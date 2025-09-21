¹Funktionerna kan variera beroende på modell och skärmstorlek. Se varje produktsida för detaljerade specifikationer.

²Skärmbilderna är simulerade.

³Stöd för vissa funktioner kan variera beroende på region och land.

⁴LG OLED G5 83/77/65/55 tum fungerar endast med spelkonsol- eller PC-ingångar som stöder 165Hz och de kör upp till 144Hz på Dolby Vision-indata.

⁵HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-branschen som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten. Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

⁶VRR sträcker sig från 60Hz till 165Hz och är en certifierad specifikation för HDMI 2.1. Faktisk prestanda kan variera beroende på inställning, nätverksanslutning och användningsmiljö.

⁷Stöd för Gaming Portal kan variera beroende på land.

Stöd för molnspeltjänster och spel inom Gaming Portal kan variera beroende på land.

Visa speltjänster kan kräva en prenumeration och en gamepad.

⁸ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa.

Stöd för funktionen kan variera beroende på modell. ClearMR 10000: certifierad för LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 tum).

ClearMR 9000: certifierad för LG OLED M5 (83, 77, 65-tum), LG OLED G5 (48 tum), LG OLED C5.

⁹4K 144Hz gäller LG OLED M5 83/77/65 tum. 144Hz fungerar endast med spelkonsol- eller PC-ingångar som stöder 144Hz.

*LG OLED M5 97 tum stöder 120Hz.

144Hz är den maximala frekvensen baserat på den variabla uppdateringsfrekvensen (VRR).

Trådlös LG OLED TV hänvisar till anslutningen mellan Zero Connect-boxen och skärmen.

Placering av Zero Connect Box i ett skåp kan resultera i signalstörningar beroende på materialet och tjockleken på skåpet.

Zero Connect Box bör installeras lägre än TV:ns trådlösa mottagare.

Enheterna måste vara anslutna via kabel till Zero Connect Box.

Strömkabelanslutning till både TV-skärmen och Zero Connect Box krävs.

True Wireless är baserat på NVIDIA G-Sync® compatible-validering för att minska hack, låg indatafördröjning och flimmerfri prestanda.

¹⁰Nvidia G-Sync- och AMD FreeSync-validering baseras på låg indatafördröjning, mindre hack och flimmerfri prestanda.