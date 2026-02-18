We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pre-Filter Pet สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Aero ทุกซีรีย์ เพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นแอมโมเนียได้ถึง 39.6%
คุณลักษณะที่สำคัญ
- Pet Filter ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดกลิ่นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับตัวกรองแบบพื้นฐาน
- จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นแอมโมเนียได้ถึง 39.6% เมื่อเทียบกับการใช้ตัวกรองแบบพื้นฐานเพียงอย่างเดียว
ตำแหน่งติดตั้ง
ตำแหน่งติดตั้งจริงของชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีการเปลี่ยน
คำแนะนำในการเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างจากข้อมูลด้านล่างเล็กน้อย
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
ขั้นตอนที่ 1
ถอดฝาครอบด้านหลังผลิตภัณฑ์ออก
ขั้นตอนที่ 2
จับที่จับของตัวกรองแล้วดึงออก
-เพื่อป้องกันไม่ให้บริเวณโดยรอบปนเปื้อนเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง ให้กางหนังสือพิมพ์รองที่พื้นก่อนถอดไส้กรอง
ขั้นตอนที่ 3
หลังจากติดเข้ากับตัวกรองแล้ว ให้ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปในผลิตภัณฑ์ตามลำดับแบบย้อนกลับ
วิธีทำความสะอาด
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนนุ่มเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากรอบๆ ตัวกรองพิเศษ
-เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น โปรดระวังอย่าให้ตัวกรองแบบพิเศษเสียหาย
* รูปภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจใช้การแสดงสำหรับโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
* รูปภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นภาพถ่ายตัดต่อและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์
* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอาจมีจำหน่ายในบางร้านค้า
สเปคทั้งหมด
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
