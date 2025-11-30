We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
คู่มือการติดตั้งเครื่องซักผ้า
สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนการติดตั้ง
เหตุใดดีไซน์แนวตั้งของ LG WashTower™ จึงใช้งานสะดวก
ระยะห่างที่ต้องเว้นไว้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ติดตั้งเพียงพอ
เว้นระยะห่างแต่ละด้าน 5 ซม., ที่ด้านหลัง 10 ซม., และมีความสูงอย่างน้อย 177 ซม.
วางบนพื้นผิวที่แข็งและได้ระดับ แนะนำให้ใช้แผ่นกันลื่นเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคง
การตรวจสอบเส้นทางเคลื่อนย้าย
วางแผนเส้นทางของคุณ
พิจารณาขนาดของเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีเส้นทางที่โล่งในการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งติดตั้ง
ตรวจสอบบันได ทางเดิน และประตูทางเข้า และเผื่อพื้นที่ทางเข้าไว้อย่างน้อย 80 ซม.
ณ บริเวณจุดติดตั้ง
การต่อท่อน้ำทิ้ง
ยึดสายท่อน้ำทั้งสองเส้นให้แน่น
ต่อสายท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเข้าด้วยกัน จากนั้นมัดรวมกันด้วย
สายรัดที่ให้มาและอุปกรณ์ยึดแบบข้อศอกเพื่อป้องกัน
ไม่ให้สายงอ
สามารถวางเครื่องซักผ้าไว้ที่ใดได้บ้าง
การตรวจสอบพื้นที่
เผื่อพื้นที่ให้เพียงพอ
เว้นพื้นที่ว่างรอบด้านเพื่อให้มีระยะเพียงพอสำหรับการเปิดประตู และสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้า LG แบบตั้งอิสระได้อย่างเหมาะสม
เครื่องซักผ้ามีขนาดตามมาตรฐานของขนาดพื้นที่ติดตั้ง
สายท่อน้ำเข้า
ตรวจสอบชนิดของก๊อกน้ำ
ก๊อกน้ำอาจเป็นแบบมีเกลียวหรือแบบผิวเรียบ ซึ่งจะกำหนดชนิดของข้อต่อ
ที่จำเป็นสำหรับท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้า
การปรับระดับ
จัดวางให้มั่นคง
ปรับขาตั้งเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
การติดแผ่นรองกันสั่นช่วยเพิ่มความมั่นคงได้มากขึ้นเป็นพิเศษ
คู่มือการติดตั้งเครื่องซักผ้า
รับชมเคล็ดลับแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้าที่บ้าน
สามารถวางเครื่องซักผ้าฝาบนไว้ที่ใดได้บ้าง
การตรวจสอบพื้นที่
เผื่อพื้นที่ให้เพียงพอ
เว้นพื้นที่ว่างรอบๆ เครื่องซักผ้าฝาบน LG ให้เพียงพอ สำหรับการปิดเปิดฝา
และการระบายอากาศที่เหมาะสม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้ามีขนาดตามมาตรฐานของขนาดพื้นที่ติดตั้ง และสามารถ
เปิดฝาด้านบนได้เต็มที่
ระบบน้ำเข้าแบบสองทาง
ต่อท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น
หลังจากตรวจสอบชนิดก๊อกน้ำแล้ว ให้เลือกข้อต่อที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อช่องทางน้ำเข้า ทั้งน้ำร้อน
และน้ำเย็น
ตรวจสอบสายท่อน้ำให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรืออุดตัน
ระบบน้ำเข้าแบบทางเดียว
ต่อสายท่อน้ำเย็น
หากต้องการต่อสายท่อน้ำเย็นเพียงอย่างเดียว ให้ตรวจสอบชนิดก๊อกน้ำก่อน และเลือก
ข้อต่อที่เหมาะสมสำหรับช่องทางน้ำเข้า
หลังจากต่อสายแล้ว ให้ตรวจสอบว่าสายท่อน้ำยืดตรง ไม่มีการหักงอหรือการอุดตัน
ระบบระบายน้ำทิ้งแบบปั๊ม
ความสูงที่เหมาะสมของสายท่อน้ำทิ้งสำหรับรุ่นที่มีปั๊ม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำไม่มีสิ่งอุดตันก่อนการต่อสาย
ติดตั้งสายท่อน้ำทิ้งที่ความสูงระหว่าง 90–120 ซม.
โดยให้สายท่อยืดตรง ไม่งอหรือมีสิ่งกีดขวาง
ระบบระบายน้ำทิ้งแบบไม่มีปั๊ม
การติดตั้งสายท่อน้ำทิ้งสำหรับรุ่นที่ไม่มีปั๊ม
ก่อนการติดตั้ง ให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำว่ามีการอุดตันหรือไม่
ต่อปลายสายท่อน้ำแบบงอเข้ากับช่องระบายน้ำทิ้งด้านหลัง
จัดให้สายยางอยู่สูงจากพื้นเกิน 6 ซม. โดยมีความยาวน้อยกว่า 300 ซม.
ยืดตรง และไม่จมอยู่ในน้ำ
การปรับระดับ
รักษาให้ได้ระดับเพื่อความมั่นคง
ปรับขาตั้งของเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
การติดแผ่นรองกันสั่นจะเพิ่มความมั่นคงได้มากขึ้นเป็นพิเศษ
คู่มือการติดตั้งเครื่องซักผ้าฝาบน
รับชมเคล็ดลับแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้าที่บ้าน
วิธีวางซ้อนเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้ง
ชุดซ้อนกัน
การติดตั้งแบบประหยัดพื้นที่
ใช้ชุดซ้อนกันของ LG เพื่อยึดเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้งไว้บนเครื่องซักผ้าอย่างมั่นคงแน่นหนา
เพื่อการจัดวางเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบซ้อนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุดลิ้นชักเสริม
การติดตั้งที่หยิบใช้งานง่าย
วางผ้าบนชั้นวางที่ดึงออกได้ เพื่อการคัดแยกและย้ายผ้าระหว่าง
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าได้สะดวก โดยที่คุณไม่ต้องใช้มือถือไว้
การต่อท่อน้ำทิ้ง
ติดตั้งสายท่อน้ำ
ต่อฝาปิดและข้อศอกป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ จากนั้นยึดสายท่อน้ำทิ้งให้แน่น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายยางยืดตรง ไม่หักงอ
คู่มือการติดตั้งเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้ง
รับชมเคล็ดลับแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเพื่อการติดตั้งอย่างง่ายๆ
เครื่องซักอบผ้าแบบ All-in-One ช่วยประหยัดพื้นที่ในบ้านได้อย่างไร
การเลือกพื้นที่ติดตั้ง
ติดตั้งได้ในทุกตำแหน่งที่เหมาะสม
ติดตั้งได้กับผังบ้านส่วนใหญ่ ตั้งแต่พื้นที่ขนาดจำกัดไปจนถึงการติดตั้งเครื่องซักผ้าและ
เครื่องอบผ้าแบบบิลท์อิน เพื่อรูปลักษณ์ที่กลมกลืนดูสวยงาม
ระยะห่างที่ต้องเว้นไว้
เว้นพื้นที่เพื่อการระบายอากาศ
เว้นระยะที่ด้านข้างแต่ละด้านอย่างน้อย 2 ซม. และทางด้านหลัง 10 ซม. เพื่อการระบายอากาศที่เหมาะสม
หลีกเลี่ยงการติดตั้งในพื้นที่ปิดซึ่งสัมผัสกับความร้อนหรือความชื้น
การตรวจสอบหลังการติดตั้ง
ตรวจสอบการทำงานให้ถูกต้องหลังการติดตั้ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องตั้งอยู่ได้ระดับบนพื้นแข็ง และตรวจสอบการสั่นสะเทือนหรือเสียงที่ผิดปกติ
ยืนยันว่าระบบน้ำเข้าและระบายน้ำทิ้งทำงานได้ตามปกติและไม่มีการรั่วซึม
คำถามที่พบบ่อยของเครื่องซักผ้า
สามารถวางเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า LG ไว้ตรงไหนได้บ้าง
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า LG สามารถติดตั้งได้ในหลากหลายพื้นที่ เช่น ห้องซักล้าง ห้องครัว ห้องเก็บของ ระเบียง หรือภายในตู้แบบบิลท์อิน ควรตรวจสอบขนาดของเครื่องและเผื่อระยะห่างรอบเครื่องไว้เสมอ เพื่อให้สามารถเปิดประตูได้เต็มที่
จะตรวจสอบระบบน้ำเข้าก่อนการติดตั้งได้อย่างไร
ก่อนการติดตั้ง ให้ตรวจสอบชนิดของก๊อกน้ำก่อน ก๊อกน้ำอาจเป็นแบบมีเกลียวหรือแบบไม่มีเกลียว และข้อต่อที่ถูกต้องสำหรับช่องทางน้ำเข้าของเครื่องซักผ้าจะขึ้นอยู่กับชนิดของก๊อกน้ำ
ในการวางซ้อนเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้งบนเครื่องซักผ้า ต้องใช้อุปกรณ์เสริมหรือไม่
ใช่ ใช้ชุดซ้อนกันของ LG เพื่อยึดเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้งไว้ด้านบนเครื่องซักผ้าอย่างมั่นคงแน่นหนา แนะนำให้ใช้ชุดลิ้นชักเสริมที่มีชั้นวางเลื่อนออกได้ เพื่อการคัดแยกและย้ายผ้าที่สะดวกยิ่งขึ้น
ทำไมการปรับระดับจึงสำคัญต่อการทำงานที่มั่นคงของเครื่อง
ปรับขาตั้งของเครื่องซักผ้าให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน การเพิ่มแผ่นรองกันสั่นจะช่วยเพิ่มความมั่นคงได้มากขึ้นเป็นพิเศษ