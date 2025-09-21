Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Ett elegant vardagsrum i en takvåningslägenhet. Ett vackert stadslandskap syns utanför fönstret. En man sitter i soffan och tittar på innehåll på den väggmonterade TV:n.

Vilken är den bästa livsstils-TV:n för dig?

Oavsett vilken livsstil du har finns det en LG-T’V-apparat just för dig. Från att njuta av innehåll av hög kvalitet såsom film, sport och spel till att hitta den perfekta designprylen – hitta en LG TV för dig.

Vad gör LG TV-apparater till ett utmärkt val för designentusiaster?

LG TV-apparater är inte bara skärmar utan även extra designelement som passar sömlöst in i ditt utrymme och återspeglar din livsstil och smak med varierat innehåll och andra smarta funktioner för personalisering.

För dig som vill designa och anpassa ditt utrymme efter din smak

Välj ut, visa och uttryck din smak med LG Gallery+. Välj vilken typ av innehåll som ska visas på din TV och lägg till en verkligt personlig touch till vilket utrymme som helst.

LG OLED evo AI G5LG QNED evo AI QNED85
Inredning av ett sofistikerat hem. Många olika konstverk visas. På mittväggen finns en LG TV med ett populärt konstverk på skärmen. TV:n ser ut som en målning från ett museum.

Med LG Gallery+ kan du skapa ett utrymme efter din smak

Förvandla skärmen till en levande duk med 100 konstverk, uppslukande landskap och stämningsvideor. Regelbundna biblioteksuppdateringar berikar ditt utrymme även när du inte tittar på TV. ⁸

En väggmonterad LG TV med en mängd olika innehåll bläddrar igenom skärmen från klassisk konst, modern konst, 3D och mer. Logotyper för innehållspartner visas också. Ett gratismärke i hörnet lyder: gratis innehåll, en månad.

Anpassa ditt utrymme på otaliga sätt

Anpassa ditt hemgalleri med ditt val av musik, bilder och mer. Välj vad du vill visa på din TV beroende på dina aktuella inställningar.

Synkronisera musik och bilder med hur du känner dig

Kombinera bakgrundsmusik med bilder för att skapa en stämning som du gillar. Välj mellan förinställd musik eller anslut din mobila enhet via Bluetooth och spela upp dina egna låtar.

Genomgång av hur en LG TV kan ställas in för att spela stämningmusik som synkroniseras med bilderna.
En väggmonterad LG TV med en mobiltelefon i förgrunden. Processen för hur du konfigurerar Google Foton på LG TV visas.

Få enkel åtkomst till Google Foton och visa dina minnen

Anslut ditt Google Foton-konto lätt och enkelt till din TV med din telefon. Anpassa ditt utrymme på ett enkelt sätt med innehåll från ditt eget fotobibliotek.¹¹

Informationspanelen visas på en väggmonterad LG TV. Olika funktioner visas, från väderuppdateringar, sportvarningar och TV-planerare till Home Hub och Google Kalender.

Håll dig uppdaterad med en personlig allt-i-ett-kontrollpanel

Se viktig information på ett ögonblick. Få väderuppdateringar, sportvarningar, visa din kalender och ställ till och med in aviseringar för Home Hub, dina visningsbokningar med mera.¹²

För dig som vill göra ditt utrymme surrealistiskt

Lyft ditt utrymme med den avancerade designen hos världens första transparenta och äkta trådlösa TV. Se TV-bilder blandas med verkligheten för en surrealistisk tittarupplevelse som ingen annan.³

LG SIGNATURE OLED T
LG OLED T4 i en takvåningslägenhet. Fönstren har utsikt över ett stadslandskap och hav. LG OLED T4 är i transparent läge och visar en bild av en yacht. Tack vare TV:ns position och skärmens transparens ser det ut som om yachten flyter på havet utanför.

För dig som vill ha elegant minimalism med den senaste tekniken

Eliminera kabeltrassel och få en ultraren look med vår 4K 144Hz äkta trådlösa TV. Anslut alla enheter till Zero Connect Box och förenkla installationen med avancerad trådlös överföring.⁴

LG OLED evo AI M5
En väggmonterad LG OLED M5 TV och LG Soundbar i ett vardagsrum i en lyxig lägenhet. En Zero Connect Box är dolds under ett sidobord.

Platsoberoende

Zero Connect Box är lätt att installera. Utan behov av en direkt TV-anslutning kan du fritt designa ditt utrymme.⁵

Stökfri

Förvandla ditt utrymme så att det blir så visuellt tilltalande som möjligt. Håll allt snyggt och prydligt utan kabeltrassel.

Problemfri

Anslut alla dina enheter till Zero Connect Box istället för direkt till TV:n och skapa enkelt din perfekta underhållningslösning.

För dig som vill ha ett elegant och sömlöst utseende

När du monterar din TV på väggen säkerställer dess smala ramar och sömlösa design att det inte finns något mellanrum.⁶

LG OLED evo AI G5
Ett vardagsrum med en väggmonterad LG OLED G5 TV och LG Soundbar sedda från sidan. Vinkeln framhäver dess One Wall Design och hur ramar och design passar jämsmed väggen.

För dig som vill ha en portabel skärm

Titta på innehåll var som helst och överallt med LG StanbyME:s bärbara design. Trådlös och med ett flexibelt stativ för ultimat rörlighet och bekvämlighet som du kan njuta av var du än befinner dig.⁷

LG Lifestyle-skärmar
En kvinna i ett rymligt hem gör yoga. Bredvid henne står en LG StanbyME TV på ett stativ. Den är i vertikalt läge och spelar upp yogainstruktionsvideon som kvinnan följer.

Upptäck det bästa valet för designentusiaster som dig

Jämför funktioner sida-vid-sida enkelt för att välja den bästa TV:n för dig.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
LG OLED T4 produktbild
OLED T4
LG OLED M5 produktbild
OLED M5
LG OLED G5 produktbild
OLED G5
SkärmLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 tum) LG OLED evo (83, 77, 65-tum)LG OLED evo
True wirelessTrue wireless True wireless -
DesignVärldens första transparenta OLED TVOne Wall-designOne Wall-design (97, 83, 77, 65, 55-tum)
Storlek77 tumUpp till 97-tum (97, 83, 77, 65-tum)Upp till 97 tum (97, 83, 77, 65, 55, 48-tum)
Processoralpha 11 AI Processor Gen2alpha 11 AI Processor Gen2alpha 11 AI Processor Gen2
Läs merLäs merLäs mer

¹Funktionerna kan variera beroende på modell och skärmstorlek. Se varje produktsida för detaljerade specifikationer.

 

²Stöd för vissa funktioner kan variera beroende på region och land.

 

³Världens första transparenta TV jämfört med traditionella TV-apparater som har en mottagare för sändningar. 

  Produkttransparensen som bestäms av interna tester är 43 %, detta kan variera beroende på den faktiska användningsmiljön och förhållandena.

 

⁴4K 144Hz gäller LG OLED G5 83/77/65 tum. 144Hz fungerar endast med spelkonsol- eller PC-ingångar som stöder 144Hz.

  *LG OLED M5 97 tum stöder 120Hz. 

  144Hz är den maximala frekvensen baserat på den variabla uppdateringsfrekvensen (VRR). 

  Trådlös LG OLED TV hänvisar till anslutningen mellan Zero Connect-boxen och skärmen.

  Placering av Zero Connect Box i ett skåp kan resultera i signalstörningar beroende på materialet och tjockleken på skåpet. 

  Zero Connect Box bör installeras lägre än TV:ns trådlösa mottagare. 

  Enheterna måste vara anslutna via kabel till Zero Connect Box. 

  Strömkabelanslutning till både TV-skärmen och Zero Connect Box krävs.

  True Wireless är baserat på NVIDIA G-Sync® compatible-validering för att minska hack, låg indatafördröjning och flimmerfri prestanda.

 

⁵Bilden i Location-Free föreställer en LG Signature OLED M5 TV.

 

⁶Ramstorleken skiljer sig åt beroende på serie och storlek. 

  97/83/77/65/55-tums LG OLED G5 har One Wall Design. 

  48-tums LG OLED G5 har superslimmad design.

  Beroende på installationsmiljön kan det finnas ett litet mellanrum mellan TV:n och väggen. Installationskraven varierar. Se installationsguiden för mer information.

 

⁷En simulerad scen visas. 

  Produktskärmen visar en simulerad bild som kan skilja sig från den faktiska produkten.

  Det inbyggda batteriet stöder upp till 3 timmars trådlös användning (3 timmar baserat på användning i standardläge men batterianvändningen kan variera beroende på användningsförhållandena). 

  StanbyME stöder endast Wi-Fi-baserat innehåll, så du måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk. 

  Produktskärmen visar en simulerad bild som kan skilja sig från den faktiska produkten. 

  Vertikalt skärmläge kan fungera annorlunda beroende på vilken app som används. 

  Produkten är inte vattentät. 

  Startskärmen och appar som stöds kan variera beroende på land och kan ändras utan föregående meddelande.

