowane treści. Możemy także zgodnie z preferencjami marketingowymi udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim oferującym produkty lub usługi, które według nas mogą Cię zainteresować, a także podmiotom prowadzącym badania i analizy marketingowe. Takie strony mogą wykorzystywać dane osobowe do nawiązywania kontaktu z Tobą w związku z ofertami i reklamami.

• Inni partnerzy biznesowi Ujawniamy dane osobowe innym partnerom biznesowym, gdy jest to warunkiem dostępu do Usług, o które prosisz za pośrednictwem naszych Usług lub materiałów promocyjnych powiązanych z naszymi Usługami.

• Goście naszej Strony Internetowej . Wiadomości publikowane w niektórych obszarach Strony Internetowej, w tym tablice z recenzjami produktów, czatroomy, fora lub inne obszary do publikowania, mogą być wyświetlane przez gości naszej Strony Internetowej. [Na naszej Stronie Internetowej informujemy o tym, czy opublikowane informacje będą ogólnodostępne.]

• Doradcy biznesowi : na przykład prawnicy, księgowi, doradcy biznesowi, ubezpieczyciele, audytorzy, ale tylko w zakresie, w jakim muszą oni realizować usługi na naszą rzecz.

• Instytucje rządowe, sadowe, regulacyjne lub strony trzecie w przypadku faktycznej konieczności : ujawniamy dane osobowe instytucjom rządowym, sądowym, regulacyjnym lub stronom trzecim, jeśli będzie wymagało tego prawo, ewentualnie w sytuacjach, w których uznamy takie działanie za konieczne:

- w celu zachowania zgodności z prawem lub reakcji na przymusowe czynności prawne (takie jak nakazy przeszukania, wezwania do sądu lub nakazy sądowe),

- w celu weryfikacji zgodności z warunkami i politykami dotyczącymi Usług, badania oszustw i zapobiegania oszustwom oraz innym niezgodnym z prawem działaniom obejmującym wykorzystywanie Usług lub wpływającym na naszą działalność, o ile ujawnienie jest dopuszczone w świetle obowiązującego prawa ochrony danych,

- W celu ochrony naszych praw i aktywów oraz zabezpieczania działań gospodarczych naszej firmy oraz naszych podmiotów stowarzyszonych, pracowników, partnerów biznesowych, klientów czy społeczności.

• Transakcje korporacyjne Możemy ujawniać Twoje dane stronom trzecim (i im doradcom biznesowym) w ramach fuzji lub transferów, restrukturyzacji, przejęć lub sprzedaży (w tym w kontekście negocjacji), zakończenia działalności oraz innych transakcji korporacyjnych czy bankructwa.

• Inne strony, za Twoją zgodą lub na Twoje żądanie Poza ujawnieniami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, gdy wyrazisz oddzielną zgodę lub poprosisz o takie udostępnienie.

• Analityka Możemy gromadzić dane osobowe o Twoich czynnościach online na stronach i połączonych urządzeniach, a także na stronach, na urządzeniach, w aplikacjach oraz w innych funkcjach i usługach stron trzecich. Możemy korzystać z usług analitycznych stron trzecich, takich jak Google Analytics czy Firebase ( dowiedz się więcej ). Zebrane przez nas informacje mogą być przekazywane takim podmiotom i odpowiednim stronom trzecim wykorzystującym informacje, np. w celu oceny korzystania z Usług, a także mogą być zbierane bezpośrednio przez wymienione podmioty. Przykłady wykorzystywania usługi Google Analytics znajdziesz na stronach „Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług” (dostępnej pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ), „Bezpieczeństwo danych” (dostępnej pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy= ) oraz „Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics” (dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

5. Przechowywanie danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie kroki na rzecz zgodności przetwarzania i przechowywania danych z poniższymi zasadami:

• dane będą przechowywane przynajmniej przez okres, w którym informacje będą wykorzystywane do świadczenia Usług,

• dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, umową lub obowiązkami ustawowymi (np. z ordynacją podatkowa),

• dane będą przechowywane wyłącznie przez okres, w którym będą wykorzystywane do realizacji celów określonych w chwili zbierania, lub dłużej, gdy wymaga tego umowa/prawo, ewentualnie po anonimizacji w celach statystycznych pod warunkiem wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń. Przykładowo: jeśli powstanie spór pomiędzy Tobą a Grupą LG lub nie zapłacisz za Usługi, możemy przechowywać odpowiednie dane aż do rozstrzygnięcia sporu lub uiszczenia zapłaty. Jeśli usuniesz konto LG, Twoje dane będą utrzymywane przez trzy miesiące, po czym zostaną natychmiast zniszczone, chyba że prawo wymaga inaczej.

• Jeśli przetwarzamy Twoje dane. Aby je przerwać złóż wniosek o zaprzestanie przetwarzania. Po wdrożeniu Twoich życzeń w najkrótszym możliwym czasie przerwiemy przetwarzanie. Będziemy także utrzymywać dokumentację Twojej prośby o zaprzestanie wysyłania marketingu bezpośredniego lub przetwarzania danych do odwołania, aby możliwe było jej spełnienie.

6. Twoje wybory

Jeśli będzie to dozwolone, będziemy kontaktować się z Tobą pocztą elektroniczną, telefonicznie, poprze wiadomości tekstowe lub powiadomienia wypychane z aplikacji mobilnych. Aby złożyć wniosek dotyczący odbioru takich komunikatów, skontaktuj się z nami, przechodząc do sekcji „ Kontakt ” poniżej.

Możesz anulować subskrypcję komunikatów marketingowych w dowolnej chwili, klikając łącze „anuluj subskrypcję” u dołu wiadomości e-mail. Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio, przechodząc do sekcji „Kontakt” poniżej. W sekcji Twoje prawa poniżej znajdziesz prawo do cofnięcia zgody w dowolnej chwili na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Pamiętaj, że po anulowaniu subskrypcji komunikatów marketingowych firma przetworzy anulowanie w najkrótszym możliwym terminie, jednak w niektórych okolicznościach komunikaty marketingowe mogą przychodzić do Ciebie jeszcze przez jakiś czas. Będziesz otrzymywać także komunikaty serwisowe z niezbędnymi danymi dotyczącymi umowy oraz Usług, z których korzystasz (np. informacje o aktualizacjach Warunków Korzystania).

7. Twoje prawa

W zakresie dopuszczanym przez prawo możesz poprosić lokalnego członka Grupy LG o kopię Twoich danych osobowych, które posiada. Możesz także poprosić nas o usunięcie danych osobowych lub skorygowanie niedokładności, zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, cofnięcie zgody oraz zapewnienie danych osobowych dostarczonych firmie w związku z umową lub za Twoją zgodą w ustrukturyzowanej, czytelnej dla urządzeń formie, a także wnieść o udostępnienie (przekazanie) danych innemu administratorowi danych.

Dodatkowo w zakresie przewidzianym przez prawo możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w niektórych okolicznościach (zwłaszcza wtedy, gdy nie musimy przetwarzać danych w celu zaspokojenia wymogów innych umów lub prawa). Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym do profilowania w ramach marketingu bezpośredniego, w dowolnej chwili.

Takie prawa mogą jednak zostać ograniczone na przykład wtedy, gdy Twoje żądanie ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub naruszyłoby prawa strony trzeciej (w tym nasze), ewentualnie wtedy, gdy prawo wymaga, aby firma przechowywała dane, a także w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów firmy. Obowiązujące wyjątki znajdziesz w RODO i w przepisach krajowych. Zawiadomimy Cię o obowiązujących wyjątkach, na których polegamy, gdy złożysz żądanie. Aby złożyć żądanie lub zapytanie dotyczące Twoich praw, przejdź do sekcji „ Kontakt ” poniżej i skorzystaj z zamieszczonych tam danych kontaktowych. W niektórych przypadkach możesz skorzystać ze swoich praw bezpośrednio na Stronie Internetowej.

8. Sposoby, w jakie chronimy dane osobowe

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Firma wdrożyła środki zabezpieczające Twoje dane zgromadzone w Usługach. Należy jednak pamiętać, że chociaż podejmujemy rozsądne kroki w celu ochrony Twoich danych, żadna strona internetowa, transmisja internetowa, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne.

9. Międzynarodowy transfer danych

Korzystanie z naszych Usług będzie obejmować przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika w kraju zamieszkania i poza nim, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W szczególności dane osobowe użytkownika będą przekazywane do Korei Południowej. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych i inne przepisy krajów, do których mogą być przekazywane dane użytkownika, mogą nie zapewniać równie wszechstronnej ochrony jak w jego kraju.

[Dotyczy mieszkańców Europy]

Jeśli jesteś obywatelem EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, tj. Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, Twoje dane będą przekazywane innym firmom poza EOG, Wielką Brytanię lub Szwajcarię, w tym do Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Prawo unijne uznaje, że normy ochrony danych Republiki Korei zabezpieczają dane w odpowiednim zakresie. Gdy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w których prawo nie gwarantuje danym odpowiedniej ochrony, podejmiemy stosowne kroki, aby zapewnić zabezpieczenia zgodne z tymi stosowanymi w krajach pierwotnego uzyskania danych. Takie środki będą obejmowały między innymi wykorzystywanie klauzul modelowych zatwierdzonych przez UE, Wielką Brytanię i Szwajcarię. W niektórych przypadkach będziemy potrzebować Twojej wyraźnej zgody. Aby uzyskać więcej informacji, kopię umowy lub opis wdrożonych zabezpieczeń, przejdź do sekcji „ Kontakt ” poniżej i skorzystaj z dostępnych tam danych kontaktowych.





10. Aktualizowanie Polityki Prywatności



Będziemy aktualizować Politykę Prywatności po wprowadzeniu zmian w sposobach przetwarzania danych oraz po zmianach w przepisach dotyczących ochrony danych. Zawiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w Polityce Prywatności w odpowiedni sposób (na przykład poprzez publikację zawiadomienia na stronie internetowej i w aplikacjach, przez które zapewniamy Usługi, a u góry dokumentu podamy datę ostatniej aktualizacji).

11. Kontakt

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami.

W przypadku żądań i zapytań związanych z Twoimi danymi zebranymi przez Stronę Internetową lub w inny sposób przez lokalnego członka Grupy LG kontaktuj się z lokalnym członkiem Grupy LG. Nazwa i dane kontaktowe lokalnego członka Grupy LG znajdziesz tutaj .

Żądania i zapytania dotyczące Twoich danych zebranych w innych Usługach składaj firmie LGE [ tutaj ] lub wysyłaj pocztą na adres [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Korea Południowa]. Kontakt firmy LGE w EOG: [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Nazwa i dane kontaktowe lokalnego członka Grupy LG znajdziesz tutaj .

Adres e-mail naszego inspektora ochrony danych: [dpo-eu@lge.com].

Jeśli nie zadowala Cię sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, lub uważasz, że naruszamy ustawę o ochronie danych, możesz zgłosić skargę na ręce pracowników organu ds. ochrony danych w Twojej jurysdykcji lub w miejscu, w którym doszło do naruszenia.

12. Dane osobowe dzieci

Nasze Usługi powstały z myślą o dorosłych i nie są skierowane do dzieci. W związku z Usługami nie zbieramy świadomie ani nie utrzymujemy danych osobowych od użytkowników poniżej 18 roku życia ani nie zapewniamy świadomie takim osobom dostępu do Usług. Nie dostarczaj nam danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jeśli nie masz 18 lat, nie rejestruj się w naszych Usługach ani nie dostarczaj nam danych osobowych. Jeśli wykryjemy, że osoba poniżej 18. roku życia dostarczyła nam dane, niezwłocznie je usuniemy. Jeśli sądzisz, że osoba poniżej 18 roku życia dostarczyła nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „ Kontakt ” powyżej.

W niektórych jurysdykcjach firma może wdrożyć surowsze zasady dotyczące wieku. Więcej informacji znajdziesz na koniec Polityki Prywatności w sekcji uzupełniającej dotyczącej Twojej jurysdykcji.

Podmioty LG

Kraj Podmiot LG Adres rejestracji Informacje kontaktowe Polska LG Electronics Polska Sp. z o.o. Warszawa (02-675) ul. Wołoska 22 www.lg.com/pl/wsparcie/email

Usługi

Usługa Podmiot LG Adres rejestracji Informacje kontaktowe ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei thinq@lge.com https://www.lg.com/pl https://www.strefalg.pl LG Electronics Polska Sp. z o.o. Warszawa (02-675) ul. Wołoska 22 www.lg.com/pl/wsparcie/email

DODATKOWE INFORMACJE DLA POLSKI

1. Skarga do organu nadzorczego

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogąc wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Mogą jednak pojawić się wyjątki, które zostały szczegółowo opisane poniżej w ramach poszczególnych procesów.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie informacji zawartych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.lg.com/pl/privacy . Zawiera on informacje na temat procesów realizowanych przez LG Electronics Polska sp. z o.o., w związku z którymi dochodzi do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Poniższe informacje stanowią realizację obowiązków LG Electronics Polska sp. z o.o. w zakresie przejrzystości przetwarzania danych osobowych, o których mowa w przepisach RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z realizacją procesów opisanych szczegółowo w punkcie IV poniżej jest LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22 (dalej jako: „LG Electronics Polska”, "Administrator" lub "my"), chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej w odniesieniu do konkretnych przypadków.

Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iodo@lge.pl lub dpo-eu@lge.com.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W LG ELECTRONICS POLSKA

W LG Electronics Polska wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym ewentualnych zapytań, czy też realizacji przysługujących Państwu praw, opisanych szczegółowo poniżej w punkcie IV.

Nasz Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl, bądź pisemnie pod adresem Administratora podanym powyżej. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Sumin Kim.

II. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych w związku z procesami wskazanymi poniżej jest dobrowolne, przy czym jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ramach poszczególnych procesów.

III. CZY DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Mając na uwadze strukturę LG Electronic Polska, czyli administratora danych gromadzonych w związku z realizacją procesów wymienionych w punkcie IV poniżej, a także podporządkowanie organizacyjne LG Electronics Polska w ramach globalnej grupy LG, niektóre spośród Państwa danych osobowych mogą być przekazywane do spółki LG Electronics, Inc. z siedzibą w Republice Korei. Takie przekazywanie danych odbywa się w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2021 r. stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Republice Korei, równoważny temu obowiązującemu w Unii Europejskiej.

W ramach naszej działalności korzystamy także z rozwiązań i usług informatycznych oferowanych przez dostawców mających siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w Stanach Zjednoczonych. Korzystanie z takich usług i rozwiązań może wiązać się z udostępnianiem takim dostawcom pewnych informacji związanych z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych. Jeśli takie udostępnianie danych ma miejsce, odbywa się ono zawsze pod warunkiem zastosowania niezbędnych i przewidzianych przez prawo środków i procedur bezpieczeństwa, takich jak "Standardowe Klauzule Umowne", w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Europejską w decyzji 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Standardowe Klauzule Umowne, o których mowa powyżej, stanowią prawnie wiążącą umowę między LG Electronics Polska lub odpowiednimi spółkami z grupy LG z jednej strony, a odbiorcą Państwa danych z drugiej strony. Zgodnie z postanowieniami takiej umowy, odbiorca danych zobowiązuje się przestrzegać daleko idących ograniczeń w zakresie m.in. dozwolonego wykorzystania danych, okresów ich przechowywania, a także niezbędnych środków bezpieczeństwa, dzięki czemu udostępnienie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w punkcie I. "Administrator danych osobowych" powyżej.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESÓW DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ LG ELECTRONICS POLSKA

Poniżej, w sekcjach A - J, przedstawiamy informacje na temat poszczególnych procesów realizowanych przez LG Electronics Polska, w ramach których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Znajdą tam Państwo również wyjaśnienia dotyczące m.in. celów i podstaw prawnych przetwarzania danych, źródła ich pochodzenia, kategorii odbiorów Państwa danych oraz okresów ich przechowywania.

A. SKLEP INTERNETOWY – ZAKUP TOWARU NA RATY

PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO LG (https://www.lg.com/pl)

Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego są:

a) w zakresie obsługi witryny sklepu internetowego, dostawy produktów, zawierania umów sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym, realizacji płatności związanych ze sprzedażą oraz w zakresie działań marketingowych prowadzonych na podstawie wyrażonych przez Państwa zgód:

LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa



Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez LG Electronics Polska znajduje się w Polityce prywatności.

b) w zakresie związanym z wydaniem decyzji kredytowych i ich przekazaniem Klientowi:

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie znajduje się pod adresem: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo .

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez LG Electronics Polska:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną i/lub telefoniczną związanych z korzystaniem z funkcjonalności w ramach sklepu internetowego (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) prowadzenia konsultacji online dotyczących usług i produktów LG Electronics Polska, w ramach których dochodzi do przetwarzania wizerunku klienta (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie - prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, a także realizacji obowiązków prawnych Administratora wynikających z przepisów o ochronie praw konsumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) realizacji umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jest Pani/Pan Klientem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jest Pani/Pan osobą wskazaną przez Klienta jako odbiorca przesyłki, bądź działa w imieniu lub na rzecz Klienta);

e) marketingowym, tj. promowania produktów lub usług Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z motywem 47 RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), z zastrzeżeniem działań o charakterze marketingu bezpośredniego, które wymagają zgody, opisanych w pkt f) poniżej;

f) marketingowym, tj. promowania produktów lub usług Administratora w sytuacji, gdy odbywa się to za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, telefon), na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie treści marketingowych);

g) badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego z jego funkcjonowania - ze względu na szczególne wymogi prawne, tego typu działania realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji do ww. celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

h) realizacji pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:

- ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami,

- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług.

Źródło pochodzenia i kategorie danych osobowych:

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane bezpośrednio przez Państwa. W sytuacji, w której otrzymali Państwo towar a go nie zamawiali, Państwa dane osobowe zostały przekazane do Administratora przez inną osobę składającą zamówienie w sklepie internetowym LG i mogą obejmować następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres mailowy, adres dostawy, numer telefonu.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

a) przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;

b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu oraz jego rozpatrzenia przez LG Electronics Polska;

c) w odniesieniu do działań marketingowych, do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;

d) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży;

e) w przypadku konsultacji online z doradcą zakupowym, przez okres 6 miesięcy związany z przechowywaniem nagrań z przeprowadzonych konsultacji.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) Podmioty prowadzące na nasze zlecenie działania marketingowe;

b) Podmioty świadczące dla nas usługi lub dostarczające nam rozwiązania informatyczne;

c) Podmioty obsługujące na nasze zlecenie infolinię, formularz kontaktowy oraz konsultacje online z doradcą zakupowym;

d) Podmioty świadczące nam usługi kurierskie i pocztowe;

e) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych;

f) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie:

Dane osobowe użytkownika sklepu internetowego mogą być przetwarzane w celu profilowania jego osoby. W tym zakresie Administrator wykorzystuje: informacje o dokonywanych zakupach, informacje wynikające z działań podejmowanych w ramach portalu (w tym: przeglądania poszczególnych treści/towarów, rejestracji produktów), oraz dane podawane przez użytkownika portalu w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).



Administrator przetwarza również dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, na przykład pikseli śledzących, opisanych dodatkowo w sekcji "Piksele" zamieszczonej poniżej. Ich wykorzystanie następuje jednak tylko w sytuacji gdy użytkownik sklepu internetowego zaakceptował wykorzystanie plików cookies lub innych podobnych technologii. Ustawienia dotyczące stosowania plików cookies lub podobnych technologii mogą być w każdym momencie zmienione w sposób opisany szczegółowo w Polityce plików cookie . Opisane działania Administrator podejmuje aby dostosować informacje marketingowe do indywidualnych preferencji użytkowników portalu internetowego (reklama behawioralna).

B. SKLEP INTERNETOWY - POZOSTAŁE FORMY PŁATNOŚCI

PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO LG ( https://www.lg.com/pl )

Administrator danych:

LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, jest administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego, w tym w zakresie obsługi witryny sklepu internetowego, zawierania umów sprzedaży produktów, realizacji płatności, a także dostawy produktów oraz w zakresie działań marketingowych prowadzonych na podstawie wyrażonych przez Państwa zgód.



Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez LG Electronics Polska znajduje się w Polityce prywatności .

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez LG Electronics Polska:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży produktów zakupionych w sklepie internetowym, w tym rozliczenie płatności oraz dostawa produktów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) prowadzenia konsultacji online dotyczących usług i produktów Administratora, w ramach których dochodzi do przetwarzania wizerunku klienta (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie - prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:

- zapewnienie prawidłowej realizacji procesu złożenia zamówienia, obsługi procesu jego realizacji oraz dostawy, w tym dostawy towaru do osoby trzeciej wskazanej przez Klienta jako Odbiorca przesyłki,

- marketingowym, tj. promowania produktów lub usług Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z motywem 47 RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), z zastrzeżeniem działań o charakterze marketingu bezpośredniego, które wymagają zgody, opisanych w lit. e) poniżej;

e) marketingowym, tj. promowania produktów lub usług Administratora w sytuacji, gdy odbywa się to za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, telefon), na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie treści marketingowych);

f) badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego z jego funkcjonowania - ze względu na szczególne wymogi prawne, tego typu działania realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ;

g) realizacji pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:

- ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami;

- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) Podmioty prowadzące na nasze zlecenie działania marketingowe;

b) Operatorzy płatności pośredniczący w realizacji zapłaty za produkty zakupione w naszym sklepie internetowym (np. Stripe Technology Europe, Limited);

c) Podmioty świadczące dla nas usługi lub dostarczające nam rozwiązania informatyczne;

d) Podmioty obsługujące na nasze zlecenie infolinię, formularz kontaktowy oraz konsultacje online z doradcą zakupowym;

e) Podmioty świadczące nam usługi kurierskie i pocztowe;

f) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych;

g) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie:

Dane osobowe użytkownika sklepu internetowego mogą być przetwarzane w celu profilowania jego osoby. W tym zakresie Administrator wykorzystuje: informacje o dokonywanych zakupach, informacje wynikające z działań podejmowanych w ramach portalu (w tym: przeglądania poszczególnych treści/towarów, rejestracji produktów), oraz dane podawane przez użytkownika portalu w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).

Administrator przetwarza również dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, na przykład pikseli śledzących, opisanych dodatkowo w sekcji "Piksele" zamieszczonej poniżej. Ich wykorzystanie następuje jednak tylko w sytuacji gdy użytkownik sklepu internetowego zaakceptował wykorzystanie plików cookie lub innych podobnych technologii. Ustawienia dotyczące stosowania plików cookie lub podobnych technologii mogą być w każdym momencie zmienione w sposób opisany szczegółowo w Polityce plików cookie .



Opisane działania Administrator podejmuje aby dostosować informacje marketingowe do indywidualnych preferencji użytkowników portalu internetowego (reklama behawioralna).

C. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Niniejsza sekcja odnosi się do sytuacji, w których wchodzicie Państwo w różnego rodzaju interakcje z oficjalnymi polskimi stronami, profilami i fanpage'ami LG Electronics Polska w mediach społecznościowych oraz z poszczególnymi treściami (postami) tam publikowanymi, na przykład poprzez ich "polubienie" lub pozostawienie komentarza. Dotyczy to następujących oficjalnych stron, profili i fanpage'ów LG Electronics Polska:

• https://www.facebook.com/LGPolska/

• https://www.instagram.com/LGPolska/

• https://www.youtube.com/@LGPolska

• https://www.linkedin.com/company/lg-dla-firm/

W związku z takimi działaniami, możemy gromadzić Państwa dane osobowe obejmujące w szczególności informację o nazwie Państwa profilu w mediach społecznościowych (co może obejmować imię i nazwisko), informacje zawarte w treściach komentarzy, awatar lub wizerunek, informacje zawarte w wiadomościach prywatnych, a także inne informacje dotyczące Państwa aktywnościach dotyczących naszych stron, profili, fanpage’ów oraz poszczególnych treści (np. ilość "polubień" lub dane statystyczne).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) promowania marki Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) w celu prowadzenia i ułatwienia korzystania z naszego konta na portalu społecznościowym (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) przyjmowania i obsługi skarg, wniosków, reklamacji i pozostałych rodzajów zgłoszeń lub korespondencji (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności powiązanych z przesłanymi zgłoszeniami (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) Podmiot zarządzający danym portalem społecznościowym;

b) Podmioty prowadzące na nasze zlecenie działania marketingowe, w tym działania związane z obsługą naszych kanałów i profili w mediach społecznościowych;

c) Podmioty świadczące dla nas usługi lub dostarczające nam rozwiązania informatyczne;

d) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane w niezbędnym, ograniczonym zakresie, wyłącznie dlapotrzeb wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. Należy jednak pamiętać, że pomimo wycofania się z grupy dane nadal będą przechowywane przez właściciela portalu społecznościowego. Każdy użytkownik danego fanpage, konta lub grupy, poza ich opuszczeniem, w każdej chwili może także usunąć publikowane przez siebie posty lub całkowicie usunąć swoje konto na portalu.

Współadministrowanie danymi:

LG Electronics Polska korzysta z funkcji statystyk strony w serwisach Facebook i Instagram. Dzięki tej funkcji jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć działania podejmowane przez użytkowników naszych profili w mediach społecznościowych. Dla celów statystyk opieramy się na danych zagregowanych. Informacje generowane na potrzeby takiej statystyki mogą być oparte na Państwa danych osobowych gromadzonych w powiązaniu z odwiedzinami naszych profili, w tym określonymi zdarzeniami rejestrowanymi przez serwery Facebooka i Instagrama, gdy użytkownicy korzystają ze stron i powiązanych z nimi treści.

LG Electronics Polska i Meta Platforms Ireland Limited (operator platform Facebook oraz Instagram) pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby funkcji statystyk. Kluczowe uzgodnienia między współadministratorami, określające odpowiednie zakresy naszej odpowiedzialności za zapewnie zgodności z zasadmi dotyczącymi ochrony danych osobowych znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum . Zgodnie z tymi uzgodnieniami, spółka Meta Platforms Ireland Limited przejęła zasadniczą część odpowiedzialności zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

D. PORTALE POWIĄZANE

PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH PORTALI INTERNETOWYCH LG (www.strefalg.pl, www.strefaklimatyzacji.pl)

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:



Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) zapewnienia funkcjonalności i korzystania z portali internetowych LG Electronics Polska oraz konta użytkownika w przypadku rejestracji na zasadach określonych w regulaminie danej witryny (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie, prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit f RODO), rozumianych jako:

- odpowiedzi na Państwa pytania zadane za pośrednictwem formularzy kontaktowych bądź infolinii;

- ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami;

- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców;

- marketingowym, tj. promowania produktów lub usług Administratora, z zastrzeżeniem działań o charakterze marketingu bezpośredniego, które wymagają zgody, opisanych w pkt. d) poniżej;

d) marketingowym, tj. promowania produktów lub usług Administratora w sytuacji, gdy odbywa się to za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, telefon), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

a) w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu;

b) w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) Podmioty prowadzące na nasze zlecenie działania marketingowe;

b) Podmioty świadczące dla nas usługi lub dostarczające nam rozwiązania informatyczne;

c) Podmioty obsługujące na nasze zlecenie infolinię oraz formularz kontaktowy;

d) Podmioty świadczące nam usługi kurierskie i pocztowe;

e) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych.

E. MARKETING

PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b) w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:

- prowadzenia działań marketingowych, z zastrzeżeniem działań o charakterze marketingu bezpośredniego, które wymagają zgody, opisanych w pkt. c) poniżej;

- ustalanie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami,

- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług.

c) w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. promowania produktów lub usług Administratora w sytuacji, gdy odbywa się to za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak poczta elektroniczna lub telefon. Działania te obejmują m.in. przesyłanie newslettera, przekazywanie informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składanie propozycji zawarcia lub zmian umów, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający z uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie treści marketingowych).

Okres przechowywania danych:

W przypadku działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach lub o naszych produktach lub usługach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane w niezbędnym, ograniczonym zakresie, wyłącznie dla potrzeb wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

W odniesieniu do pozostałych działań podejmowanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane będą, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) Podmioty prowadzące na nasze zlecenie działania marketingowe;

b) Podmioty świadczące dla nas usługi lub dostarczające nam rozwiązania informatyczne;

c) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

F. KONKURSY I PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSÓW I PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

Cele i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

a) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez które należy rozumieć:

- ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu udziału w konkursie lub programie lojalnościowym,

- prowadzenie działań marketingowych, z zastrzeżeniem działań o charakterze marketingu bezpośredniego, które wymagają zgody, opisanych w pkt. c) poniżej;

b) realizacji postanowień regulaminów naszych konkursów lub programów lojalnościowych, które po zaakceptowaniu przez uczestnika stają się wiążącą umową między LG a takim uczestnikiem (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w tym:

- obsługa rejestracji uczestników programów lojalnościowych lub zgłoszeń uczestników konkursów;

- podejmowanie działań mających na celu wyłonienie laureatów konkurów, informowanie o ich wynikach, przyznawanie i dystrybucja nagród konkursowych;

- realizacja szczegółowych założeń programów lojalnościowych, zgodnie z regulaminami takich programów.

c) w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. promowania produktów lub usług Administratora w sytuacji, gdy odbywa się to za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak poczta elektroniczna lub telefon. Działania te obejmują m.in. przesyłanie newslettera, przekazywanie informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składanie propozycji zawarcia lub zmian umów, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający z uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie treści marketingowych).

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe uczestników konkursów przechowywane będą przez okres niezbędny do ich realizacji i wyłonienia zwycięzców. Po zakończeniu określonego konkursu Administrator może przetwarzać dane osobowe jego uczestników, do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z udziałem w konkursie.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) firmy wspierające Administratora w organizacji konkursów oraz prowadzące na nasze zlecenie działania marketingowe,

b) firmy świadczące dla nas usługi lub dostarczające nam rozwiązania informatyczne,

c) firmy archiwizujące i niszczące na nasze zlecenie dokumenty,

d) firmy świadczące dla nas usługi kurierskie i pocztowe,

e) spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

Dodatkowe informacje nt. zasad przetwarzania danych:

Zastrzegamy, że w związku z organizacją poszczególnych działań opisanych w niniejszej sekcji, LG Electronics Polska może publikować dodatkowe informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych, które mogą uzupełniać lub modyfikować opisane wyżej ogólne zasady. W takiej sytuacji, LG Electronics Polska poinformuje wszystkie zainteresowane osoby o takich odrębnych zasadach.

G. SERWIS I CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH SERWISU PRODUKTÓW ORAZ CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) przyjęcia oraz realizacji zgłoszeń serwisowych, dotyczących produktów Administratora objętych gwarancją (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) realizacji usługi serwisowej z wykorzystaniem połączenia wideo – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) zarejestrowania Państwa danych w systemie LG podczas kontaktu z Centrum Obsługi Klienta dla potrzeb identyfikacji Państwa osoby podczas ponownego kontaktu z Centrum Obsługi Klienta – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a RODO);

d) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);

e) w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:

- obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii, formularzy na stronie Administratora lub konsultacji online w zakresie wsparcia technicznego, a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie a) powyżej,

- prowadzenie badania satysfakcji klienta - ze względu na przepisy szczególne działania realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający z uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie treści marketingowych),

- ustalanie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami,

- prowadzenia działań marketingowych, z zastrzeżeniem działań o charakterze marketingu bezpośredniego, które wymagają zgody, opisanych w pkt. f) poniżej;

f) w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. promowania produktów lub usług Administratora, w sytuacji, gdy odbywa się to za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak poczta elektroniczna lub telefon. Działania te obejmują m.in. przesyłanie newslettera, przekazywanie informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składanie propozycji zawarcia lub zmian umów, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający z uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie treści marketingowych);

Okres przechowywania danych

Nagrania z infolinii będą przechowywane maksymalnie do trzech miesięcy.

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

- przez czas realizacji obsługi serwisowej, a po jej zakończeniu przez okres 7 lat;

- w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa zasadnego sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach lub o naszych produktach lub usługach;

- do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;

- po wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane w niezbędnym, ograniczonym zakresie, wyłącznie dla potrzeb wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) Podmioty świadczące dla nas usługi lub dostarczające nam rozwiązania informatyczne;

b) Podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Obsługi Klienta;

c) Podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie i pocztowe;

d) Podmioty świadczące nam usługi ubezpieczeniowe;

e) Podmioty świadczące na nasze zlecenie usługi serwisowe;

f) Podmioty z grupy kapitałowej Administratora.

H. WYDARZENIA

PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ

W poniższej sekcji opisujemy zasady przetwarzania przez LG Electronics Polska danych osobowych pozyskanych w związku ze zgłoszeniem Państwa uczenistnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach, co może obejmować szkolenia, webinary lub inne podobne wydarzenia.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:



Państwa dane osobowe pozyskane przez LG w związku z rejestracją udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu będą przetwarzane:

a) w celu organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń osób zainteresowanych uczestnictwem (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) w celu realizacji postanowień regulaminu wydarzenia (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) marketingowym, tj. promowania wydarzenia Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z motywem 47 RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), z zastrzeżeniem działań o charakterze marketingu bezpośredniego, które wymagają zgody, opisanych w pkt e) poniżej;

e) marketingowym, tj. promowania produktów lub usług Administratora w sytuacji, gdy odbywa się to za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak poczta elektroniczna lub telefon. Działania te obejmują m.in. przesyłanie newslettera, przekazywanie informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składanie propozycji zawarcia lub zmian umów, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający z uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie treści marketingowych);

f) w celu realizacji pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:

- realizację przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości);

- ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń;

- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji wydarzenia, a po jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku realizacji uprawnień prawnoautorskich – przez okres, w którym takie uprawnienia przysługują Administratorowi.



Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) Firmy prowadzące na nasze zlecenie działania marketingowe;

b) Firmy świadczące dla nas usługi lub dostarczające nam rozwiązania informatyczne;

c) Firmy archiwizujące i niszczące na nasze zlecenie dokumenty;

d) Firmy świadczące dla nas usługi kurierskie i pocztowe;

e) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

I. WIADOMOŚCI I KORESPONDENCJA

KORESPONDENCJA Z LG ELECTRONICS POLSKA

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:



Państwa dane osobowe zawarte w kierowanej do nas korespondencji i wiadomościach będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez który należy rozumieć:

- prowadzenie korespondencji przez Administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów Administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej i elektronicznej,

- ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez Administratora za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) Firmy świadczące dla nas usługi lub dostarczające nam rozwiązania informatyczne;

b) Firmy archiwizujące i niszczące na nasze zlecenie dokumenty;

c) Firmy świadczące na nasze zlecenie usługi kurierskie i pocztowe;

d) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

J. PIKSELE

Informacje o aktywnościach osób odwiedzających strony internetowe LG Electronics Polska (lg.com/pl, strefaklimatyzacji.pl, strefalg.pl) odnotowane są poprzez poszczególne tagi (piksele śledzące), a następnie przesyłane są na serwery podmiotów zewnętrznych dostarczających usługi na rzecz Administratora. Podmioty te odpowiedzialne są m.in. za dostarczanie usług analitycznych (Google Analytics), jak również za systemy reklamowe (np. Facebook).

Szczegółowe informacje na temat dostawców zewnętrznych znajdą Państwo w tabelach plików cookies w w Polityce plików cookie .

V. PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że zdecydowali się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, przysługują Państwu opisane poniżej uprawnienia. Prosimy mieć jednak na uwadze, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, a zasady i warunki korzystania z poszczególnych praw zostały szczegółowo uregulowane w przepisach prawa, w szczególności w przepisach RODO.

a) prawo do wycofania zgody -jeśli wyrażali Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, zgoda taka może zostać wycofana w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie wpływało na nasze działania podjęte na jej podstawie jeszcze przede jej wycofaniem;

b) prawo do żądania dostępu do danych - mogą Państwo otrzymać od nas potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli ma to miejsce, także uzyskać do nich dostęp. W ramach dostępu do danych, dostarczymy kopię danych osobowych pozostających w naszym posiadaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które się do nas Państwo zwrócicie, będziemy mogli pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem odpowiedniej informacji;

c) prawo do sprostowania danych - mają Państwo prawo do sprostowania lub poprawienia przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe lub nieaktualne;

d) prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - maja Państwo prawo żądania, jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, zaś my mamy w takiej sytuacji obowiązek takie dane usunąć;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w razie zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie określonych informacji na Państwa temat zostanie ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów lub sposobów. Warunki skorzystania z tego prawa są określone w przepisach prawa;

f) prawo do sprzeciwu - w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku otrzymania takiego sprzeciwu, będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych w odpowiednim zakresie;

g) prawo do przenoszenia danych - pod pewnymi warunkami przewidzianymi w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo do otrzymania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do przekazania ich innemu podmiotowi (administratorowi) bez żadnych przeszkód z naszej strony.

Aby uzyskać więcej informacji lub aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami w wybrany sposób, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie I - Administrator danych osobowych.