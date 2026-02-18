About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Pre-Filter Pet สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Aero ทุกซีรีย์ เพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นแอมโมเนียได้ถึง 39.6%

Pre-Filter Pet สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Aero ทุกซีรีย์ เพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นแอมโมเนียได้ถึง 39.6%

PFPCAA01
มุมมองด้านข้าง 15 องศา
มุมมองด้านหน้า
มุมมองด้านบน
มุมมองด้านหลัง
มุมมองระยะใกล้ 1
มุมมองระยะใกล้ 2
มุมมองด้านข้าง 15 องศา
มุมมองด้านหน้า
มุมมองด้านบน
มุมมองด้านหลัง
มุมมองระยะใกล้ 1
มุมมองระยะใกล้ 2

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Pet Filter ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดกลิ่นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับตัวกรองแบบพื้นฐาน
  • จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นแอมโมเนียได้ถึง 39.6% เมื่อเทียบกับการใช้ตัวกรองแบบพื้นฐานเพียงอย่างเดียว
AS20GPRZ0
AS20GPWZ0
AS20GPYZ0
FS15GPCN0

ตำแหน่งติดตั้ง

ตำแหน่งติดตั้งจริงของชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ 

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ 

เมื่อคุณเปิดฝาครอบที่เกี่ยวกับด้านหน้าของเครื่องกรอง ตัวกรองจะติดตั้งอยู่

วิธีการเปลี่ยน

คำแนะนำในการเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างจากข้อมูลด้านล่างเล็กน้อย 

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

ขั้นตอนที่ 1

ถอดฝาครอบด้านหลังผลิตภัณฑ์ออก

ถอดฝาครอบด้านหลังผลิตภัณฑ์ออก

ขั้นตอนที่ 2

จับที่จับของตัวกรองแล้วดึงออก

-เพื่อป้องกันไม่ให้บริเวณโดยรอบปนเปื้อนเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง ให้กางหนังสือพิมพ์รองที่พื้นก่อนถอดไส้กรอง

จับที่จับของตัวกรองแล้วดึงออก เพื่อป้องกันไม่ให้บริเวณโดยรอบปนเปื้อนเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง ให้กางหนังสือพิมพ์รองที่พื้นก่อนถอดไส้กรอง

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากติดเข้ากับตัวกรองแล้ว ให้ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปในผลิตภัณฑ์ตามลำดับแบบย้อนกลับ

หลังจากติดเข้ากับตัวกรองแล้ว ให้ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปในผลิตภัณฑ์ตามลำดับแบบย้อนกลับ

วิธีทำความสะอาด

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ 

ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนนุ่มเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากรอบๆ ตัวกรองพิเศษ

-เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น โปรดระวังอย่าให้ตัวกรองแบบพิเศษเสียหาย

ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนนุ่มเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากรอบๆ ตัวกรองพิเศษ เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น โปรดระวังอย่าให้ตัวกรองแบบพิเศษเสียหาย

* รูปภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจใช้การแสดงสำหรับโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

* รูปภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นภาพถ่ายตัดต่อและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์

* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอาจมีจำหน่ายในบางร้านค้า

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา

ค้นหา

สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์นี้รอบตัวคุณ