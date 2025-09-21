¹Funktionerna kan variera beroende på modell och skärmstorlek. Se varje produktsida för detaljerade specifikationer.

²Stöd för vissa funktioner kan variera beroende på region och land.

³Världens första transparenta TV jämfört med traditionella TV-apparater som har en mottagare för sändningar.

Produkttransparensen som bestäms av interna tester är 43 %, detta kan variera beroende på den faktiska användningsmiljön och förhållandena.

⁴4K 144Hz gäller LG OLED G5 83/77/65 tum. 144Hz fungerar endast med spelkonsol- eller PC-ingångar som stöder 144Hz.

*LG OLED M5 97 tum stöder 120Hz.

144Hz är den maximala frekvensen baserat på den variabla uppdateringsfrekvensen (VRR).

Trådlös LG OLED TV hänvisar till anslutningen mellan Zero Connect-boxen och skärmen.

Placering av Zero Connect Box i ett skåp kan resultera i signalstörningar beroende på materialet och tjockleken på skåpet.

Zero Connect Box bör installeras lägre än TV:ns trådlösa mottagare.

Enheterna måste vara anslutna via kabel till Zero Connect Box.

Strömkabelanslutning till både TV-skärmen och Zero Connect Box krävs.

True Wireless är baserat på NVIDIA G-Sync® compatible-validering för att minska hack, låg indatafördröjning och flimmerfri prestanda.

⁵Bilden i Location-Free föreställer en LG Signature OLED M5 TV.

⁶Ramstorleken skiljer sig åt beroende på serie och storlek.

97/83/77/65/55-tums LG OLED G5 har One Wall Design.

48-tums LG OLED G5 har superslimmad design.

Beroende på installationsmiljön kan det finnas ett litet mellanrum mellan TV:n och väggen. Installationskraven varierar. Se installationsguiden för mer information.

⁷En simulerad scen visas.

Produktskärmen visar en simulerad bild som kan skilja sig från den faktiska produkten.

Det inbyggda batteriet stöder upp till 3 timmars trådlös användning (3 timmar baserat på användning i standardläge men batterianvändningen kan variera beroende på användningsförhållandena).

StanbyME stöder endast Wi-Fi-baserat innehåll, så du måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk.

Vertikalt skärmläge kan fungera annorlunda beroende på vilken app som används.

Produkten är inte vattentät.

Startskärmen och appar som stöds kan variera beroende på land och kan ändras utan föregående meddelande.