ตู้เย็น LG

คุณลักษณะใดที่คุณต้องการ

ภาพระยะใกล้ของตู้เย็น LG InstaView แผงจอแบบมองทะลุได้สว่างขึ้น ตามด้วยเครื่องกดน้ำ แสดงให้เห็นมือจับที่เพรียวบาง ก่อนที่ประตูจะเปิดออก

คุณลักษณะและประสิทธิภาพ

พบกับคุณลักษณะสุดล้ำอย่าง InstaView™, ช่องแช่แข็งแบบไม่ต้องละลายน้ำแข็ง เครื่องกดน้ำและน้ำแข็ง ไปจนถึงคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงาน ทั้งหมดนี้รวมมาไว้เพื่อนวัตกรรม ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน

คุณลักษณะหลักของตู้เย็น LG

ผู้หญิงเสื้อชมพูทำการเคาะที่แผงจอกระจกของตู้เย็น LG InstaView สามารถมองเห็นขวดน้ำและของชำภายในตู้เย็นผ่านแผงจอกระจกใสได้

InstaView™

เคาะสองครั้ง มองเห็นด้านใน คงความสดใหม่

ภาพระยะใกล้ของชั้นช่องแช่แข็งด้านล่างของตู้เย็น LG ซึ่งมีสมุนไพรสด ผักสด และของดองบรรจุอยู่ในภาชนะแก้ว

LinearCooling

ทำให้ช่องแช่แข็งไม่มีน้ำแข็งเกาะ ใช้งานง่าย

มีมือหนึ่งกำลังเติมน้ำแข็งใส่แก้วจากเครื่องกดน้ำแข็งในตัวของตู้เย็น LG ที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง เห็นน้ำแข็งออกมาจากเครื่องกดที่อยู่ด้านหน้าของประตูตู้เย็น

Ice & Water Dispenser

น้ำเย็นและน้ำแข็ง โดยต่อท่อหรือไม่ต้องต่อท่อน้ำเข้ากับระบบประปาก็ได้

ประตูตู้เย็นที่เต็มไปด้วยอาหารสดเปิดอยู่ พร้อมภาพโลโก้สำหรับการรับประกันและ Smart Inverter

Enhanced energy efficiency

ความใส่ใจด้านพลังงานที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณ

คุณลักษณะและประสิทธิภาพ
หน้าแรกของคู่มือการซื้อ
InstaView™

เห็นได้ทันที ความสะดวกสบายแบบอัฉริยะ

LG InstaView™ ช่วยให้คุณมองเห็นด้านในแผงกระจกดีไซน์ทันสมัยได้ด้วยการเคาะเบาๆ สองครั้ง มีให้เลือกในตู้เย็นรุ่น Side-by-Side, รุ่น Multi-Door, และรุ่น 1-Door

ดูตู้เย็น InstaView™ ทั้งหมด
ผู้หญิงเคาะตู้เย็น LG InstaView สองครั้ง แผงจอกระจกสว่างขึ้นเผยให้เห็นขวดน้ำอยู่ด้านใน จากนั้น เธอเปิดประตูตู้เย็นและหยิบขวดน้ำออกมาหนึ่งขวด

คุณลักษณะและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและสภาวะการใช้งาน

LinearCooling™

คงความสดใหม่แบบจากฟาร์มได้ยาวนานยิ่งขึ้น

LinearCooling™ ลดความผันผวนของอุณหภูมิ ช่วยคงรสชาติและ

เก็บรักษาอาหารให้สดได้นานถึง 7 วัน1)

ดูผลิตภัณฑ์ LinearCooling™ ทั้งหมด
กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และภาพของอาหารที่ยังคงสดใหม่ในตู้เย็น

เครื่องกดน้ำและน้ำแข็ง

กดน้ำและน้ำแข็งได้อย่างทันใจด้วยระบบที่ติดตั้งในตัว

น้ำกรองและน้ำแข็งทำใหม่ๆ พร้อมทานได้ทุกเมื่อด้วยเครื่องกดน้ำและน้ำแข็ง LG

ดูเครื่องกดน้ำและน้ำแข็งทั้งหมด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทำน้ำแข็ง
ภาพระยะใกล้ของหัวจ่ายเครื่องกดน้ำและน้ำแข็งของตู้เย็น LG ซึ่งแสดงให้เห็นด้านในที่ผ่านการฆ่าเชื้อระหว่างที่น้ำสะอาดไหลออกมา

คุณลักษณะและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและสภาวะการใช้งาน

การประหยัดพลังงาน

เพื่อบ้านประหยัดพลังงานของคุณ

ตู้เย็น LG ที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็งใช้เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ เพื่อระบบทำความเย็นที่เงียบและมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะอัจฉริยะช่วยลดการใช้พลังงาน เสียงรบกวน และค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

ดู Inverter Linear Compressor™ ทั้งหมด
ตู้เย็นถูกติดตั้งบนผนังของห้องครัว และมีกราฟแสดงการประหยัดพลังงานด้วย Smart Inverter Compressor ของเครื่อง

ประโยชน์ด้านการใช้งาน

คุณลักษณะที่มีประโยชน์สำหรับห้องครัวของคุณ

มีคนกำลังเติมน้ำแข็งใส่แก้วจากเครื่องกดน้ำแข็งของตู้เย็น LG ซึ่งแสดงให้เห็นน้ำแข็งสามชนิดที่ถูกกดออกมา
ระบบทำน้ำแข็ง
มีคนกำลังเช็ดรอยนิ้วมือออกได้อย่างง่ายๆ ขณะปิดประตูตู้เย็น ด้วยพื้นผิวที่ทำความสะอาดง่ายของตู้เย็นเครื่องนี้
ทำความสะอาดง่าย
ผู้ใช้กำลังปรับชั้นวางแบบพับได้ของตู้เย็น LG เพื่อให้ใส่ขวดทรงสูงได้ โดยเน้นให้เห็นถึงช่องเก็บของที่ปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นของขนาดใหญ่หรือเทอะทะ
ชั้นวางของที่พับเก็บได้

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบคุณลักษณะหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าของ LG เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับบ้านและไลฟ์สไตล์ของคุณ

คุณสมบัติSide-by-SideMulti Door2DoorTop Freezer1Door
มุมมองด้านหน้าของรุ่น GC-X257SFZW
GC-X257SFZW
มุมมองด้านหน้าของรุ่น GV-K25FFGEB
GV-K25FFGEB
มุมมองด้านหน้าของรุ่น GN-V389FQEF
GN-V389FQEF
มุมมองด้านหน้าของรุ่น GN-F452PQAK
GMM41MSBEM
มุมมองด้านหน้าของรุ่น GN-Y331SLS
GN-Y331SLS
null22.421.612.016.26.9
thinqYesYesYesYesNo
ซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลย

*ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสำหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด

ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดย LG

ลองใช้เคล็ดลับง่ายๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตู้เย็น LG แบบ Side-by-Side ที่มีประตูแบบ Door-in-Door เปิดอยู่ เผยให้เห็นเครื่องดื่มต่างๆ ในห้องครัวที่ทันสมัย

วิธีการเลือกตู้เย็นประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม
ตู้เย็น LG แบบ Side-by-Side ที่มีประตูแบบ Door-in-Door เปิดอยู่ เผยให้เห็นเครื่องดื่มต่างๆ ในห้องครัวที่ทันสมัย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตู้เย็น LG ที่มีทั้งช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง

Q.

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น LG

A.

หากต้องการปรับอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น LG ของคุณ ให้ใช้แผงควบคุมที่อยู่บนประตูหรือด้านในของช่องในตู้เย็น สามารถตั้งค่าอุณหภูมิในตู้เย็นและช่องแช่แข็งแยกกันได้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการในการจัดเก็บของคุณ

สำหรับรุ่นที่รองรับ แอป LG ThinQ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและปรับการตั้งค่าอุณหภูมิได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน มอบความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

Q.

ตู้เย็น InstaView™ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

A.

ตู้เย็น InstaView™ ของ LG มีแผงจอกระจกสีเข้มที่เปลี่ยนเป็นแบบใสเมื่อทำการเคาะเร็วๆ สองครั้ง ทำให้คุณมองเห็นภายในได้โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น

ซึ่งช่วยลดการสูญเสียความเย็น ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และช่วยคงความสดของอาหารได้ยาวนานยิ่งขึ้น เป็นวิธีที่สะดวกในการดูสิ่งของภายในตู้เย็นได้อย่างรวดเร็ว โดยผสมผสานดีไซน์อัจฉริยะเข้ากับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว