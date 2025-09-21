Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Ett elegant vardagsrum i en takvåningslägenhet. Ett vackert stadslandskap syns utanför fönstret. En man sitter i soffan och tittar på innehåll på den väggmonterade TV:n.

Vilken är den bästa livsstils-TV:n för dig?

Oavsett vilken livsstil du har finns det en LG-T’V-apparat just för dig. Från att njuta av innehåll av hög kvalitet såsom film, sport och spel till att hitta den perfekta designprylen – hitta en LG TV för dig.

Vad gör en TV bra för att titta på film?

Spännande stunts, intensiva ögonblick och starka känslor fångade i närbilder – det är detaljer du inte får missa när du tittar på en film. För den ultimata inlevelsen måste varje element återges med största precision. HDR-teknik möjliggör ett förbättrat färgdjup och förfinad kontrastkontroll.¹

Vad är HDR?

HDR (High Dynamic Range) är en teknisk standard som möjliggör ett bredare omfång av kontrast- och färguttryck. På innehåll med HDR-stöd kan varje bildruta bli ljusare och mer levande. Dolby Vision är den högsta HDR-standarden, och kan uttrycka över 68 miljarder färger med en maximal ljusstyrka på 10 000 nits. Dess dynamiska metadata ger också scenspecifik optimerad färg och ljusstyrka för en tittarupplevelse av biokvalitet.

En scen med en astronaut som springer bort från en explosion som är uppdelad i hälften. På ena sidan är färgerna och kontrasten grådaskiga: den är märkt SDR. Den andra sidan är skarp och intensiv: den är märkt HDR.

Vad gör TV-apparater med Dolby Vision™ speciella?

Med en TV med stöd för Dolby Vision™ kan du se innehåll som mastrats i Dolby Vision – från Netflix, Apple TV och mycket mer. Dolby Vision har ett färgintervall på 68 miljarder färger som förhindrar färgbandning och ger mer exakt ljusstyrkekontroll och färguttryck. Njut av biokvalitet även utanför teatern.¹ ²

Ett vardagsrum med en väggmonterad LG TV. På TV:n visas en film med otroliga färger, klarhet och kontrast. Dolby Vision-logotypen syns också.

Varför är LG TV-apparater bra för att titta på film?

Dolby Vision™ ger filmer liv i din hemmabio. FILMMAKER Mode med Ambient Light Compensation anpassar sig till den omgivande belysningen för att ge en bildkvalitet som uppfyller de bästa filmskaparstandarderna. Dolby Atmos levererar surroundljud så att du känner att du befinner dig mitt i händelsernas centrum. Och med LG True Wireless TV-apparater kan du äntligen bygga ditt trådlösa drömbiosystem och njuta av visuellt förlustfri 4K 144Hz-kvalitet i ditt eget hem.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Komplettera ditt rena biosystem med LG True Wireless TV-apparater

Håll ditt utrymme fritt från störande kabeltrassel. Skapa ditt perfekta filmvisningssystem för den ultimata bioupplevelsen. ⁷ ⁸

Ett exklusivt, elegant vardagsrum i en höghuslägenhet med väggmonterad LG True Wireless TV och Soundbar. En film visas på TV-skärmen. Inga kablar i sikte. Zero Connect Box är dold under ett sidobord.

Världens första och enda True Wireless-TV med LG OLED G5-bildkvalitet

True Wireless TV med 4K video- och ljudöverföring på 144Hz.

Upplev visuellt förlustfri 4K-klarhet även när du tittar trådlöst. Vår True Wireless-teknik med 4K 144Hz video- och ljudöverföring garanterar att det inte finns några större kompromisser på visuell kvalitet.⁷ ⁸

En LG Wireless TV med LG Soundbar i en premium-hemmabio. En film visas på skärmen.

De främsta filmskaparna väljer LG OLED

LG OLED uppfyller några av de högsta biografstandarderna. Hör hur hyllade branschproffs personligen föredrar innovationen och kvaliteten hos LG OLED.

Intervju med regissören Sean Baker. Hans citat lyfts fram. Djup svärta. Sammantaget är det helt enkelt en otrolig bild. Intervju med filmfotografen Natasha Braier. Ett av hennes citat lyfts fram: Framför allt för att bara LG OLED representerar färgerna jag avsett med ett rikt spektrum. Intervju med filmfotografen Walter Volpatto. Hans citat lyfts fram: Det här gör det möjligt att bevara detaljerad färgåtergivning och kontrast precis som skaparen avsåg.

Upptäck TV-apparater för att titta på film, hitta din

Jämför funktioner sida-vid-sida enkelt för att välja den bästa TV:n för dig.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
LG OLED M5 produktbild
OLED M5 (Bästa trådlösa TV för filmer)
LG OLED G5 produktbild
OLED G5
LG OLED C5 produktbild
OLED C5
True wirelessTrue wireless --
SkärmLG SIGNATURE OLED (97 tum) LG OLED evo (83, 77, 65-tum)LG OLED evoLG OLED evo
StorlekUpp till 97-tum (97, 83, 77, 65-tum)Upp till 97 tum (97, 83, 77, 65, 55, 48-tum)Upp till 83-tum (83, 77, 65, 55, 48, 42-tum)
Processorαlpha 11 AI Processor Gen2αlpha 11 AI Processor Gen2αlpha 9 AI Processor Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate (83, 77, 65-tum)Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55-tum)Brightness Booster (83, 77, 65, 55-tum)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
FärgPerfekta svärtor, perfekta färgerPerfekta svärtor, perfekta färgerPerfekta svärtor, perfekta färger
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (virtuella 11.1.2-kanaler), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (virtuella 11.1.2-kanaler), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (virtuella 11.1.2-kanaler), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Läs merLäs mer

¹Funktionerna kan variera beroende på modell och skärmstorlek. Se varje produktsida för detaljerade specifikationer.

 

²Det här resultatet är inte ett stöd för LGE eller dess produkter. Besök https://www.tomsguide.com/ för mer information.

 

³Skärmbilderna är simulerade.

 

⁴LG OLED-modellerna stöder Dolby Vision™, HDR10 och HLG. LG QNED-modellerna stöder HDR10 och HLG.

 

⁵Ambient FILMMAKER MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc. 

 Ambient FILMMAKER MODE med Dolby Vision stöds. 

 Ambient FILMMAKER MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime-videoappen.

 

⁶Stöd för vissa funktioner kan variera beroende på region och land.

 

⁷4K 144Hz gäller LG OLED M5 83/77/65 tum. 144Hz fungerar endast med spelkonsol- eller PC-ingångar som stöder 144Hz.

  *LG OLED M5 97 tum stöder 120Hz. 

  144Hz är den maximala frekvensen baserat på den variabla uppdateringsfrekvensen (VRR). 

  Trådlös LG OLED TV hänvisar till anslutningen mellan Zero Connect-boxen och skärmen.

  Placering av Zero Connect Box i ett skåp kan resultera i signalstörningar beroende på materialet och tjockleken på skåpet. 

  Zero Connect Box bör installeras lägre än TV:ns trådlösa mottagare. 

  Enheterna måste vara anslutna via kabel till Zero Connect Box. 

  Strömkabelanslutning till både TV-skärmen och Zero Connect Box krävs. 

  True Wireless är baserat på NVIDIA G-Sync® compatible-validering för att minska hack, låg indatafördröjning och flimmerfri prestanda.

 

⁸Världens första baserat på traditionella TV-apparater med en mottagare för sändningar.

   Visuellt förlustfri från interna testresultat med ISO/IEC 29170-2 där faktisk prestanda beror på inställningar, miljöförhållanden och användning. 

