คู่มือการติดตั้งเครื่องซักผ้า

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

LG WashTower™เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าฝาบนเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้งเครื่องซักอบผ้า
LG WashTower™
หน้าแรกของคู่มือการซื้อ

เหตุใดดีไซน์แนวตั้งของ LG WashTower™ จึงใช้งานสะดวก

LG WashTower ติดตั้งอยู่ภายในตู้เก็บของ โดยมีราวตากผ้าพับได้อยู่ทางซ้าย ข้างกระจกห้องน้ำ อ่างล้างหน้าและผ้าเช็ดตัว และมีต้นไม้พร้อมผ้าเช็ดตัวพับอยู่ทางขวา

มาในเครื่องเดียว ติดตั้งง่าย

LG WashTower™ รวมเครื่องซักและเครื่องอบผ้าไว้ในเครื่องเดียวที่

สามารถติดตั้งได้อย่างพอดีในพื้นที่เล็กๆ แผงควบคุมตรงกลางช่วยให้เข้าถึงการใช้งาน

ทั้งสองเครื่องได้ง่าย โดยไม่ต้องก้มตัวหรือปีนขึ้นไป

ระยะห่างที่ต้องเว้นไว้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ติดตั้งเพียงพอ

เว้นระยะห่างแต่ละด้าน 5 ซม., ที่ด้านหลัง 10 ซม., และมีความสูงอย่างน้อย 177 ซม.

วางบนพื้นผิวที่แข็งและได้ระดับ แนะนำให้ใช้แผ่นกันลื่นเพื่อเพิ่ม

ความมั่นคง

การตรวจสอบเส้นทางเคลื่อนย้าย

วางแผนเส้นทางของคุณ

พิจารณาขนาดของเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีเส้นทางที่โล่งในการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งติดตั้ง

ตรวจสอบบันได ทางเดิน และประตูทางเข้า และเผื่อพื้นที่ทางเข้าไว้อย่างน้อย 80 ซม.

ณ บริเวณจุดติดตั้ง

การต่อท่อน้ำทิ้ง

ยึดสายท่อน้ำทั้งสองเส้นให้แน่น

ต่อสายท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเข้าด้วยกัน จากนั้นมัดรวมกันด้วย

สายรัดที่ให้มาและอุปกรณ์ยึดแบบข้อศอกเพื่อป้องกัน

ไม่ให้สายงอ

*คุณลักษณะและวิธีการติดตั้งอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น ภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูคู่มือการใช้งานหรือที่หน้าเว็บไซต์ทางการของผลิตภัณฑ์เพื่อคำแนะนำโดยละเอียด

สามารถวางเครื่องซักผ้าไว้ที่ใดได้บ้าง

เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG ติดตั้งอยู่ภายในตู้เก็บของสีเบจทางด้านซ้าย โดยมีต้นไม้ถูกวางไว้ทางด้านขวา

ติดตั้งง่ายในพื้นที่ที่เหมาะสม

เครื่องซักผ้า LG สามารถติดตั้งได้ในหลากหลายพื้นที่ รวมถึง

ห้องซักล้าง หรือแม้แต่ในพื้นที่จำกัด เลือกได้ระหว่างเครื่องซักผ้าฝาหน้า

เครื่องซักผ้าฝาบน หรือเครื่องซักผ้าแบบสองถัง

การตรวจสอบพื้นที่

เผื่อพื้นที่ให้เพียงพอ

เว้นพื้นที่ว่างรอบด้านเพื่อให้มีระยะเพียงพอสำหรับการเปิดประตู และสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้า LG แบบตั้งอิสระได้อย่างเหมาะสม

เครื่องซักผ้ามีขนาดตามมาตรฐานของขนาดพื้นที่ติดตั้ง

สายท่อน้ำเข้า

ตรวจสอบชนิดของก๊อกน้ำ

ก๊อกน้ำอาจเป็นแบบมีเกลียวหรือแบบผิวเรียบ ซึ่งจะกำหนดชนิดของข้อต่อ

ที่จำเป็นสำหรับท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้า

การปรับระดับ

จัดวางให้มั่นคง

ปรับขาตั้งเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน

การติดแผ่นรองกันสั่นช่วยเพิ่มความมั่นคงได้มากขึ้นเป็นพิเศษ

คู่มือการติดตั้งเครื่องซักผ้า

รับชมเคล็ดลับแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้าที่บ้าน

เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG พร้อมรายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง ซึ่งแสดงข้อมูลจำเพาะ การต่อท่อ และข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้น

เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG พร้อมรายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง ซึ่งแสดงข้อมูลจำเพาะ การต่อท่อ และข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้น

*คุณลักษณะและการติดตั้งอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น รูปภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูคู่มือสำหรับเจ้าของหรือหน้าผลิตภัณฑ์ทางการเพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียด

สามารถวางเครื่องซักผ้าฝาบนไว้ที่ใดได้บ้าง

เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG ติดตั้งอยู่ภายในตู้เก็บของสีเบจทางด้านซ้าย โดยมีต้นไม้ถูกวางไว้ทางด้านขวา

เปิดฝาด้านบน ช่วยประหยัดพื้นที่ด้านหน้าเครื่อง

ด้วยดีไซน์ที่มีฝาอยู่ด้านบน เครื่องซักผ้าฝาบน LG จึงเปิดจากด้านบน และ

ติดตั้งได้อย่างกลมกลืนในทุกพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่จำกัดไปจนถึงห้องซักล้าง

ซักผ้าได้อย่างสบาย โดยทำให้การซักทุกครั้งเป็นเรื่องง่ายและสะดวก

การตรวจสอบพื้นที่

เผื่อพื้นที่ให้เพียงพอ

เว้นพื้นที่ว่างรอบๆ เครื่องซักผ้าฝาบน LG ให้เพียงพอ สำหรับการปิดเปิดฝา

และการระบายอากาศที่เหมาะสม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้ามีขนาดตามมาตรฐานของขนาดพื้นที่ติดตั้ง และสามารถ

เปิดฝาด้านบนได้เต็มที่

ระบบน้ำเข้าแบบสองทาง

ต่อท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น

หลังจากตรวจสอบชนิดก๊อกน้ำแล้ว ให้เลือกข้อต่อที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อช่องทางน้ำเข้า ทั้งน้ำร้อน

และน้ำเย็น

ตรวจสอบสายท่อน้ำให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรืออุดตัน

ระบบน้ำเข้าแบบทางเดียว

ต่อสายท่อน้ำเย็น

หากต้องการต่อสายท่อน้ำเย็นเพียงอย่างเดียว ให้ตรวจสอบชนิดก๊อกน้ำก่อน และเลือก

ข้อต่อที่เหมาะสมสำหรับช่องทางน้ำเข้า

หลังจากต่อสายแล้ว ให้ตรวจสอบว่าสายท่อน้ำยืดตรง ไม่มีการหักงอหรือการอุดตัน

ระบบระบายน้ำทิ้งแบบปั๊ม

ความสูงที่เหมาะสมของสายท่อน้ำทิ้งสำหรับรุ่นที่มีปั๊ม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำไม่มีสิ่งอุดตันก่อนการต่อสาย

ติดตั้งสายท่อน้ำทิ้งที่ความสูงระหว่าง 90–120 ซม.

โดยให้สายท่อยืดตรง ไม่งอหรือมีสิ่งกีดขวาง

ระบบระบายน้ำทิ้งแบบไม่มีปั๊ม

การติดตั้งสายท่อน้ำทิ้งสำหรับรุ่นที่ไม่มีปั๊ม

ก่อนการติดตั้ง ให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำว่ามีการอุดตันหรือไม่

ต่อปลายสายท่อน้ำแบบงอเข้ากับช่องระบายน้ำทิ้งด้านหลัง

จัดให้สายยางอยู่สูงจากพื้นเกิน 6 ซม. โดยมีความยาวน้อยกว่า 300 ซม.

ยืดตรง และไม่จมอยู่ในน้ำ

การปรับระดับ

รักษาให้ได้ระดับเพื่อความมั่นคง

ปรับขาตั้งของเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน

การติดแผ่นรองกันสั่นจะเพิ่มความมั่นคงได้มากขึ้นเป็นพิเศษ

คู่มือการติดตั้งเครื่องซักผ้าฝาบน

รับชมเคล็ดลับแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้าที่บ้าน

เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG พร้อมรายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง ซึ่งแสดงข้อมูลจำเพาะ การต่อท่อ และข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้น

เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG พร้อมรายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง ซึ่งแสดงข้อมูลจำเพาะ การต่อท่อ และข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้น

*คุณลักษณะและการติดตั้งอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น รูปภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูคู่มือสำหรับเจ้าของหรือหน้าผลิตภัณฑ์ทางการเพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียด

วิธีวางซ้อนเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้ง

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าสีดำของ LG ถูกวางซ้อนกันในแนวตั้งภายในตู้ โดยมีของจัดเก็บอยู่ทั้งสองด้าน มีอ่างซักล้างอยู่ทางซ้าย และหน้าต่างพร้อมโซฟาอยู่ทางขวา

วางซ้อนกันเพื่อประหยัดพื้นที่

วางซ้อนเครื่องอบผ้ากับเครื่องซักผ้าฝาหน้าเพื่อประหยัดพื้นที่ใน

บริเวณซักล้างที่มีขนาดจำกัด ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับจัดเก็บผงซักฟอกและ

อุปกรณ์ซักผ้าอื่นๆ

ชุดซ้อนกัน

การติดตั้งแบบประหยัดพื้นที่

ใช้ชุดซ้อนกันของ LG เพื่อยึดเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้งไว้บนเครื่องซักผ้าอย่างมั่นคงแน่นหนา

เพื่อการจัดวางเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบซ้อนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดลิ้นชักเสริม

การติดตั้งที่หยิบใช้งานง่าย

วางผ้าบนชั้นวางที่ดึงออกได้ เพื่อการคัดแยกและย้ายผ้าระหว่าง

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าได้สะดวก โดยที่คุณไม่ต้องใช้มือถือไว้

การต่อท่อน้ำทิ้ง

ติดตั้งสายท่อน้ำ

ต่อฝาปิดและข้อศอกป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ จากนั้นยึดสายท่อน้ำทิ้งให้แน่น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายยางยืดตรง ไม่หักงอ

คู่มือการติดตั้งเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้ง

รับชมเคล็ดลับแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม และปฏิบัติตาม

ขั้นตอนเพื่อการติดตั้งอย่างง่ายๆ

เครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้งฝาหน้าของ LG พร้อมรายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง ซึ่งแสดงข้อมูลจำเพาะ การต่อท่อ อุณหภูมิ และข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้น

เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG พร้อมรายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง ซึ่งแสดงข้อมูลจำเพาะ การต่อท่อ และข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้น

*คุณลักษณะและการติดตั้งอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น รูปภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูคู่มือสำหรับเจ้าของหรือหน้าผลิตภัณฑ์ทางการเพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียด

เครื่องซักอบผ้าแบบ All-in-One ช่วยประหยัดพื้นที่ในบ้านได้อย่างไร

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าสีดำของ LG ถูกวางซ้อนกันในแนวตั้งภายในตู้ โดยมีของจัดเก็บอยู่ทั้งสองด้าน มีอ่างซักล้างอยู่ทางซ้าย และหน้าต่างพร้อมโซฟาอยู่ทางขวา

โซลูชันการซักผ้าในพื้นที่จำกัด

เครื่องซักอบผ้า LG แบบครบในเครื่องเดียว ได้รับการออกแบบมาสำหรับพื้นที่จำกัดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

มอบความสะดวกสบายและความยืดหยุ่น

การเลือกพื้นที่ติดตั้ง

ติดตั้งได้ในทุกตำแหน่งที่เหมาะสม

ติดตั้งได้กับผังบ้านส่วนใหญ่ ตั้งแต่พื้นที่ขนาดจำกัดไปจนถึงการติดตั้งเครื่องซักผ้าและ

เครื่องอบผ้าแบบบิลท์อิน เพื่อรูปลักษณ์ที่กลมกลืนดูสวยงาม

ระยะห่างที่ต้องเว้นไว้

เว้นพื้นที่เพื่อการระบายอากาศ

เว้นระยะที่ด้านข้างแต่ละด้านอย่างน้อย 2 ซม. และทางด้านหลัง 10 ซม. เพื่อการระบายอากาศที่เหมาะสม

หลีกเลี่ยงการติดตั้งในพื้นที่ปิดซึ่งสัมผัสกับความร้อนหรือความชื้น

การตรวจสอบหลังการติดตั้ง

ตรวจสอบการทำงานให้ถูกต้องหลังการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องตั้งอยู่ได้ระดับบนพื้นแข็ง และตรวจสอบการสั่นสะเทือนหรือเสียงที่ผิดปกติ

ยืนยันว่าระบบน้ำเข้าและระบายน้ำทิ้งทำงานได้ตามปกติและไม่มีการรั่วซึม

*คุณลักษณะและการติดตั้งอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น รูปภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูคู่มือสำหรับเจ้าของหรือหน้าผลิตภัณฑ์ทางการเพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียด

คำถามที่พบบ่อยของเครื่องซักผ้า

สามารถวางเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า LG ไว้ตรงไหนได้บ้าง

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า LG สามารถติดตั้งได้ในหลากหลายพื้นที่ เช่น ห้องซักล้าง ห้องครัว ห้องเก็บของ ระเบียง หรือภายในตู้แบบบิลท์อิน ควรตรวจสอบขนาดของเครื่องและเผื่อระยะห่างรอบเครื่องไว้เสมอ เพื่อให้สามารถเปิดประตูได้เต็มที่

 

*สำหรับข้อมูลสำหรับพื้นที่ในการติดตั้งโดยละเอียด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ LG ที่ www.lg.com{Country ISO} เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

จะตรวจสอบระบบน้ำเข้าก่อนการติดตั้งได้อย่างไร

ก่อนการติดตั้ง ให้ตรวจสอบชนิดของก๊อกน้ำก่อน ก๊อกน้ำอาจเป็นแบบมีเกลียวหรือแบบไม่มีเกลียว และข้อต่อที่ถูกต้องสำหรับช่องทางน้ำเข้าของเครื่องซักผ้าจะขึ้นอยู่กับชนิดของก๊อกน้ำ

ในการวางซ้อนเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้งบนเครื่องซักผ้า ต้องใช้อุปกรณ์เสริมหรือไม่

ใช่ ใช้ชุดซ้อนกันของ LG เพื่อยึดเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้งไว้ด้านบนเครื่องซักผ้าอย่างมั่นคงแน่นหนา แนะนำให้ใช้ชุดลิ้นชักเสริมที่มีชั้นวางเลื่อนออกได้ เพื่อการคัดแยกและย้ายผ้าที่สะดวกยิ่งขึ้น

 

โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ LG ที่ www.lg.com/UK เพื่อทำการสั่งซื้อ

 

ทำไมการปรับระดับจึงสำคัญต่อการทำงานที่มั่นคงของเครื่อง

ปรับขาตั้งของเครื่องซักผ้าให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน การเพิ่มแผ่นรองกันสั่นจะช่วยเพิ่มความมั่นคงได้มากขึ้นเป็นพิเศษ