ตู้เย็น LG
คุณลักษณะใดที่คุณต้องการ
คุณลักษณะหลักของตู้เย็น LG
InstaView™
เคาะสองครั้ง มองเห็นด้านใน คงความสดใหม่
LinearCooling
ทำให้ช่องแช่แข็งไม่มีน้ำแข็งเกาะ ใช้งานง่าย
Ice & Water Dispenser
น้ำเย็นและน้ำแข็ง โดยต่อท่อหรือไม่ต้องต่อท่อน้ำเข้ากับระบบประปาก็ได้
Enhanced energy efficiency
ความใส่ใจด้านพลังงานที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณ
InstaView™
เห็นได้ทันที ความสะดวกสบายแบบอัฉริยะ
LG InstaView™ ช่วยให้คุณมองเห็นด้านในแผงกระจกดีไซน์ทันสมัยได้ด้วยการเคาะเบาๆ สองครั้ง มีให้เลือกในตู้เย็นรุ่น Side-by-Side, รุ่น Multi-Door, และรุ่น 1-Door
คุณลักษณะและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและสภาวะการใช้งาน
LinearCooling™
คงความสดใหม่แบบจากฟาร์มได้ยาวนานยิ่งขึ้น
LinearCooling™ ลดความผันผวนของอุณหภูมิ ช่วยคงรสชาติและ
เก็บรักษาอาหารให้สดได้นานถึง 7 วัน1)
เครื่องกดน้ำและน้ำแข็ง
กดน้ำและน้ำแข็งได้อย่างทันใจด้วยระบบที่ติดตั้งในตัว
น้ำกรองและน้ำแข็งทำใหม่ๆ พร้อมทานได้ทุกเมื่อด้วยเครื่องกดน้ำและน้ำแข็ง LG
คุณลักษณะและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและสภาวะการใช้งาน
การประหยัดพลังงาน
เพื่อบ้านประหยัดพลังงานของคุณ
ตู้เย็น LG ที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็งใช้เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ เพื่อระบบทำความเย็นที่เงียบและมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะอัจฉริยะช่วยลดการใช้พลังงาน เสียงรบกวน และค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
ประโยชน์ด้านการใช้งาน
คุณลักษณะที่มีประโยชน์สำหรับห้องครัวของคุณ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบคุณลักษณะหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าของ LG เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับบ้านและไลฟ์สไตล์ของคุณ
*ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสำหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดย LG
ลองใช้เคล็ดลับง่ายๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิธีการเลือกตู้เย็นประหยัดพลังงาน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตู้เย็น LG ที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง
Q.
วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น LG
A.
หากต้องการปรับอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น LG ของคุณ ให้ใช้แผงควบคุมที่อยู่บนประตูหรือด้านในของช่องในตู้เย็น สามารถตั้งค่าอุณหภูมิในตู้เย็นและช่องแช่แข็งแยกกันได้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการในการจัดเก็บของคุณ
สำหรับรุ่นที่รองรับ แอป LG ThinQ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและปรับการตั้งค่าอุณหภูมิได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน มอบความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด
Q.
ตู้เย็น InstaView™ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
A.
ตู้เย็น InstaView™ ของ LG มีแผงจอกระจกสีเข้มที่เปลี่ยนเป็นแบบใสเมื่อทำการเคาะเร็วๆ สองครั้ง ทำให้คุณมองเห็นภายในได้โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น
ซึ่งช่วยลดการสูญเสียความเย็น ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และช่วยคงความสดของอาหารได้ยาวนานยิ่งขึ้น เป็นวิธีที่สะดวกในการดูสิ่งของภายในตู้เย็นได้อย่างรวดเร็ว โดยผสมผสานดีไซน์อัจฉริยะเข้ากับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว