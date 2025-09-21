Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Ett elegant vardagsrum i en takvåningslägenhet. Ett vackert stadslandskap syns utanför fönstret. En man sitter i soffan och tittar på innehåll på den väggmonterade TV:n.

Vilken är den bästa livsstils-TV:n för dig?

Oavsett vilken livsstil du har finns det en LG-T’V-apparat just för dig. Från att njuta av innehåll av hög kvalitet såsom film, sport och spel till att hitta den perfekta designprylen – hitta en LG TV för dig.

Vad är viktigt för en spel-TV?

Fördröjning och hackig video är inte kul. För de mest spännande äventyren och striderna är smidiga rörelser viktigt. En hög uppdateringsfrekvens och VRR-teknik är avgörande för en sömlös spelupplevelse.

Vad är uppdateringsfrekvens?

Uppdateringsfrekvens är antalet gånger en skärm uppdateras med en ny bild per sekund. Det mäts i Hz (Hertz) och är en indikator på hur jämn skärmens prestanda kan vara. En uppdateringsfrekvens på 120 Hz innebär att skärmen uppdateras 120 gånger per sekund. Ju högre uppdateringsfrekvens, desto mjukare rörelse, vilket är mest märkbart när du spelar snabba spel eller tittar på höghastighetsinnehåll.⁴

Jämförelse sida vid sida av ett racingspel och skillnaden i uppdateringsfrekvens. På ena sidan är uppdateringsfrekvensen lägre, vilket resulterar i mer rörelseoskärpa. På den andra sidan är uppdateringsfrekvensen hög och visar bilen helt i fokus.

Vad är VRR (Variable Refresh Rate)?

VRR är en teknik som synkroniserar uppdateringsfrekvensen för spel med din skärm i realtid. När uppdateringsfrekvenserna inte synkroniseras kan det leda till screen tearing och att videon hackar. De populäraste formaten är Nvidia G-Sync och AMD FreeSync™ Premium. För spelare är det en måste-funktion för smidigt och uppslukande spel.⁵

Händer som håller en spelkontroll framför en TV med ett racingspel på skärmen. Den variabla uppdateringsfrekvensen (VRR) visas.

Varför är LG TV-apparater bra för spel?

LG TV-apparater är perfekta för spel med höga uppdateringsfrekvenser på upp till 165Hz för smidigt spel. Vår spelportal förvandlar din TV till ett spelnav och våra större skärmar ger en mer uppslukande upplevelse. Med våra True Wireless TV-apparater kan du bekvämt ansluta alla dina enheter till Zero Connect Box för en sömlös trådlös spelkonfiguration med extremt låg indatafördröjning som är Nvidia G-Sync® Compatible och AMD FreeSync™-certifierad.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Höga uppdateringsfrekvenser upp till 165Hz

Upplev spel på topp med G-Sync-kompatibilitet, 165Hz VRR, 0,1 ms pixelsvarstid, AMD FreeSync Premium och ClearMR 10000-certifiering. Även när du spelar trådlöst får du fördröjningsfritt spel vid 144Hz utan rörelseoskärpa.² ³ ⁵ ⁶

Racingspel som ser levande ut, helt i fokus och utan distraherande rörelseoskärpa. Nvidia G-Sync-logotyp och 165Hz-logotyp syns. Andra spelcertifieringar visas också längst ner och lyfter fram LG TV:ns fantastiska spelprestanda.

Trådlöst spel med extremt låg indatafördröjning upp till 144Hz i 4K

Upptäck glädjen med högpresterande, trådlöst spel på en LG True Wireless TV som är Nvidia G-Sync® Compatible och AMD FreeSync™-certifierad.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

LG OLED M5 TV med ett spel som spelas på skärmen visar smidigt och sömlöst spel. En Zero Connect Box syns, men smälter väl in i utrymmet. Nvidia G-Sync-logotyp och AMD FreeSync™ Premium-logotyp syns. Spelcertifieringar är synliga.

Ditt rena drömupplägg för trådlöst spelande

Få större frihet med ett trådlöst spelupplägg. Njut av en miljö utan trassel och få mer flexibilitet när du stylar ditt utrymme.⁹

Ett spelrum med ett trådlöst spelsystem. Ett högupplöst spel visas på en väggmonterad LG True Wireless TV. PC, spelstol, leksaker och neonljus är också synliga. Nvidia G-Sync-logotyp och 144Hz-logotyp visas.

Gaming Portal förvandlar din TV till den ultimata spelhubben

Spela tusentals spel direkt på din LG TV med tillgång till GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid och nu Xbox-appen! Njut av en mängd olika spelupplevelser – från AAA-titlar med gamepad till vardagsspel som kan spelas med din fjärrkontroll.⁷

Startskärmen för Gaming Portal. Markören rör sig och klickar för att visa många populära speltitlar, och den extra funktionen att kunna välja spel beroende på vilken typ av handkontroll du har, oavsett om det är en gamepad eller fjärrkontrollen.

Spela på större skärmar, njut av mer inlevelsefulla spel

Större skärmar är roligare. Utforska våra Ultra Big TV-apparater och ta din spelupplevelse till nästa nivå.²

Ett vardagsrum med en stor väggmonterad LG Ultra Big TV. På skärmen visas ett racingspel. På grund av skärmstorleken känns innehållet mycket mer uppslukande.

Upptäck TV-apparater för gaming och hitta din

Jämför funktioner sida-vid-sida enkelt för att välja den bästa TV:n för dig.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
LG OLED M5 produktbild
OLED M5 (Bästa trådlösa TV för spel)
LG OLED G5 produktbild
OLED G5
LG QNED85 produktbild
QNED85
LG OLED C5 produktbild
OLED C5
True wirelessTrue wireless ---
SkärmLG SIGNATURE OLED (97 tum) LG OLED evo (83, 77, 65-tum)LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
StorlekUpp till 97-tum (97, 83, 77, 65-tum)Upp till 97-tum (97, 83, 77, 65, 55, 48-tum)Upp till 100 tum (100, 86, 75, 65, 55, 50 tum)Upp till 83-tum (83, 77, 65, 55, 48, 42-tum)
Uppdateringsfrekvens120Hz120Hz120Hz120Hz
G-Sync Compatible (Nvidia)-
FreeSync Compatible (AMD)
VRR (Variable Refresh Rate)Upp till 144HzUpp till 165HzUpp till 144HzUpp till 144Hz
HDMI-funktionerALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
RörelseClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
GamingGaming Portal, Game Dashboard och OptimizerGaming Portal, Game Dashboard och OptimizerGaming Portal, Game Dashboard och OptimizerGaming Portal, Game Dashboard och Optimizer
Läs merLäs merLäs merLäs mer

Smarta tips för att välja din TV

Vad är rätt TV-storlek för ditt utrymme? >

 

Vad är bra TV-bildkvalitet? >

 

Hur förbättrar AI TV smarta TV-apparater? >

 

Utforska alla köpguider för TV >

¹Funktionerna kan variera beroende på modell och skärmstorlek. Se varje produktsida för detaljerade specifikationer.

 

²Skärmbilderna är simulerade.

 

³Stöd för vissa funktioner kan variera beroende på region och land.

 

⁴LG OLED G5 83/77/65/55 tum fungerar endast med spelkonsol- eller PC-ingångar som stöder 165Hz och de kör upp till 144Hz på Dolby Vision-indata. 

 

⁵HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-branschen som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten. Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

 

⁶VRR sträcker sig från 60Hz till 165Hz och är en certifierad specifikation för HDMI 2.1. Faktisk prestanda kan variera beroende på inställning, nätverksanslutning och användningsmiljö.

 

⁷Stöd för Gaming Portal kan variera beroende på land. 

  Stöd för molnspeltjänster och spel inom Gaming Portal kan variera beroende på land. 

  Visa speltjänster kan kräva en prenumeration och en gamepad.

 

⁸ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa. 

  Stöd för funktionen kan variera beroende på modell. ClearMR 10000: certifierad för LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 tum). 

  ClearMR 9000: certifierad för LG OLED M5 (83, 77, 65-tum), LG OLED G5 (48 tum), LG OLED C5.

 

⁹4K 144Hz gäller LG OLED M5 83/77/65 tum. 144Hz fungerar endast med spelkonsol- eller PC-ingångar som stöder 144Hz.

  *LG OLED M5 97 tum stöder 120Hz. 

  144Hz är den maximala frekvensen baserat på den variabla uppdateringsfrekvensen (VRR). 

  Trådlös LG OLED TV hänvisar till anslutningen mellan Zero Connect-boxen och skärmen.

  Placering av Zero Connect Box i ett skåp kan resultera i signalstörningar beroende på materialet och tjockleken på skåpet. 

  Zero Connect Box bör installeras lägre än TV:ns trådlösa mottagare. 

  Enheterna måste vara anslutna via kabel till Zero Connect Box. 

  Strömkabelanslutning till både TV-skärmen och Zero Connect Box krävs.

  True Wireless är baserat på NVIDIA G-Sync® compatible-validering för att minska hack, låg indatafördröjning och flimmerfri prestanda.

 

¹⁰Nvidia G-Sync- och AMD FreeSync-validering baseras på låg indatafördröjning, mindre hack och flimmerfri prestanda.

